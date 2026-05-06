Premium|Bike Maintenance : बाईकचा मेंटेनन्स म्हणजे फक्त स्वच्छता नाही; 'या' सोप्या टिप्समुळे तुमची राईड होईल अधिक सुरक्षित!

Common Bike Problems and Solutions : दररोजच्या प्रवासापूर्वी बाईकची झटपट तपासणी केल्याने केवळ संभाव्य बिघाडच टाळता येत नाहीत, तर यामुळे इंजिनचे आयुष्य वाढून खिशाला कात्री लावणारा अनावश्यक खर्चही वाचतो; जाणून घ्या काही सोप्या आणि प्रभावी मेंटेनन्स टिप्स.
मयूर कुलकर्णी

दररोज बाइक चालवण्यापूर्वी एक झटपट तपासणी करावी. कुठे लीक तर नाही ना, बोल्ट सैल तर नाहीत ना, किंवा काही वेगळा आवाज येतो आहे का, याकडे लक्ष द्यावं. अनेक वेळा बाइकमधून येणारे अनोळखी आवाज येऊ घातलेल्या समस्यांचे पहिले संकेत असू शकतात. या छोट्या-छोट्या गोष्टींकडे नियमित लक्ष दिल्यास तुमची बाइक नेहमी चांगल्या स्थितीत राहते. तुमच्यात आणि बाइकमध्ये एक वेगळं कनेक्शन तयार होतं.

बाइकच्या मेंटेनन्ससाठी काही टिप्स...

दररोज आपल्या मोटरसायकलची काळजी घेणं म्हणजे फक्त तिची स्वच्छता करणं नसतं, तर प्रत्येक वेळी बाइक चालवताना सुरक्षित वाटणं, विश्वासार्ह आणि स्मूथ रायडिंग करता येणंही तितकंच महत्त्वाचं असतं. व्यवस्थित मेंटेन केलेली बाइक जास्त चांगली परफॉर्म करते, जास्त काळ टिकते आणि अचानक येणाऱ्या बिघाडांपासून आणि अनावश्यक दुरुस्तीपासून वाचवते. हे अचानक झालेले बिघाड बाइकसाठी खूप घातक आणि आपल्या खिशासाठी खर्चिक ठरू शकतात.

