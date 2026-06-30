Premium|Best Investment Options : गुंतवणुकीचे पर्याय निवडायचे कसे?

डॉ. अमेय खरेफिक्स्ड डिपॉझिट, सीप किंवा सोनं यापैकी कोणताही पर्याय पूर्णपणे योग्य किंवा पूर्णपणे चुकीचा नाही. प्रत्येक पर्यायाची भूमिका वेगळी असते. आपण पैसे कुठे गुंतवतो यापेक्षा आपण का गुंतवतो, किती काळासाठी गुंतवतो आणि त्या निर्णयामागे आपली आर्थिक समज किती आहे हे जास्त महत्त्वाचं ठरतं. कारण शेवटी गुंतवणुकीतला सर्वात मोठा धोका बाजार नसतो, अनेकदा तो चुकीच्या अपेक्षा आणि अपुरी आर्थिक समज हा असतो.‘पैसे कुठे गुंतवायचे?’ हा प्रश्न जवळपास प्रत्येक मध्यमवर्गीय कुटुंबात कधीतरी चर्चेत येतो. काही लोकांना फिक्स्ड डिपॉझिट (एफडी) सुरक्षित वाटतं, काहीजण सीपमध्ये गुंतवणूक करण्याचा सल्ला देतात, काहीजण सोन्याकडे सुरक्षित संपत्ती म्हणून बघतात. पण या सगळ्यात एक मोठी समस्या अशी आहे, की अनेक वेळा गुंतवणुकीचे निर्णय माहितीपेक्षा भावना, भीती किंवा इतरांच्या अनुभवांवर जास्त आधारित असतात. कोणी म्हणतं शेअर बाजार धोकादायक आहे, कोणी म्हणतं एफडीमध्ये पैसे ठेवले तर काही फायदा नाही, तर काही लोकांसाठी सोनं हीच सर्वात सुरक्षित गुंतवणूक असते. मात्र अर्थशास्त्राच्या दृष्टीनं पाहिलं, तर गुंतवणूक हा एकच योग्य पर्याय निवडण्याचा प्रश्न नसतो. तो आपल्या उत्पन्न, जोखीम घेण्याची क्षमता, आर्थिक उद्दिष्टं आणि कालावधी यांच्याशी जोडलेला निर्णय असतो.मागच्या काही लेखांमध्ये आपण महागाई, बचत आणि आर्थिक नियोजन याबद्दल चर्चा केली. विशेषतः घरगुती अर्थकारणाच्या लेखात (ता. १६ मे) आपण पाहिलं की फक्त पैसे साठवणं पुरेसं नसतं, त्या पैशाची खरी किंमत टिकून राहणं अधिक महत्त्वाचं असतं. इथंच बचत आणि गुंतवणूक यातला खरा फरक समोर येतो.एफडी सुरक्षित असते, पण ती पुरेशी असते का?भारतातल्या अनेक कुटुंबांसाठी फिक्स्ड डिपॉझिट म्हणजे सर्वात विश्वासार्ह पर्याय. त्यामागचं कारणही स्पष्ट आहे. एफडीमध्ये मूळ रक्कम तुलनेनं सुरक्षित असते आणि ठरावीक व्याज मिळत राहतं. उदाहरणार्थ, एखाद्या व्यक्तीनं पाच लाख रुपये एफडीमध्ये सात टक्के वार्षिक व्याजदरानं ठेवले, तर वर्षभरात साधारण ३५ हजार रुपये व्याज मिळू शकतं. पण इथं एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे, जर त्याच काळात महागाईचा दर सहा टक्के असेल, तर प्रत्यक्षात पैशांची खरी वाढ किती झाली?समजा एफडीवर सात टक्के परतावा मिळाला आणि महागाई सहा टक्के होती, तर वास्तविक वाढ फक्त एक टक्क्याच्या आसपासच झाली. म्हणजेच एफडी पैसे सुरक्षित ठेवू शकते, पण दीर्घकालीन संपत्ती निर्माण करण्यासाठी ती नेहमी पुरेशी ठरेलच असं नाही. याचा अर्थ एफडी वाईट आहे असा नाही. उलट, आपत्कालीन निधी किंवा अल्पकालीन सुरक्षिततेसाठी एफडी अजूनही उपयुक्त पर्याय आहे, पण प्रत्येक आर्थिक उद्दिष्टासाठी फक्त एफडी पुरेशी असेलच असं नाही..सीप म्हणजे नेमकं काय?गेल्या काही वर्षांत सीप हा शब्द मोठ्या प्रमाणात लोकप्रिय झाला आहे. विशेषतः तरुणांमध्ये ‘दर महिन्याला सीप सुरू करा’ हा आर्थिक सल्ला सामान्य झाला आहे. सीप म्हणजे सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन. साध्या भाषेत सांगायचं तर, दर महिन्याला ठरावीक रक्कम म्युच्युअल फंडामध्ये गुंतवण्याची पद्धत. उदाहरणार्थ, एखादी व्यक्ती दर महिन्याला पाच हजार रुपये सीपमध्ये गुंतवत असेल, तर ती रक्कम शेअर बाजाराशी जोडलेल्या म्युच्युअल फंडामध्ये गुंतवली जाते. इथं एक महत्त्वाची गोष्ट समजून घ्यायला हवी. सीप ही गुंतवणुकीची एक पद्धत आहे, ही एफडीसारखी गुंतवणूक नाही. शेअर बाजारात चढ-उतार असतात. त्यामुळे सीपमध्ये अल्पकालीन जोखीम असू शकते. पण दीर्घकालीन कालावधीत कम्पाउंडिंगचा परिणाम महत्त्वाचा ठरतो. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या व्यक्तीनं दर महिन्याला पाच हजार रुपये १५ वर्षांसाठी गुंतवले आणि सरासरी बारा टक्के परतावा मिळाला, तर एकूण गुंतवणूक साधारण नऊ लाख रुपये असली, तरी भविष्यात ती रक्कम २५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त होऊ शकते. म्हणूनच सीप ही जलद श्रीमंत होण्याची योजना नसून दीर्घकालीन शिस्तबद्ध गुंतवणुकीची पद्धत आहे.सोन्याचं वेगळं स्थानभारतात सोन्याकडे केवळ गुंतवणूक म्हणून पाहिलं जात नाही. त्यामागं सामाजिक, सांस्कृतिक आणि मानसिक पैलूदेखील असतात. लग्न समारंभ, परंपरा आणि सुरक्षिततेची भावना यामुळे अनेक कुटुंबं सोन्यात गुंतवणूक करतात. वर्ल्ड गोल्ड काउन्सिलच्या आकडेवारीनुसार, भारत हा जगातल्या सर्वात मोठ्या सोन्याच्या ग्राहक देशांपैकी एक आहे. सोन्याचा एक मोठा फायदा म्हणजे, आर्थिक अनिश्चिततेच्या काळात त्याची मागणी वाढते. त्यामुळे काही वेळा जागतिक संकटांच्या काळात सोन्याच्या किमती वाढताना दिसतात. पण सोन्यालाही काही मर्यादा आहेत. सोनं नियमित उत्पन्न निर्माण करत नाही. एफडीप्रमाणे त्यावर व्याजही मिळत नाही आणि व्यवसायाप्रमाणे ते उत्पादनही वाढवत नाही. त्याची किंमत प्रामुख्यानं बाजारातली मागणी आणि जागतिक परिस्थितीवर अवलंबून असते. याशिवाय दागिन्यांच्या स्वरूपातल्या सोन्यावर घडणावळ आणि इतर खर्च असतात. त्यामुळे गुंतवणूक म्हणून आणि वापरासाठी घेतलेलं सोनं यामध्ये फरक समजून घेणं आवश्यक आहे..Premium|Global economy & your wallet : जागतिक अर्थव्यवस्थेतील मोठे बदल आणि तुमच्या घरातील बजेटवर होणारा त्याचा थेट परिणाम .मग योग्य पर्याय कोणता?हा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे. पण याचं एकच उत्तर नसतं. गुंतवणूक निवडताना सर्वप्रथम आर्थिक उद्दिष्ट स्पष्ट असणं आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, समजा एका ३० वर्षांच्या व्यक्तीला तीन वेगवेगळी उद्दिष्टं आहेत - पुढच्या दोन वर्षांत कार खरेदी करायची आहे, दहा वर्षांनंतर मुलांच्या शिक्षणासाठी निधी जमवायचा आहे आणि निवृत्तीनंतर आर्थिक सुरक्षितता हवी आहे. या तिन्ही उद्दिष्टांसाठी एकच गुंतवणूक पर्याय योग्य ठरणार नाही. कार खरेदी करण्यासाठी लागणारा पैसा लवकर लागणार असल्यामुळे एफडी किंवा अल्पकालीन डेट फंड्ससारखे तुलनेनं सुरक्षित पर्याय अधिक योग्य ठरू शकतात. कारण इथं भांडवल सुरक्षित राहणं अधिक महत्त्वाचं असतं. पण मुलांच्या शिक्षणासाठी दहा वर्षांचा कालावधी असेल, तर सीपसारख्या इक्विटी बेस्ड गुंतवणुकीत वाढीची क्षमता अधिक असू शकते. दीर्घकालीन कालावधी असल्यामुळे बाजारातल्या चढ-उतारांचा परिणाम तुलनेनं कमी होऊ शकतो.त्याचप्रमाणे निवृत्तीसाठी गुंतवणूक करताना केवळ सुरक्षितता पुरेशी नसते, महागाईपेक्षा वेगानं संपत्ती वाढणंदेखील आवश्यक असतं. याचबरोबर वय, उत्पन्नाची स्थिरता आणि जोखीम घेण्याची मानसिक तयारी यांचाही विचार करावा लागतो. २५ वर्षांच्या व्यक्तीची गुंतवणूक रणनीती आणि निवृत्तीच्या जवळ असलेल्या व्यक्तीची रणनीती समान असू शकत नाही. म्हणूनच अर्थशास्त्रात डायव्हर्सिफिकेशन म्हणजेच गुंतवणूक विभागून करणं महत्त्वाचं मानलं जातं. सर्व पैसे एका पर्यायात ठेवणं अनेकदा जोखमीचं ठरू शकतं..सोशल मीडियाचं जाळंआज गुंतवणुकीबद्दलची माहिती मोठ्या प्रमाणात सोशल मीडियावरही उपलब्ध असते. पण त्या माहितीवर आधारित निर्णय घेण्यात एक मोठा धोकादेखील आहे. काही सेकंदांच्या व्हिडिओमध्ये ‘दहापट परतावा’, ‘लवकर श्रीमंत व्हा’ किंवा ‘ही संधी चुकवू नका’ अशा प्रकारचे संदेश सतत दिसतात. यामुळे गुंतवणूक हा संयमाचा विषय नसून, उत्साहाचा आणि तातडीनं निर्णय घेण्याचा विषय असल्याचा गैरसमज निर्माण होतो. प्रत्यक्षात चांगली गुंतवणूक अनेकदा कंटाळवाणी असते, एक्सायटिंग नसते. ती नियमित, शिस्तबद्ध आणि दीर्घकालीन असते. म्हणूनच गुंतवणूक करताना माहिती आणि प्रचार यातला फरक ओळखणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे.गुंतवणूक म्हणजे फक्त जास्त परतावा मिळवण्याचा प्रयत्न नाही, ती भविष्यातली आर्थिक सुरक्षितता निर्माण करण्याची प्रक्रिया आहे. एफडी, सीप किंवा सोनं यापैकी कोणताही पर्याय पूर्णपणे योग्य किंवा पूर्णपणे चुकीचा नाही. प्रत्येक पर्यायाची भूमिका वेगळी असते. आपण पैसे कुठे गुंतवतो यापेक्षा आपण का गुंतवतो, किती काळासाठी गुंतवतो आणि त्या निर्णयामागे आपली आर्थिक समज किती आहे हे जास्त महत्त्वाचं ठरतं. कारण शेवटी गुंतवणुकीतला सर्वात मोठा धोका बाजार नसतो, अनेकदा तो चुकीच्या अपेक्षा आणि अपुरी आर्थिक समज हा असतो.डॉ. अमेय खरे पुणेस्थित सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये असिस्टंट प्रोफेसर आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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