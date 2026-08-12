Premium|Historic Clock Towers : जगप्रसिद्ध घड्याळांच्या गोष्टी...

निकेतन बाळासाहेब कदम शहरांत उभे असलेले घड्याळ केवळ यंत्र नव्हते, तर ते शहरांचे स्पंदन होते. क्रांती आणि सत्तांतरे, सण-उत्सव आणि निरोप यांचे मूक साक्षीदार होते. अशी प्रसिद्ध घड्याळे तयार करणारे कलाकार आज पडद्याआड गेले असले, तरी ही घड्याळे येणाऱ्या प्रत्येक पिढीशी हितगूज साधतात. घड्याळाचा प्रत्येक ठोका एका गोष्टीची सतत आठवण करून देतो, की वेळेचा प्रवाह अखंड वाहत आहे. राजाबाई क्लॉक टॉवर, मुंबईमुंबईतील फोर्ट भागातील हे घड्याळ इतिहासाची साक्ष देते. मुंबईतील भव्य इमारतींच्या क्षितिजावर उभा असलेला हा मनोरा स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळाची आठवण करून देतो. व्हिक्टोरियन गॉथिक शैलीत १८६९ ते १८७८ या काळात हे घड्याळ बांधले गेले. हे घड्याळ बांधताना प्रेमचंद रॉयचंद या धनिकाने आर्थिक योगदान दिले. त्यामुळे यांच्या आईचे नाव या घड्याळाला दिले गेले. हा क्लॉक टॉवर जागतिक वारसास्थळाच्या यादीत समाविष्ट आहे. गेली कित्येक दशके वेगाने विस्तारणाऱ्या मुंबई शहराची प्रगती या मनोऱ्याने पाहिली आहे.बिग बेन, लंडन इतर कोणत्याही घड्याळांपेक्षा प्रसिद्ध असणारे हे घड्याळ आहे. ‘बिग बेन’ हे नाव संपूर्ण मनोऱ्याचे नसून, केवळ त्यातील मोठ्या घंटेचे आहे. परंतु, काळाच्या ओघात हे नाव संपूर्ण वास्तूलाच मिळाले आहे. गॉथिक रिव्हायव्हल शैलीतील या घड्याळाचा पहिला टोला पडला ३१ मे १८५९ रोजी. पॅलेस ऑफ वेस्टमिन्स्टरच्या शेजारी उभे असलेले बिग बेन दीडशेहून अधिक वर्षांपासून ब्रिटनच्या विजयांचा आणि दुःखद प्रसंगांचा साक्षीदार आहे. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात बॉम्बस्फोटांनी लंडन शहर होरपळून निघाले होते, तेव्हा बिग बेनच्या जवळ उभ्या असलेल्या इमारतींचेही प्रचंड नुकसान झाले. परंतु तेव्हाही त्याचा घंटानाद अखंड सुरूच होता. तेव्हापासून घड्याळाचे ठोके धैर्य, चिकाटी आणि संकटांवर मात करण्याच्या अदम्य जिद्दीचे प्रतीक झाले. बिग बेनच्या घंटानादाचे पहिले रेडिओ प्रसारण १९२३च्या नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला झाले. .Latest Updates Marathi: राज्यासह देशात कुठे काय घडलं? जाणून घ्या....सेंट मार्क्स क्लॉक टॉवर, व्हेनिसव्हेनिसमधील हे घड्याळ कला आणि वास्तुकलेचा अद्भुत मिलाफ आहे. हे घड्याळ बसविण्याचे काम इसवी सन १४९६ ते १४९९ या काळात झाले. या घड्याळाच्या निळ्या डायलवर सोन्याचे रोमन अंक, बारा राशीचिन्हे आणि खगोलीय चिन्हे कोरलेली आहेत. हे घड्याळ चंद्राच्या कला आणि राशींची स्थिती अशी खगोलीय माहिती दर्शवते. मनोऱ्याच्या माथ्यावर दोन कांस्य पुतळे आहेत, त्यांना ‘मूर्स’ म्हटले जाते. हे मूर्स मोठ्या घंटेला हातोड्याने ठोका देऊन वेळ सांगतात. हे घड्याळ व्हेनिसच्या संपत्ती, कला आणि तांत्रिक प्रगतीचा पुरावा आहे. व्हेनिस हे शहर जसे जमीन आणि समुद्र यांच्या मधोमध स्वप्नवत भासते, तसेच हे घड्याळही स्वप्नवत सौंदर्याची झलक दाखवते.ॲस्ट्रॉनॉमिकल क्लॉक, प्रागप्रागमधील ओल्ड टाऊन हॉलवर इसवी सन १४१०मध्ये बसवलेले हे घड्याळ रंजक पद्धतीने वेळ सांगते. आजही कार्यरत असणाऱ्या जगातील सर्वात जुन्या खगोलशास्त्रीय घड्याळांपैकी हे एक आहे. हे घड्याळ येशूच्या बारा प्रेषितांच्या मिरवणुकीच्या देखाव्यावर आधारित आहे. एका खिडकीतून येशूचे बारा प्रेषित एकामागून एक पुढे सरकतात. मृत्यूचे प्रतीक असलेला सांगाडा आपले वाळूचे घड्याळ उलटे करून घंटा वाजवतो. अहंकाराचे प्रतीक असलेली व्यक्ती आरशात स्वतःचेच प्रतिबिंब न्याहाळते. आणि अखेरीस एक सोनेरी कोंबडा आरवून या संपूर्ण देखाव्याची सांगता करतो. या मनमोहक दृश्यामागे दडलेले वैज्ञानिक यंत्र वेळेची अचूक नोंद ठेवण्याबरोबरच खगोलीय हालचालींचाही तितक्याच नीटपणे मागोवा घेते. हे घड्याळ मानवाच्या कला, विज्ञान, गणित आणि खगोलशास्त्रावरील प्रभुत्वाचे जिवंत उदाहरण आहे.झिटग्लॉग, बर्नघड्याळांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या स्वित्झर्लंडमध्ये अचूकता हा जणू नियमच आहे. झिटग्लॉग घड्याळ याचे उत्तम उदाहरण आहे. या मध्ययुगीन घड्याळ्याच्या वेळेनुसार एकेकाळी स्थानिकांचे दैनंदिन आयुष्य चाले. झिटग्लॉग क्लॉक लहान मुलांसाठी मोठे आकर्षण आहे. यात यांत्रिक हालचाली करणारे पुतळे आहेत. या घड्याळात कोंबडा आरवतो, विदूषक घंटा वाजवतो आणि इतर यांत्रिक आकृत्या आपापली ठरलेली हालचाल करतात. हे घड्याळ स्विस कारागिरी, अभियांत्रिकीचे कौशल्य आणि अचूकतेच्या परंपरेचे प्रतीक आहे. असे म्हटले जाते, की प्रसिद्ध शास्त्रज्ञ अल्बर्ट आइन्स्टाईन या शहरात राहत असताना एके दिवशी त्यांना या घड्याळाकडे पाहत असताना सापेक्षतेचा सिद्धांत सुचला..मक्का रॉयल क्लॉक टॉवर, सौदी अरेबियाजगातील सर्वात उंच टॉवर क्लॉक असलेल्या या घड्याळ्याला चारही बाजूंनी डायल्स आहेत, त्यामुळे मक्का शहराच्या कोणत्याही कोपऱ्यातून वेळ स्पष्ट दिसू शकते. रात्रीच्यावेळी ही डायल्स लाखो एलईडी दिव्यांनी प्रकाशित होतात. या घड्याळामध्ये तंत्रज्ञान आणि भक्ती यांचा अनोखा संगम दिसून येतो. मनोऱ्याच्या अगदी वरच्या टोकावर सोन्याचा मुलामा चढवलेली एक अवाढव्य चंद्रकोर आहे. असंख्य मुस्लिम भाविकांना नमाजाची वेळ दर्शवण्यासाठी हे घड्याळ मार्गदर्शक ठरते.इंडिपेंडन्स हॉलचे घड्याळ, फिलाडेल्फियाअमेरिकेतील पेन्सिल्व्हेनियामधील फिलाडेल्फिया येथील हे घड्याळ इतिहासात महत्त्वपूर्ण स्थान बाळगून आहे. इसवी सन १७५२-१७५३मध्ये बांधलेल्या या घड्याळाचा अमेरिकेच्या स्वातंत्र्याच्या इतिहासाशी थेट संबंध आहे. सन १७७६मध्ये या घड्याळाच्या साक्षीने पार पाडलेल्या चर्चांमधून पुढे अमेरिकेच्या स्वातंत्र्याचा जाहीरनामा आकाराला आला. त्यामुळे या घड्याळाला ‘लिबर्टी बेल’ म्हणूनही ओळखले जाते. हे घड्याळ जॉर्जियन वास्तुशैलीत बांधले आहे.बरेचदा घड्याळे केवळ एखाद्या शहराची किंवा देशाची ओळख न राहता, ती संपूर्ण मानवजातीच्या सामूहिक स्मृतीचा अविभाज्य भाग होतात. सगळ्याच घड्याळ्यांची शैली, त्यांंंमागचा उद्देश आणि त्यांचा कालावधी एकमेकांपासून पूर्णपणे वेगळा आहे. आजच्या तंत्रज्ञानाच्या युगात वेळ पाहण्यासाठी आपण अगदी क्वचित सार्वजनिक घड्याळांकडे पाहतो. मोबाईल, वॉचमध्ये त्वरित वेळ पाहण्याच्या सुविधेने सार्वजनिक घड्याळांमध्ये वेळ बघण्याचे पारंपरिक वैभव आणि अनुभव नकळत हिरावून घेतला आहे. आता सार्वजनिक घड्याळांचा होणारा घंटानाद आपल्या कानांपर्यंत तर पोहोचतो, पण हृदयापर्यंत पोहोचत नाही.लेखक कलबुर्गीस्थित विद्यार्थी आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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