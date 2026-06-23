Premium|European Peace Project : रुसो, पेरी आणि अतातुर्क यांच्या विचारांतून दिसणारा जागतिक बदलांचा प्रवास

डॉ. सदानंद मोरे व्हॉनने केलेल्या रुसोच्या (अर्थात पेरीच्या) पुस्तकाच्या अनुवादाचे प्रकाशन वर्ष १९१७ आहे. यादरम्यान युरोपात पहिले महायुद्ध सुरू होऊन आता पारडे इंग्लंड-अमेरिका म्हणजे दोस्त राष्ट्रांकडे झुकू लागल्याचे चित्र दिसू लागले होते. विशेषतः अमेरिका अलिप्ततेचे धोरण त्यागून युद्धात उतरल्यामुळे युद्धामुळे काय नुकसान होते याचा अनुभव सारे जग तेव्हा घेत होते. पेरीच्या युरोपीय संघराज्य किंवा राज्यसंघ आणि शाखा शांतता योजनेच्या आणखी तपशिलात जाण्याची गरज नाही. त्याने युरोपातील प्रत्येक राज्याचा स्वतंत्र विचार केला आहे एवढे सांगणे पुरेसे ठरावे.पेरी प्रकल्पाबद्दल खूप चर्चा झाली आहे. पण या चर्चेतूनही एक महत्त्वाची बाब सुटली आहे, तिच्याकडे लक्ष वेधायला हरकत नसावी. पेरीला युरोपातील ज्या राष्ट्रांचा संघ निर्माण करून शांतता प्रस्थापित करायची आहे, ती अर्थातच धर्माने ख्रिस्ती आहेत. मात्र त्यांच्या कोणत्याही योजनेत व्यत्यय आणू शकेल असे सामर्थ्य असलेले राष्ट्र दुर्लक्षित ठेवून चालणार नाही. हे राष्ट्र ख्रिस्ती नाही, मुसलमानांचे आहे व ते सर्व युरोपला पुरून उरून साम्राज्य झाले आहे. त्याचे काय करायचे याचाही विचार करायला हवा. पण तो करताना त्याचे स्वरूपही नीटपणाने समजून घ्यायला हवे. येथेही पेरी कर्तव्याला चुकत नाही. ते राष्ट्र म्हणजे तुर्कस्तान किंवा तुर्की. पेरीचे तुर्कीसंबंधित निरीक्षण पुढीलप्रमाणे आहे. अर्थात ते तुर्कस्तान सोडून शिवाय अन्य इस्लामी राष्ट्रांनाही लागू पडते - ‘Everybody knows that the chief reason why the Mohometan sovereigns do not build colleges, nor encourage their subject to the study of the sciences, and of liberal arts, is their fear of schems and wars, which the disputes of theologians often occasions. Hitherto it has been their opinion, that nothing but profound ignorance could secure them against those misfortuners, but soon as they should find their being in association with European Society, they should have a security for preservation of peace both without and within their dominion, it is probable they would soon follow the method of Chirstian Countries with education of youth, and advancement of arts and Scinece.’ .Premium|Court Story : अल्पवयीन मुलीशी शरीरसंबंध..पोक्सो कायदा आणि कोर्टरूम नंबर ४०..! नेमकं काय घडलं..? .पेरीचे हे निरीक्षण तत्कालीन इस्लामी राष्ट्रांपर्यंत पोहोचले नसावे. अखेर शेवटी विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात त्याला अभिप्रेत असलेला एक सत्ताधीश तुर्कस्तानमध्ये उदयाला आला. त्याचे नाव कमाल अतातुर्क अथवा कमाल पाशा. आधुनिक जगात टिकून राहायचे झाल्यास युरोपात प्रचलित असलेल्या गोष्टींचा अंगीकार केला पाहिजे असे लक्षात आल्यामुळे त्याने पारंपरिक इस्लाममधील अनेक प्रथा-परंपरांना तिलांजली दिली व ‘युरोपीय’ व्हायचा प्रयत्न केला. त्यासाठी उपयुक्त असे कायदे करून बलप्रयोग करायला पुढे-मागे पाहिले नाही. अर्थात अतातुर्क हा इस्लामी जगातील अपवादात्मक असा एकमेव सत्ताधीश होय. त्याचे अनुकरण अन्य कोणी केले नाहीच. इतकेच काय गेली काही वर्षे तुर्कस्तानचीच वाटचाल उलट दिशेने म्हणजे इस्लामीकरणाकडे होत असलेली दिसून येते.सन १९९०नंतर म्हणजेच सोव्हिएत रशियाच्या विघटनानंतर जगाची द्विध्रुवात्मकता संपुष्टात आल्याने युरो-अमेरिकन पाश्चात्त्य संस्कृतीला शरण जाऊन तिचा स्वीकार सर्वच राष्ट्रांना करावा लागेल, असा आशावाद निर्माण होऊ लागला होता. या प्रकाराचे इतिहासाचा अंत असे नामकरण फुकुयामाने करूनही टाकले. तथापि या प्रक्रियेत इस्लामी धर्माकडून प्रतिकार होईल व ते शेवटपर्यंत आपला आग्रह सोडणार नाहीत अशी मांडणी सॅम्युअल हटिंग्टनने केली, याची येथे नोंद घ्यायला हवी.ते काहीही असो, येथे चर्चेचा मुद्दा पेरीचा शांतता प्रकल्प हा आहे. या प्रकल्पाची चर्चा होण्यासाठी पेरीला गंभीर्याने घेतले जाणे आवश्यक होते. तथापि, ते तसे कितपत घेतले गेले असते याविषयी शंकाच आहे. त्याची काही वस्तुनिष्ठ कारणेही असू शकतील. परंतु, मधल्या काळात असे काही घडले की पेरीची अप्रत्यक्षपणे का होईना चर्चा होत राहिली. त्याचे कारण प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता जीन जॅक्विस रुसो. रुसोने पेरीच्या पुस्तकाची जणू वाचनीय आणि अर्थातच चिंतनीय अशी मांडणी केली. त्याच्यावर रचनात्मक टीका केली. तीही अशा पद्धतीने की जणू काही पेरीची स्वीकारार्ह मतेही जणू रुसोची वाटावीत. इतकेच काय, परंतु जी योग्य वाटत नव्हती तीही रुसोचीच समजून त्यासाठी रुसोवरच टीका व्हावी. या प्रकाराला व्हास्तेअरसारखा थोर विचारवंतही अपवाद ठरला नाही. असे का घडले याचे स्पष्टीकरण स्वतः रुसोने आपल्या Confessions या आत्मवृत्तात केले आहे..येथे रुसोची स्वतंत्र चर्चा करण्याचे आणखीही एक महत्त्वाचे कारण आहे. विसाव्या शतकातील शाश्वत शांतीची चर्चा विशेषतः इमॅन्युअल कांट या जर्मन तत्त्वज्ञाच्या भोवती फिरत राहिली, याला अगदी अध्यक्ष वूड्रो विल्सनसुद्धा अपवाद नव्हते. कांट हा स्वतंत्र विचारवंत होता. तत्त्वज्ञानात क्रांती घडवून आणण्याइतका अधिकार असावा. तथापि, त्याच्यावर रुसोचा प्रभाव असल्याचे जाणकरांचे मत आहे. त्यासंबंधीची एक आख्यायिका प्रचलित आहे.कांट वक्तशीरपणाबद्दल प्रसिद्ध होता. लोकांनी त्याच्या येण्याजाण्यावरून आपापली घड्याळे लावावीत इतका. घरापासून नोकरीच्या ठिकाणापर्यंत- कॉलेजला जायची व तेथे पोहोचायची त्याची वेळ अगदी ठरलेली असे. एकदा मात्र त्याला उशीर झाला. त्या उशिराचे कारण म्हणजे तो रुसोचे पुस्तक वाचीत बसला होता. त्यामुळे त्याला वेळेचे भान राहिले नाही म्हणा किंवा ते पुस्तक सोडावेसे वाटले नाही म्हणा.आता ज्याच्या लेखनात कांटला एवढे स्वारस्य होते, त्याचा म्हणजेच रुसोचा प्रभाव कांटवर पडला नाही असे कसे म्हणता येईल? म्हणूनच रुसोला या चर्चेत स्थान देऊन त्याला गांभीर्याने घ्यायला लागते.पेरीच्या मांडणीविषयी रुसोने दोन दीर्घ लेख लिहिले. एक त्याच्या हयातीतच प्रकाशित झाला आणि दुसरा त्याच्या मृत्यूनंतर. असे का व्हावे हेही समजून घ्यायला हवे. स्वतः रुसोला पेरीच्या विचारांचे महत्त्व समजले होते व ते गंभीरपणाने घेतले जावेत, त्यांची उपेक्षा होऊ नये असेही वाटत होते. असे म्हणता येईल, की पेरीच्या विचारांची नीट मांडणी करून ते जगापुढे ठेवावेत असे त्याला वाटले व म्हणून त्याने आपले कौशल्य पणाला लावून त्यासाठी प्रयत्न केले. त्याचा परिपाक म्हणजे ही दोन लेखवजा पुस्तके.या अगोदरच उल्लेख केल्याप्रमाणे सेंट पेरी हा केवळ विचारांच्या क्षेत्रात रमणारा तत्त्ववेत्ता वगैरे नसून, मोठमोठ्या राजकीय उलाढालींमध्ये भाग घेणारा क्रियाशील राजकारणीही होता. त्याच्या पुस्तकातून व्यक्त झालेल्या विचारांना स्वप्नादर्शवादी - Utopian - असे खुद्द रुसोने म्हटले असले तरी ते प्रत्यक्ष अनुभवातून असे होते, स्वप्नरंजनात्मक किंवा wishful thinking म्हणता येईल असे नव्हते. त्याचे युरोपीय शाश्वत शांतीविषयीचे लेखन काही आभाळातून पडले नसून त्याने स्वतः ज्या प्रसिद्ध युट्रेक्टच्या तहाच्या चर्चेत एक मुत्सदी म्हणून भाग घेऊन त्याला आकार देण्यात महत्त्वाचा वाटा उचलला होता. त्यातून उद्भवले होते त्याचे पुस्तक. ते प्रसिद्ध होण्याची प्रक्रिया सुरू असताना, म्हणजे १७१२मध्ये रुसोचा जन्म झाला. एकीकडे रुसोने त्याच्या पुस्तकातील कल्पनांची दखल घेत त्याचे एक सुघटित असे प्रेझेंटेशन करून त्याला प्रतिष्ठा मिळवून दिली. या म्हणण्यात तथ्यांश आहे असे मानले, तरी स्वतः रुसोच्या (आणि कांटचाही) विचारांवर त्याचा काही प्रमाणात प्रभाव होता, हे नाकारायचे कारण नाही.रुसो पेरीच्या पुस्तकाकडे कसा वळला या मुद्द्याची चर्चा करून पुढे जाता येईल.ज्या ब्रिटिश-अमेरिकी क्वेकरपंथीय विल्यम पेनने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सर्वमान्य प्रातिनिधिक लवाद यंत्रणेच्या माध्यमातून राष्ट्राराष्ट्रांमधील वादांचा निवाडा करून युद्धे टाळावीत व शांतता प्रस्थापित करावी असे सुचवणारे पुस्तक लिहिले होते, तो विल्यम पेन १७१८मध्ये मरण पावला. याचा अर्थ तो जिवंत असतानाच १७१३मध्ये पेरीचे पुस्तक प्रकाशित झाले. पेनचे विचार कदाचित पेरीपर्यंत पोहोचले नसतील व म्हणून तो त्याचा उल्लेख करीत नाही, असे समजून पुढे जाऊ. स्वतः पेरी १७४३पर्यंत म्हणजे रुसो वयाची तिशी गाठेपर्यंत जिवंत होता. पेरीच्या पुस्तकाशी त्याचा परिचय झाला तेव्हा तो चाळिशीत होता. हा परिचय योगायोगाचाच भाग म्हणावा लागेल. त्याचा खुलासा खुद्द रुसोने आपल्या Confessions या गाजलेल्या आत्मवृत्तात केला आहे.त्याचे झाले असे, की पेरीच्या मैत्रिणीने रुसोला पेरीच्या पुस्तकाचा सारांश सांगणारे पुस्तक लिहिण्याची विनंती केली. त्यामुळे पेरीचा योग्य तो सन्मान होईल अशी तिची धारणा होती. पण या प्रक्रियेत तिचा स्वतःचाही काही गौरव व्हावा, असेही तिला वाटत असण्याची रुसोची धारणा झाली..Feminist Indian artist Rekha Rodwittiya : स्त्रीवादी चित्रकार रेखा रोडविटिया; कलेतून घडलेली जीवनदृष्टी, शिस्त, निष्ठा आणि जबाबदारीचा प्रवास.रुसोने पेरीच्या त्या मैत्रिणीचा थेट उल्लेख टाळला असला तरी ती बहुधा ऑर्लियनची डचेस एलिझाबेथ शार्लेट हिच्या जवळच्या नात्यातील एखादी स्त्री असावी असे वाटते. या डचेसने पेरीची चर्चेसाठी सचिव प्रतिनिधी म्हणून नियुक्ती केली होती. त्यामुळेच पेरीला युरोपातील सत्तेच्या राजकारणामधील ताणेबाणे प्रत्यक्ष अनुभवता आले व त्यातून मार्ग काढून शांतता प्रस्थापित करता येणे शक्यतेच्या कोटीतील बाक असल्याचेही लक्षात आले. आता अशा परिस्थितीत डचेसच्या जवळच्या स्त्रीला रुसोने डचेससह आपलीही दखल घ्यावी असे वाटण्यास व तसे तिने त्याला सुचवले असल्यास ते समजून घेता येते. एकतर ते मानवी स्वभावाला धरून होते आणि दुसरे असे, की डचेसने केलेल्या कामाचेच श्रेय तिला मिळावे अशी अपेक्षा करता करता त्यासाठी रुजुवात करणाऱ्यात आपलेही नाव यावे असे तिला वाटणेही तितकेच स्वाभाविक. ते रुसोला खटकले हा भाग वेगळा. शिवाय तिने रुसोला तसे सुचवताना आर्जवाच्या भाषेत न सुचवता तोऱ्यात सुचवले असणार असे वाटायला जागा आहे.अर्थात पेरीच्या मैत्रिणीचा प्रस्ताव रुसोला अस्वीकार्य वाटला. यामागील एक कारण ‘ॲकेडेमिक’ होते. रुसोला पेरीचा एकूणच प्रकल्प ‘diffuse, confused, full of tedious passages, unnessary repetitions, little short-sighted or false ideas among which it was necessary to fish some great fine ones,’ असा जाणवला.कोणत्या का कारणामुळे म्हणा, रुसो हा प्रस्ताव नाकारण्याच्या मनःस्थितीत असताना पेरीचा पुतण्या कोंत दि सेंट पेरी रुसोला भेटला. त्याने पेरीची मूळ हस्तलिखिते रुसोच्या स्वाधीनकेली. त्याचे व रुसोचे संबंध चांगले असणार, शिवाय आर्जवी भाषा. त्यामुळे रुसोने प्रस्ताव स्वीकारला.मात्र रुसोचे काम हे ‘मोले घातले रडाया’ अशा प्रकारे नव्हते. यासाठी त्याचे कौतुक करायला हवे व ते पुरेशा प्रमाणात विद्वानांनी केलेले आहे. त्याने पेरीच्या विचारांची व्यवस्थित, शिस्तशीर, सुसंगत अशी मांडणी केली. त्यासाठी हवे तेवढे स्वातंत्र्य उपभोगले, पण हे करताना त्याने स्वतःची काही मतेही त्यात समाविष्ट केली. तीही इतक्या बेमालूमपणे की ती पेरीचीच वाटावीत! त्याही पुढे जाऊन सांगायचे झाल्यास त्यात पेरीपेक्षा रुसोच अधिक डोकावतो, असे अभ्यासकांचे मत झाले आहे. या संदर्भात १९१७मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या चार्ल्स व्हॉन (Vaughan) यांच्या इंग्रजी अनुवादाच्या प्रस्तावनेतील मजकूर उधृत करणे उपयुक्त होईल. रुसोच्या ‘Abstract’चे त्यांनी केलेले भाषांतर ‘A Lasting peace’ या शीर्षकाचे आहे. ते अर्थातच पेरी-रुसो यांना धरूनच आहे. भाषांतरकार म्हणतो की रुसोने लिहिलेली दीर्घ प्रस्तावना (PP 39-49) - in itself a brilliant historical essay, is all his own, in the list of the States audissible a separate vote in the Federation and even in the Articles of its constitution, he has made considerable changes. And throughout has translated the wearisome details and ‘endless repetations’ of Saint Pierre into broad principles of political prudence. आणि सर्वात महत्त्वाचा शेरा म्हणजे ‘there is, in fact, much more of Rousseace than of Saint Pierre in the whole performances.’.रुसोने नेमके काय केले तिकडे वळण्यापूर्वी संबंधित एका एका मुद्द्याकडे लक्ष वेधणे उचित होईल. व्हॉनने केलेल्या रुसोच्या (अर्थात पेरीच्या) पुस्तकाच्या अनुवादाचे प्रकाशन वर्ष १९१७ आहे. या दरम्यान युरोपात पहिले महायुद्ध सुरू होऊन आता पारडे इंग्लंड-अमेरिका म्हणजे दोस्त राष्ट्रांकडे झुकू लागल्याचे चित्र दिसू लागले होते. विशेषतः अमेरिका अलिप्ततेचे धोरण त्यागून युद्धात उतरल्यामुळे युद्धामुळे काय नुकसान होते याचा अनुभव सारे जग तेव्हा घेत होते. आणि अर्थातच त्यामुळे शांतता प्रस्थापित होण्याची आणि राष्ट्रा-राष्ट्रांमधील वाद मिटवायला आंतरराष्ट्रीय यंत्रणा उभारण्याची आवश्यकता सर्वांनाच वाटू लागली होती. असे युद्ध परत उद्भवू नये अशी सर्वांचीच मनोमन इच्छा असणार, मग प्रत्यक्षात कोणी काहीही म्हणो!या परिस्थितीत इतिहासकाळात कोणी या दिशेने प्रयत्न केले असतील तर त्याकडे लक्ष वेधणे व या प्रयत्नांचा काही उपयोग होऊ शकतो का हे अजमावणे, ही त्या काळाचीच गरज होऊन बसली होती. रुसोच्या अनुवादाने ती पूर्ण होण्यास मदत होणार होती. व्हॉन नेमके तेच करतो.मात्र तो रुसोच्या पुस्तकाचे भाषांतर करताना तो एक महत्त्वाची बाब अधोरेखित करायला विसरला नाही. ती म्हणजे या प्रकारच्या मांडणीचा कळसाध्याय कांटने रचला हेही तो लिहितो, ‘A few years earlier, another and a greater German - the representative of all that was noblest and purest in the humanitarian movement of their time, the disciple, in this matter, of Saint Pierre and still more Rousseau has reached the same goal by a less erratic and a more honourable road. And of all the pleas for a Federation of Europe, Rousseau's alone excepted, the Lasting Peace of Kant in the most striking and the most cognet.डॉ. सदानंद मोरे इतिहास व तत्त्वज्ञानाचे पुणेस्थित अभ्यासक आणि संशोधक तसेच महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.