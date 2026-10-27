Premium|Diwali Chakli Recipe Tips : दिवाळीसाठी खमंग चकली घरीच बनवा; कुरकुरीत चकलीसाठी या टिप्स लक्षात ठेवा

भाजणी कशी करायची? (पद्धत १)वाढप एक किलो भाजणीसाहित्य चार कप तांदूळ, २ कप चणा डाळ, १ कप उडीद डाळ, अर्धा कप जिरे, अर्धा कप जाड पोहे, १ टीस्पून मेथी दाणे.कृती प्रथम तांदूळ निवडून घ्यावा. डाळीमध्ये असणारे खडे काढून टाकावेत. आता तांदूळ, चणा डाळ, उडीद डाळ वेगवेगळी धुऊन घ्यावी. मग एका स्वच्छ मलमलच्या कापडावर तांदूळ, चणा डाळ व उडीद डाळ वेगवेगळी पसरून ठेवावी. डाळी व तांदूळ सावलीतच पसरून ठेवावेत. कमीतकमी सात-आठ तास तरी पसरून ठेवावेत. कढई गरम करून त्यामध्ये डाळी व तांदूळ भाजून घ्यावेत व एका पेपरवर पसरवून ठेवावेत. आता पोहे, जिरे व मेथी दाणे वेगवेगळे भाजून घ्यावेत. थंड झाल्यावर भाजणी बारीक दळून आणावी.टीप्स भाजणासाठी बुटका तांदूळ वापरावा. तांदूळ व डाळी धुऊन घ्याव्यात. पोहे, जिरे व मेथ्या धुवायची गरज नाही, ते कच्चेच भाजून घ्यावे. भाजणी दळून आणल्यावर घट्ट झाकणाच्या डब्यात ठेवावी. चकली करताना लोणी, तेल किंवा तुपाचे मोहन घ्यावे, म्हणजे चकली छान खुशखुशीत होते. पीठ मळताना मिरची पावडर फार लाल रंगाची वापरू नये, त्याने चकलीचा रंग बदलतो. पीठ भिजवताना गरम पाणी वापरावे. पीठ खूप घट्ट किंवा सैल मळू नये, नाहीतर चकली कडकडीत होते किंवा मऊ पडते अथवा तळताना विरघळते.मळलेले पीठ थोडे थोडे घेऊन पाण्याचा हात लावून चांगले मळून घ्यावे व एका प्लॅस्टिकवर चकल्या पाडाव्यात. चकली तळताना अगोदर तेल नीट तापले आहे याची खात्री करून घ्यावी. तेल तापल्यावर चकली सोडताना विस्तव मोठा ठेवावा. चकली तेलात सोडली, की लगेच विस्तव मंद करावा व दोन्ही बाजूंनी चकली छान तळून घ्यावी. चकल्या तळल्यावर त्या एका प्लेटमध्ये काढाव्यात. मग चाळणीवर एक मोठा पेपर ठेवून गरम चकल्या त्या पेपरवर थंड करायला ठेवाव्यात आणि नंतर घट्ट झाकणाच्या जर्मनच्या डब्यात चकल्या ठेवाव्यात.खमंग चकली वाढप ४० चकल्यासाहित्य चार कप चकली भाजणी (घरी करायची असल्यास वरची पद्धत वापरावी), १ टेबलस्पून लाल मिरची पावडर, १ टेबलस्पून ओवा, ३ टेबलस्पून तीळ, ४ टेबलस्पून तेल/तूप/बटर (कडकडीत), दीड टीस्पून मीठ, २ कप पाणी (उकळते), तळण्यासाठी तेल.कृती भाजणीच्या पिठात लाल मिरची पावडर, ओवा, तीळ घालून चांगले मिसळून घ्यावे. मग त्यामध्ये कडकडीत मोहन घालून मिक्स करून घ्यावे. आता एका मोठ्या भांड्यात दोन कप पाणी उकळून घ्यावे. त्यामध्ये मीठ घालावे आणि लगेच भाजणी घालून मिक्स करावे. मग थोडा वेळ झाकून ठेवावे म्हणजे भाजणीचे पीठ चांगले फुगून येईल. नंतर पाण्याचा हात वापरून पीठ चांगले मळून घ्यावे. मग सोऱ्याला पाण्याचा व तेलाचा हात लावून सोऱ्यात पीठ भरून प्रथम प्लॅस्टिकवर चकल्या पाडाव्यात. कढईमध्ये तेल चांगले गरम करून चकल्या छान तळून घाव्यात. पारंपरिक पद्धत वाढप ६० चकल्यासाहित्य पाच फुलपात्र भाजणीचे पीठ, अर्धी वाटी तेल, ४ टीस्पून लाल मिरची पावडर, ४ टीस्पून मीठ, २ टेबलस्पून तीळ, तळण्यासाठी तेल. कृती एका भांड्यात दोन फुलपात्र पाणी गरम करायला ठेवावे. त्यामध्ये अर्धी वाटी तेल, तिखट, मीठ घालून एक उकळी आणावी. उकळी आल्यावर लगेच गॅस बंद करून पाच फुलपात्र भाजणीचे पीठ घालून मिक्स करावे. मग त्यामध्ये एक फुलपात्र गार पाणी घालून त्यावर लगेच झाकण ठेवावे. एक तासानंतर त्यामध्ये दोन टेबलस्पून तीळ घालून थोडेसे पाणी वापरून भाजणी चांगली मळून घ्यावी. नंतर मळून घेतलेले पीठ सोऱ्यामध्ये घालून चकल्या पाडाव्यात. कढईमध्ये तेल चांगले गरम करून त्यामध्ये चकल्या तळून घ्याव्यात. विस्तव मध्यम ठेवावा. चकल्या तळून झाल्यावर पेपरवर ठेवाव्यात, त्यामुळे तेल निथळून जाते. चकलीची चव घेऊन मग बाकीच्या चकल्याही तळून घ्याव्यात. सर्व चकल्या तळून झाल्यावर घट्ट झाकणाच्या डब्यात भरून ठेवाव्यात. .Premium|Donald Trump Approval and 2026 Midterm Elections : ट्रम्प यांच्या अध्यक्षपदाची कसोटी? महागाई आणि धोरणांमुळे अमेरिकेच्या मध्यावधी निवडणुकांकडे जगाचे लक्ष.भाजणी कशी करायची? (पद्धत २)वाढपसाडेतीन किलो भाजणीसाहित्यदोन किलो जाड तांदूळ, १ किलो चणा डाळ, अर्धा किलो उडीद डाळ, १०० ग्रॅम धने, ५० ग्रॅम जिरे.कृतीप्रथम तांदूळ निवडून स्वच्छ धुऊन कापडावर पसरून घ्यावा. मग उडीद डाळ व चणा डाळ धुऊन कापडावर पसरून घ्यावी. आता डाळी व तांदूळ घरात किंवा सावलीत २४ तास वाळत ठेवावेत. त्यानंतर एक जाड बुडाची कढई गरम करून त्यामध्ये तांदूळ मंद विस्तवावर भाजून घ्यावा. मग चणा डाळ व उडीद डाळ मंद विस्तवावर भाजून घ्यावी. तांदूळ व डाळी भाजताना त्या जळता कामा नयेत. तांदूळ व डाळी भाजून झाल्यावर धने व जिरे भाजून घ्यावेत आणि सर्व थंड झाल्यावर गिरणीमधून बारीक दळून आणावे. चकलीची भाजणी दळून आणल्यावर हवाबंद डब्यात भरून ठेवावी. गरज असेल तशी काढून ती वापरावी. या भाजणीसाठी तांदूळ जाड वापरावा, म्हणजे भाजणी भिजवल्यावर छान फुलते. सुवासिक किंवा आंबेमोहर तांदूळ वापरू नये.बीटरूट चकलीवाढप२५ चकल्यासाहित्यएक कप बीटरूट पेस्ट, २ कप तांदळाचे पीठ, अर्धा कप बेसन, २ टेबलस्पून लाल मिरची पावडर, २ टेबलस्पून बटर, १ टीस्पून जिरे पावडर, १ टेबलस्पून तीळ, अर्धा टीस्पून हिंग, चवीनुसार मीठ, चकल्या तळण्यासाठी तेल.कृतीबीटरूट उकडून, सोलून त्याची मिक्सरमध्ये पेस्ट करून घ्यावी. त्यानंतर एका परातीत तांदळाचे पीठ, बेसन, लाल मिरची पावडर, जिरे पूड, हिंग, मीठ व बटर घालून मिक्स करावे. त्यामध्ये थोडे पाणी घालून चकलीसाठीचे पीठ मळून घ्यावे. आता चकलीच्या सोऱ्याला आतून थोडे पाणी लावून त्यामध्ये चकलीच्या पिठाचा गोळा ठेवून बटर पेपरवर चकल्या पाडून घ्याव्यात. मग कढईमध्ये तेल गरम करून मध्यम आचेवर चकल्या छान तळून घ्याव्यात.मूग डाळीच्या चकल्यावाढप३० चकल्यासाहित्यएक वाटी मुगाची डाळ, पाव टीस्पून हळद, अर्धा टीस्पून हिंग, २ टीस्पून तीळ, १ टीस्पून ओवा, १ टीस्पून लाल मिरची पूड, २ वाट्या मैदा, चवीनुसार मीठ, तळण्यासाठी तेल, आवश्यकता असल्यास तांदळाचे पीठ.कृतीमुगाची डाळ धुऊन घ्यावी. नंतर मुगाची डाळ, दोन वाट्या पाणी, हळद, हिंग घालून कुकरच्या भांड्यात ठेवावी. त्याचबरोबर एका पातळ कापडामध्ये मैदा सैलसर बांधून डाळीवरच्या ताटलीवर ठेवून बारा-पंधरा मिनिटे कुकरमध्ये शिजवून घ्यावे. कुकर उघडल्यावर डाळीमध्ये ओवा, तीळ, लाल मिरची पूड व मीठ घालून चांगले घोटून घ्यावे. मैद्यातील गुठळ्या फोडून मैदा चाळून घ्यावा. आता उकडलेली मुगाची डाळ व मैदा मिक्स करून घट्ट पीठ मळून घ्यावे. पीठ सैल वाटत असल्यास त्यामध्ये गरजेनुसार तांदळाचे पीठ घालून परत पीठ चांगले मळून घ्यावे. त्यानंतर एका कढईमध्ये तेल गरम करायला ठेवावे. पिठाचा एक गोळा चकली सोऱ्यामध्ये घालून एका प्लॅस्टिकवर चकल्या पाडाव्यात आणि तेल चांगले तापले की चकल्या तळून घ्याव्यात. चकल्या थंड झाल्यावर प्लॅस्टिक पिशवीत घालून घट्ट झाकणाच्या डब्यात ठेवाव्यात..Premium|Donald Trump Approval and 2026 Midterm Elections : ट्रम्प यांच्या अध्यक्षपदाची कसोटी? महागाई आणि धोरणांमुळे अमेरिकेच्या मध्यावधी निवडणुकांकडे जगाचे लक्ष.बेसन मसाला चकलीवाढप३०-३२ चकल्यासाहित्यदोन कप बेसन, अर्धा कप तांदळाचे पीठ, १ टेबलस्पून ओवा, १ टेबलस्पून लाल मिरची पावडर, २ टेबलस्पून तीळ, पाव टीस्पून बेकिंग पावडर, १ टीस्पून कलौंजी, २ टेबलस्पून ताजी मलई, चवीनुसार मीठ, २ टेबलस्पून गरम तेल (मोहन), तळण्यासाठी तेल.कृतीप्रथम बेसन छान गुलाबी रंगावर भाजून घ्यावे. मग भाजलेले बेसन, तांदळाचे पीठ, ओवा, लाल मिरची पावडर, तीळ, बेकिंग पावडर, कलौंजी, मलई, मीठ घालून चांगले मिक्स करून घ्यावे. मग त्यामध्ये गरम तेलाचे मोहन घालून पीठ मळून घ्यावे. मळलेले पीठ दहा-पंधरा मिनिटे तसेच झाकून ठेवावे. सोऱ्याला आतून पाण्याचा हात लावून त्यामध्ये चकलीचे पीठ भरून चकल्या प्लॅस्टिकवर पाडाव्यात. मग कढईमध्ये तेल चांगले गरम करून मध्यम आचेवर चकल्या तळून घ्याव्यात.ज्वारीच्या पिठाच्या चकल्यावाढप३०-३५ चकल्यासाहित्यचार कप ज्वारीचे पीठ (ताजे), १ टेबलस्पून लाल मिरची पावडर, १ टेबलस्पून तीळ, १ टीस्पून खसखस, १ टेबलस्पून धने-जिरे पूड, १ टीस्पून हिंग, चवीनुसार मीठ, २ कप उकळलेले पाणी, अर्धा कप तेल, चकल्या तळण्यासाठी तेल.कृतीएका परातीमध्ये ज्वारीचे पीठ घेऊन त्यात लाल मिरची पावडर, तीळ, खसखस, धने-जिरे पूड, हिंग घालून एकसारखे करून घ्यावे. आता एका जाड बुडाच्या पातेल्यात पाणी व तेल आणि मीठ घालून ते उकळून घ्यावे. मग त्यामध्ये मिक्स केलेले पीठ घालून एकसारखे करून भांड्यावर झाकण ठेवावे. दोन तास तसेच राहू द्यावे, त्यामुळे ज्वारीचे पीठ फुलून येईल. दोन तासांनंतर चकलीच्या सोऱ्यात बसेल इतके पीठ आधी मळून घ्यावे. त्यानंतर सोऱ्याला आतून पाण्याचा हात लावून मळलेले पीठ त्यामध्ये घालून एका प्लॅस्टिकवर चकल्या पाडाव्यात. आता एका कढईमध्ये तेल गरम करून त्यामध्ये चकली हळूवारपणे सोडावी. चकली सोडताना विस्तव मोठा ठेवावा. मग मंद विस्तवावर दोन्ही बाजूंनी चकली तळून घ्यावी. अशा प्रकारे सर्व चकल्या तळून घ्याव्यात.पालक चकलीवाढप२४ चकल्यासाहित्यएक कप पालकाची पेस्ट, १ कप ज्वारीचे पीठ, १ कप तांदळाचे पीठ, अर्धा टीस्पून लसूण पेस्ट, १ टेबलस्पून तीळ, १ टीस्पून जिरे (कुटून), १ टीस्पून लाल मिरची पावडर, १ टीस्पून अनारदाना पावडर, २ टेबलस्पून तेल (मोहन), चवीनुसार मीठ, चकल्या तळण्यासाठी तेल.कृतीसगळ्यात आधी पालक धुऊन, उकडून त्याची पेस्ट करून घ्यावी. त्यानंतर पालकाची पेस्ट, ज्वारीचे पीठ, तांदळाचे पीठ, लसणाची पेस्ट, तीळ, जिरे, लाल मिरची पावडर, अनारदाना पावडर मिक्स करून त्यामध्ये कडकडीत तेल घालून चांगले मिक्स करून घ्यावे. गरजेनुसार पाणी वापरून पीठ मळून घ्यावे. पीठ फार घट्ट मळू नये. चकलीच्या सोऱ्याला आतून पाणी लावून त्यामध्ये पीठ घालून प्लॅस्टिकवर चकल्या पाडाव्यात. कढईमध्ये तेल गरम करून त्यामध्ये तीन-चार चकल्या सोडून विस्तव मध्यम आचेवर ठेवून चकल्या तळून घ्याव्यात. चकल्या थंड झाल्यावर प्लॅस्टिक पिशवीत भरून डब्यात ठेवाव्यात.कणकेच्या उकडीच्या चकल्यावाढप२०-२५ चकल्यासाहित्यतीन कप कणीक, ३ टीस्पून लाल मिरची पावडर, पाव टीस्पून हळद, ३ टीस्पून तीळ, पाव टीस्पून ओवा, चवीनुसार मीठ, चकल्या तळण्यासाठी तेल.कृतीएका मोठ्या आकाराच्या बाउलमध्ये कणीक, लाल मिरची पावडर, हळद, ओवा, तीळ, मीठ घालून मिक्स करून घ्यावे. नंतर एका मलमलच्या कापडात मिश्रण सैलसर बांधून घ्यावे आणि कुकरमध्ये तीस मिनिटे वाफवावे. मग कुकरमध्ये वाफवलेली कणीक पाण्याच्या हाताने चांगली मळून घ्यावी व त्याचे एकसारखे गोळे करावेत. त्यानंतर सोऱ्यामध्ये गोळा ठेवून पेपरवर चकल्या पाडून घ्याव्यात. शेवटी कढईमध्ये तेल गरम करून चकल्या तळून घ्याव्यात..चकली बिघडली तर काय करावे?चकली पाडत असताना सोऱ्यातून मधेच तुटायला लागली, तर सोऱ्यातून गोळा बाहेर काढून पाण्याचा हात लावून पुन्हा चांगला मळून सोऱ्यात घालावा आणि मग चकल्या पाडाव्यात.चकली पाडताना छान काटेदार दिसत नसेल, तर पाणी जास्त झाले आहे असे समजावे. अशा वेळी सोऱ्यातून गोळा बाहेर काढून त्यात एक-दोन चमचे भाजणीचे पीठ घालून परत चांगले मळून मग चकल्या कराव्यात.चकली थोड्यावेळाने मऊ पडण्याची कारणे - १) चकली मळताना पाणी जास्त घातले गेले असेल. २) चकली तळताना घाई झाली असेल किंवा मोठ्या विस्तवावर तळली असेल, तर ती बाहेरून लाल व आतून कच्ची राहते. ३) चकली पूर्ण बुडबुडे येईपर्यंत तळली गेली नसेल.चकली खुसखुशीत होत नाही असे दिसल्यास कढईमधील दोन चमचे गरम तेल पिठात घालून परत गोळा मळून घ्यावा. मग चकल्या छान कुरकुरीत होतील.तेल चांगले तापल्यावर त्यात चकल्या घालाव्यात, नाहीतर त्या विरघळून तेलात खूप बुडबुडे येतात व फेस होतो. अशा वेळी दुसऱ्या कढईवर कापड ठेवून त्यामध्ये तेल गाळून घ्यावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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