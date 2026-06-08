Premium|FIFA World Cup global business : फिफा विश्वकरंडक; फुटबॉलपलीकडे अब्जावधींचा जागतिक व्यवसाय

जगाच्या कानाकोपऱ्यामध्ये वेगवेगळ्या वाहिन्यांद्वारे प्रसारित केले जाणारे थेट प्रक्षेपण, त्याला मिळणारा प्रचंड प्रतिसाद आणि हे लक्षात घेऊन या प्रक्षेपणाचे हक्क मिळवण्यासाठी दिसून येणारी अहमअहमिका, हे सारे लक्षात घेतले तर फिफा विश्वकरंडक स्पर्धा हे केवळ मनोरंजनाचे साधन राहिले नसून, आता ही स्पर्धा म्हणजे प्रचंड आर्थिक उलाढाल असलेली क्रीडा स्पर्धा झाली आहे. खऱ्या अर्थाने ही स्पर्धा म्हणजे संयोजकांसाठी सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी आहे, असे म्हटले तर ते फारसे वावगे ठरणार नाही.आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघातर्फे (फिफा) आयोजित केली जाणारी फिफा विश्वकरंडक स्पर्धा ही जगातील सर्वात श्रेष्ठ स्पर्धा मानली जाते. किंबहुना, फुटबॉलपटू, प्रशिक्षक आणि संघटकही ऑलिंपिक क्रीडा स्पर्धांपेक्षाही जास्त महत्त्व या स्पर्धेला देत असतात. महासंघाच्या दोनशेहून अधिक सदस्य देशांमध्ये या स्पर्धेतील सामन्यांचा प्रत्यक्ष उपस्थित राहून आनंद घेणाऱ्यांची संख्याही लाखांच्या घरात असते, तसेच या सामन्यांचे थेट प्रक्षेपण दाखवले जात असल्यामुळेच ही स्पर्धा जगातील सर्वात लोकप्रिय स्पर्धा मानली जाते. त्यामुळेच या स्पर्धेचे प्रायोजक होण्यासाठी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये खूपच चढाओढ दिसून येत असते. साहजिकच ही स्पर्धा आयोजित करणे हा एक प्रकारचा व्यवसायच झाला आहे. या स्पर्धेच्या संयोजनपदासाठीदेखील अनेक देशांमध्ये चुरस असते; संयोजनपद मिळवण्यासाठी सदस्य देशांना वेगवेगळ्या प्रकारची प्रलोभने दाखवण्याचे प्रकारही घडले आहेत.ऑलिंपिक क्रीडा स्पर्धेप्रमाणेच फिफा विश्वकरंडक स्पर्धेलाही इतिहास आहे. सन १९३०पासून पुरुषांची विश्वकरंडक स्पर्धा दर चार वर्षांनी आयोजित केली जाते. १९५४पासून या स्पर्धेचे प्रक्षेपण दूरचित्रवाणीद्वारे करण्यास सुरुवात झाली आणि तेव्हापासूनच अनेक देशांमध्ये फुटबॉलप्रेमी अगदी घरात बसूनही या स्पर्धेचा आनंद घेत असतात. महिलांच्या विश्वकरंडक स्पर्धेस १९९१पासून प्रारंभ झाला. .Premium|Global Economy and Fuel Hike : इराण-इस्राईल युद्ध आणि ११२ डॉलरवर गेलेले तेल! भारतीय अर्थव्यवस्थेवर याचे नेमके काय आणि किती गंभीर परिणाम होतील?.फुटबॉलची लोकप्रियता लक्षात घेऊन यंदा विश्वकरंडक स्पर्धेच्या मुख्य फेरीत ३२ऐवजी ३६ संघ समाविष्ट करावेत अशी मागणी करण्यात येत होती. ‘आंधळा मागतो एक डोळा देव देतो दोन’ असेच काहीसे फुटबॉल चाहत्यांच्या दृष्टीने घडले. आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघाने अमेरिका, कॅनडा व मेक्सिको या तीन यजमान देशांसह यंदा ४८ संघांना मुख्य स्पर्धेसाठी स्थान दिले. त्यामुळे १२ जूनपासून १९ जुलैपर्यंत चालणाऱ्या या स्पर्धेमध्ये ६४ सामन्यांऐवजी १०४ सामने आयोजित केले जाणार आहेत. साहजिकच या सामन्यांचे आयोजन करणे हे फिफासाठी आव्हानच आहे. संयोजनासाठी फिफाने अमेरिका, कॅनडा व मेक्सिको या तीनही देशांमध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी साधारणपणे बत्तीस हजार मालमत्ता खरेदी केल्या आहेत, असे सांगितले जाते. बोस्टन, डलास, लॉस एंजेलिस, फिलाडेल्फिया, सीएटल इत्यादी ठिकाणी हॉटेल्समध्ये ७० टक्के खोल्या त्यांनी आरक्षित केल्या आहेत, असेही म्हटले जात आहे. मुख्य स्पर्धेसाठी संघांची संख्या दीडपट वाढली असल्यामुळे बक्षिसाच्या रकमेत काटछाट केली जाईल असा अंदाज होता. मात्र फिफाने ८७१ दशलक्ष डॉलर रक्कम पारितोषिकांसाठी उपलब्ध केली असल्यामुळे सर्वच सहभागी संघांना दिलासा मिळाला आहे. एवढेच नव्हे, तर प्रत्येक सहभागी संघाला किमान दहा दशलक्ष डॉलरपेक्षा अधिक रक्कम मिळणार असल्यामुळे या संघाच्या संयोजकांचाही उत्साह वाढला आहे.पारितोषिकाची रक्कम व सर्व सामने आयोजित करण्यासाठी येणारा खर्च साधारणपणे ३.८ अब्ज डॉलर आहे. फिफाने साधारणपणे ८.९ अब्ज डॉलर उत्पन्न अपेक्षित धरले आहे. त्यामध्ये प्रसार माध्यमांच्या हक्कांद्वारे ३.९ अब्ज डॉलर, तिकिटांद्वारे तीन अब्ज डॉलर, विपणन व्यवस्थेद्वारे १.८ अब्ज डॉलर व उर्वरित उत्पन्न अन्य स्रोतांद्वारे अपेक्षित आहे. सन २०२२मध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या विश्वकरंडक स्पर्धेच्यावेळी फिफाला प्रायोजकांद्वारे१.८ अब्ज डॉलर व प्रसारमाध्यमांच्या हक्काद्वारे ३.४ अब्ज डॉलर उत्पन्न मिळाले होते. यंदा अनुक्रमे २.८ अब्ज व ४.३ अब्ज डॉलर अपेक्षित आहेत..तिकिटांच्या दरामध्ये वाढसामन्यांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली असल्यामुळे सामन्यांच्या तिकिटाद्वारे मिळणाऱ्या उत्पन्नातही वाढ होणार आहे. साधारणपणे सात दशलक्ष तिकिटे प्रेक्षकांसाठी उपलब्ध करण्यात आली असून, ५०८ दशलक्ष लोक तिकिटे घेण्यास उत्सुक आहेत. फिफाने उपांत्य व अंतिम फेरीसाठी तिकिटांच्या दरामध्ये वाढ केली आहे. त्यानुसार न्यू जर्सी परिसरातील मेट लाइफ स्टेडियमवर होणाऱ्या अंतिम सामन्यासाठी ५७८५ डॉलर, ७३८० डॉलर, १०९९० डॉलर असे तिकिटांचे दर ठेवण्यात आले आहेत. डलास येथे होणाऱ्या उपांत्य लढतीसाठी११ हजार १३० डॉलर, ४ हजार ३३० डॉलर, ३ हजार ७१० डॉलर, २ हजार ७०५ डॉलर असे तिकीटदर आहेत. अटलांटा येथे होणाऱ्या उपांत्य फेरीच्या दुसऱ्या लढतीसाठी दहा हजार ६३५ डॉलर,३ हजार ५४५ डॉलर, २ हजार ७२५ डॉलर असे दर आहेत. या वाढीव दराविषयी फुटबॉल चाहत्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. त्यासंबंधी खुलासा करताना फिफाने म्हटले आहे, की आम्ही यंदा बक्षिसाच्या रकमेत भरपूर वाढ केली आहे. तसेच मुख्य फेरीत पात्र ठरलेल्या प्रत्येक संघाला किमान दहा दशलक्ष डॉलर मिळणार आहेत आणि या स्पर्धेतून फिफाला जे उत्पन्न मिळणार आहे, त्याचा विनियोग जगात फुटबॉलच्या प्रसारासाठी आगामी तीन वर्षांमध्ये केला जाणार आहे.काही सामन्यांची तिकिटे ६० डॉलरपासून ठेवण्यात आली आहेत. प्रामुख्याने या सामन्यांमध्ये अन्य देशांच्या तुलनेत दुय्यम संघांची लढत असल्यामुळे त्याचे दर कमी ठेवले आहेत. प्राथमिक फेरीतील अमेरिका विरुद्ध पॅराग्वे या सामन्यासाठी ११२० डॉलर ते २७३५ डॉलर अशी तिकिटे आहेत. या दोन पारंपरिक संघांमधील सामन्यांबाबत नेहमीच प्रचंड उत्सुकता असते. कोलंबिया व पोर्तुगाल या लढतीचे तिकीट अडीच हजार डॉलर आहे, त्याला कारणही तसेच आहे. पोर्तुगाल संघाकडून ख्रिस्तियानो रोनाल्डो खेळत आहे. सध्याच्या श्रेष्ठ खेळाडूंमध्ये त्याची ख्याती असल्यामुळे त्याला पाहण्यासाठीदेखील चाहते प्रचंड उत्सुक असतात..Premium|Petrodollar vs Petroyuan : अमेरिका-इराण संघर्षातून पेट्रोडॉलरला पहिला धक्का; ‘जिंकू किंवा मरू’ लढाईत पेट्रोयुआनचा उदय?.अनेकांना रोजगाराची संधीआंतरराष्ट्रीय स्पर्धा म्हणजे अनेकांना रोजगाराची संधी असे समीकरण असते. या विश्वकरंडक स्पर्धेमुळे अमेरिकेमध्ये जवळजवळ दोन लाख लोकांना रोजगार मिळणार आहे असा अंदाज आहे. स्पर्धेच्या संयोजनासाठी लागणारे स्वयंसेवक, वाहतूक व्यवस्था, भोजन व अन्य व्यवस्थांसाठी मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळ लागते. तसेच या स्पर्धेच्या निमित्ताने अनेक परदेशी चाहते पर्यटनाचाही आनंद घेतात. त्यामुळेच स्पर्धेची ठिकाणे व विविध पर्यटन स्थळे येथील हॉटेल व्यवसायिकांना भरपूर व्यवसाय करण्याची संधी मिळाली आहे. अनेक चाहते स्पर्धेच्या ठिकाणचे हॉटेल न निवडता त्या शहराबाहेरील उपनगरात हॉटेलमध्ये खोली घेण्यास प्राधान्य देतात कारण तेथील दर कमी असतात, असे लक्षात आले आहे. इराण व अमेरिका यांच्यातील युद्धाचा परिणाम या स्पर्धेच्या तिकीट विक्रीवर व पर्यायाने हॉटेल व्यवसायावर होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. अमेरिकी हॉटेल व लॉजिंग असोसिएशनच्या प्रवक्त्याच्या माहितीनुसार, हॉटेलच्या आरक्षणांकरिता अद्याप म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळालेला नाही.आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांच्या निमित्ताने नृत्य व संगीत क्षेत्रातील कलाकारांना भरपूर संधी मिळत असतात. सन २०१०मध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या विश्वकरंडक स्पर्धेसाठी ‘वाका वाका’ या गीताच्या तालावर शकीराने केलेले सादरीकरण आजही फुटबॉल चाहत्यांच्या हृदयात बसले आहे. शकीरा, पिटबुल, मॅडोना हे पॉप गायक यंदाही विश्वकरंडक स्पर्धेत आपले सादरीकरण करणार आहेत. त्याचबरोबर दक्षिण कोरियाचा बीटीएस हा जगविख्यात बँडदेखील यावेळी या स्पर्धेत वेगवेगळ्या रचना सादर करणार आहेत. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे या सर्वच कलाकारांनी कोणतेही मानधन न घेता आपली कला सादर करण्याचे ठरविले असून, आपल्या मानधनाचा विनियोग फिफाच्या सामाजिक उपक्रमांसाठी करावा असेही सुचविले आहे..भारतीयांच्या दृष्टीने फिफा विश्वकरंडक स्पर्धा हे खूप दूरवरचे स्वप्न आहे. १९५६मध्ये झालेल्या ऑलिंपिक क्रीडा स्पर्धेत आपण चौथे स्थान मिळवले होते, हे कुणाला सांगूनही खरे वाटणार नाही. आज पहिल्या शंभर देशांमध्येही आपल्याला स्थान नाही. यंदाच्या विश्वकरंडक स्पर्धेच्या थेट प्रक्षेपणाबाबतही शेवटपर्यंत अनिश्चितता होती. कारण ज्यावेळी अमेरिकेत हे सामने होणार आहेत, त्यावेळी भारतामध्ये रात्र असणार आहे. त्यामुळे या प्रक्षेपणाला चाहत्यांचा कितपत प्रतिसाद मिळेल याबाबत साशंकता होती. अगदी अलीकडे झी एंटरटेन्मेंट समूहाने भारतामध्ये थेट प्रक्षेपण करण्याची तयारी दर्शवून ही साशंकता दूर केली आहे. एकूणच या स्पर्धेच्या प्रसारण माध्यमांचे हक्क, वेगवेगळ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना आपले उत्पादन थेट लोकांपर्यंत पोहोचण्याची मिळणारी संधी, स्पर्धेद्वारे होणारी आर्थिक उलाढाल इत्यादी गोष्टी लक्षात घेतल्या, तर फिफा विश्वकरंडक स्पर्धा ही केवळ मनोरंजनाचा भाग न राहता जागतिक स्तरावर असलेले व्यवसायाचे मुख्य साधन झाले आहे, असे लक्षात येईल.मिलिंद ढमढेरे पुणेस्थित क्रीडा पत्रकार व मानद व्याख्याते आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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