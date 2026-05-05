Premium|Community Biking Culture : ग्रुप राइडमध्ये 'रेस' नाही तर 'सोबत' महत्त्वाची; अनुभवी बायकर्सकडून जाणून घ्या प्रवासाची शिस्त

वर्षा जोशी-आठवलेबाइक राइड म्हणजे नुसतंच बाइक घ्यायची आणि अतोनात वेगात ती दामटायची, हवी तशी चालवायची, त्यावर स्टंट करायचे असं नसतं. तर क्रूझर बाइक चालवणं हा आनंद असतो तो घ्यायलाच हवा. त्यातून निसर्ग बघत, त्याचा आनंद घेत, वेगाचीही मजा अनुभवणं आहे. रस्ता कसाही असो, स्वतःला आणि गाडीला सुरक्षित ठेवून प्रवास करणं महत्त्वाचं असतं. दुसरं आणि महत्त्वाचं म्हणजे, एखाद्या ग्रुपसोबत प्रवास करताना रेस लावल्यासारखी बाइक चालवायची नसते, तर एकमेकांना मदत करत, काळजी घेत जायचं असतं. दोन वर्षांपूर्वी मी अजितसह त्यांच्या ग्रुपबरोबर स्पितीला बाइक राइडला गेले. अर्थात मी मागच्या सीटवरची प्रवासी. तेव्हाच या बाइक रायडिंगची क्रेझ असणाऱ्या असंख्य लोकांबद्दल कळलं. रस्त्यातही अनेक ठिकाणी असे लोक भेटत गेले. या प्रवासात मी मागच्या सीटवर बसले, तरी बायकिंगच्या क्रेझचा किंचितसा अनुभव घेता आला आणि मग या बायकर्सविषयी माझीही उत्सुकता वाढत गेली. आपल्या शहरातही बरेचदा बायकिंग गिअर्स घातलेले, गाडीला मागे मोठे व्हॅनिटी बॉक्सेस लावलेले अनेकजण आजूबाजूने जाताना दिसतात, तेव्हाही आज यांची कोणती राइड असेल अशी उत्सुकता वाटायला लागते. तर अशाच काहींशी त्यांच्या बाइक राइड्सविषयी चर्चा करायला मिळाली..Premium|Konkan Coastal Journey : कुतूहलानं रंगलेली कोकणातील सफर.त्यातलेच एक नितिन जोशी. नितिन जोशी जवळपास १९९९पासून बाइक रायडिंग करत आहेत. त्यांच्याविषयी नवरा, बाइक राइड करणारा दीर यांच्याकडून पुष्कळ ऐकून होतेच, पण त्यांच्याशी बोलल्यावर तर हा माणूस वेगळाच आहे याची खात्री पटली. गेल्या २५ वर्षांत नितिन यांनी १३ देशांमध्ये बाइक राइड केली आहे. लडाख आणि जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम, भूतान आणि कझाकिस्तान या ठिकाणी सर्वाधिक उंचीवरचे ५४ पास त्यांनी बाइकवरून सर केले आहेत. हाय अल्टिट्यूड, परीक्षा बघणारे रस्ते, वॉटर पास असं सगळं काही दाखवणाऱ्या राइड्स. हे सगळं ऐकल्यानंतर तर नितिन यांचं बोलणं ऐकण्याची उत्सुकता आणखीनच वाढली होती. त्यामुळे नितिन यांना फोन केला आणि त्यांनी लगेचच उत्साहानं सांगायला सुरुवात केली. नितिननं बायकिंग सुरू केलं तो काळ होता, १९९९-२०००चा. ते सांगत होते, ‘‘लहानपणापासूनच मी तसा धाडसी गोष्टींकडे वळलो आहे. त्यामुळे शाळेत असताना ट्रेकिंग आणि विविध खेळही खेळायचो. त्यातून शाळेत होतो त्या काळात कुठलं ना कुठलं युद्ध सतत चालू असायचं. पहिल्यांदा अमेरिका-अफगाणिस्तानचं युद्ध सुरू होतं, नंतर इराणचं युद्धही सुरू होतं. त्यामुळे मला सतत युद्ध बघायची इच्छा होत होती. नंतर शाळा, कॉलेज संपलं. नोकरी सुरू झाली. स्वतःची बाइकही तोवर घेतलेली होती. त्याच दरम्यान, १९९९मध्ये कारगिल युद्धाला सुरुवात झाली. तेव्हाच लक्षात आलं की युद्ध बघायचं असेल तर आपण आता जाऊच शकतो. खरं सांगायचं तर ही अर्थातच एक क्रेझी आयडिया होती. कारण असा विचार करणं, त्यातून खरोखर जाऊन युद्ध बघणं, नंतर त्यातून टायरमार्क्ससारखी कंपनी सुरू करणं, बायकिंग सुरू करणं या प्रवासाकडे मी बघतो, तेव्हा मलाच असं वाटतं की हे सगळं मी कसं काय केलं असेल? पण या सगळ्याचं मूळ तेच होतं, की माझ्या शाळाकाळात ही युद्धं सुरू होती आणि मला ही युद्धं बघायची होती.’’कारगिल युद्धामुळे नितिन यांनी पहिली बाइक राइड निश्चित केली. त्यांनी बाइक दिल्लीला ट्रान्सपोर्ट केली. तिथून पहिल्यांदा अंबाला, कुलू, मनाली. तेव्हा रोहतांगला आत्तासारखा बोगदा झालेला नव्हता. किलाँग - सारचू - लेह असा पूर्ण प्रवास करत ते १५ दिवसांनी श्रीनगरला आले. पुढे बाइक ट्रान्सपोर्टनं पुण्याला आली. या प्रवासानंतर हाच सगळा अनुभव एका मित्राला लिहून दिला. या प्रवासातलं विशेष म्हणजे कारगिलच्या युद्धामुळे नितिन दोन-अडीच दिवस द्रासमध्ये अडकले होते. या काळात २४ तासांपेक्षा अधिक काळ त्यांना युद्ध प्रत्यक्षात बघायला मिळालं आणि युद्ध बघायची इच्छाही पूर्ण झाली. हेच सारे अनुभव नितिन यांनी लिहून काढले. हे अनुभव प्रसिद्ध झाले. आणि हे वाचून लोकांकडून विचारणा सुरू झाली. बाइक चालवायची आणि या भागात जायची उत्सुकता अनेकांना असते हे कळलं. त्यातून मग पुढची दोन-तीन वर्षं लोकांनी मार्गदर्शन करावं म्हणून त्यांनीदेखील लोकांबरोबर जायला सुरुवात केली. यात काय व्हायचं, की त्यांची राइड फ्री व्हायची, मला लेह परत परत बघायला मिळायचं..Premium|Raja Shivaji film trolling debate : 'राजा शिवाजी' सिनेमा आणि सोशल मीडियावरील ट्रोलधाड; भीती, पीआर आणि कलाविष्काराचा संकोच.पुढे नितिन जोशी म्हणाले, की यातून त्यांच्या लक्षात आलं की स्वतःसाठी आणि बरोबर येणाऱ्या सर्वांसाठी जिवाचा धोका सगळ्यात मोठा आहे. एकतर देशाच्या सीमारेषेजवळचा भाग, अतिउंचीवरचं वातावरण आणि डोंगररांगांमधले रस्ते. म्हणजे पुणे-गोवा ४०० किलोमीटर करणं वेगळं आणि हेच ४०० किलोमीटर हिमालयातल्या अतिउंचीवरच्या, सर्वस्वी अनोळखी रस्त्यांवरून करणं वेगळं आहे. इथं वेळही जास्त लागतो. बरेचदा सोलो राइड करणाऱ्यांना सवय असते, ते एक रूट ठरवतात, बरेचदा गुगलला विचारून रस्ता ठरवला जातो. पण आपल्या इथं किलोमीटर प्रतितास आणि डोंगरातले किलोमीटर प्रतितास यात जमीन-अस्मानाचा फरक असतो. अशा टूर मग फ्लॉप जातात. या सगळ्यातून रिस्क लक्षात आली आणि टायरमार्क्स सुरू झाली. नितिन स्वतःचा कॉम्प्युटर व्यवसाय चालवतात आणि विविध बाइक रायडर्सना सोबत घेऊन ते त्यांना हव्या त्या देशाची सफर करण्यासाठी तयार असतात.बायकिंगच्या प्रवासातील अजून एक क्रेझी रायडर म्हणजे नचिकेत आठवले. त्यांच्या बाइक रायडिंगविषयी त्यांच्याच शब्दांत वाचायला हवं. नचिकेत सांगत होते, ‘‘बायकिंगचे वेड कधी आणि कसे लागले... ह्या विषाचा पहिला दंश कधी झाला, हे नक्की सांगणे अवघड आहे. पण शिक्षण चालू असतानाची बाइक घ्यायची अपूर्ण राहिलेली इच्छा, नोकरी लागल्यानंतरही विविध ठिकाणच्या फिरतीमुळे पूर्ण करता आली नव्हती. कदाचित जे मिळत नाही तेच जास्त हवेसे वाटत राहण्याचा आपल्या मनाचा एक अजूनही बाल्यावस्थेत असलेला कप्पा त्याला कारणीभूत असू शकेल. शेवटी २००५मध्ये जेव्हा स्वतःची पहिली मोटरसायकल घ्यायची वेळ आली, तेव्हाच एन्फील्ड बुलेट आणि त्यावर जगभ्रमण करणाऱ्या लोकांबद्दलच्या आख्यायिका कानावर पडल्या, आणि मी सारासार विचार न करता त्यातलाच एक झालो. जसजसे बाइकवर फिरणे सुरू झाले तसतसे हे दुचाकीच्या प्रेमाचे कोडे उलगडू लागले. म्हणतात ना, ‘Four wheels move the body, two wheels move the soul!’ त्याची प्रचिती वारंवार येत गेली. कारच्या एका चौकटीतून अलिप्तपणे आजूबाजूच्या निसर्गाकडे न बघता त्या निसर्गाचाच एक भाग होण्याचा जो चमत्कार बाइकवरून अनुभवता येतो, त्याला तोड नाही. त्याच काळात स्वतः बाइक सर्व्हिसिंग कसे करायचे, छोट्या-मोठ्या तांत्रिक अडचणी कशा सोडवायच्या हेही शिकणे सुरू झाले. आणि मग मी आणि माझी मोटरसायकल ह्यांचे एक अजब असे नाते निर्माण होत गेले. मोटरसायकल भ्रमंती जसजशी वाढत गेली, तसे लक्षात येत गेले, की कुठेतरी पोहोचण्यापेक्षा त्यासाठीचा प्रवास जास्त महत्त्वाचा असतो. आणि त्यामुळेच निव्वळ वेगात जाण्यापेक्षा आवेग आवरून निरीक्षण आणि आजूबाजूचे जग अनुभवत जाणे महत्त्वाचे असते. त्यातून जर चार जिवाभावाची समविचारी माणसं भेटली, तर मग या प्रवासाची मजा काही वेगळीच होते. मी नेहमी मजेने म्हणत असतो, की माझ्या घरी बाइक पहिली आली, नंतर बायको. पण सुदैवाने दोघीजणी सवतीसारख्या न राहता बहिणी झाल्या. माझ्या पत्नीला,.डॉ. स्वप्नालासुद्धा हे बायकिंगचे वेड लागले आणि मग आमच्या राइड्स अजूनच एक्सायटिंग झाल्या.’’एखादा डॉक्टर त्याचे पेशंट्स, ओपीडी, दवाखाना, ऑपरेशन्स या सगळ्या चक्रात कायमच अडकलेला असतो. त्यामुळे त्याला अशा बाइक राइडसाठी कसा वेळ मिळत असावा, असा खरंतर प्रश्नच होता. पण डॉ. निलेश जगताप यांच्याशी बोलणं झाल्यानंतर आवड असलेला माणूस सवड काढतोच हेही लक्षात आलं. डॉ. निलेश जगताप हे प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन. तेही ‘क्रेझी बायकर’ या गटात मोडणारे. त्यांच्याकडे कॉलेजपासून स्प्लेंडर होतीच. त्यामुळे बाइक चालवणं होतंच. नंतर कार आली. त्यामुळे कारनं बरंच फिरणं झालं. पण तेव्हाही बाइक रायडर दिसायचे आणि बाइक रायडिंगचं आकर्षण वाटायचंच. पुढे डॉक्टर म्हणून प्रॅक्टिस सेट झाली आणि बाइक राइडची क्रेझ वाढू लागली. तेव्हाच डॉ. स्वप्ना आठवले यांनी त्यांना श्रीलंकेच्या बाइक राइडविषयी सुचवलं. मग त्यांच्याच बरोबर पहिल्यांदा ही बाइक राइड करायचं ठरवलं. ही राइड तशी सोपी होती. कारण रस्ते चांगले होते. त्यावेळी बाइकनं १५००-१६०० किलोमीटरचा प्रवास घडला.डॉ. निलेश सांगत होते, ''श्रीलंकेची राइड झाली आणि लक्षात आलं, की बस, कार अशा वाहनांतून फिरण्यापेक्षा बाइक राइडचा अनुभव फारच वेगळा होता. एक वेगळाच फील होता. निसर्ग प्रत्यक्ष जवळून अनुभवायला मिळत होता. त्याविषयी एक वेगळीच दृष्टी तयार होत होती. त्यामुळे हे बाइक रायडिंग असंच सुरू राहायला हवं असं वाटू लागलं. म्हणून स्पिती, झंस्कार व्हॅली या राइड्स केल्या. या दोन्ही ठिकाणी वेगळा प्रदेश, रस्त्यांची परिस्थिती वेगळी, अतिउंचीवरचे रस्ते, काही ठिकाणी रस्ते आहेत तर काहीवेळा ऑफरोड बायकिंग, काही ठिकाणी असणारे नदीसदृश रस्ते. हे सगळंच अनुभवणं नक्कीच वेगळं होतं. आता वाटतं की बाइक राइड करणं हे एक व्यसन झालं आहे. त्यामुळे दरवर्षी कुठल्या ठिकाणांना भेट द्यायची हे ठरवणं सुरूच असतं.'' आहे. रस्ता कसाही असो, स्वतःला आणि गाडीला सुरक्षित ठेवून प्रवास करणं महत्त्वाचं असतं, हेही या सगळ्यांनी सांगितलं. दुसरं आणि महत्त्वाचं म्हणजे, एखाद्या ग्रुपसोबत प्रवास करताना रेस लावल्यासारखी बाइक चालवायची नसते, तर एकमेकांना मदत करत, काळजी घेत जायचं असतं. हे या सगळ्यात महत्त्वाचं असतं. विशेषतः जेव्हा स्पिती, झंस्कार यांसारख्या ठिकाणी अनेक वॉटर क्रॉसिंग वाटेत लागतात, तेव्हा तर एकमेकांना मदत करतच पुढे जायचं असतं. त्यामुळे इथंही 'एकमेकां सहाय्य करूं अवघे धरू सुपंथ' हेच महत्त्वाचं ठरतं.वर्षा आठवले सकाळ प्रकाशनच्या पुणेस्थित उपसंपादक आहेत. 