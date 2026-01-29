Premium|Flat Earth Theory: सपाट पृथ्वीच्या षड्यंत्र सिद्धांताचा पर्दाफाश: विज्ञानाच्या कसोट्यांवर फेटाळलेले दावे

साप्ताहिक

Conspiracy theories: ‘सपाट पृथ्वी’ हा षड्‌यंत्र सिद्धांत विज्ञान, तर्क आणि प्रत्यक्ष पुराव्यांच्या कसोटीवर पूर्णपणे खोटा ठरतो, असे या लेखातून स्पष्ट केले आहे. धार्मिक कथा, अर्धवट माहिती आणि छद्मविज्ञान यांच्या आधारे पृथ्वी सपाट असल्याचा दावा करणारे लोक आज जगभर आढळतात.
रवि आमले
षड्‌यंत्र सिद्धांतकारांचे सगळे दावे प्रत्यक्ष अनुभव, प्रत्यक्ष प्रमाण, तर्क, विज्ञान यांच्या कसोट्यांवर फेटाळून लावता येतात. उदाहरणार्थ, क्षितिज का सरळ रेषेत दिसते, तर पृथ्वीचा परीघ एवढा मोठा आहे, की कमी अंतरावरून तिचा वक्राकार लक्षात येणे कठीण आहे. पण अंतराळातून काढलेल्या छायाचित्रांतून तो दिसतो. पृथ्वी सपाट असती, तर उत्तर आणि दक्षिण गोलार्धातील लोकांना एकसारखेच तारे दिसले असते.

