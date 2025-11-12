Premium|Folk Musical Instruments: लोकवाद्यांच्या सुरांनी विणलेली भारतीय संस्कृतीची नाळ

सायली पानसे-शेल्लीकेरीलोकवाद्ये तयार करणे ही एक कलाच आहे. अनेक वेळा कारागीर स्वत: जंगलातून बांबू, लाकूड, माती, प्राण्यांची कातडी आणून वाद्ये तयार करतात. त्यात कोणतेही यांत्रिक तंत्र नसून, आवाजात प्राण ओतणारी संवेदना असते. प्रत्येक वाद्याचा आवाज, वाद्याची लांबी, रुंदी, वापरलेले साहित्य हे सगळे त्या प्रदेशाच्या हवामानानुसार ठरते. भारत हा विविधतेने नटलेला बहुरंगी संस्कृतीचा देश. इथल्या प्रत्येक प्रांताला, भाषेला, परंपरेला आणि पोशाखाला स्वतःचा खास ठसा आहे. या भिन्नतेत विणला गेलेला समान धागा म्हणजे संगीत. संगीत भारतीय संस्कृतीचे हृदय आहे आणि या संगीताला आत्मा देणारा घटक म्हणजे लोकवाद्ये. .‘लोकवाद्ये’ म्हणजे अशी वाद्ये जी लोकसंगीताचा भाग आहेत, जी शास्त्रीय मर्यादेत न अडकता लोकांचा आनंद, श्रम, श्रद्धा आणि भावनांमधून उमटतात. ही वाद्ये ग्रामीण भागांत, सण-उत्सवांत, धार्मिक विधींमध्ये, नृत्यप्रकारांमध्ये किंवा कथा-कवितांमध्ये वापरली जातात. त्यांचा उगम शेकडो वर्षांपूर्वीचा आहे; जेव्हा माणसाने प्रथम निसर्गातील आवाजांची नक्कल केली असेल तेव्हाचा. वाऱ्याचा आवाज, पाण्याचा खळखळाट, पक्ष्यांचा सूर या निसर्गातील स्वरांचे अनुकरण करत मानवाने पहिले वाद्य तयार केले. बांबू, लाकूड, माती, जनावरांची कातडी, धातू या नैसर्गिक वस्तूंपासून तयार झालेली वाद्ये लोकांच्या जगण्याचा भाग झाली. ही वाद्ये स्थानिक पातळीवर सहज मिळणाऱ्या वस्तूंपासून तयार केल्यामुळे ती लोकांना जवळची आणि आपलीशी वाटली.प्रत्येक लोकवाद्य आपल्याला प्रदेशाच्या भूगोलाचा, हवामानाचा आणि लोकजीवनाचा सुगंध देते. लोकवाद्यांची खासियत म्हणजे बहुतांश वाद्ये स्थानिक साहित्य वापरून हातांनी तयार केलेली आणि परंपरेशी जुळणारी असतात. त्यांचे सौंदर्य त्यांच्या साधेपणात असते. शेतकरी, मेंढपाळ, कामगार किंवा गावातील कलाकार; प्रत्येकाच्या दैनंदिन जीवनात लोकवाद्यांचा सहभाग असतो. भारतीय समाजात संगीत हे मुळात मनोरंजनासाठी वापरले गेले असले, तरी ते पूर्वीही मानवी जीवनाचा एक अविभाज्य भाग होते, आजही आहे. शेती सुरू करण्यापूर्वी शेतकरी ढोल-ताशांचा आवाज करत देवाची पूजा करत असत. लग्नसमारंभात ढोलकीच्या तालावर नाच-गाणी होत असत. पावसासाठी प्रार्थना करताना स्त्रिया झांज, मंजिरी घेऊन गीते गात असत. वारकरी अभंग गाताना एकतारी, चिमटा हातात घेऊन गात असत. याशिवाय सण-उत्सवांप्रसंगीही लोकवाद्यांचा महत्त्वाचा वाटा असे. आजकाल या वाद्यांचा वापर कमी होत असला, तरी अजूनही अनेक गावांत लोकवाद्यांशिवाय सण-समारंभ पार पडत नाहीत. .लोकवाद्ये केवळ संगीत निर्माण करण्यासाठी नाही, तर भावना, परंपरा आणि सामाजिक जीवन अधिक सौंदर्यपूर्णरित्या व्यक्त करण्यासाठी वापरली जातात. ही वाद्ये लोककला आणि लोकनाट्यांमधील अभिनय अधिक जिवंत करतात. लोकवाद्यांच्या माध्यमातून प्राचीन परंपरा, संस्कार आणि लोकसंस्कृती पुढच्या पिढ्यांपर्यंत पोहोचते. गावांतले सण, उत्सव, शेतीचा हंगाम, लग्न समारंभ एखादे विशिष्ट वाद्य वाजवल्याशिवाय पूर्ण होतच नाहीत. लोकवाद्यांद्वारे आनंद, उत्साह, भक्ती, वीररस अशा विविध भावना व्यक्त केल्या जातात. झांज, ढोल, ताशा, हलगी, पावरी अशा वाद्यांशिवाय अनेक लोकनृत्ये आणि लोकगीते अपूर्ण वाटतात. लोकवाद्यांच्या ठेक्यावर लोक एकत्र येतात, गातात, नाचतात, आनंद घेतात. अनेक पिढ्यांपासून चालत आलेल्या गायक-वादक कुटुंबांनी या वाद्यांद्वारे सांस्कृतिक वारसा जपला आहे.संगीतशास्त्रानुसार, वाद्ये चार मुख्य प्रकारांत विभागली जाताततंतुवाद्ये (String Instruments) : उदाहरणार्थ, एकतारी, डोटारा, रावणहत्ता, कमायचा.अवनद्धवाद्ये (Percussion Instruments) : उदाहरणार्थ, ढोल, ढोलकी, ताशा, मृदंग, डफली.सुषिरवाद्ये (Wind Instruments) : उदाहरणार्थ, बीन, बासरी, नादस्वरम, अल्गोजा.घनवाद्ये (Solid Instruments) : उदाहरणार्थ, चिमटा, मंजिरी, घुंगरू, झांज..Premium|Democracy in marriage: लग्नातली लोकशाही आणि लोकशाहीतलं लग्न. प्रत्येक प्रकार वेगळा आवाज आणि वेगवेगळ्या भावना व्यक्त करतो. या वाद्यांचा उगम विविध प्रांतात झालेला दिसून येतो.महाराष्ट्रमहाराष्ट्रातील लोकवाद्यांमध्ये ढोलकी, ताशा, हलगी, झांज, घुंगरू यांचा विशेष वापर होतो. या वाद्यांशिवाय लावणी, तमाशा किंवा गोंधळ हे संगीतप्रकार अपूर्ण वाटतात. वारकरी परंपरेतील एकतारी आणि चिमटा ही वाद्ये भक्ती आणि साधनेची सांगीतिक प्रतिके मानली जातात.राजस्थानराजस्थानच्या वाळवंटात जन्मलेल्या वाद्यांचा केवळ आवाजच आकर्षक नाही, तर ती दिसायलाही आकर्षक असतात. रावणहत्ता, कमायचा, मोरचंग, ढोलक ही त्यातील प्रमुख वाद्ये. मंगणियार आणि लंगा या लोकगायकांनी या वाद्यांमार्फत शेकडो वर्षे राजस्थानी लोकसंगीत जिवंत ठेवले आहे.पंजाबपंजाबच्या उत्साहाचे आणि जोशाचे प्रतीक म्हणजे ढोल. भांगडा आणि गिद्धा नृत्यात ढोलाच्या तालावरच तर पाय थिरकतात. तुंबी आणि अल्गोजा (दोन बांबूच्या नळ्यांनी तयार झालेले सुषिरवाद्य) हेही पंजाबी लोकसंगीताचे महत्त्वाचे घटक आहेत.बंगालबंगालमधील ढाक, खोल, खंजरी, एकतारा ही वाद्ये धार्मिक आणि सांस्कृतिक संगीतात अपरिहार्य आहेत. विशेषतः ढाकच्या आवाजाशिवाय दुर्गापूजेचा सण अपुरा वाटतो.दक्षिण भारतदक्षिणेत नादस्वरम्, थविल, उडुक्कै, मड्डले यांसारखी वाद्ये मंदिरांमध्ये, नृत्यप्रकारांमध्ये आणि लोकनाट्यांत हमखास वापरली जातात. नादस्वरम््चा आवाज शुभ मानला जातो आणि विवाहसोहळ्यात तो जणू अनिवार्यच असतो.ईशान्य भारतआसाम, मणिपूर, नागालँड, मिझोराम यांसारख्या राज्यांत बांबूपासून तयार केलेली अनेक सुषिरवाद्ये आढळतात. उदाहरणार्थ, पोंग, पिपा, टाओ अशा सुषिरवाद्यांसह खाम, जेंबे ही वाद्येसुद्धा इथे वाजवली जातात. त्यांचा वापर बीहू, भोरताल, रासलीला यांसारख्या लोकनृत्यांत आणि पारंपरिक गाण्यांत केला जातो. .लोकवाद्ये तयार करणे ही एक कलाच आहे. अनेक वेळा कारागीर स्वतः जंगलातून बांबू, लाकूड, माती, प्राण्यांची कातडी आणून वाद्ये तयार करतात. त्यात कोणतेही यांत्रिक तंत्र नसून, आवाजात प्राण ओतणारी संवेदना असते. प्रत्येक वाद्याचा आवाज, त्याची लांबी, रुंदी, वापरलेले साहित्य हे सगळे त्या प्रदेशाच्या हवामानानुसार ठरते. उदाहरणार्थ, राजस्थानात कोरडे हवामान असल्यामुळे धातू आणि तंतू वापरले जातात, तर केरळसारख्या दमट हवामानात लाकूड आणि कातडी वापरली जाते.आजच्या काळात जरी इलेक्ट्रॉनिक संगीताचा प्रभाव वाढला असला, तरी लोकवाद्यांची मोहिनी अजूनही टिकून आहे. अनेक फ्युजन बँड्स, संगीतकार आणि चित्रपटसृष्टीतले कलाकार नव्या ढंगात लोकवाद्यांचा वापर करताना दिसतात. लोकवाद्यांच्या जिवंत सुरांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक वाद्यांचे तंत्र मिसळूनही संगीताची निर्मिती केली जात आहेत. ढोलक, बीन, अल्गोजा, रावणहत्ता या वाद्यांचे सूर जागतिक मंचावर ऐकू येऊ लागले आहेत. अनेक संगीत महोत्सवांमध्ये ‘फोक म्युझिक’ स्वतंत्र श्रेणी म्हणून स्थान मिळवत आहे. डिजिटल माध्यमांमुळे या वाद्यांना नवीन ओळख आणि प्रेक्षक मिळाले आहेत..Premium| Hridaynath Mangeshkar Koli songs: लतादीदींच्या मार्गदर्शनाखाली हृदयनाथ मंगेशकरांच्या कोळीगीतांचा प्रवास . काळानुसार वाद्यांमध्येही मोठे बदल झाले. पूर्वी निसर्गातून प्रेरणा घेऊन तयार झालेली लोकवाद्ये भारतीय संगीताची मुळे असली, तरी आजच्या युगात संगणक आणि तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने तयार झालेली इलेक्ट्रॉनिक वाद्ये नवी दिशा दाखवत आहेत. दोन्हींचे स्वर वेगळे असले तरी उद्देश एकच आहे, संगीतातून भावना व्यक्त करणे. लोकवाद्यांचा सर्वात मोठा गुण म्हणजे कलाकाराचे त्यांच्यासोबत निर्माण होणारे भावनिक नाते. हातांनी वाद्य वाजवताना वादकाच्या हातांचा वाद्याला जो स्पर्श होतो, तो श्रोत्यांपर्यंत पोहोचतो. वाद्य तयार करण्यापासून वाजवण्यापर्यंत प्रत्येक टप्पा ‘सजीव’ असतो. याउलट इलेक्ट्रॉनिक वाद्यांची शक्ती म्हणजे विविधता आणि नियंत्रण. एका वाद्यातून शेकडो ध्वनी निर्माण करता येतात, आवाज बदलता येतो, लय कमी-जास्त करता येते. संगीतकारांना प्रयोग करण्याचे, फ्युजन, नवे ध्वनी निर्माण करण्याचे स्वातंत्र्य मिळते. इलेक्ट्रॉनिक वाद्यांमुळे आजच्या आधुनिक संगीताला जागतिक स्वरूप प्राप्त झाले आहे. संगीत जागतिक सीमांच्या पलीकडे पोहोचले आहे. आज अनेक संगीतकारांनी या दोन्ही जगांचा सुंदर संगम घडवला आहे. या फ्युजनमुळे भारतीय लोकवाद्ये म्हणजे मातीचे आणि मनाचे सूर, तर इलेक्ट्रॉनिक वाद्ये तंत्रज्ञानाचे आणि प्रयोगशीलतेचे प्रतीक. एक शाखा परंपरा जपते, तर दुसरी प्रगती साधते. दोघांचीही तितकीच गरज आहे. परंपरा आणि आधुनिकता यांच्या संगमातूनच संगीताचा खरा विकास होतो, कारण संगीतासाठी परंपरा आणि नावीन्य या दोन्ही गोष्टी तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत.(सायली पानसे-शेल्लीकेरी पुणेस्थित गायिका असून संगीत व स्वर अभ्यासक आहेत) 