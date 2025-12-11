Premium|COP 30 Climate Change Conference : कॉप ३० परिषदेत ठोस निर्णयांचा अभाव; हवामान बदलाविरोधातील लढा अद्याप अनिश्चित

अपेक्षित घडले नाही म्हणून निराशा वाटणे साहजिक असले, तरी केवळ करारावर सर्व काही अवलंबून नसते. जागतिक पातळीवर हवामान चळवळीची नवी घडी बसविण्यासाठी आवश्यक असलेली चर्चेची व विचारांची पार्श्वभूमी तयार होणेही तितकेच आवश्यक असते. चर्चेच्या बीजांना खतपाणी देऊन प्रत्यक्ष, कठोर आणि व्यापक कृती कधी दिसणार, हा खरा मुद्दा आहे. जागतिक तापमानवाढीमुळे हवामानात तीव्र बदल होत असून त्याचा फटका अनेक वर्षांपासून अनेक प्रदेशांना बसत आहे. विकसित देशांनाही याची झळ बसत असली, तरी अमाप पैसा असल्याने त्यांच्याकडे खबरदारी घेण्याचे आणि निवारण करण्याचेही अनेक उपाय व तंत्रज्ञान आहे. गरीब किंवा अविकसित देशांमध्ये मात्र अशा तीव्र बदलांमुळे मोठ्या प्रमाणात जीवित आणि वित्तहानी होते. या तीव्र हवामानाची झलक विकसित देशांना दाखवावी, या उद्देशाने यंदाच्या हवामान बदल परिषदेचे यजमानपद असलेल्या ब्राझीलने बेलेम या शहरात या परिषदेचे आयोजन केले होते. हे शहर म्हणजे ॲमेझॉन जंगलाचे ब्राझीलमधील प्रवेशद्वार मानले जाते. यजमानांची अपेक्षा काही प्रमाणात पूर्णही झाली. परिषद सुरू असतानाच जोरदार पाऊस पडून काही प्रवेशद्वारांपाशी पाणी साचले होते. संकटाची एवढी तीव्र जाणीव असलेल्या आणि त्याचा फटकाही बसत असलेल्या ब्राझीलला या परिषदेच्या अंतिम करारात मात्र हवामान बदलाविरोधात ठोस उपाययोजना किंवा कार्यक्रम निश्चित करता आला नाही. त्यामुळे ही परिषद अयशस्वी ठरली, असा दावा अनेक देशांनी केला. .Premium|Sahyadri Devrai Mission : कुणाचेही ऐकू नका, झाड कापू देऊ नका .तापमानवाढ रोखणे, जंगले कमी होणे, जीवाश्म इंधनाचा वापर कमी न होणे, सागरपातळीत वाढ होणे, प्रदूषणात वाढ अशा प्रमुख समस्या सध्या जगासमोर आहेत. या समस्यांचा सामना करण्यासाठी विकसनशील आणि अविकसित देशांकडे निधी व तंत्रज्ञान नसणे आणि त्याचा पुरेसा पुरवठा करण्याची श्रीमंत देशांची तयारी नसणे, ही आणखी एक समस्या आहे. या समस्यांचे ओझे घेत ब्राझीलमध्ये १० ते २१ नोव्हेंबर या कालावधीत हवामान बदल परिषद (कॉप ३०) झाली. पर्यावरणीय समस्यांवर चर्वितचर्वण होऊन, एकमत होऊन काहीतरी ठोस कृतीला चालना देणारा निर्णय होईल अशी अपेक्षा होती. परिषद ब्राझीलमध्ये होणार असल्याने प्रत्यक्ष बदलांची घोषणा होईल, असेही वाटत होते. ही आशा फोल ठरली. जीवाश्म इंधनामुळे प्रदूषणात आणि पर्यायाने तापमानात मोठी वाढ होत असताना या इंधनाचा वापर टप्प्याटप्प्याने घटविण्याबाबत करारात कोणताही ठोस निर्णय घेतला नसल्याने अनेक देश नाराज झाले. हा एकच मुद्दा परिषद अपयशी ठरविण्यास पुरेसा आहे, असे मत पर्यावरणतज्ज्ञांनी व्यक्त केले. या परिषदेतून संवादाची दारे उघडली गेल्याचे मत व्यक्त केले जात असले, तरी दरवर्षी होणाऱ्या परिषदांमध्येही फक्त संवादच होत असल्याचेही दिसून आले आहे..जीवाश्म इंधनाचा वापर कमी करून शाश्वत ऊर्जेचा वापर वाढविण्याचा निर्णय मागील परिषदांमध्ये घेतला गेला आणि प्रत्येक देशाने त्याबाबत आपापले उद्दिष्टही निश्चित केले आहे. या उद्दिष्टांच्या दिशेने फारच कमी देशांची वाटचाल सुरू आहे. विकसित देशांकडे सौरऊर्जा, पवनऊर्जा, अणुऊर्जा आणि स्वच्छ ऊर्जेच्या इतर पर्यायांची अंमलबजावणी करण्यासाठी लागणारा अमाप पैसा आहे. प्रदूषण कमी करण्यासाठी लागणारे तंत्रज्ञानही आहे. त्यामुळे हे देश जीवाश्म इंधनाचा वापर कमी करण्याचा आग्रह धरत आहेत. फ्रान्स, ब्रिटनसारख्या देशांनी अनेक कोळसा खाणी बंदही केल्या आहेत. त्यांचे हे पाऊल स्वागतार्ह असले, तरी हीच कृती अविकसित आणि विकसनशील देशांनी याच वेगाने करावी, ही त्यांची इच्छा या देशांना मान्य नाही. विकसित देशांनी जीवाश्म इंधनाचा वारेमाप वापर करत आपला विकास साधून घेतला. सध्याच्या तापमानवाढीला हेच देश मोठ्या प्रमाणात कारणीभूत असताना, त्यांनी आता विकासाच्या टप्प्यावर असलेल्या अविकसित आणि मध्यम उत्पन्न गटातील देशांना जीवाश्म इंधनाचा वापर करण्यापासून रोखणे मान्य होण्यासारखे नाही. शिवाय, स्वच्छ ऊर्जेचे उपाय करण्यासाठी लागणारा निधी पुरेशा प्रमाणात देण्याचीही त्यांची तयारी नाही. त्यामुळे या मुद्द्यांवर परिषदेत यंदाही एकमत न होता करारातही तो मुद्दा आलाच नाही. केवळ ‘यासाठी काहीतरी योजना असावी’ यावर चर्चा झाली. कोणताही कठोर निर्णय झाला नाही किंवा कृतीचा निश्चय झाला नाही. तेल, गॅस व कोळसा उत्पादक देशांनीही त्यांच्या अर्थव्यवस्थेच्या हितासाठी जीवाश्म इंधनांचा वापर तत्काळ थांबविण्याविरोधात भूमिका घेतली. त्यामुळे निर्णय प्रक्रियेत अडथळे निर्माण झाले आणि स्पष्ट दिशानिर्देश नोंदविणे कठीण झाले. त्यामुळे परिषदेत घोषणांचा गाजावाजा जास्त आणि प्रत्यक्ष परिणाम साधण्याची तयारी कमी दिसली, असा आरोप कायम राहिला..Premium|GST 2.0 : बचत उत्सव! या परिषदेत अनेक महत्त्वाच्या चर्चांमध्ये सर्वांना सामावून न घेतल्याचाही आरोप झाला आहे. त्यामुळे अनेक देशांना आणि पर्यावरण संस्थांना आपले मुद्देच मांडता आले नाहीत. परिषदेच्या आयोजकांनी 'बैठकीत ठरले ते मान्य करा अथवा लक्ष घालू नका' अशी भूमिका काही वेळा स्वीकारल्याने अनेक गंभीर मुद्द्यांचे गांभीर्यच उरले नाही. विकसनशील आणि अविकसित देशांना तीव्र हवामानाचा सामना करण्यासाठी मान्य केलेल्या निधीत तिपटीने वाढ मात्र झाली आहे. विकसित देशांनी शंभर अब्ज डॉलरऐवजी तीनशे अब्ज डॉलर देण्याची तयारी दर्शविली आहे. मात्र, हा निधी कोणी द्यायचा, कोणाला किती द्यायचा याबाबतही स्पष्टता नाही. काही महिन्यांपूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या एका अहवालानुसार, हा निधी जमा होण्याचे प्रमाणही अत्यल्प आहे. त्यामुळे निधीत वाढ करण्याचे मान्य करूनही त्याची अंमलबजावणी जोपर्यंत होत नाही, तोपर्यंत बदल होण्याची शक्यता नाही.या परिषदेवर झालेला आणखी एक गंभीर आरोप म्हणजे, जंगलांचा होणारा विनाश थांबविण्यासाठी कोणतेही प्रभावी उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले नाही. हा मुद्दा केवळ चर्चेपुरताच मर्यादित राहिला. कोणत्याही देशावर बंधने घातली गेली नाहीत, अंमलबजावणीयोग्य कार्यक्रम जाहीर झाला नाही की कारवाईचा कोणताही इशारा देण्यात आला नाही. त्यामुळे या मुद्द्यावर कृतीची दिशा अस्पष्टच राहिली.दुसरीही बाजूया परिषदेच्या सकारात्मक बाजूकडे काही तज्ज्ञांनी लक्ष वेधले. आज जे मुद्दे चर्चेच्या पातळीवर आहेत, तेच भविष्यातील मोठ्या निर्णयांचा पाया ठरू शकतात. या परिषदेत अनेक प्रलंबित मुद्द्यांवर विस्तृत चर्चा झाली. या चर्चांमधून भविष्यातील धोरणांचा पाया रचला जाण्याची शक्यता काही तज्ज्ञांना व 