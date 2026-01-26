Premium|Fashion Comfort: फॅशन म्हणजे कम्फर्ट; धनश्री काडगांवकर यांचा फॅशनवरील दृष्टिकोन

धनश्री काडगांवकरफॅशनला वयाचं कोणतंही बंधन नसतं असं मी मानते. वय झालं म्हणून आता साडीच नेसली पाहिजे किंवा विशिष्ट प्रकारचेच कपडे घातले पाहिजेत, यावर माझा विश्वास नाही. तुमचं वय काहीही असलं, तरी तुमची इच्छा असेल आणि तुम्ही ते कपडे छान कॅरी करू शकत असाल, तर तुम्ही ते नक्कीच घालावेत. कारण कोणतीही गोष्ट जर नीट कॅरी केली, तर ती नक्कीच सुंदर दिसते. फॅशन म्हणजे नक्की काय असतं? तर माझ्या मते फॅशन म्हणजे सर्वात आधी स्वतःला कम्फर्टेबल वाटणं. तुमच्या शरीराला नेमकं काय सूट होतंय, तुमचा ‘बॉडी टाइप’ काय आहे आणि त्यामध्ये तुम्ही स्वतःला कसं पाहता, यानुसार जर फॅशन केली, तर पूर्ण आत्मविश्वासाने ती नक्कीच करावी आणि मीदेखील हेच मानते..Premium|Street Shopping: मॉल्सपेक्षा स्ट्रीट शॉपिंगची क्रेझ; बजेटमध्ये हटके फॅशन.माझ्यासाठी फॅशनचा पहिला नियम म्हणजे माझा कम्फर्ट. स्टाइल करताना कम्फर्ट किती महत्त्वाचा असतो, असं जर कोणी विचारलं, तर मी सांगेन की कम्फर्टेबल असल्यामुळेच आपला आत्मविश्वास खऱ्या अर्थानं वाढतो. जेव्हा तुम्ही तुमच्या कपड्यांमध्ये सहजपणे वावरू शकता, तेव्हाच तुम्ही तो ड्रेस किंवा आउटफिट उत्तमरित्या कॅरी करू शकता. आजकाल इंटरनेटचा जमाना आहे. सोशल मीडियावर एखादी गोष्ट खूप ट्रेंडमध्ये आहे किंवा कुणीतरी ती परिधान केली आहे, म्हणून आपणही ती वापरावी असं अनेकांना वाटतं. पण जर ती गोष्ट आपल्याला नीट कॅरीच करता येत नसेल, तर त्या फॅशनला काहीच अर्थ राहत नाही. त्यामुळे एखादी गोष्ट ट्रेंडमध्ये असली आणि ती मला छान कॅरी करता येत असेल, तर नक्कीच मला ती वापरायला आवडते. तुम्ही जो ड्रेस घातला आहे, तो तुम्ही छान आत्मविश्वासाने मिरवला, तरच तो तुमच्यावर जास्त खुलून दिसतो. माझा वैयक्तिक ‘गो-टू लुक’ विचाराल, तर तो अतिशय साधा आहे. जीन्स आणि टी-शर्ट. हा असा लुक आहे जो मी कधीही आणि कुठेही जाण्यासाठी अगदी सहज निवडते.खरं सौंदर्य म्हणजे नेमकं काय? तर मला असं वाटतं, की कपडे आणि ॲक्सेसरीज या गोष्टी तर आहेतच, पण तुम्ही एकमेकांशी कसं बोलताय, तुम्ही इतरांसोबत किती माणुसकीनं वागताय, हे जास्त महत्त्वाचं आहे. फक्त ब्रँडेड कपडे घातलेत आणि समोरच्यानं साधे कपडे घातलेत म्हणून जर तुम्ही त्यांना जज करत असाल, तर तुमच्यात आणि तुमच्या फॅशनमध्ये काहीच 'सौंदर्य' नाही असं मी मानते. स्टाइल आणि फॅशन करताना समोरच्याला सन्मान देणं हे मला जास्त महत्त्वाचं वाटतं..आउटफिट परिपूर्ण करण्यात ॲक्सेसरीजचा खूप मोठा वाटा असतो. एखादा साधा ड्रेससुद्धा योग्य ॲक्सेसरीजमुळे पूर्णपणे खुलून दिसू शकतो. समजा मी एखादा ऑफ-शोल्डर वन पीस घातला असेल, तर गळ्यामध्ये फक्त एक नाजूक चेन किंवा एखादं सुंदर पेंडंट घातलं तरी तो लुक खूप आकर्षक दिसतो. त्यामुळे ॲक्सेसरीजनी लुक कम्प्लीट होऊ शकतो किंवा अधिक खुलून दिसू शकतो, असं माझं ठाम मत आहे.आउटफिट निवडताना मी सर्वात आधी प्रसंग आणि माझा कम्फर्ट या दोन गोष्टी पाहते. समजा एखाद्या ट्रॅडिशनल कार्यक्रमाला जायचं असेल, तर साहजिकच मी एथनिक कपडे निवडणार. मी सगळ्या गोष्टींचा बारकाईनं विचार करते. रेड कार्पेट इव्हेंट असेल, तर तिथं मला फक्त उभं राहून फोटो काढायचे असतात; एखाद्या ठिकाणी खाली मांडी घालून बसायचं असतं. अशा वेळी ठिकाण, प्रसंग आणि कपडे यांचा मेळ घालावाच लागतो. अशा लहानसहान गोष्टींचा मी खूप विचार करते. अनेकदा रेड कार्पेटच्या विशिष्ट कपड्यांमध्ये तुम्ही खाली बसू शकत नाही किंवा काही हालचाली करू शकत नाही. त्यामुळे कुठे जायचं आहे, हा मुद्दा माझ्यासाठी सर्वात महत्त्वाचा असतो. याशिवाय त्यादिवशी माझा मूड कसा आहे, यावरही माझी कपड्यांची निवड अवलंबून असते..आजच्या फॅशन ट्रेंड्सकडे पाहताना मी माझे स्वतःचे काही नियमही पाळते. मला सगळेच ट्रेंड्स फॉलो करणं गरजेचं वाटत नाही. जे मला पॉसिबल आहे आणि जे मला भविष्यात उपयोगी पडेल असं वाटतं, त्याच गोष्टी मी करते. अनेक वेळा मी माझे रेड कार्पेटचे कपडेसुद्धा रीयूझ केले आहेत, आणि त्यात मला कसलीही लाज किंवा संकोच वाटत नाही. प्रत्येक ट्रेंडच्या मागे धावणं मला पटत नाही. जेव्हा मला मनातून वाटतं की हे मला करायचं आहे, तेव्हाच मी त्या पद्धतीनं जाते, त्यासाठी कोणताही ठरलेला आराखडा माझ्याकडे नसतो. कलर कॉम्बिनेशन किंवा पॅटर्न निवडताना रेड कार्पेट किंवा फोटोशूटसाठी थोडं प्लॅनिंग करावं लागतं, पण जनरल शॉपिंगला किंवा शूटिंगला जाताना मी अजिबात प्लॅन करत नाही. मला जे समोर मिळतं ते मी घालते. पण हो, काहीतरी अगदीच विचित्र किंवा भयंकर मी कधीच घालत नाही, कपड्यांची निवड साधी पण नेटकी ठेवण्याचा माझा प्रयत्न असतो. 'मिनिमल फॅशन' म्हणजेच 'लेस इज मोअर' या संकल्पनेवर माझा पूर्ण विश्वास आहे. तरीही मी अभिनय क्षेत्रात असल्यामुळे मला काही अंशी मॅक्सिमायझेशनही आवडतं. उत्तम मेकअप, ज्वेलरी आणि योग्य कपडे हे माझ्या प्रोफेशनचा भागच आहेत. मला हे सगळं करायला प्रचंड आवडतं, त्यामुळे प्रसंगानुसार मी या दोन्ही गोष्टी एन्जॉय करते. पण खऱ्या आयुष्यात माझा कल मिनिमल फॅशनकडेच जास्त असतो..फॅशनला वयाचं कोणतंही बंधन नसतं, असं मला वाटतं. वय झालं म्हणून आता साडीच नेसली पाहिजे किंवा विशिष्ट प्रकारचेच कपडे घातले पाहिजेत, यावर माझा विश्वास नाही. तुमचं वय काहीही असलं, तरी तुमची इच्छा असेल आणि तुम्ही ते कपडे छान कॅरी करू शकत असाल, तर तुम्ही ते नक्कीच घालावेत. कारण कोणतीही गोष्ट जर नीट कॅरी केली, तर ती नक्कीच सुंदर दिसते.माझा ऑनस्क्रीन आणि ऑफस्क्रीन लुक खूप वेगळा असतो. ऑनस्क्रीन मी कॅरेक्टरच्या आवश्यकतेनुसार त्या कपड्यांमध्ये असते, पण ऑफस्क्रीन मी अतिशय साधी आणि सिम्पल असते. ऑनस्क्रीन लुकमध्ये त्या त्या कॅरेक्टरची गरज असेल तशी साडी किंवा जीन्स किंवा अजून काही वेगळ्या प्रकारचे कपडे आम्हाला घालावे लागतात. पण ऑफस्क्रीन म्हणजे जेव्हा मी घरी असते, तेव्हा मी अक्षरशः दोन-दोन दिवस हेअरस्टाइल किंवा मेकअपचा विचारही करत नाही. घरी मी फक्त मॉइस्चरायझर, सनस्क्रीन आणि लिप बाम एवढ्याच गोष्टी लावते. तरीही, उत्तम दिसणं आणि छान रेडी होणं, आवरणं मला आवडतं आणि म्हणूनच मी या प्रोफेशनमध्ये आहे. मला फॅशन करायला आणि त्यात प्रयोग करायला आवडतं, पण कोणत्याही बंधनाशिवाय...!धनश्री काडगांवकर पुणेस्थित अभिनेत्री आहेत.. 