Premium|Dimethyl Ether DME fuel technology India : डीएमई क्रांती; पुण्याच्या एनसीएलचे स्वदेशी तंत्रज्ञान एलपीजीला ९% पर्याय, भारताच्या ऊर्जास्वावलंबनाला गती

डायमिथिल ईथर हे एक कृत्रिमरित्या तयार केलेले इंधन असून ते जैव कचरा किंवा मिथेनॉलपासून तयार केले जाते. सामान्य तापमान असताना हा रंगहीन वायू असतो, परंतु उच्च दाबाखाली त्याचे द्रवात रूपांतर करता येते व त्याचा वापर एलपीजीसारखा करता येतो. यामार्फत पुढील आठ ते नऊ महिन्यांत एलपीजीला किमान सहा ते नऊ टक्के पर्याय उपलब्ध करून देण्याचे एनसीएलचे उद्दिष्ट आहे. हे तंत्रज्ञान केवळ पर्यायी इंधन नाही, तर भारताला ऊर्जा क्षेत्रात स्वावलंबी करणारे एक क्रांतिकारी पाऊल ठरेल यात शंका नाही.आखाती देशांतील वाढत्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे आज जगासमोर ऊर्जा संकट आक्राळविक्राळ रूप धारण करून उभे आहे. रशियासारख्या देशांकडून होणाऱ्या तेल पुरवठ्यामुळे भारतात पेट्रोल आणि डिझेलचा फारसा तुटवडा भासत नसला, तरी घरगुती आणि व्यावसायिक उपयोगाच्या लिक्विड पेट्रोलियम गॅसच्या (एलपीजी) उपलब्धतेचे मोठे आव्हान देशासमोर आहे. भारताला आपली ६० टक्के एलपीजीची गरज आयातीतून भागवावी लागते. अशा कठीण समयी पुण्याच्या राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळेने (सीएसआयआर-एनसीएल) विकसित केलेले ‘डायमिथिल ईथर’ (डीएमई) हे तंत्रज्ञान देशाच्या ऊर्जासुरक्षेसाठी एक ‘गेम चेंजर’ ठरणार आहे. विशेष म्हणजे, या तंत्रज्ञानाची पहिली महत्त्वपूर्ण चाहूल आणि त्यातील प्रगतीबाबतची सविस्तर बातमी सुमारे सहा वर्षांपूर्वी सकाळमध्ये प्रसिद्ध झाली होती, जी आज प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या उंबरठ्यावर आहे.मानवी उत्क्रांतीच्या टप्प्यांत चाकाच्या शोधाने आणि १८व्या शतकातील औद्योगिक क्रांतीने जीवाश्म इंधनाचा आधार दिला. आज वाहतूक, स्वयंपाक आणि शेती अशा सर्वच क्षेत्रांत इंधन हा कणा झाला आहे. मात्र, जीवाश्म इंधनाचे स्रोत मर्यादित असून त्यांच्यामुळे होणारे हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन आणि हवामान बदल हे मोठे संकट आहे. अशा वेळी शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक ऊर्जास्रोतांचा शोध घेणे अनिवार्य आहे. पुण्यातील राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळेत (एनसीएल) गेल्या दोन दशकांपासून पर्यायी इंधन स्रोतांवर संशोधन सुरू आहे. २००४पासून सुरू झालेले डायमिथिल ईथरवरील संशोधन आज प्रत्यक्ष औद्योगिक उत्पादनाच्या टप्प्यापर्यंत पोहोचले आहे. डीएमई प्रक्रिया तंत्रज्ञान विभागाचे प्रमुख शास्त्रज्ञ डॉ. टी. राजा आणि त्यांच्या पथकाने केलेल्या संशोधनानुसार, डीएमईमुळे तातडीने ९ टक्के एलपीजीला पर्याय उपलब्ध होऊ शकतो. थोडे तांत्रिक बदल केल्यास हे प्रमाण २० टक्क्यांपर्यंत नेणे शक्य आहे..Premium|Green Energy Strategic Necessity : होर्मुझ सामुद्रधुनी संकटानंतर भारताला धडा: जीवाश्म इंधनावरील परावलंबित्व उघडे पडले, हरित ऊर्जेला तातडीची सामरिक गरज.काय आहे डीएमई?डायमिथिल ईथर हे एक कृत्रिमरित्या तयार केलेले इंधन असून ते जैव कचरा किंवा मिथेनॉलपासून तयार केले जाते. सामान्य तापमान असताना हा रंगहीन वायू असतो, परंतु उच्च दाबाखाली त्याचे द्रवात रूपांतर करता येते व त्याचा वापर एलपीजीसारखा करता येतो. याचे गुणधर्म प्रोपेन वायूशी साधर्म्य दर्शवणारे आहेत.डीएमईची वैशिष्ट्येस्वच्छ इंधन : याचे ज्वलन अत्यंत स्वच्छ होते, त्यामुळे सूक्ष्म कण आणि घातक वायूंचे उत्सर्जन नगण्य होते.पर्यावरणपूरक : ओझोन थराला हानी पोहोचवणाऱ्या सीएफसीजना (CFCs) हा उत्तम पर्याय आहे.बिनविषारी : हे इंधन अक्रियाशील आणि बिनविषारी असून ते साठवण्यासाठी सुरक्षित आहे.उत्तम कार्यक्षमता : पारंपरिक डिझेलच्या तुलनेत डीएमईवर चालणाऱ्या वाहनांची कार्यक्षमता सरस असल्याचे प्रयोगांती सिद्ध झाले आहे.संशोधनाचा प्रवास आणि यशएनसीएलच्या उत्प्रेरक (कॅटॅलिस्ट) विभागात २००४मध्ये या संशोधनाची मुहूर्तमेढ रोवण्यात आली. २०१७मध्ये सीएसआयआरने ‘शाश्वत विकासासाठी उत्प्रेरक’ हा मिशन मोड प्रकल्प हाती घेतल्यावर या संशोधनाला खरी गती मिळाली. डॉ. टी. राजा आणि त्यांच्या टीमने ‘डीएमई कॅटॅलिस्ट एसएएम’ नावाचा स्वदेशी उत्प्रेरक विकसित केला.या संशोधनाचे टप्पे खालीलप्रमाणेस्वदेशी संयंत्र : एनसीएलच्या आवारात दररोज १३ ते १४ किलो उत्पादन देणारा प्लांट उभारण्यात आला.व्यावसायिक चाचणी : २०२१मध्ये इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनच्या मदतीने या तंत्रज्ञानाचे मूल्यमापन करण्यात आले.प्रायोगिक प्रकल्प : पुण्यातील पिरंगुट येथे दररोज २५० किलो उत्पादन देणारे संयंत्र उभारण्यात आले आहे, हा प्रकल्प आता पूर्ण क्षमतेने सुरू झाला आहे.पुढील पाऊल : आता २.५ टनाचे मोठे संयंत्र विकसित करण्याचे काम सुरू आहे.कोणतेही तंत्रज्ञान प्रयोगशाळेतून बाजारात येण्यासाठी टेक्नॉलॉजी रेडीनेस लेव्हलचे (टीआरएल) ९ टप्पे पार करावे लागतात. अनेक संशोधने टीआरएल सहा ते सात या टप्प्यांदरम्यान तांत्रिक किंवा आर्थिक अडचणींमुळे थांबतात. या स्थगितीला संशोधक ‘व्हॅली ऑफ डेथ’ म्हणतात. मात्र, एनसीएलचे डीएमई तंत्रज्ञान सर्व टप्पे यशस्वीपणे पार करून औद्योगिक स्तरावर काम करण्यासाठी सज्ज झाले आहे. पिरंगुटमधील संयंत्र एनसीएलचे संचालक डॉ. आशिष लेले यांच्या मार्गदर्शनाखाली मार्च २०२६मध्ये पूर्ण क्षमतेने कार्यरत झाले. या संशोधनात शिव प्रसाद मेकाला, समृद्धी माने आणि आकाश भातकर या युवा संशोधकांची मोलाची भूमिका आहे..कच्चा माल आणि उपलब्धताभारतात डीएमईसाठी लागणारे मिथेनॉल सहज उपलब्ध होऊ शकते. त्याचे उत्पादन चार प्रमुख मार्गांनी घेता येते.जैव कचरा : शेती आणि घरातील ओल्या कचऱ्यापासून.नैसर्गिक वायू : मिथेनच्या रिफॉर्मिंगद्वारे.कार्बन डायऑक्साइड : उत्सर्जित होणारा कार्बन वापरून.दगडी कोळसा : कोळशाच्या गॅसिफिकेशनमधून.प्रत्यक्ष वापर आणि भविष्यातील संधीएलपीजी इक्विपमेंट रिसर्च सेंटरच्या अहवालानुसार, सध्याच्या गॅस शेगड्या आणि टाक्यांमध्ये कोणताही बदल न करता ९ टक्के डीएमई एलपीजीमध्ये मिसळता येतो. नोझलमध्ये थोडे बदल केल्यास हे प्रमाण २० टक्क्यांपर्यंत वाढवता येईल. जर एनसीएलने विकसित केलेली विशेष शेगडी वापरली, तर १०० टक्के डीएमईवर स्वयंपाक करणे शक्य आहे. केवळ घरगुती वापरासाठीच नव्हे, तर रिक्षा, चारचाकी वाहने आणि जनरेटरसाठीही डीएमई हा सुरक्षित पर्याय आहे. पुण्याच्या एआरएआय या संस्थेच्या सहकार्याने रिक्षांवर केलेल्या चाचण्या यशस्वी झाल्या आहेत.नीती आयोगाने देशाच्या ऊर्जासुरक्षेसाठी डीएमई तंत्रज्ञानाला महत्त्वपूर्ण मानले आहे. इंजिनिअर्स इंडिया लिमिटेड (ईआयएल) आणि सीएसआयआर-एनसीएल यांच्यात व्यावसायिक उत्पादनासाठी करार झाला असून, तेल कंपन्यांच्या माध्यमातून हे इंधन लवकरच सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. पुढील ८ ते ९ महिन्यांत एलपीजीला किमान सहा ते नऊ टक्के पर्याय उपलब्ध करून देण्याचे एनसीएलचे उद्दिष्ट आहे. हे तंत्रज्ञान केवळ पर्यायी इंधन नाही, तर भारताला ऊर्जा क्षेत्रात स्वावलंबी करणारे एक क्रांतिकारी पाऊल ठरेल यात शंका नाही.सम्राट कदम पुणेस्थित विश्व संवाद केंद्रात सहयोगी संपादक असून, विज्ञानाचे अभ्यासक आहेत. 