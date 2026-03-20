Premium|Great Living Chola Temples UNESCO : एलिफंटा लेणी: मुंबईजवळच्या शैवपंथीय शिल्पकलेचा अद्वितीय वारसा

वरूण परबएलिफंटा लेणी जवळचे शहर : 	मुंबईजवळचे विमानतळ : छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळजवळचे रेल्वेस्थानक : छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसजवळची फेरी : गेटवे ऑफ इंडियाकेव्हा जाल? : नोव्हेंबर ते फेब्रुवारी वारसास्थळाची वैशिष्ट्ये : मुंबई शहरापासून ११ किलोमीटर अंतरावर असणाऱ्या घारापुरी नावाच्या बेटावर वसलेला हा शैवपंथीय लेणीसमूह. या बेटाचे प्राचीन नाव अग्रहारपुरी आणि श्रीहरी असे होते. पुढे पोर्तुगीज या बेटावर आले असता त्यांना इथे प्रचंड मोठे हत्तीचे शिल्प सापडले, ज्यावरून त्यांनी या बेटाचे नामकरण 'एलिफंटा' केले. सध्या हा दगडी हत्ती भाऊ दाजी लाड संग्रहालयाच्या बाहेर ठेवला आहे. ही लेणी इ. स. पाचव्या ते सहाव्या शतकात कोरली गेली असावीत, असे अनुमान आहे. आकाराने हा समूह गणितातील अधिक चिन्हासारखा आहे. येथील लेण्यांची रचना वेरूळमधील दुमार लेण्यांसारखी आहे. ह्या लेण्यांमध्ये भगवान शंकराशी निगडित अनेक पौराणिक कथांवर आधारित शिल्पे आहेत. त्रिमूर्ती, अर्धनारीश्वर, गंगावतरण, शिवपार्वती विवाह, अंधकासुरवधमूर्ती, उमामहेश्वर, तांडवनृत्य, रावणानुग्रह आणि इतर अनेक भव्यदिव्य शिल्पे येथे पाहावयास मिळतात. यातील मुख्य लेण्यातील त्रिमूर्ती शिल्प लक्षवेधक आहे. ब्रह्मा, विष्णू व शिव यांचे अनुक्रमे जन्मदाता, त्राता आणि संहारक अशा रूपांमध्ये शिल्पांकन केले आहे. या त्रिमूर्तीच्या एका बाजूस अर्धनारीश्वराचे शिल्प, तर दुसऱ्या बाजूस गंगावतरणाचे शिल्प आहे. दुर्दैवाने या समूहातील काही शिल्पे छिन्नविच्छिन्न अवस्थेत आढळतात. हे बेट पोर्तुगिजांच्या अमलाखाली असताना पोर्तुगीज सैनिक इथल्या शिल्पांवर नेमबाजीचा सराव करायचे. भारतीय पुरातत्त्व विभागाने या लेणीसमूहाच्या संवर्धनासाठी विशेष मोहीम राबविली, त्यामुळे आज एलिफंटा लेणी सुस्थितीत आहेत..चोळ मंदिरसमूहजवळचे शहर : तंजावरजवळचे विमानतळ : तिरुचिरापल्ली आंतरराष्ट्रीय विमानतळजवळचे रेल्वेस्थानक : तंजावर जंक्शनकेव्हा जाल? : ऑक्टोबर ते फेब्रुवारीवारसास्थळाची वैशिष्ट्ये : द्रविड वास्तुशैलीच्या सर्वोत्तम कलेचे दर्शन घडवणारा, तंजावर शहरानजीक असलेल्या बृहदेश्वर मंदिर, गंगाईकोंडाचोळपुरमचे बृहदेश्वर मंदिर आणि दारासुरमचे ऐरावतेश्वर मंदिर या तीन मंदिरांचा हा समूह. दक्षिण भारतातील अग्रगण्य सत्ता असलेल्या चोळ साम्राज्याने त्यांच्या राजसत्तेच्या सर्वोच्च शिखरावर असताना, इ.स. अकराव्या आणि बाराव्या शतकात या तीन मंदिरांची निर्मिती केली. शिलालेखांमध्ये ज्याचा 'दक्षिण मेरू' म्हणून उल्लेख आढळतो, ते तंजावरचे बृहदेश्वर मंदिर सम्राट राजराजा चोळ पहिला याने त्याच्या राज्याभिषेकाच्या १९व्या वर्षी इ.स. १००३-१००४मध्ये बांधण्यास सुरू केले आणि १०१०मध्ये त्याचे लोकार्पण केले. अष्टदिक्पालांना समर्पित उप-मंदिरे आणि मुख्य प्रवेशद्वारावर राजराजन्तिरुवासल बिरुदाचे गोपुर आहे. एक भव्य खांबांचे प्रांगण या विशाल मंदिराला वेढते. या मंदिरास १३ मजली विमान असून त्यावर ८० टन वजनाचे अष्टकोनी शिखर बसवले आहे. इथल्या गर्भगृहाभोवतीच्या भिंतींवर भरतनाट्यममधील १०८पैकी ८१ 'करण' मुद्रा कोरल्या आहेत. गंगाईकोंडाचोळपुरमचे बृहदेश्वर मंदिर सम्राट राजराजा चोळ पहिला याचा पुत्र सम्राट राजेंद्र पहिला याने शंकरासाठी बांधले होते. येथील भोगशक्ती आणि सुब्रमण्यम यांच्या कांस्यमूर्ती चोळ धातुशिल्पांचे उत्कृष्ट नमुने आहेत. दारासुरमचे ऐरावतेश्वर मंदिर हे सम्राट राजेंद्र पहिला याचा पुत्र सम्राट राजराजा दुसरा याने बांधले. तंजावर आणि गंगाईकोंडाचोळपुरमच्या तुलनेत हे मंदिर आकाराने लहान असले, तरी त्यावरील अत्यंत क्लिष्ट नक्षीकामामुळे ते वेगळे ठरते. येथील 'राजगंभीरन तिरुमंडपम' हे रथशिल्प वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. शैव पंथाचे ६३ नयनमार संत यांच्या जीवनातील प्रसंगांचे सूक्ष्म कोरीवकाम मंदिरात केले आहे.