Premium|Drug overuse & digital addiction : वैद्यकीय क्षेत्रात डिजिटल क्रांती; दक्षिण कोरियात विकसित झाले जगातील पहिले 'एआय-कॉम्बो' औषध!

विद्या हर्डीकर-सप्रेएकाच वेळी एकाच प्रिस्क्रिप्शनवर अनेक फार्मसीजमधून औषधं आणणं, अनेक औषधांचं मिश्रण करून ते डॉक्टरांना न सांगता घेणं, डॉक्टरांच्या सूचनांबद्दल गैरसमज झाल्यास तो दूर न करून घेणं, आपल्या मनानंच डोस बदलणं, चुकीच्या वेळी औषध घेणं, दुसऱ्यांसाठी दिलेली औषधं वापरणं अशा गोष्टींमुळे औषधाधीनतेच्या परिणामांना सामोरं जावं लागतं. पुण्यातल्या दोन संस्थांनी अभ्यास करून व्यसनाधीनतेबद्दलचा एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. लहान मुलं विविध पदार्थांच्या आणि सेलफोन वापराच्या अमलाखाली कशी जातात याची चिकित्सा त्यात आहे. अशी अधीनता वयाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर येऊ शकते, वृद्धत्वाकडे वाटचाल करतानासुद्धा! .व्हॉट्सॲपी ढकलगाड्यांवर माणसं तासन्तास घालवतात. टीव्ही मालिकांच्या विळख्यात तासन््तास घालवणाऱ्या गृहिणी आपला मेंदू कधी गहाण ठेवू लागतात ते त्यांनाही समजत नाही. इन्स्टाच्या रील्स पाहताना वेळ कुठं जातो समजत नाही. तरुणांच्या भाषेत ही ‘टाइमपास’ नावाची गोष्ट म्हणजे एक प्रकारची व्यसनाधीनता आहे. हे समजेपर्यंत कधीकधी फार उशीर झालेला असतो. त्यात मेंदूचा काही भाग कायमचा निकामी होतो असंही वाचण्यात आलंय.एका गृहस्थांचं फार्मसीचं दुकान होतं. ते बिनधास्त औषधं सुचवीत आणि एवढंच नव्हे, तर आग्रहानं विकत देत असत. स्वतःला काही झालंय अशी शंका जरी आली, तरी भराभर पुष्कळ औषधं घेत असत. आम्ही त्यांना औषधग्रस्त अशी पदवी दिली गमतीनं. ही औषधग्रस्तता कुठवर जाऊ शकते, त्याचं गांभीर्य; प्रिस्क्रिप्शन मेडिसीनच्या आहारी जाणं किंवा त्याचं व्यसन लागणं हे किती भयानक असतं याबद्दल आणि औषधांच्या अतिसेवनानं झालेले नावाजलेल्या लोकांचे मृत्यू याबद्दलच्या बातम्या सतत येत असतात. औषधं शेवटी ‘रसायनं’च! यांचा वापर कोणत्याही वयोगटातल्या लोकांना आपल्या प्रभावाखाली आणू शकतो. प्रत्येकावर होणारी परिणामकारकता वेगळी असते. काही पटकन यांच्या आहारी जातात. त्याला केमिकल डिपेंडन्सी म्हणतात. जसजसं वय वाढत जातं, तसतशी औषधं वापरण्याची गरज वाढत जाते. विशेषतः वेदनाशामक औषधं जास्त वेळा घ्यावी लागतात. त्यांच्या गैरवापराच्या दुष्परिणामांपासून सावरण्याची क्षमता वयानुसार आणखी कमी होत जाते. हे सगळं घडतं अनेक प्रकारे आणि पातळ्यांवर :वयोमानानुसार चयापचय प्रक्रिया मंद होते. त्यामुळे कोणतेही पदार्थ शरीरात जास्त काळ राहतात आणि रसायनं चटकन धोकादायक पातळी गाठू शकतात.रसायनांच्या प्रभावामुळे मेंदूची संवेदनशीलता आणि सजगता कमी होते. या दुहेरी परिणामामुळे माणूस अधीनतेच्या गर्तेत जातो.वेदनाशामक औषधांचं अतिसेवन धोकादायक ठरतं, कारण वृद्धांच्या मेंदूवर त्यांचा अधिक परिणाम होतो.अतिऔषधांमुळे शारीरिक आणि मानसिक असंतुलन, झोपेवर परिणाम, तोल जाऊन पडण्याची वाढती शक्यता, पडण्यामुळे शरीरात अंतर्गत रक्तस्राव अशा समस्या उद्भवू शकतात.औषधांमधली रसायनं शरीरात गेली की शरीरातलं पाण्याचं प्रमाण कमी होतं. अर्थातच त्यामुळे रसायनांचं कॉन्सन्ट्रेशन अधिक वाढतं.वयानुसार यकृत आणि मूत्रपिंडाची कार्यक्षमता कमी होते. त्यामुळे विषारी पदार्थ शरीराबाहेर टाकण्याचं काम मंद होतं. अर्थातच रसायनं शरीरात जास्त काळ राहतात आणि परिणाम अधिक वाढतात.त्यासाठी उतारा म्हणून माणसं आणखी औषधं घेतात आणि दुष्टचक्रात ओढली जातात.अनेक आजारांमध्ये असह्य वेदना होतात. या वेदनांतून मुक्त होण्यासाठी लोक वेदनाशामक औषधं घेऊ लागतात. काही वेळा लोक त्यांच्या आहारी जाण्याची शक्यता असते.चिंता, एकाकीपणा, निद्रानाश यावर उपाय म्हणून मन हलकं करणारी औषधं दिली जातात. काही वेळा लोक त्यांच्या आहारी जातात. तसंच हे सर्व विसरण्याचा उपाय म्हणून लोक मद्यपान करू लागतात आणि त्याच्याही आहारी जाऊ शकतात..Premium|High Blood Pressure Silent Killer : उच्च रक्तदाबाच्या धोक्यापासून वेळीच व्हा सावध; डॉक्टरांनी सुचवलेली ही 'त्रिसूत्री' देईल निरोगी आयुष्य!.प्रतिबंधासाठी जाणीव जागृतीऔषधांबद्दल, त्यांच्या परिणामांबद्दल आणि उपचार पद्धतींबद्दल जागृती असावी लागते. मुळात औषधं दोन प्रकारची असतात. एक म्हणजे डॉक्टरांनी लिहून दिलेली (प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्ज) आणि दुसरी म्हणजे सहज केमिस्ट किंवा मेडिकल शॉपमध्ये मिळणारी (ओव्हर द काउंटर).ओव्हर द काउंटर मिळणाऱ्या औषधांचे परिणाम काय होतात, त्यांच्यामध्ये काय घटक असतात हे माहिती पाहिजे. साध्या ॲलर्जीसाठी घेतल्या जाणाऱ्या अँटिहिस्टॅमिन्सचे परिणाम काय होतात याचीही माहिती पाहिजे. वेदनाशामक गोळ्या, झोपेची औषधं किंवा चिंताशामक औषधांबरोबर कधीही कोणत्याही प्रकारचं मद्य मिसळू नये, याबद्दल जागरूकता असली पाहिजे. औषधाबरोबर आपल्या पोटात केव्हा आणि काय जात असतं, त्याचा एकत्रित रासायनिक परिणाम शरीरावर आणि मेंदूवर होत असतो. विविध औषधोपचारपद्धती एकदम वापरल्यामुळे काय परिणाम होऊ शकतात त्याचा विचार करावा लागतो. त्याबद्दल डॉक्टरांना पूर्ण अंधारात ठेवल्यानं दुष्परिणाम होऊ शकतात. व्हॉट्सॲप ढकलगाड्यांवरून आणि ‘गुगल डॉक्टर’चे सल्ले घेऊन अर्धवट ज्ञान मिळवण्याच्या संदर्भातही जागृती असणं फार महत्त्वाचं असतं. मुळात डॉक्टरांनी सांगितलेल्या औषधांबद्दल माहिती हवी असेल, तर त्यांना प्रश्न विचारता आले पाहिजेत. प्रत्येक औषधाच्या बाटलीवर आतल्या रसायनांची यादी असते, ते औषध कसं व केव्हा घ्यावं याच्या सूचना असतात. त्या काळजीपूर्वक वाचल्या पाहिजेत. मुळात ताणतणावासाठी विश्रांती किंवा खोल श्वासोच्छ्वास करण्याचा सराव आणि मद्य किंवा झोपेच्या औषधांऐवजी शांत सात्त्विक दिनचर्येचा वापर करणं महत्त्वाचं.औषधांच्या गैरवापराची काही उदाहरणंएकाच वेळी एकाच प्रिस्क्रिप्शनवर अनेक फार्मसीजमधून औषधं आणणं, अनेक औषधांचं मिश्रण करून ते डॉक्टरांना न सांगता घेणं, डॉक्टरांच्या सूचनांबद्दल गैरसमज झाल्यास तो दूर न करून घेणं, आपल्या मनानंच डोस बदलणं, चुकीच्या वेळी औषध घेणं, दुसऱ्यांसाठी दिलेली औषधं वापरणं इत्यादी. नेहमीच असे गैरवापर जाणीवपूर्वक नसतात, पण सूचना न वाचल्यामुळे हे घडू शकते. उदाहरणार्थ, काही औषधं घेताना मद्यपान वर्ज्य असतं. ते वाचलं जात नाही आणि परिणाम वाईट होऊ शकतात..वृद्धांमध्ये मादक पदार्थांच्या आणि औषधांच्या दुरुपयोगाचे परिणाम गैरवापर केल्या जाणाऱ्या पदार्थांमध्ये प्रिस्क्रिप्शन औषधं, वेदनाशामक औषधं, ऑक्सिकोडिन किंवा हायड्रोकोडोन ओपिऑइड्स, ॲल्प्रॅझोनम, डायझेपॅम इत्यादींसारख्या चिंताविरोधी औषधांचा समावेश होतो. यांमध्ये झोप वाढवणारे घटक असतात. वेदनाशामक औषधांचा भरमसाठ वापर केल्यामुळे यकृत, जठर आणि मूत्रपिंड यांना इजा पोहोचू शकते. उच्च रक्तदाब किंवा हृदयविकार होऊ शकतात.स्मृतिभ्रंशासारखी भासणारी विस्मृती होऊ शकते. मनःस्थितीतही अनेक बदल होतात. भावनिक आंदोलनं, नैराश्य किंवा चिंता असे परिणाम होतात. चुकीचे निर्णय किंवा आवेगातून अविचारी निर्णय घेण्याची वृत्ती वाढू शकते. औषधांचा अतिवापर हा केवळ वैयक्तिक आरोग्याचा प्रश्न नसतो, त्यामुळे सामुदायिक सुरक्षेवरही परिणाम होऊ शकतो. केमिकल डिपेंडन्सीमुळे औषध संपल्यावर विथड्रॉवल सिम्प्टम्स येऊ शकतात. याची काही उदाहरणं म्हणजे - समाजात जाण्याची लाज वाटणं, एकाकीपणा येणं, कार्यक्षमता आणि उत्साह कमी होणं, चिंतातूर राहणं, विमनस्क वाटणं इत्यादी..औषधं घेताना डॉक्टरांना औषधांची नावं, त्यांचे परिणाम, डोस केव्हा आणि किती घ्यावा, चुकल्यास काय करावं, चुकून दोनदा घेतल्यास काय करावं, कोणतं पथ्य पाळावं असे अनेक प्रश्न विचारावेत. आपली काळजी घेणाऱ्यांना काही सूचना दिल्यास चुकीची औषधं चुकीच्या वेळी दिली जात नाहीत. यासाठी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्ज, ॲलर्जीच्या गोळ्या किंवा झोपण्यासाठीची औषधं, जीवनसत्त्वं किंवा पूरक औषधं अशा सर्व औषधांची एकत्र यादी करावी. आपल्यात होणाऱ्या बारीकसारीक बदलांच्या नोंदी त्यांना द्याव्यात. मन शांत ठेवण्यासाठी उपक्रम, संगीत उपचार, मार्गदर्शित ध्यानधारणा, सामाजिक मेळावे किंवा छंदसंस्थांमध्ये सहभाग, वैयक्तिक भेटींवर आधारभूत संवाद, श्वासोच्छ्वासाचे व्यायाम, प्राणायाम, योगासनं असे पर्याय वापरता येऊ शकतात.विद्या हर्डीकर-सप्रे टेक्सासमधील डलासस्थित लेखिका आणि उत्तररंग उपक्रमाच्या सहसंस्थापक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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