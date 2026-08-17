Premium|Film Editing : चित्रपट संकलनाचा ‘कात्री’शीर जादूई प्रवास; दृश्य, ध्वनी आणि मोन्ताजातून कथेला नवा वेग

डॉ. केशव साठ्येसंकलनाच्या टप्प्यात दिग्दर्शकाचे सर्व कौशल्य पणाला लागते. संकलन हे चित्रीकरणातील चुका झाकण्यासाठीचे साधन नव्हे, तर त्या चित्रीकरणातून नेमका अर्थपूर्ण आशय निर्माण करण्याचे साधन आहे. कधी संगीताच्या तुकड्यातून, कधी मोठा क्लोजअप वापरून, कधी दृश्याशी साधर्म्य पावणारे रूपक वापरून हा परिणाम साधता येतो.सन १९६७मध्ये १३ ऑगस्ट या दिवशी बॉनी ॲण्ड क्लाईड हा चित्रपट प्रदर्शित झाला. त्यात डीडी ॲलन या ख्यातनाम स्त्री संकलकाचा श्रेयनामावलीत पहिल्यांदाच स्वतंत्र मथळा देत गौरव करण्यात आला. त्यामुळे १३ ऑगस्ट हा दिवस जागतिक चित्रपट संकलक दिवस (फिल्म एडिटर डे) म्हणून साजरा केला जातो. सिनेमा या अद्भुत कलेमध्ये संकलनाचे स्थान अधोरेखित करण्यासाठी जगभरात या दिवशी अनेक कार्यक्रम आयोजित केले जातात. चित्रपटाच्या कथेला आकार देणाऱ्या, अनावश्यक दृश्यांना कात्रीत पकडणाऱ्या कलेचे सामर्थ्य ज्या दिग्दर्शकाच्या लक्षात येते, त्याच्या हातून सर्जनशील चित्रपटनिर्मिती होते, हा इतिहासही आहे आणि चित्रपटविश्वाचे भविष्यही आहे!एखादा शिल्पकार दगडात मूर्ती घडवितो, म्हणजे नेमके काय करतो, तर तो त्या दगडातील नको असलेला भाग काढून टाकतो आणि त्याच्या मनःचक्षूसमोर असलेली प्रतिमा साकारतो. संकलन कलाही अशीच आहे. आशय पडद्यावर नीटपणे मांडण्यापूर्वी चित्रीकरणात असलेले आणि कथानकाला पुढे नेण्यास अडथळा निर्माण करणारे काही घटक बाजूला करण्याचे काम एडिटर करतो. प्रतिभावंत दिग्दर्शकाच्या डोक्यात चित्रपट तयार असतो. मात्र एडिटरच्या मदतीने तो साकार होतो. .Navin Nischol Life Story : दैव देते, पण निर्णय चुकतो .चित्रपटात संकलकाच्या कामाच्या महत्त्वाविषयी विचार करताना, माझ्या डोळ्यासमोर शालेय वयात मजा म्हणून आणि नंतर गंभीरपणे पाहिलेला शोले चित्रपट येतो. उत्तम छायाचित्रण , दिग्दर्शन आणि नेटक्या संकलनामुळे हा चित्रपट खूप लोकप्रिय झाला. यात एक दृश्य आहे - गब्बर नावाचा दरोडेखोरांचा सरदार आपल्या सहकाऱ्यांची खरडपट्टी करत एका कड्यावर उभा आहे. पराभूत होऊन परत का आलात? सरदार बहुत खूश होगा, शाबाशी देगा? असे छद्मीपणे विचारतो आहे. बाकी सारेजण मान खाली घालून उभे आहेत. माझे नाव धुळीला मिळवले, असे म्हणत तो कधी चिडत आहे, ओरडत आहे, हसत आहे आणि हसता हसता अचानक गोळी मारतो आहे. या दृश्यात पटापट बदलणारे चेहरे , गब्बरच्या विविध भावमुद्रा , वातावरणातील ताण वाढवणारे ध्वनी संकेत या साऱ्याच गोष्टी सिनेमात जुळून आल्या आहेत. या नेटक्या दृश्यामुळे गब्बर नावाची दहशत मनावर ठसली. ज्वेल थीफ या चित्रपटातही संकलनाची महती लक्षात येते. देव आनंदला एका पार्टीत आपण अमर नावाची व्यक्ती नाही हे सिद्ध करण्यासाठी पायातील बूट व मोजे काढावे लागतात. हे दृश्य तणावपूर्ण झाले आहे त्याचे कारण म्हणजे, त्यातील नाट्य जिवंत ठेवण्यासाठी दृश्य घटकांचे केलेले अप्रतिम एडिटिंग. दिग्दर्शन आणि संकलन या दोन्ही क्षेत्रात नावाजलेला विजय आनंद याचा हा करिष्मा होता.इंग्रजी सिनेमा तर कलात्मक संकलनाची पर्वणीच. चार्ली चॅप्लिन हा उत्तम अभिनेता, लेखक, दिग्दर्शक, संगीतकार आणि उत्कृष्ट संकलकही होता. म्हणूनच त्याचे मूकपट अधिक बोलके झाले. एकही संवाद नसताना सिनेमा समजतो, प्रेक्षकांना सिनेमाचा आस्वाद घेता येणे शक्य होते ते एडिटरच्या धारदार कात्रीमुळे. सिटी लाइट्स, ग्रेट डिक्टेटर, मॉडर्न टाइम्स हे त्याचे चित्रपट पाहिल्यावर एडिटिंगची किमया लक्षात येते. बेन-हरमधील रथांची स्पर्धा , द फ्रेंच कनेक्शनमधील गाड्यांच्या पाठलागाचे दृश्य, तसेच अल्फ्रेड हिचकॉकचे सिनेमे सफाईदार एडिटिंगमुळे कायम आठवणीत राहतात.हिचकॉक दिग्दर्शित बर्ड््स चित्रपटात टेलिफोन बूथमध्ये नायिका पक्ष्यांचा होणारा हल्ला पाहते. हे दृश्य अंगावर शहारे आणणारे आहे. त्याचे कारण म्हणजे या दृश्याची बांधणी. अल्फ्रेड हिचकॉकच्या सायकोमधील अंघोळीचे दृश्य ए डिटिंगमुळे प्रभावी ठरते. नायिकेच्या तोंडावर पडणारे पाण्याचे तुषार, तिच्या चेहऱ्यावरचे हावभाव, प्रत्यक्ष हल्ल्याच्यावेळी विविध कोनांतून केलेले तपशीलवार चित्रण चित्रपटाच्या कथानकाला बळकटी देते. ती पडताना तिच्या हातात आलेला पडदा, रक्ताचे पाट, बाथरूममध्ये पाणी वाहण्याची गोलाकार झाकणी आणि त्यातूनच तिचा बाहेर येणारा निर्जीव डोळा सारेच भीषण असले तरीही खुर्चीला खिळवून ठेवणारे आहे. द ड्युएल हा स्पीलबर्गचा दोन वाहनांच्या पाठलागावर आधारित चित्रपट तर संकलनाच्या कौशल्याचा गौरीशंकरच म्हणावा लागेल.डी. डब्ल्यू. ग्रिफिथ या अमेरिकी दिग्दर्शकाने आपल्या सिनेमांतून प्रेक्षकांना संकलन तंत्राची वेगळ्या प्रकारे ओळख करून दिली. एकाच दृश्यातून कथा सांगायची, कॅमेऱ्यात चित्रित केलेले जसेच्या तसे दाखवायचे असा शिरस्ता चित्रपटांच्या प्राथमिक अवस्थेत होता. ग्रिफिथच्या काळापासून कहाणीचे सूत्र हलते ठेवण्याचे आणि घटना गतिशील करण्याचे एक साधन म्हणून संकलनाकडे पाहिले जाऊ लागले. मोन्ताज म्हणजे निवडक दृश्यांची मालिका. त्यातून कथासूत्र , मध्यवर्ती कल्पना लक्षात येते. ग्रिफिथने मोन्ताज तंत्राचा योग्य वापर करून चित्रपट तयार केलेत..Premium|The Art of Anju Dodiya : स्वतःची ओळख सापडणे ही कठीण गोष्ट... .चार्ली चॅप्लिनच्या मॉडर्न टाइम्स या चित्रपटातील एक मोन्ताज आठवतो. यात कामावर जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा जथ्था आणि लगेच खाटिक खान्याकडे निघालेल्या मेंढरांचा कळप दाखवला आहे. त्या कळपात एक काळे मेंढरू आपले लक्ष वेधून घेते. सोबतच कर्मचाऱ्यांच्या घोळक्यातील चार्ली आपल्या मनात ठसतो. संकलनाच्या माध्यमातून आपली दृष्टी अचूकपणे वळवण्याचे काम चॅप्लिनने येथे केले आहे. संकलन कलेने कथनाला बैठक आणि वेग दिला. काय सांगायचे आहे , याकडे प्रेक्षकांना पाहायला शिकवले.मी पत्रकारिता पदवीच्या शिक्षणानंतर काही काळ जाहिरात क्षेत्रात काम केले आणि त्यानंतर दूरदर्शनमध्ये रुजू झालो. त्यावेळी प्रथमच मला चित्रपटाच्या यशामध्ये एडिटिंगचे महत्त्व प्रकर्षाने जाणवले. याच ठिकाणी संकलन कलेची पहिली ओळख झाली. त्यापूर्वी आमचे फिल्म स्टडीजचे शिक्षक प्रा. सतीश बहादूर यांच्या सौजन्याने एफटीआयआयच्या थिएटरमध्ये जागतिक दर्जाचे सिनेमे पाहायला मिळत. तेव्हा चित्रपट अर्थपूर्ण होण्यासाठी प्रभावी पटकथा आणि चांगल्या दिग्दर्शनाबरोबरच एडिटिंगचाही सिंहाचा वाटा असतो हे समजले. ते चित्रपट पाहताना मी प्रेक्षक म्हणून समृद्ध होत गेलो. पाश्चात्त्य दिग्दर्शकांबरोबरच सत्यजित रे, अडूर गोपालकृष्ण, एम. एस. सथ्यू यांचे वेगळ्या वाटेने जाणारे सिनेमे पाहून या कलेच्या सुप्तशक्तीची जाणीव झाली.पटकथा दिग्दर्शक , कलादिग्दर्शक, संगीतकार, गीतकार यांची अभिव्यक्ती प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवण्याची महत्त्वाची जबाबदारी संकलन या टप्प्यावर पूर्ण केली जाते. पूर्वीच्या काळी टीव्ही हे माध्यम प्रेक्षक म्हणून आपल्याला नवीन होते. मी दूरदर्शनमध्ये निर्मितीच्या क्षेत्रात गेल्यामुळे मला निर्मितीची शक्तीस्थळे समजून घेता आली. दूरदर्शन तेव्हा कृष्ण-धवल होते. बाह्य चित्रीकरण १६ एमएम फिल्मवर व्हायचे. सिनेमात वापरतात तशी निगेटिव्ह फिल्म नसून पॉझिटिव्ह फिल्म असायची. प्रयोगशाळेत धुतली, की लगेच ती संकलनासाठी घेता यायची. ध्वनीसुद्धा सर्वप्रथम छोट्या टेपवर मुद्रित केला जायचा आणि मग तो सेपरेट मॅग्नेटिक टेपवर पुनर्मुद्रित करावा लागायचा. नंतर फिल्म आणि टेप एकत्रितपणे एडिटिंग मशिनवर चढवली जायची. या सगळ्यांनंतर मग प्रत्यक्ष संकलनाला सुरुवात व्हायची. अतिरिक्त चित्रित झालेला भाग काढून टाकणे हा मुख्यत्वे करून एडिटिंगचा प्रधान हेतू. अनेकदा एकाच दृश्याचे दोन-तीन वेळा चित्रीकरण केले जायचे. कलाकार वाक्य चुकलेला असायचा, नाहीतर कॅमेरा तरी दगा द्यायचा. कधी लाइट नीट पडलेला नसायचा किंवा दृश्यात आगंतुकपणे नकळत व्यक्ती प्रवेश करायची. काही वेळा हे सगळे जुळून येऊनही यापेक्षा अधिक चांगला परिणाम मिळेल या आशेने आम्ही आणखी दोन-तीन वेळा दृश्य चित्रित करायचो. पण पंचाईत अशी व्हायची, की सगळेच सीन चांगले वाटायचे. मग संकलन करणारा तंत्रज्ञ आणि आम्ही काय कापायचे यावर काथ्याकूट करत बसायचो. शेवटी प्रकाश योजना , कलाकारांच्या हालचाली, दृश्याची योग्य लांबी हे निकष लावून काय निवडायचे हे निश्चित व्हायचे. पण यात फार वेळ जायचा. त्यातून एक धडा घेतला - फार अडकायचे नाही, पुरेसे दृश्यपरिणाम मिळाला की तेथेच थांबायचे. अधिक चांगल्याच्या मोहाला अंत नसतो हेच खरे. साधारणपणे एका तासाच्या फिल्मसाठी किंवा माहितीपटासाठी जास्ती जास्त चार तासांचे चित्रीकरण करावे असा प्रघात आहे. पण तो सहसा पाळला जात नाही. अर्थात दूरदर्शनवर मात्र आम्हाला तो पाळावा लागायचा. एकतर फिल्म मर्यादित मिळायची आणि प्रसारण व चित्रीकरण यांच्यात खूपच थोडा कालावधी असायचा. त्यामुळे कमीत कमी वेळात संकलन होईल एवढेच फुटेज आम्ही वापरायचो ..चित्रपटाचा वेग निश्चित करण्यासाठी मुख्यतः एडिटिंग उपयुक्त ठरते. एखादी व्यक्ती बोलते आहे, तेव्हा तिचे दृश्य दाखवणे हे सर्वसाधारण सूत्र झाले. पण ती कुणाबरोबर बोलते आहे, कुणाच्या संदर्भात बोलते आहे याचा तपशील प्रेक्षकांना कळण्यासाठी विविध दृश्यांची नीटपणे योजना करून तो सीन फुलवावा लागतो. माहितीपटाचा ताल आणि लय सांभाळण्यासाठी संकलन मदतीला येते. व्यक्तीच्या बोलण्याचा समोरच्या व्यक्तीवर काय परिणाम होत आहे हेसुद्धा प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचविणे गरजेचे असते. म्हणून अशावेळी व्यक्ती बोलत असताना समोरच्या व्यक्तीचे दृश्य ठळकपणे दाखवले जाते. क्लोजअप , मिड क्लोजअप , मिड शॉट, मिड लाँग शॉट, लाँग शॉट, एक्स्ट्रीम लाँग शॉट अशी शॉट्सची उतरंड असते. यात एकामागून एक शॉट जोडू नयेत असा संकेत आहे. कारण बघताना ते डोळ्यांना अनैसर्गिक वाटू शकते. म्हणून एक शॉट ओलांडून मग पुढचा शॉट जोडला, तर योग्य परिणाम मिळतो. आवाजाचा व ध्वनिसंकेतांचा संकलनात योग्य वापर केला, तर चित्रपटाची परिणामकारकता वाढते. चित्रीकरणाचे व्याकरण सांभाळले, तर फार युक्त्या-प्रयुक्त्या कराव्या लागत नाहीत. वातावरणातील पक्ष्यांचा किलबिलाट , झाडांची सळसळ , वाहनांचे कर्कश्श आवाज , माणसांचा गोंगाट असे नैसर्गिक घटक दृश्यात असतील, तर ते ध्वनिमुद्रित करून योग्य तीव्रतेने वापरल्यामुळे चित्रपटाची नैसर्गिक शैली सांभाळता येते.जपानचा अकिरा कुरोसावा हा दिग्दर्शक उत्कृष्ट एडिटरही होता. याचा प्रत्यय कुरोसावाने दिग्दर्शित केलेला राशोमोन चित्रपट पाहताना येतो. या चित्रपटात दिग्दर्शकाने संगीतावर दृश्यांमधील अंतराळ भरून काढण्याची, त्यांचा अर्थ समजून सांगण्याची आणि दृश्य भाषेला वाचा फोडण्याची जबाबदारी टाकली आहे, आणि संगीताने ती समर्थपणे पारही पाडली आहे. यातील पाऊस अक्राळविक्राळ भासतो. पावसाचा वेग, त्याच्या धारांचा आक्रमकपणा ही भयसूचकता रहस्य वाढवणारी आहे.संकलनाच्या टप्प्यात दिग्दर्शकाचे सर्व कौशल्य पणाला लागते. संकलन चित्रीकरणातील चुका झाकण्यासाठीचे साधन नव्हे, तर त्या चित्रीकरणातून नेमका अर्थपूर्ण आशय निर्माण करण्याचे ते साधन आहे. कधी संगीताच्या तुकड्यातून , कधी मोठा क्लोजअप वापरून, कधी दृश्याशी साधर्म्य पावणारे रूपक वापरून हा परिणाम साधता येतो. दोन पात्रांमधील नातेसंबंध किती गहिरे आहेत किंवा किती दुरावलेले आहेत, हे चित्रीकरण करताना मांडले जातेच, पण एडिटिंग करताना ते अधिक खुलवून दाखवता येते.राज कपूर, हृषीकेश मुखर्जी, एन. चंद्रा, राजकुमार हिराणी ही दिग्दर्शक मंडळी उत्तम संकलक असल्याची साक्ष त्यांच्या चित्रपटातून आपण अनुभवली. हिंदी चित्रपटसृष्टीत गेल्या १०-१५ वर्षांत अधांधुन, गॅंग्ज ऑफ वासेपूर, कहानी, दृश्यम या चित्रपटांतून आपण संकलकांच्या बोटातील जादू पाहिली. वामन भोसले (आंधी, मौसम), नम्रता राव (कहानी), रेणू सलुजा (परिंदा, बँडिट क्वीन) यांनी एडिटिंगच्या क्षेत्रात आपला वेगळा ठसा उमटवला आहे. मराठीत राजा ठाकूर यांच्यापासून (राजा परांजपे यांचे बहुतेक चित्रपट) ते अविनाश ठाकूर (अशी ही बनवाबनवी, नवरी मिळे नवऱ्याला), कुतुब इनामदार (पिस्तुल्या, सैराट), मयूर हरदास (चौक) यांनीही आपल्या संकलन कौशल्याची चुणूक दाखवली आहे. हॉलिवूडमधील थेल्मा शूनमेकरने संकलित केलेला रेजिंग बुल, द डिपार्टेड, मायकल कानचा शिंडलर्स लिस्ट, वॉल्टर मर्चचा गॉडफादर, एडी हॅमिल्टनचा टॉप गन हे सिनेमे अप्रतिम संकलनाची अभिजात उदाहरणे आहेत. गेल्या काही वर्षांमध्ये अनोरा, ओपनहायमर, एव्हरीथिंग एव्हरीव्हेअर ऑल ॲट वन्स या चित्रपटांना उत्कृष्ट संकलनाचा ऑस्कर मिळाला आहे..आजकालचा जमाना मोठ्या लांबीच्या चित्रपटांचा नाही. एकेकाळी मोठ्या कालावधीचे चित्रपट प्रचंड चालायचे. मोठ्या कालावधीचे दोन इंटर्व्हल्स असलेले चित्रपट जुन्या पिढीने बघितले आहेत. संगम आणि मेरा नाम जोकर हे राज कपूरचे त्यांनी स्वतः संकलित केलेले चित्रपट आठवतात. पण आता कथानक थोडक्यात सांगणे, दृश्यमालिका बंदिस्त ठेवणे ही काळाची गरज झाली आहे. अर्थात यालाही एक मोठा अपवाद आपण नुकताच अनुभवला, तो म्हणजे धुरंधर भाग एक (सुमारे ३ तास ३४ मिनिटे) आणि भाग दोन (सुमारे ३ तास ५० मिनिटे).वॉल्टर मर्च या जगप्रसिद्ध एडिटरने या क्षेत्रातील मंडळींना एक कानमंत्र दिला आहे - तुम्हाला पैसे मिळतात म्हणून कात्री चालवू नका. तुम्हाला निर्णय घेण्यासाठी हे पैसे दिले जातात. कापायचे की ठेवायचे असे २४ निर्णय तुम्हाला एका सेकंदासाठी घ्यावे लागतात (एका सेकंदात २४ फ्रेम्स असतात). हे वाचल्यावर संकलकाचे काम किती निर्णायक आणि जोखमीचे आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरज उरत नाही.लेखक प्रसार माध्यमांचे पुणेस्थित अभ्यासक असून, माहितीपट, जाहिरातनिर्मिती आणि अध्यापन क्षेत्रांत कार्यरत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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