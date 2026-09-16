Premium|Diveagar copper plate history : दिवेआगरचा ताम्रपट; अकराव्या शतकातील मराठी, कोंकणी व कर्नाटक-संस्कृतीचा जिवंत आरसा

डॉ. नागनाथ बळतेदिवेआगरचा ताम्रपट हा केवळ एक प्राचीन कोरीव दस्तावेज नसून, तो अकराव्या शतकातील कोकण प्रदेशातील भाषिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक जीवनाचा एक जिवंत आरसा आहे. त्याच्या भौतिक स्वरूपापासून ते त्यातील भाषिक रचनेपर्यंत आणि व्यक्तिनामांच्या तपशिलापर्यंत प्रत्येक अंगाचा अभ्यास मराठी भाषेच्या उत्क्रांतीचा तसेच महाराष्ट्र-कर्नाटक सांस्कृतिक संबंधांचा नवा दृष्टिकोन देतो.महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक व भाषिक इतिहासाचा अभ्यास करताना कोरीव लेख आणि ताम्रपट ही अत्यंत मूलभूत साधने ठरतात. राजाश्रयाने किंवा खासगी देणगीच्या निमित्ताने कोरले गेलेले हे लेख केवळ राजकीय घडामोडींचीच नोंद ठेवत नाहीत, तर त्या-त्या काळातील भाषेचे, समाजरचनेचे आणि नामकरण-पद्धतीचे जिवंत दस्तावेजही असतात. अशाच एका महत्त्वाच्या साधनाचे नाव म्हणजे ‘दिवेआगरचा ताम्रपट’. रायगड जिल्ह्यातील श्रीवर्धन तालुक्यात वसलेल्या दिवेआगर या गावी सापडलेला हा ताम्रपट मराठी भाषेतील सर्वात प्राचीन लेखांपैकी एक मानला जातो. त्यामुळे मराठी भाषेच्या उत्क्रांतीचा अभ्यास करणाऱ्या प्रत्येक अभ्यासकासाठी तो एक अपरिहार्य संदर्भ ठरतो.दिवेआगर या गावातील एका वाडीत नारळाची रोपे लावण्याचे काम सुरू असताना एका कुळवाड्याला जमिनीत गाडलेला हा ताम्रपट सापडला. ग्रामीण भागातील अशा प्रासंगिक शोधांमधून अनेकदा मोठी ऐतिहासिक साधने उजेडात येतात; दिवेआगरचा ताम्रपट हे त्याचे एक ठळक उदाहरण. हा ताम्रपट दिवेआगर येथील रहिवासी स. ना. जोशी-पटवर्धन यांच्याकडून पुढे डॉ. मो. गं. दीक्षित यांच्यापर्यंत पोहोचला. लेखातील मजकुराचे बारकाईने वाचन केल्यानंतर हा लेख दिवे गावाशीच संबंधित असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यावरूनच त्याला ‘दिवेआगर ताम्रपट’ हे नाव देण्यात आले. या लेखाचे रोमन लिप्यंतरण आल्फ्रेड मास्टर यांनी केले असून, त्यांनी काही महत्त्वाच्या भाषाविषयक टिपाही जोडल्या आहेत, त्या लेखाच्या भाषिक अभ्यासासाठी पायाभूत ठरल्या आहेत..Premium|Trirashmi Caves : दगडात कोरलेला इतिहास; नाशिकच्या त्रिरश्मी लेण्यांची हजारो वर्षांची कथा.दिवेआगर ताम्रपटाचे भौतिक स्वरूप पाहता, याचा केवळ एकच पत्रा उपलब्ध असलेला दिसतो. या पत्र्याची लांबी अंदाजे ६० ते ६३ सेंटिमीटर असून, रुंदी सुमारे तीन सेंटिमीटर आहे. पत्र्याच्या एका बाजूला एक छिद्र पाडलेले असून त्यामध्ये एक कडी ओवलेली आढळते; मात्र या ताम्रपटावर कोणत्याही प्रकारची राजमुद्रा किंवा शिक्का कोरलेला नाही. यावरून हा ताम्रपट एखाद्या राजकीय आज्ञापत्रापेक्षा स्थानिक स्वरूपाच्या व्यवहाराचा दस्तावेज असावा, असे अनुमान काढता येते. या पत्र्यावर एकूण नऊ ओळी कोरलेल्या असून, संपूर्ण मजकूर याच नऊ ओळींमध्ये सामावलेला आहे. यावरून हा लेख पूर्ण स्वरूपात, कोणताही भाग तुटलेला किंवा हरवलेला नसताना, आपल्यापर्यंत पोहोचला आहे असे मानता येते. हे प्राचीन कोरीव लेखांच्या बाबतीत तुलनेने दुर्मीळ समजले जाते.दिवेआगर ताम्रपटाच्या कालनिश्चितीबाबत विचार करता, हा लेख शके ९८२ (इ.स. १०६०) या वर्षात निर्माण झाल्याचे मानले जाते. अकराव्या शतकाच्या मध्यावर कोकण किनारपट्टीवरील समाजजीवनाचे व भाषिक स्थितीचे दर्शन घडवणारा हा लेख असल्याने, त्या काळातील मराठी भाषेच्या स्वरूपाचा अभ्यास करण्यासाठी हा एक अनमोल दुवा ठरतो.दिवेआगर ताम्रपटाचे सर्वात लक्षणीय आणि अभ्यासदृष्ट्या महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यातील भाषा. या लेखाच्या पहिल्या ओळीत आणि दुसऱ्या ओळीच्या काही भागात संस्कृत भाषेचा वापर आढळतो. हे त्या काळातील प्रघातानुसार अपेक्षितच आहे, कारण संस्कृत ही राजाश्रय व धार्मिक-प्रशासकीय व्यवहारांची भाषा मानली जात असे. मात्र दुसऱ्या ओळीपासून पुढे लेखाच्या अखेरपर्यंतचा संपूर्ण मजकूर स्वच्छ आणि मूळ स्वरूपातील मराठीत आहे, हे या ताम्रपटाचे सर्वाधिक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य ठरते. मराठी भाषेच्या प्राचीनतम लिखित नमुन्यांपैकी हा एक असल्याने भाषाशास्त्रीय दृष्टिकोनातून त्याचे मोल फार मोठे आहे..या मराठी मजकुरात ‘हे’, ‘जे’, ‘ते’ यांसारखी सर्वनामे वापरलेली आढळतात, जी आजच्या मराठी भाषेतही जवळपास त्याच स्वरूपात प्रचलित आहेत. यावरून मराठी भाषेच्या सर्वनाम-व्यवस्थेचे मूळ स्वरूप किमान अकराव्या शतकापासून कसे स्थिर राहिले आहे, याचा अंदाज बांधता येतो. त्याचबरोबर, लेखातील व्यक्तिनामांची रूपेदेखील पूर्णपणे मराठी ढंगाची असल्याचे दिसून येते. या भाषिक वैशिष्ट्यांबरोबरच लेखात कोंकणी बोलीचाही प्रभाव जाणवतो, जो या प्रदेशाच्या भौगोलिक व सांस्कृतिक संदर्भाशी सुसंगत आहे. कारण दिवेआगर हे गाव कोकण किनारपट्टीवर वसलेले असल्याने तेथील भाषिक व्यवहारावर कोंकणी बोलीची छाप दिसते.दिवेआगर ताम्रपटातील मजकुरात अनेक व्यक्तिनामांचा उल्लेख आढळतो, हा उल्लेख या लेखाला केवळ भाषिकच नव्हे तर सामाजिक इतिहासाच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचा ठरवतो. या ताम्रपटात वासुदेवभट्टवांय, रिसीयप, घैसास, सीवू, मावलभट्ट, दावोदर, तिकै, जीवणै, नागरूद्रभट्ट, मधुवै (किंवा मधुवय) आणि देवलु अशी विविध व्यक्तिनामे नोंदवलेली आहेत. पंढरपूर येथील प्रसिद्ध ‘चौऱ्याऐंशीचा शिलालेख’ हा विशेषतः देणगीदारांच्या नामावलीसाठीच निर्माण करण्यात आला होता, आणि त्यामध्ये सुमारे तीनशे नावे कोरलेली आढळतात. मात्र तो अपवाद वगळल्यास, दिवेआगर ताम्रपटातील उल्लेखलेल्या व्यक्ती एकाच गावातील असून, त्यांच्या साक्षीने एखादा व्यवहार पार पडल्याचा स्पष्ट निर्देश या लेखात आढळतो. यावरून हा ताम्रपट स्थानिक पातळीवरील एखाद्या व्यवहाराचा किंवा दानाचा साक्षीदार-दस्तावेज असावा, असे अनुमान करता येते.या नामावलीचे बारकाईने निरीक्षण केल्यास त्यातील भाषिक स्थित्यंतर स्पष्टपणे जाणवते. ‘वासुदेवभट्टपाद’ या मूळ रूपाचे ‘वासुदेवभट्टवांय’ असे अपभ्रष्ट रूप या लेखात आले आहे, येथे ‘भट्टपाद’ हे रूप आदरार्थी संबोधन म्हणून वापरलेले दिसते. त्याचप्रमाणे ‘सीबु’ हे नाव मूळ ‘शिव’ या नावाचा अपभ्रंश असल्याचे स्पष्ट होते, तर ‘दावोदर’ हे ‘दामोदर’ या नावाचे आणि ‘देवलु’ हे ‘देवल’ या नावाचे रूपांतरित स्वरूप असल्याचे दिसते. ही सर्व स्थित्यंतरे तत्कालीन बोलीभाषेच्या उच्चारपद्धतीतून व सहज भाषिक परिवर्तनातून घडलेली असून, संस्कृत मूळ नामांचे मराठी-कोंकणी बोलीत कसे रूपांतर होत गेले, याचे उत्तम उदाहरण या लेखातून मिळते..Premium|Naneghat Inscription Satavahana Dynasty History : मराठी भाषेचे वय अडीच हजार वर्षे जुने! नाणेघाटातील सातवाहनकालीन शिलालेखातून मोठा पुरावा समोर.विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे, ‘घैसास’ आणि ‘देवल’ ही आजच्या काळातही महाराष्ट्रात सर्रास आढळणारी आडनावे आहेत. मात्र त्या काळाचा साकल्याने विचार केल्यास, दहाव्या-अकराव्या शतकात अशा प्रकारे आडनावे लावण्याची प्रथा प्रस्थापित झाली होती काय, की ही केवळ व्यक्तिनामेच होती, हा प्रश्न निश्चितपणे सोडवणे कठीण ठरते. आडनाव पद्धतीच्या उत्क्रांतीचा अभ्यास करणाऱ्या संशोधकांसाठी हा एक विचारप्रवर्तक मुद्दा ठरतो.याच लेखात रिसीयप, तिकै, जीवणै, मधुवै यांसारखी नावेही आढळतात, जी कन्नड भाषेच्या वळणाची वाटतात. यावरून त्या काळात कन्नड धाटणीची नावे महाराष्ट्रातही रूढ झालेली होती, असा निष्कर्ष काढता येतो. तसेच ‘अप्पा’, ‘अण्णा’ यांसारखी आदरार्थी किंवा स्नेहसूचक रूपे मूळ व्यक्तिनामांना जोडली जात असल्याचेही या अभ्यासातून स्पष्ट होते. या प्रकारच्या नामसाधर्म्यावरून त्या काळातील महाराष्ट्र आणि कर्नाटक प्रदेशांतील सांस्कृतिक व भाषिक आंतरसंबंधांचा एक धागा उलगडतो, जो पुढील संशोधनासाठी मार्गदर्शक ठरू शकतो.या ताम्रपटातील अनेक व्यक्तींच्या नावामागे ‘षडंगवि’ असे बिरुद लावलेले आढळते. या बिरुदाचा अर्थ ‘षडंगविद्’ असा होतो, म्हणजेच सहा शास्त्रांचा सखोल अभ्यास केलेला विद्वान. यावरून अशा विद्वान व्यक्तींना समाजात विशेष सन्मानाने संबोधले जात असे, हे स्पष्ट होते. या संदर्भात एक महत्त्वाचा फरक लक्षात घेण्यासारखा आहे. राजांची बिरुदे ही सर्वसाधारणपणे त्यांनी स्वतःच धारण केलेली असत आणि त्यामध्ये अनेकदा अतिशयोक्तीचा भाग असे. याउलट, या ताम्रपटांत नोंदवलेली पंडितांची बिरुदे ही त्यांच्या प्रत्यक्ष विद्वत्तेची आणि समाजाने त्यांना दिलेल्या मान्यतेची निदर्शके असत, असे म्हणता येते. यावरून त्या काळातील विद्वत्समाजाची रचना आणि त्यांना मिळणारा सामाजिक दर्जा यांविषयीही मौलिक माहिती मिळते.ताम्रपटांच्या विश्वासार्हतेबाबत सर्वसाधारणपणे अनेक शंका उपस्थित केल्या जातात, कारण असे लेख काहीवेळा नंतरच्या काळात बनावट स्वरूपातही निर्माण केले गेल्याची उदाहरणे इतिहासात आढळतात. मात्र दिवेआगरचा हा ताम्रपट त्यातील भाषा, व्यक्तिनामांची सुसंगत रचना आणि त्यातील एकंदर आशय यांमुळे अत्यंत विश्वासार्ह आणि महत्त्वाचा मानला जातो. यामुळेच आजच्या घडीला या लेखाला ‘दुसऱ्या क्रमांकाचा कोरीव लेख’ असे महत्त्वाचे स्थान प्राप्त झाले आहे..दिवेआगर ताम्रपट हा मराठी भाषेच्या इतिहासाच्या दृष्टीने अत्यंत मोलाचा दस्तावेज ठरतो, कारण यातून अकराव्या शतकातील मराठी भाषेचे स्वरूप, तिची वाक्यरचना, सर्वनामांचा वापर आणि कोंकणी बोलीशी असलेले तिचे नाते स्पष्टपणे समोर येते. त्याचबरोबर यातील व्यक्तिनामांच्या अभ्यासातून त्या काळातील समाजरचना, नामकरण-पद्धती, आडनावांची संभाव्य सुरुवात आणि कर्नाटक-महाराष्ट्र यांच्यातील सांस्कृतिक आदानप्रदान यांविषयीही मौलिक अंतर्दृष्टी मिळते. षडंगवि यांसारख्या बिरुदांच्या उल्लेखातून तत्कालीन विद्वत्समाजाची सामाजिक प्रतिष्ठाही अधोरेखित होते.एकंदरीने पाहता, दिवेआगरचा ताम्रपट हा केवळ एक प्राचीन कोरीव दस्तावेज नसून, तो अकराव्या शतकातील कोकण प्रदेशातील भाषिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक जीवनाचा एक जिवंत आरसा आहे. त्याच्या भौतिक स्वरूपापासून ते त्यातील भाषिक रचनेपर्यंत आणि व्यक्तिनामांच्या तपशिलापर्यंत प्रत्येक अंगाचा अभ्यास मराठी भाषेच्या उत्क्रांतीचा तसेच महाराष्ट्र-कर्नाटक सांस्कृतिक संबंधांचा नवा दृष्टिकोन देतो. भाषाशास्त्र, समाजव्यवहार आणि मराठी-कोंकणी बोलींच्या प्राचीन रूपाचा अभ्यास करणाऱ्या प्रत्येक संशोधकासाठी हा ताम्रपट एक अपरिहार्य आणि अनमोल साधन ठरतो. म्हणूनच मराठी भाषेच्या प्राचीनतम लिखित साधनांमध्ये तसेच अभिजात मराठीच्या स्रोतसाधनांचा शोध घेत असताना या ताम्रपटाला विशेष स्थान प्राप्त होते.संदर्भअभिजात मराठी अहवाल, २०१३, मराठी भाषा विभाग, नवीन प्रशासन भवन, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई.तुळपुळे शं. गो., प्राचीन मराठी कोरीव लेख, पुणे विद्यापीठ प्रकाशन, ऑगस्ट १९६३.मराठी विश्वकोश, खंड ९, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ मुंबई.मिराशी, वा. वि. (१९७९) सातवाहन आणि पश्चिमी क्षत्रप यांचा इतिहास आणि कोरीव लेख, मुंबई.लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात साहाय्यक प्राध्यापक असून, मराठी भाषा,साहित्य व संस्कृतीचे अभ्यासक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.