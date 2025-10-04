Premium|Chakali: दिवाळीच्या फराळात या खास प्रकारच्या चकल्या करून पहाच..!

वैशाली खाडिलकरदिवाळीच्या फराळात कुरकुरीत, खमंग चकली हमखास असतेच. वर्षभरात कधीही करता येणारी ही चविष्ट चकली दिवाळीत मात्र खासच लागते. या दिवाळीत पारंपरिक चवीच्या चकलीबरोबरच नवनवीन प्रकारच्या चकल्या करून फराळाला आणखी खास ट्विस्ट द्या...दिवाळीच्या फराळात कुरकुरीत, खमंग चकली हमखास असतेच. वर्षभरात कधीही करता येणारी ही चविष्ट चकली दिवाळीत मात्र खासच लागते. या दिवाळीत पारंपरिक चवीच्या चकलीबरोबरच नवनवीन प्रकारच्या चकल्या करून फराळाला आणखी खास ट्विस्ट द्या...पुदिनहरा चकलीवाढप ८ ते १० चकल्यासाहित्य प्रत्येकी अर्धा कप कुरमुरे व पोहे पीठ, १ कप बेसन, अर्धा कप पुदिन्याची चटणी (भेळेसाठी करतो तशी), .१ कप पालक पेस्ट, १ टीस्पून पावभाजी मसाला,१ टीस्पून आले-लसूण पेस्ट, १ टीस्पून आमचूर पावडर, १ टीस्पून भाजलेले तीळ, मीठ चवीनुसार, साखर, तेल.कृतीसर्वप्रथम कुरमुरे व पोहे चाळून घ्यावेत व मिक्सरमध्ये पावडर करून घ्यावी. नंतर एका परातीत पालक पेस्ट व इतर सर्व जिन्नस एकत्र करून कडकडीत तेल व गरजेप्रमाणे पाणी घालून पीठ मळावे. चकलीच्या सोऱ्यात हे पीठ घालून प्लॅस्टिकवर चकल्या पाडाव्यात व तेलात तळाव्यात. .पौष्टिक बेक्ड चकलीवाढप१५ चकल्यासाहित्यदोन कप मल्टिग्रेन आटा, पाव कप बेसन, प्रत्येकी अर्धा कप बीटरूट व टोमॅटो रस, २ टेबलस्पून तीळ,१ टीस्पून ओवा, १ टीस्पून धने-जिरे पूड, २ टीस्पून तिखट, १ टीस्पून हळद, चवीनुसार मीठ, चिमूटभर साखर, १ टीस्पून लोणी, तेल.कृतीप्रथम गॅसवर कढईत पाणी उकळत ठेवावे. त्यात तिखट, हळद, मीठ, ओवा, तीळ, धने-जिरे पूड घालून चांगली उकळी आणावी. आता बीटरूट, लोणी, टोमॅटो रस घालून ढवळावे. शेवटी त्यात मल्टिग्रेन आटा व बेसन घालून २ मिनिटे मंद आचेवर ढवळत राहावे. मिश्रण घट्टसर झाले की गॅस बंद करावा. नंतर परातीत ही उकड काढून तेलाच्या हाताने चांगली मळावी. तयार पिठाचा लहान गोळा घेऊन सोऱ्यात घालून प्लॅस्टिकवर चकल्या पाडाव्यात. ओव्हन १०० अंशांवर प्री-हीट करून २० ते २५ मिनिटे चकल्या भाजून घ्याव्यात. थंड झाल्यावर घट्ट झाकणाच्या डब्यात भराव्यात. .खमंग मसाला चकलीवाढप१५ चकल्यासाहित्यदोन कप ज्वारी लाह्या पीठ, १ कप बेसन, प्रत्येकी२ टेबलस्पून कांद्याचा व टोमॅटोचा रस, १ टीस्पून आले-लसूण पेस्ट, २ टीस्पून बटर, चवीनुसार मीठ, खालील मसाला गरजेप्रमाणे, तेल, दही, चाट मसाला.मसाल्यासाठी साहित्य व कृतीदोन टेबलस्पून काश्मिरी लाल मिरची पूड, १ टीस्पून संकेश्वरी तिखट, पाव टीस्पून मिरी पूड, प्रत्येकी १ टीस्पून धने-जिरे पूड, अर्धा टीस्पून सुंठ पावडर, अर्धा टीस्पून ओवा पूड, १ टेबलस्पून गुलाबी मीठ,१ टेबलस्पून अनार दाणे. हे सर्व जिन्नस एकत्र करावेत व मसाला तयार करावा. हा मसाला आपल्या आवडीप्रमाणे चकलीत घालावा.कृतीप्रथम स्टीलच्या परातीत ज्वारीच्या लाह्यांचे पीठ व बेसन एकत्र करावे. त्यात इतर सर्व जिन्नस घालावेत. मग त्यात गरजेनुसार पाणी घालून पीठ भिजवावे. पीठ चांगले मळावे व नेहमीप्रमाणे चकल्या पाडून तळाव्यात. चकल्या सर्व्ह करताना प्लेटमध्ये चकल्या मांडाव्यात, प्रत्येकीवर दही घालावे. चाट मसाला पेरावा व लगेच खावयास द्यावे. .इन्स्टंट चकलीवाढप८ ते १० चकल्यासाहित्यदोन कप बारीक रवा, १ टेबलस्पून तीळ, २ टीस्पून तिखट, पाव टीस्पून ओवा, अर्धा टीस्पून हिंग, १ टीस्पून हळद, २ कप पाणी, प्रत्येकी अर्धा टीस्पून धने-जिरे पूड व गोडा मसाला, चवीनुसार मीठ, तेल.कृतीगॅसवर स्टीलच्या कढईत रवा हलकासा भाजावा. नंतर त्यात पाणी घालून ढवळत राहावे. मिश्रण घट्टसर होत आले की त्यात इतर सर्व मिश्रण घालून एकजीव करावे. मोदकांसाठी करतो तशी रव्याची उकड व्हायला पाहिजे. मग मिश्रण परातीत काढून थंड करावे. तेलाच्या हाताने मळून घ्यावे. सोऱ्यात घालून प्लॅस्टिकवर चकल्या पाडाव्यात व तेलात तळाव्यात..Premium| GST 2.0: फास्ट फूड आता स्वस्त, मग आता खिशावरचा ताण खरंच कमी होईल का?.त्रिचवी चकलीवाढप२० चकल्यासाहित्यदोन कप ज्वारी पीठ, २ कप तांदूळ पीठ, १ कप पोहे पीठ, २ टेबलस्पून धने-जिरे पूड, १ टीस्पून मिरी पूड,२ टीस्पून लाल तिखट, १ टीस्पून बडीशेप पूड, २ टीस्पून चिंचेचा कोळ, २ टीस्पून साखर किंवा गूळ पावडर, चवीनुसार मीठ, तेल, अर्धा टीस्पून बेकिंग पावडर,४ कप पाणी.कृतीसर्व पिठे मंद आचेवर भाजून प्लेटमध्ये काढावीत. त्यात धने-जिरे पूड, तिखट, मिरी पूड, बडीशेप पूड व बेकिंग पावडर मिसळून मिश्रण एकजीव करावे. दरम्यान कढईत चार कप पाणी उकळून त्यात चिंचेचा कोळ, साखर व मीठ घालावे. हे पाणी हळूहळू पिठात ओतून पीठ भिजवावे. नंतर ते परातीत काढून तासभर झाकून ठेवावे. त्यानंतर प्लॅस्टिकवर चकल्या पाडून मंद आचेवर खमंग तळाव्यात. .Premium|Diamond: हिऱ्यांच्या चोऱ्यांचा रहस्यमय इतिहास; कोहिनूर ते होप डायमंड.समुद्री मेथी फ्लेव्हर्ड चकलीवाढप८ ते १० चकल्यासाहित्यदोन कप चकली भाजणी, अर्धा कप बारीक चिरलेली समुद्री मेथीची पाने, २ टीस्पून आले-लसूण-लाल मिरची पेस्ट, प्रत्येकी १ टीस्पून चाट मसाला व आमचूर पावडर, चवीनुसार मीठ, १ टीस्पून गूळ पावडर, तेल.कृतीस्टीलच्या परातीत भाजणी पीठ घेऊन त्यात स्वच्छ धुतलेली आणि बारीक चिरलेली समुद्री मेथीची पाने घालावीत. नंतर इतर सर्व साहित्य मिसळून, आवश्यकतेनुसार पाणी व तेलाचे मोहन घालून चकलीसाठी पीठ मळावे. मग नेहमीप्रमाणे चकल्या पाडून तेलात तळाव्यात.(वैशाली खाडिलकर मुंबईस्थित फूड ब्लॉगर अाहेत.)-------------- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.