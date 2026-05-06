Premium|Bike Maintenance : बाईकचा मेंटेनन्स म्हणजे फक्त स्वच्छता नाही; 'या' सोप्या टिप्समुळे तुमची राईड होईल अधिक सुरक्षित!

मयूर कुलकर्णीदररोज बाइक चालवण्यापूर्वी एक झटपट तपासणी करावी. कुठे लीक तर नाही ना, बोल्ट सैल तर नाहीत ना, किंवा काही वेगळा आवाज येतो आहे का, याकडे लक्ष द्यावं. अनेक वेळा बाइकमधून येणारे अनोळखी आवाज येऊ घातलेल्या समस्यांचे पहिले संकेत असू शकतात. या छोट्या-छोट्या गोष्टींकडे नियमित लक्ष दिल्यास तुमची बाइक नेहमी चांगल्या स्थितीत राहते. तुमच्यात आणि बाइकमध्ये एक वेगळं कनेक्शन तयार होतं.बाइकच्या मेंटेनन्ससाठी काही टिप्स...दररोज आपल्या मोटरसायकलची काळजी घेणं म्हणजे फक्त तिची स्वच्छता करणं नसतं, तर प्रत्येक वेळी बाइक चालवताना सुरक्षित वाटणं, विश्वासार्ह आणि स्मूथ रायडिंग करता येणंही तितकंच महत्त्वाचं असतं. व्यवस्थित मेंटेन केलेली बाइक जास्त चांगली परफॉर्म करते, जास्त काळ टिकते आणि अचानक येणाऱ्या बिघाडांपासून आणि अनावश्यक दुरुस्तीपासून वाचवते. हे अचानक झालेले बिघाड बाइकसाठी खूप घातक आणि आपल्या खिशासाठी खर्चिक ठरू शकतात..सर्वात सोपी आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे रोज बाहेर पडताना टायरमधली हवा योग्य प्रमाणात आहे का हे तपासावं. ही टीप अगदी साधी वाटत असली तरी अतिशय महत्त्वाची आहे. इतर वाहनांच्या तुलनेत बाइकच्या चाकांना योग्य एअर प्रेशर असणं महत्त्वाचं असतं, कारण त्यामुळे बाइकला कोणत्याही प्रकारच्या रस्त्यावर चांगली ग्रिप मिळते, बाइकचं मायलेजही सुधारतं आणि टायरची झीज लवकर होत नाही. तसंच बाइकच्या चाकात आवश्यकतेपेक्षा कमी हवा असेल, तर त्याचा थेट परिणाम बाइकच्या हँडलिंगवर होतो. बॅलन्सिंग नीट जमलं नाही तर त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात. हे धोकादायक ठरू शकतं. त्यामुळे बाहेर पडण्यापूर्वी टायर तपासण्याची सवय लावणं खूप गरजेचं आहे.बाइकच्या सस्पेन्शनमधल्या फ्रंट फोर्कची स्थितीदेखील लक्षात घेणं गरजेचं आहे. सस्पेन्शनची योग्य अॅडजस्टमेंट केली, तर खड्डे असणाऱ्या खराब रस्त्यांवरची राइडही आरामदायी होऊ शकते. सस्पेन्शन खूप हार्ड किंवा खूप सॉफ्ट वाटत असेल, तर त्याचा परिणाम कंट्रोल आणि ब्रेकिंग सिस्टीमवर होऊ शकतो, त्यामुळे वेळोवेळी त्यात लहानसहान वाटले तरी गरजेचे असणारे बदल करणं योग्य ठरतं.इंजिन ऑइल हीदेखील खूप महत्त्वाची बाब असते. दररोज ऑइल बदलण्याची गरज नसली, तरी त्याची पातळी सतत तपासणं आवश्यक असतं. ऑइल कमी असेल किंवा खराब झालं असेल तर इंजिनमध्ये घर्षण वाढतं. परिणामी इंजिनचं ओव्हरहीटिंग होतं आणि बरंच नुकसान होऊ शकतं. दीर्घकाळात हे बाइकसाठी घातक ठरतं. त्यामुळे वेळोवेळी ऑइल तपासणं आणि कंपनीनं सांगितलेल्या वेळापत्रकानुसार ते बदलणं ही चांगली सवय आहे..बाइक स्वच्छ ठेवणंही खूप महत्त्वाचं आहे. रोजच्या वापरामुळे धूळ, चिखल, प्रदूषण आणि पावसाचं पाणी या सगळ्याचा बाइकवर बराच परिणाम होत असतो. मुख्यतः बाइकच्या मेटल पार्ट्सवर आणि पेंटवर सगळ्यात जास्त परिणाम होतो. रोजच्या रोज बाइक पुसून घेणं, आठवड्यातून एकदा धुणं गरजेचं असतं. विशेषतः खराब हवामानात, पावसात, किंवा खूप धूळ असलेल्या भागात बाइक चालवून झाल्यावर डीप क्लीनिंग करणं आवश्यक असतं. यामुळे गंज येण्यापासून बाइकचं संरक्षण होतं. बाइकच्या इंजिनजवळ, चेनजवळ आणि खालच्या भागात सर्वात जास्त घाण साचते, त्यामुळे त्या भागांकडे विशेष लक्ष देणं फायदेशीर ठरतं. मात्र, बाइक धुताना इलेक्ट्रिकल पार्ट्सजवळ जास्त दाबानं पाणी वापरणं टाळावं.अनेकदा चेनच्या देखभालीकडे दुर्लक्ष केलं जातं, पण ती खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे. इंजिनमधून येणारी ताकद चेन मागच्या चाकापर्यंत पोहोचवते. त्यामुळे ती कोरडी पडली असेल, सैल झाली असेल किंवा घाण साचली असेल, तर साहजिकच बाइकचा परफॉर्मन्स कमी होतो आणि चेन निसटण्याची किंवा तुटण्याची शक्यता वाढते. चेनला नियमितपणे लुब्रिकंट लावल्यामुळे ती छान स्मूथ राहते, तिची झीज कमी होते आणि गंजही चढत नाही. त्याचबरोबर चेनचं टेन्शन योग्य आहे का हे तपासणंही गरजेचं असतं.बाइकचा आरसा स्वच्छ ठेवणं ही छोटी गोष्ट वाटू शकते, पण ती सुरक्षिततेसाठी खूप महत्त्वाची आहे. स्वच्छ केलेले आणि योग्य अँगलमध्ये सेट केलेले मिरर तुम्हाला मदत करू शकतात. अनेकदा मोपेड चालवताना आरशांकडे दुर्लक्ष केलं जातं. ते चुकीचंच आहे, बाइक चालवताना तर हे कटाक्षानं टाळावं..सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे क्लच आणि अॅक्सिलरेटरदेखील व्यवस्थित सुरू असणं खूप महत्त्वाचं असतं. क्लचमध्ये योग्य प्रमाणात फ्री प्ले असणं गरजेचं आहे, यामुळे गिअर बदलण्याची प्रक्रिया खूप स्मूथ होते आणि बाइकच्या पार्ट्सवर ताण येत नाही. खूप घट्ट किंवा खूप सैल क्लचमुळे समस्या निर्माण होऊ शकतात. त्याचप्रमाणे अॅक्सिलरेटरही सहज आणि स्मूथ फिरला पाहिजे, त्यात जास्त फ्री प्ले किंवा कडकपणा नसावा, कारण ट्रॅफिकमध्ये अचूक स्पीड कंट्रोल करणं आवश्यक असतं.या सगळ्या मुद्द्यांशिवाय आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे दररोज बाइक चालवण्यापूर्वी एक झटपट तपासणी करावी. कुठे लीक तर नाही ना, बोल्ट सैल तर नाहीत ना, किंवा काही वेगळा आवाज येतो आहे का, याकडे लक्ष द्यावं. अनेक वेळा बाइकमधून येणारे अनोळखी आवाज येऊ घातलेल्या समस्यांचे पहिले संकेत असू शकतात. या छोट्या-छोट्या गोष्टींकडे नियमित लक्ष दिल्यास तुमची बाइक नेहमी चांगल्या स्थितीत राहते. तुमच्यात आणि बाइकमध्ये एक वेगळं कनेक्शन तयार होतं. रोजचा मेंटेनन्स खूप वेळखाऊ किंवा अवघड नसतो, पण त्यात सातत्य आणि जागरूकता असणं आवश्यक असतं. या साध्या सवयी लावून घेतल्यास सुरक्षितता तर वाढतेच, पण त्यासोबतच बाइकचं आयुष्यही वाढतं, प्रत्येक राइड अधिक आनंददायी होते!मयूर कुलकर्णी पुणेस्थित एससीए सर्टिफाइड कॉफी स्पेशलिस्ट व हॉटेलियर आणि हौशी रायडर आहेत. 