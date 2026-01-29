Premium|Flat Earth Theory: सपाट पृथ्वीच्या षड्यंत्र सिद्धांताचा पर्दाफाश: विज्ञानाच्या कसोट्यांवर फेटाळलेले दावे

रवि आमलेषड्यंत्र सिद्धांतकारांचे सगळे दावे प्रत्यक्ष अनुभव, प्रत्यक्ष प्रमाण, तर्क, विज्ञान यांच्या कसोट्यांवर फेटाळून लावता येतात. उदाहरणार्थ, क्षितिज का सरळ रेषेत दिसते, तर पृथ्वीचा परीघ एवढा मोठा आहे, की कमी अंतरावरून तिचा वक्राकार लक्षात येणे कठीण आहे. पण अंतराळातून काढलेल्या छायाचित्रांतून तो दिसतो. पृथ्वी सपाट असती, तर उत्तर आणि दक्षिण गोलार्धातील लोकांना एकसारखेच तारे दिसले असते..अगदी द. मा. मिरासदारांच्या कथेत शोभावा असा हा प्रसंग आहे. उत्तर भारतातील कुठल्याशा कुग्रामातील शाळा. कोणी साहेब तपासणीसाठी आले आहेत. ते मुलांना विचारतात, ‘ग्रहण कसे आणि का लागते?’ भोला हात वरतो. मुख्याध्यापक सांगतात, ‘हा शाळेतला अत्यंत होनहार मुलगा आहे.’ साहेब भोलाला पुढे बोलावतात. म्हणतात, ‘सांग सगळ्यांना सूर्यग्रहण कसे लागते ते.’ तो सांगू लागतो, ‘एक राक्षस था राहू-केतू...’ आख्खी समुद्रमंथनाची कहाणी सांगतो आणि म्हणतो, ‘यामुळे सूर्यग्रहण लागते.’ ते साहेब मग मास्तरांची हजेरी घेतात. मास्तर भोलाला रागावतात. भोला घरी येतो आणि त्याच्या मातोश्रीला सांगतो, ‘आजपासून मी शाळेत जाणार नाही. मास्टर लोग पगला गया है!’का वेडे झालेत ते? तर म्हणतात, की पृथ्वी सूर्याच्या भोवती फिरते म्हणून ग्रहण लागते. आणि वर तर वर, असेही म्हणतात की पृथ्वी आकाशात लटकलेली आहे. भोलाचा प्रश्न आहे, की कोणतीही वस्तू अशी आकाशात कशी लटकू शकते? तो त्याच्या आईला प्रात्यक्षिकच दाखवतो. पायातल्या दोन्ही चपला हवेत उडवतो. म्हणतो, ‘हे पाहा. चप्पल तर खाली पडली ना? ती तर नाही लटकली आकाशात?....सुधाकर नीलमणी ‘एकलव्य’ लिखित अब तो सब भगवान भरोसे या चित्रपटातील हा प्रसंग. यातील भोला शाळकरी मुलगा आहे. त्याच्या आजूबाजूच्या साऱ्या वातावरणात धार्मिक भोळेपणा भरलेला आहे. त्याच्या बालमनावर त्या धार्मिक कथांचा मोठा पगडा आहे. त्यामुळे त्याला वैज्ञानिक सत्ये सांगणारे लोक ‘पगला गये है’ असे वाटणे स्वाभाविक. अखेर उत्तर भारतातील कुग्रामातला मुलगा तो. पण असे ‘भोला’ जागोजागी आहेत. अमेरिकेतही आहेत. लाखोंच्या संख्येने आहेत.डेव्हिड वाइस, मार्क सार्जंट हे या तमाम ‘भोला’ मंडळींचे सध्याचे सद्गुरू. यातील डेव्हिड वाइस हे तर ‘फ्लॅट अर्थ डेव्ह’ याच नावाने ओळखले जातात. त्यांच्या यूट्यूब चित्रफिती आणि पॉडकास्ट प्रचंड लोकप्रिय आहेत. मार्क सार्जंट यांनी फ्लॅट अर्थ क्लूज नावाचे दोन खंड लिहिले आहेत. एरिक डुबे हे असेच एक नावाजलेले ‘सपाट अर्थ’वाले. त्यांच्या द फ्लॅट अर्थ कॉन्स्पिरसी या पुस्तकातील पहिलेच वाक्य असे आहे, ‘लांडग्यांच्या वेशातील शेळ्यांनी आपल्या डोळ्यांवर कातडे ओढले आहे. जवळजवळ ५०० वर्षे आपल्याला भलीमोठी वैश्विक परीकथा सांगून लोकांना फसवले जात आहे..Premium|Pu Bha Bhave Adich Akshare : कुत्रा आणि माणूस; निस्वार्थ मैत्री, आठवणी आणि जिव्हाळ्याचे किस्से.’ पृथ्वी गोल आहे ही ती परीकथा. अनेकांना याचे मोठे कुतूहल असते, की अशा प्रकारच्या एरवी हास्यास्पद वाटणाऱ्या गोष्टी हे षड्यंत्र सिद्धांतकार लोकांच्या गळी उतरवत तरी कसे असतील? पृथ्वी सपाट आहे हे पटवून देण्यासाठी ते भू-गोलावर कोणते बुलडोझर चालवत असतील? हे समजून घेतले, की आपल्याला एकूणच षड्यंत्र सिद्धांतकारांचे ‘मन’, त्यांची ‘सोच’ नेमकी कशी चालते याचा अंदाज येईल.या तमाम षड्यंत्र सिद्धांतकारांच्या दाव्यांचा ‘लसावि’ असा, की पृथ्वी एका पसरट थाळीसारखे आहे. आपण दोन ध्रुव मानतो. यातला उत्तर ध्रुव हा त्या थाळीच्या मध्यभागी आहे. आणि दक्षिण ध्रुव? तो अस्तित्वातच नाही. आता पृथ्वी थाळीसारखी असेल, तर तिच्या कडेवरून पदार्थ खाली सांडतील. त्याचे काय? तर तेथे उंचच उंच अशी बर्फाची महाकाय भिंत आहे. तिचे नाव अंटार्क्टिका. या भिंतीमुळे महासागरांचे पाणी खाली वाहून जात नाही. डेव्हिड वाइस सांगतात, की १९५९मध्ये सर्व देशांनी मिळून अंटार्क्टिका करार केला होता. आपल्याला भलेही सांगितले जाते, की अंटार्क्टिका खंडाचा वापर लष्करी तळांसाठी वा अण्वस्त्र चाचण्यांसाठी केला जाऊ नये यासाठी तो करार केला होता. पण धूळफेक आहे ती. सामान्य लोकांना या भिंतीच्या पलीकडे जाण्यापासून रोखण्यासाठी तो करार करण्यात आला होता. ही पृथ्वीची थाळी आकाशात तरंगत आहे. पण ती ना स्वतःभोवती फिरते, ना सूर्याभोवती. तो सूर्य आणि चंद्र हे पृथ्वीपासून लाखो किमी दूर असल्याचे आपल्याला सांगण्यात येते. पण ते तसे नाही. ते खूप जवळ आहेत. ते एका मर्यादित कक्षेत पृथ्वीच्या वर फिरत असतात. तो सूर्यही वाटतो तेवढा मोठा नाही. चंद्राएवढाच तर आहे तो. आणि वर ते आकाश आहे, त्यात त्या चांदण्या चमचमतात, त्यांचे काय? मार्क सार्जंट सांगतात, की तो एक पारदर्शक घुमट - डोम - आहे. डेव्हिड वाइस यालाच ‘फर्मामेन्ट’ म्हणतात. आकाशातल्या प्रभूने जेव्हा ही पृथ्वी तयार केली, तेव्हा ती अंतराळातील सागरात भिजून जाऊ नये म्हणून त्याने पृथ्वीवर एक घुमट तयार केला. त्याला हिब्रूत म्हणतात राकिया. इंग्रजीत फर्मामेन्ट. त्यावर ते प्रकाशाचे दिवे लावलेले आहेत. आपण त्याला ग्रह, तारे असे म्हणतो..आता हे झाले या काल्पनिकाकारांचे दावे. लोकमान्य टिळक म्हणून गेलेत, की ‘कल्पना, कल्पना काय? दिडकीची अफू घेतली, की हव्या तितक्या कल्पना!’ असेच या दाव्यांबाबत म्हणता येईल. त्यांच्या खरेपणाबद्दल काय? पुराव्यांचे काय? तर हे सिद्धांतकार याचे ‘पुरावे’ही देतात. ते म्हणतात, की आपण आपल्या डोळ्यांवर आणि संवेदनांवर विश्वास ठेवला पाहिजे. पृथ्वी गोल आहे असे तुम्हाला दिसते का? नाही. क्षितिजाकडे पाहा. तेही एका रेषेत, डोळ्यांच्या समपातळीवर दिसते. समुद्राचे पाणी पाहा. आता ते गोलाकार पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर असल्याने वक्राकार दिसायला नको? पण तेही सपाटच दिसते. आपल्याला शाळांतून ती क्षितिजावरच्या जहाजांची परीकथा सांगण्यात येते, की पृथ्वी वक्राकार असल्याने जहाजांची शिडे हळूहळू दिसेनाशी होतात. याचा वक्राकारतेशी नव्हे, तर दृष्टिकोनाशी संबंध आहे. ते लोक असेही सांगतात, की पृथ्वी स्वतःभोवती फिरते. तसे असेल तर ते आपल्याला जाणवायला नको? तसा तर अनुभव येत नाही. आणि गुरुत्वाकर्षणाचे म्हणाल, तर ती एक काल्पनिक शक्ती आहे. सातव्या शतकात ब्रह्मगुप्तांनी पृथ्वीच्या आकर्षण शक्तीला ‘गुरुत्वाकर्षणम्’ म्हटले होते. पण आपले ‘सपाट पृथ्वी’वाले म्हणतात, की ही संकल्पना केवळ शास्त्रज्ञांच्या डोक्यातली आहे. वस्तू खाली पडतात ते त्यांच्या घनतेमुळे आणि ‘बॉयन्सी’मुळे. बॉयन्सीला शासकीय मराठीत म्हणतात उत्प्लावकता. थोडक्यात, द्रव वा वायू यांत पडल्यानंतर त्या वस्तूवर खालून वरच्या दिशेने कार्य करणारे बल. तेव्हा न्यूटनचे सफरचंद पडले ते गुरुत्वाकर्षणामुळे नव्हे, तर त्याच्या घनतेमुळे. अशा अनेक छोट्या-मोठ्या गोष्टी हे सिद्धांतकार ठासून आणि रेटून सांगत असतात. त्यांची भाषा अगदी वैज्ञानिकाला शोभेलशी असते. ही बाब नेहमीच लक्षात ठेवण्यासारखी आहे..Premium|The Last Jew in Vinnitsa : इतिहासाच्या पोटातलं गुपित; विन्नित्साच्या फोटोमागील सत्य उघड.षड्यंत्रसिद्धांतकार असोत वा भोंदू धर्मगुरू, ते विज्ञानाचा तिरस्कार करीत असतात. पण त्यांच्या मतांच्या पुष्टीसाठी मात्र वैज्ञानिक परिभाषा वापरत असतात. त्यांच्या जुनाट कल्पना वैज्ञानिक संकल्पनांमध्ये ठोकून ठोकून बसवतात. वैज्ञानिक परिभाषा वापरून आपण काही तरी वैज्ञानिक सिद्धांत मांडत आहोत असा भास निर्माण करतात. याला म्हणतात छद्मविज्ञान. ‘सपाट पृथ्वी’वालेही असेच छद्मविज्ञान सांगत, वैज्ञानिक संकल्पनांच्या गोलमाल व्याख्या करीत, साध्या-साध्या गोष्टींमध्ये भलतेच अर्थ शोधत आपले दावे रेटताना दिसतात. वानगीदाखल त्यांचा अंटार्क्टिकाबद्दलचा दावा पाहा. ते सांगतात, कोणत्याही देशाची प्रवासी विमाने अंटार्क्टिकावरून उडत नाहीत. दक्षिण आफ्रिकेवरून न्यूझीलंडला जायचे, तर जवळचा मार्ग अंटार्क्टिकावरून आहे. पृथ्वी गोल असती तर ही विमाने या मार्गाने गेली असती. पण जात नाहीत. कारण दक्षिण ध्रुव अस्तित्वातच नाही. शिवाय सगळ्या देशांनी केलेला तो करार. त्यामुळे तेथे कोणी जाऊ शकत नाही. वरवर पाहता हा दावा सयुक्तिक वाटतो. वस्तुस्थिती मात्र वेगळी आहे. अंटार्क्टिकावरून प्रवासी विमाने जात नाहीत असे नाही. काही जातात. पण त्या बर्फाळ खंडावरून विमाने न्यायची असतील, तर सर्व प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी त्यात विविध उपकरणे बसवणे सक्तीचे असते. तशी महागडी उपकरणे बसवली तर खर्च वाढणार. त्यामुळे विमान कंपन्या ते टाळतात, इतकेच.या षड्यंत्र सिद्धांतकारांचे सगळे दावे प्रत्यक्ष अनुभव, प्रत्यक्ष प्रमाण, तर्क, विज्ञान यांच्या कसोट्यांवर फेटाळून लावता येतात. उदाहरणार्थ, क्षितीज का सरळ रेषेत दिसते, तर पृथ्वीचा परीघ एवढा मोठा आहे, की कमी अंतरावरून तिचा वक्राकार लक्षात येणे कठीण आहे. पण अंतराळातून काढलेल्या छायाचित्रांतून तो दिसतो. पृथ्वी सपाट असती, तर उत्तर आणि दक्षिण गोलार्धातील लोकांना एकसारखेच तारे दिसले असते. पण ध्रुव तारा उत्तर गोलार्धात दिसतो. दक्षिण गोलार्धात दिसत नाही. ‘कोरिओलिस इफेक्ट’ नामक एक संकल्पना आहे. त्यानुसार उत्तर गोलार्धात वादळांची दिशा घड्याळाच्या काट्यांच्या दिशेने असेल, तर ती दक्षिण गोलार्धात त्याच्या विरुद्ध असते. पृथ्वी गोल असेल, तरच हे शक्य आहे. यामुळेच रात्र होते, दिवस उगवतो, ऋतू बदलतात. पाणी नेहमी समपातळीवर दिसते, याचे कारण समजून घ्यायचे, तर प्रथम पातळी म्हणजे काय हे लक्षात घ्यावे लागते..भौतिकशास्त्रात लेव्हल - पातळी - ही गुरुत्वाकर्षणाच्या केंद्राशी काटकोन करणारी असते. पृथ्वीचे परिवलन आणि परिभ्रमण सुरू असते. पण ते आपल्याला जाणवत नाही. साधी गोष्ट आहे. वेगाने पण सुळसुळीतपणे धावणाऱ्या रेल्वेत बसल्यावरही आपल्याला तिचा वेग जाणवत नसतो. पृथ्वीचे परिवलन ही संतत प्रक्रिया आहे. त्यामुळे तेही जाणवत नाही. बाकी मग अंटार्क्टिका, दक्षिण ध्रुव, ग्रहणे, सूर्य-चंद्र, ग्रह-तारे, गुरुत्वाकर्षण यांविषयी अधिक काही बोलायलाच नको. शाळकरी भूगोलातही ते आपण शिकलेलो आहोत. तरीही अनेक लोक या षड्यंत्र सिद्धांतावर विश्वास ठेवतात. सपाट थाळीसारख्या पृथ्वीवर, एका मोठ्या घुमटाखाली आपण राहतो असे मानतात.हे सारे ‘भोला’च.त्यांच्या मनावर हे बिंबवण्यात आलेले असते, की हा सगळा भूगोल, हे खगोलशास्त्र हेच चुकीचे आहे. सरकारांनी, शास्त्रज्ञांनी, ‘नासा’सारख्या संस्थांनी आपल्याला वर्षानुवर्षे उल्लू बनवलेले आहे. अवकाशातून घेतलेली म्हणून आपल्याला जी दाखवण्यात येतात, ती पृथ्वीची छायाचित्रे बनावट आहेत. ती ‘सीजीआय’ - संगणकनिर्मित प्रतिमांची - कमाल आहे. ती अंतराळयाने, अंतराळ स्थानके हे सारे बनावट आहे. यांनी तर चंद्रावर मानव गेल्याचीही बनावट कहाणी आपल्यासमोर ठेवली. या सर्वांनी मिळून हा मानवजातीविरोधात केलेला कट आहे. सर्वसामान्यांना हतबल करण्यासाठी, लोकांनी स्वतःस रजःकण समजून आपल्या ‘निर्मात्या’पासून दूर जावे म्हणून हा खोटा प्रचार चालवला आहे या बुद्धिमंतांनी, शास्त्रज्ञांनी, सरकारांनी..मायकेल - मॅड माईक - ह्युजेस हा या षड्यंत्र सिद्धांताने प्रभावित झालेला असाच एक ‘भोला’ - सपाट पृथ्वी सिद्धांताचा पुरस्कर्ता. हौशी अंतराळवीर होता तो. स्वतः तयार केलेल्या अवकाशयानात बसून उड्डाण करायचा तो. ‘रॉकेट’ तयार करण्यासाठी निधी द्यावा असे आव्हान त्याने लोकांना केले होते. त्यावेळी त्याला ३१० डॉलर मिळाले. मग त्याने जाहीर केले, की त्याला पृथ्वी सपाट आहे हे सिद्ध करायचे आहे. अवकाशात जाऊन तो पृथ्वीची छायाचित्रे काढणार आहे. सारे ‘सपाट पृथ्वी’वाले त्याच्या मदतीला धावले. त्याला ७,८७५ डॉलर मिळाले. २२ फेब्रुवारी २०२० रोजी त्याने उड्डाण केले. ते रॉकेट कोसळले. त्यात त्याचा मृत्यू झाला. त्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या प्रसिद्धी प्रमुखाने सांगितले, ‘आम्ही पीआर स्टंट म्हणून सपाट पृथ्वी सिद्धांताचा वापर करीत होतो. त्याचा यावर विश्वास नव्हता. ते केवळ एक गिमिक होते.’ षड्यंत्र सिद्धांत हे नेहमीच अनेकांसाठी असे काहीतरी - मग ते धन असो वा सत्ता - कमावण्याचे साधन राहिलेले आहे.रवि आमले मुंबईस्थित संपादक-लेखक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 