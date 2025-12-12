Premium|Vivahshastram Manpan Protocol : विवाहमंडपातील मानपानाचे राजकारण उलगडणारा ‘विवाहशास्त्रम्’ ग्रंथ नव्या रूपात

मंगेश साखरदांडेविवाह मंडपांमधले मानपान आणि त्यावरून होणारे मानापमान हा विषय गहनच खरा. व्यक्ती तितक्या प्रकृती या न्यायाने चालणारा. मानपानाला शास्त्राधार आहे की नाही यावर असंख्य विद्वान असंख्य तास चर्चा करू शकतील, वादही घालू शकतील; पण कधी घरातलं पहिलंच लग्न असतं, तर कधी शेवटचं. एखादं लग्न आजीच्या/आजोबांच्या, पणजीच्या डोळ्यांसमोर व्हायला हवं असतं. कधी नणंदबाईंचा पापड मोडतो, तर कधी आत्याबाईंचा... आ मची सोसायटी म्हणजे विद्येच्या माहेरघराचंच एक मिनीएचर. या सव्वादोन एकरावर कितीतरी विद्वान नांदतात. विद्वानेव विजानाति विद्वज्जनपरिश्रमम् - विद्वानच विद्वानांच्या परिश्रमाची कदर करू शकतात - या न्यायाने आमच्या सोसायटीमध्ये आम्ही दर महिन्याला (सोसायटीतल्याच) एका विद्वानाशी ‘नवाचा चावा’ या मुलाखत मालिकेत गप्पा मारतो. सोसायटीतल्याच विद्वानाशी गप्पा मारण्याचे फायदे, उप-फायदे, तिप-फायदे पुष्कळ आहेत. यात नुकतीच सुप्रसिद्ध संशोधक आदित्यकेतू मोहेंजोदडोकर यांची मुलाखत झाली. त्या मुलाखतीत एक विलक्षण शोध लागला. तोच तुमच्यासाठी सगळ्यात आधी....Premium|Konkan Coastal Journey : कुतूहलानं रंगलेली कोकणातील सफर.अॅक्च्युली आदित्यकेतू एकविसाव्या शतकातले एक महत्त्वाचे संशोधक. मधाच्या व्यापाराला जागतिक महत्त्व मिळवून देणारा ‘मेलुहाकालीन मधमाशांचा मधुसंचय’ हा त्यांचा निबंध त्यांच्याइतकाच क्रांतिकारक. अशा आमच्या आदित्यकेतूंना वारसा लाभलाय तो देवराजभट्ट मोहेंजोदडोकरांचा. ही देवराजभट्टांची १९९वी पिढी; म्हणजे देवराजभट्ट आदित्यकेतूंचे खापर-खापर-खापर-खापर-खापरक्यूबच्या-खापरस्क्वेअरवावे पणजोबा. दांडगे अभ्यासक. देवराजभट्टांच्या बऱ्याचअंशी विस्मरणात (आणि पुष्कळअंशी वाळव्यांच्या पोटात) गेलेल्या एका ग्रंथाची काही पानं आदित्यकेतूंना नुकतीच इंग्लंडात सापडली. (आता आपण ज्याला हाकलून देणार आहोत त्या मेकॉलेच्या वंशजांनी जातायेता ज्या चोऱ्या केल्या त्याचाच हा एक भाग.) केवळ राजकारण आणि ‘विद्वानेव विजानाति विद्वज्जनपरिश्रमम्’ ही ओळ तेव्हा माहिती नसल्याने देवराजभट्टांचा ग्रंथ मागे पडला होता.हा ग्रंथ होता शेकडा नव्व्याण्णव स्त्री-पुरुष ज्या एका प्रसंगाकडे डोळे लावून बसलेले असतात त्या विवाहप्रसंगाबद्दलचा. ‘विवाहशास्त्रम्’! कुलपरिक्षा, दानदक्षिणानियमः, विवाहविधिनिर्णयः, विवाहोत्सव मानपान विधानम्, दाम्पत्यधर्मः अशा एकूण सोळा अध्यायांचा हा ग्रंथ. पण थॅन्क्स टू वाळवी (!?) या ग्रंथातील केवळ काहीच पाने आज शिल्लक आहेत. आणि तीही महत्प्रयासानं अक्षरअक्षर लावूनच वाचता येतात. आधुनिक जीवनशैलीची जोड देत आदित्यकेतू आता विस्मरणात गेलेला तो ग्रंथ पुन्हा सिद्ध करीत आहेत..पण त्याआधी मूळ ग्रंथाविषयी...ग्रंथाच्या सुरुवातीलाच देवराजभट्ट कुलदेवता आणि इष्टदेवतांचे स्मरण करून ग्रंथाचा हेतू विषद करताना म्हणतात, ‘धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष या चतुर्वर्गांचा व्यवहाररूप निर्णय जसा राज्यशास्त्रात सांगितला जातो, तसाच तो गृहजीवनातही लागू होतो; म्हणूनच हा ग्रंथ विवाहशास्त्रम् असे नाव धारण करतो.’ विवाहसमारंभ कितीही आनंदाचा प्रसंग असला, चि. आणि चि.सौ.कां.साठी कितीही हुरहूर वगैरे लावणारा, होमादी प्रसंगी ‘हाताला हात लावा’ छापाच्या आज्ञांमुळे मोहरून वगैरे टाकणारा असला, तरी कोणत्या क्षणी त्याचे समरप्रसंगात रूपांतर होऊ शकेल हे छत्तीसच्या छत्तीस गुण जुळणाऱ्या कुंडल्यांवरूनही सांगता येत नाही. (कारण कुंडल्या चि. आणि चि.सौ.कां.च्या असतात, आणि समरप्रसंगाचा योग आलाच तर विहिणींच्या पत्रिकांमधील ग्रहांनी घरं बदलल्यामुळे येत असतो; त्या पत्रिका कोणी पाहिलेल्या असतात? - इति आदित्यकेतू मोहेंजोदडोकर) विवाह समारंभात असे समरप्रसंग का, कसे, कधी येतात/ येऊ शकतात या प्रश्नांना काही म्हणजे काही उत्तर नाही. पण ते येतात त्या अनेक कारणांपैकी एक दणदणीत कारण म्हणजे विवाह समारंभांचा अतूट भाग असणारे ‘मानपान’. काही परंपरांच्या कूळकथा सहसा ‘आमच्यात असंच असतं’ या वाक्याच्या पलीकडे जात नाही. कुलगोत्र माहिती नसलेल्या पण पिढ्यान्पिढ्या चालत आलेल्या अशा काही परंपरांच्या हट्टापायी (हे हट्टही परंपरांसारखेच अपरिवर्तनीय असतात, हे विशेष) विवाहवेदीचं कुरूक्षेत्र होऊन वधुपित्याचं पानिपत होण्याच्या प्रसंगांचा देवराजभट्टांना अंदाज असावा. म्हणूनच ‘विवाहशास्त्रम्’मध्ये ‘विवाह-मानपान-प्रशासनम्’, ‘अग्रजामाता-सन्मान-नियमः’ म्हणजे वरमाईच्या थोरल्या जावयाच्या सन्मानाचे नियम, ‘वस्त्र-प्रदानम्’, ‘विहीणी-भेदः’ अशा अनेक कलहक्षम प्रसंगांचा अत्यंत सूक्ष्म विचार केलेला दिसतो.देवराजभट्टांचा ग्रंथ मागे पडला त्याला कारणीभूत ठरली केवळ इसवीसनाच्या पाचव्या शतकातल्या दोन राजवंशांमधील स्पर्धा. दुसऱ्याच कोणा आचार्यांचा ‘अर्थविज्ञान’ नावाचा ग्रंथ त्यावेळी भलताच भाव खाऊन गेला. पुन्हा सामान्य माणसाला तसा या अर्थविज्ञानाचा फारस उपयोग नाहीच. आता हे मान्य, की अर्थविज्ञानात म्हटल्याप्रमाणे राजाला लागतात तसे तुम्हाला-आम्हालाही गुप्तहेर लागतात; पण दोघांची काही तुलना? एक मात्र निश्चित, विवाहासारख्या जवळजवळ प्रत्येकाच्या आयुष्यात घडणाऱ्या प्रसंगात उपयोगी पडणाऱ्या ‘साम, दाम, दंड, भेद’ नीतीचा अत्यंत बारकाईने ऊहापोह करणारा ‘विवाहशास्त्रम्’ हा ग्रंथ काळाच्या ओघात लुप्त झाला हे एक कधीही न भरून येणारं नुकसान आहे. (इति अर्थातच आकेमो.).Premium|Deenanath Mangeshkar Mangeshi Temple : ‘मंगेश म्हणजे संगीत’; पं. दीनानाथ मंगेशकरांचे न सांगितलेले बालपण.म्हणजे बघा हं... वधुवरांची पसंती होते. एकमेकांचे घरचे एकमेकांचा अंदाज घेतात. सगळं ठरतं. खरेदी होते. वधुवरांसाठी गुलाबी स्वप्नांचे दिवस असतात ते, त्यांनाही खूप तयारी करायची असते. मग एके दिवशी वराची वरात आणि मुहूर्त जवळी आऽऽऽलाची वेळ येऊन ठेपते आणि नेमकी तेव्हाच माशी शिंकते. कोणाच्यातरी पत्रिकेतले राहू-केतू इकडून तिकडे जातात म्हणा, किंवा वधुपित्याच्या पत्रिकेत सदैव कन्या राशीत वास्तव्य करणाऱ्या दहाव्या ग्रहाचे अढळ स्थान प्राप्त झालेल्या जामाताला कोणीच आपला सल्ला घेत नसल्याची जाणीव होते म्हणा, करून दिली जाते म्हणा... किंवा वरमाईला दिलेल्या रेशमी वस्त्रात किंचित उणेपण असल्याची (पुन्हा) जाणीव होते म्हणा, करून दिली जाते म्हणा... आणि विघ्न उपस्थित होते! हे असे अत्यंत नाजूक प्रसंग कसे निभवून न्यावेत याविषयी देवराजभट्टांनी मार्मिक भाष्य केले आहे.उदाहरणार्थ, ज्येष्ठ जावयाचा मान सांभाळणे ही ‘कौटुंबिक शांतता’ राखण्याची एक महत्त्वाची राजकीय नीती आहे, असे ते अग्रजामात-सन्मान-रक्षा-सूत्रात सांगतात. आदित्यकेतूंच्या हातून ग्रंथ पुन्हा सिद्ध झाल्यानंतर त्यांचा ज्येष्ठो जावई तुष्टः... हा श्लोक जरूर वाचावा, असे आमचे रेकमेंडेशन आहे.आणखी एक प्रसंग पाहा. वधुवरांचे (आधीपासूनच असणारे किंवा आणखी काही वेळाने होणारे) मामे, काके, मावश्या, आत्या असे सारे आपापल्या आसनांवर स्थानापन्न झाले आहेत. अशा सगळ्या स्वकीयांना पाहून वधुपित्याच्या मनात यातल्या कोणाकोणास भोजनपंक्तीत अग्रमान द्यावा आणि यात काही प्रमाद झाला तर त्यांचा रुसवा कसा काढावा, या शंकेने फणा न काढला तरच नवल. हीऽऽऽच ती घातवेळ बरं; जेव्हा एरवी ‘दूरच्या’ असणाऱ्यांना नेमक्या त्याचवेळी आपण ‘अगदी जवळचे’ असल्यासारखे वाटत असते. एकूण गुंता कठीण असतो. गणितातले न सुटणारे एखादे प्रमेय एकवेळ सोडवता येईल, पण शाल कोणाला आणि पैठणी कोणाला; आणि (होणाऱ्या) सासूबाईंना रेशमी आणि त्यांच्या (आधीपासूनच असलेल्या) सासूबाईंना गर्भरेशमी की उलट, हे प्रमेय दिलेल्या वेळेत सोडवणे महाकठीण. मोहेंजोदडोकर शास्त्रींच्या ‘विवाहोत्सव मानपान विधानम्’नुसार, ‘तू संतुष्टः तिष्ठ, एक-दोन पाहुण्यांत॥’ हेच इष्ट. याशिवाय या मानपानाच्या चक्रव्यूहात करवल्या, दीर, जावा, वधुवरांचे मित्र, मैत्रिणी वगैरे उपग्रह असतात ते वेगळेच..‘मानहीना तु या विहीणा, सा हि युद्धस्य कारणम्॥’ हे त्रिकालाबाधीत सत्य लग्नमंडपातील समस्तांस सदैव लक्षात ठेवावे लागते. चिनी लग्नांमध्ये एक टी सेरेमनी असतो. नवविवाहित जोडपे कुटुंबातल्या ज्येष्ठांना चहा देऊन आदर आणि कृतज्ञता व्यक्त करतात. एकदा एका लग्नात वरमाईला दिलेल्या चहात नेमकी चिनी कम झाली आणि मग पुढे बरेच दिवस त्या बिचाऱ्या नवरीच्या आई-वडिलांना मुलीच्या सासरी बिनसाखरेचा चहा प्यावा लागला होता म्हणे. तात्पर्य काय, सासरी कसे वागावे याच्या टिपा देणारे बरेच काउन्सिलर्स हल्ली असतात, पण विहिणी-विहिणींचे संबंध, पुन्हा त्यातल्या ज्येष्ठा-कनिष्ठा कशा सांभाळाव्यात हे वर आणि वधुपित्याला कोण शिकवणार? इथेच या ग्रंथाचे मोल आहे.देवराजभट्टांच्या ग्रंथात जागोजागी तुम्हाला असे व्यवहारी सल्ले मिळतील. वानगीदाखल हे बघा. मान-प्राधान्यम् म्हणजे भविष्यावर लक्ष ठेवून पाहुण्यांना श्रेणीबद्ध करावे. वधू-वरांचे माता-पिता, वृद्धजन, उच्च अधिकारी आणि महत्त्वाचे व्यावसायिक ही उत्तम श्रेणी, इतर कुटुंबीय, दूरचे नातेवाईक आणि महत्त्वाचे मित्र ही मध्यम श्रेणी आणि बाकीची कनिष्ठ श्रेणी. उत्कृष्टं वस्त्रं ज्येष्ठायै, मध्यमायै ताम्रं वस्तू देयम्। अर्थात ज्येष्ठांना उत्कृष्ट वस्त्र द्यावे, मध्यमांसाठी तांब्याची वस्तू पुरेशी आहे, आणि कनिष्ठांना फक्त मिठाई दिली तरी चालेल, असाही एक सल्ला ते देतात. कलहशमनसाधनानि अध्यायात तर विवाह मंडपांतील कलह व त्यांचे शमन यावर सांगोपांग चर्चा आहे.देवराजभट्टांची १९९वी पिढी आता खापर-खापरक्यूबच्या-खापरस्क्वेअरवाव्या पणजोबांनी लिहिलेल्या ग्रंथात भर घालत आहे; इसवीसनाच्या पाचव्या शतकाला इसवीसनाच्या विसाव्या शतकाच्या पलीकडे नेत आहे. आकेमोचा भर आता नव्या पिढीच्या नव्या रीतिरिवाजांवरही आहे. आधुनिकतेची परंपरांशी सांगड घालताना विवाहमंडपात छायाचित्रणाची, विशेषतः चलभाष-स्वच्छायांसाठी (साध्या मराठीत सेल्फी), वधुवर व त्यांच्या मित्रमैत्रिणींच्या नृत्यासाठी विशेष स्वतंत्र सोय असावी, असे काही नवे सल्लेही आता या ग्रंथात समाविष्ट होताहेत..विवाह मंडपांमधले मानपान आणि त्यावरून होणारे मानापमान हा विषय गहनच खरा. व्यक्ती तितक्या प्रकृती या न्यायाने चालणारा. आणि मिरवणं कोणाला आवडत नाही? (जिज्ञासूंनी आपलेआपले विवाह आठवून पाहावेत.) मानपानाला शास्त्राधार आहे की नाही यावर असंख्य विद्वान असंख्य तास चर्चा करू शकतील, वादही घालू शकतील; पण कधी घरातलं पहिलंच लग्न असतं, तर कधी शेवटचं. एखादं लग्न आजीच्या/आजोबांच्या, पणजीच्या डोळ्यांसमोर व्हायला हवं असतं. कधी नणंदबाईंचा पापड मोडतो, तर कधी आत्याबाईंचा. बाळाला दृष्ट लागू नये म्हणून त्याच्या गोबऱ्या गालावर लावलेल्या काजळाच्या इवलुशा ठिपक्यासारखा असं काही घडून गेलं तर त्याचं कौतुकही असतं, पण काही अभाग्यांना खरंच दृष्ट लागते. असो. प्रश्न शेवटी ज्याच्या-त्याच्या मानपानाचा आहे.तर आदित्यकेतू मोहेंजोदडोकर सध्या त्यांच्या खापर-खापर इत्यादी पणजोबांच्या ग्रंथाला नव्यानं उजाळा देताहेत. ग्रंथ लवकरच प्रकाशित होतो आहे. फक्त एक बारीकसा डायलेमा आहे. ग्रंथ वाचूनही मानापमान नाहीच हाताळता आले, तर जबाबदारी खापर-खापर वगैरे पणजोबांची, त्यांच्या खापर-खापर वगैरे पंतवंडाची की प्रकाशकाची, यावर एकमत होत नाहीये. तेवढे एक झाले, की वाचकांच्या हाती हा ग्रंथ पडायला उशीर लागणार नाही. थोडक्यात काय, यंदा कर्तव्य असेल तर घसघशीत सवलतीसह प्रकाशपूर्व नोंदणीच्या जाहिरातीकडे लक्ष ठेवाच...!!. 