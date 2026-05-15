Premium|Nifty stock market : निफ्टीची दिशाहीन वाटचाल आणि परदेशी गुंतवणूकदारांची पाठ; चार लाख कोटींची शेअर विक्री कशाचे संकेत?

भूषण महाजनइतके दिवस निफ्टीला, बँक निफ्टीचा आधार होता. तो अचानक निघून गेल्यामुळे आणि त्यात माहिती-तंत्रज्ञान, वाहन उद्योग, बांधकाम क्षेत्र अशा साऱ्यांनीच पाठ फिरवल्यामुळे निफ्टी दिशाहीन झाली नाही तरच नवल! हेल्थकेअर व फार्मा क्षेत्र, तसेच रसायन क्षेत्र व कॅपिटल मार्केटशी संलग्न क्षेत्र डोके वर काढत आहे. पण निफ्टीला वर खेचण्याचे बळ त्यांच्यात नाही. गेली दोन वर्षे परदेशी संस्था भारतीय बाजारावर रुसल्या आहेत. अव्याहत विक्री सुरू आहे. गेल्या चोवीस महिन्यांत त्यांनी चार लाख कोटी रुपयांची शेअर विक्री केली आहे. ही अनन्यसाधारण आहे. असे अचानक काय व्हावे? जून २०२४मध्ये पुन्हा भाजपचे सरकार आले, पण बहुमत मिळण्यासाठी इतर पक्षांचा टेकू घ्यायला लागला. तिथे पहिली माशी शिंकली. आता कदाचित पायाभूत सुविधांवर खर्च करणे मागे पडेल आणि तडजोडीचे राजकारण होईल, असे विश्लेषकांनी गृहीत धरले आणि तसेच झाले. इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारणीवरील खर्चाची तरतूद कमी झाली आणि प्रत्यक्षात खर्च त्याहून कमी झाला. त्याजोडीला कंपनी कामकाज मंदावले. २०२३-२४ आर्थिक वर्षात भारतीय कंपन्यांच्या नफ्यात लक्षणीय वाढ झाली आणि निफ्टी ५००मधील कंपन्यांचा निव्वळ नफा वार्षिक तुलनेत (YoY) सुमारे ३० टक्क्यांनी वाढून १५ वर्षांच्या उच्चांकावर पोहोचला. निफ्टी ५०० कंपन्यांचे निव्वळ नफा-जीडीपी गुणोत्तर ४.८ टक्क्यांवर पोहोचले, तर सर्व सूचीबद्ध कंपन्यांचे गुणोत्तर ५.२ टक्क्यांवर जाऊन तेदेखील गेल्या १५ वर्षांतील सर्वोच्च होते. या तुलनेत आदल्यावर्षी दहावीत बोर्डात आलेला मुलगा पुढील वर्षी नापास व्हावा तसे झाले. २०२४-२५चा कॉर्पोरेट नफा जेमतेम तीन टक्के वाढला. साहजिकच बाजार महाग झाला आणि परदेशी संस्थांनी विक्री सुरू केली. पुढे प्रत्येक तिमाहीनंतर कंपनी कामकाज सुधारत गेले, पण त्यात पूर्वीचा दिमाख नव्हता. त्यामुळे विक्री सुरूच राहिली. अजूनही कामगिरीचे पूर्वीचे शिखर आलेले नाही. आता मार्च २०२६च्या निकालांची वाट बघावी लागणार आहे. कदाचित सुधारणा होईल, म्हणजे होतेच आहे, पण ती ‘त्यांच्या’ पसंतीस उतरली पाहिजे..नेमके त्यात अमेरिका-इराण खडाजंगी युद्ध सुरू झाले. आधीच अमेरिकेशी भारताचा नीट करार झालेला नाही, त्यांच्या शेअर विक्रीमुळे रुपया कमकुवत होत चालला आहे आणि आता त्यात युद्ध व होर्मुझच्या सामुद्रधुनीची नाकेबंदी यांमुळे खनिज तेलाचे भाव कडाडले, रुपया अधिकच घसरला. आज रुपयाची शंभरी गाठायची ओढ कशी थांबवावी, हा रिझर्व्ह बँकेपुढचा मोठा यक्षप्रश्न आहे. हे चक्र अव्याहत सुरू असल्यामुळे परदेशी शेअर बाजाराच्या तुलनेत आपला बाजार उभाच राहू शकत नाही. अमेरिकी निर्देशांक नॅसडॅक गेल्या एक वर्षात ४० टक्के वाढला आहे. त्याखेरीज एसएनपी ५००, २७.५ टक्के वाढला आहे. अगदी अमेरिकेच्या २००० स्मॉल कॅप कंपन्यांचा निर्देशांक रसेल २०००, गेल्या वर्षात ३९ टक्के तर तीन वर्षांत ८२ टक्के वाढला आहे. जपान, यूके, कोरिया, तैवान सारे निर्देशांक युद्धामुळे खाली आले होते, पण पुन्हा जोशात वर गेले. जगाचे बाजार ओव्हरबॉट आहेत हे खरे आहे, पण ते तसे बराच काळ राहू शकतात. हे सारे नीट अभ्यासले तर एक वेगळेच सत्य पुढे येते.आज अवघे जग कृत्रिम प्रज्ञा या एकाच विचाराने झपाटलेले आहे. पुढील वर्षात मोठ्या अमेरिकी कंपन्या (गुगल, ॲमेझॉन, मेटा आणि मायक्रोसॉफ्ट) किमान ६० ते ७० हजार कोटी डॉलर एआय संशोधनावर खर्च करणार आहेत. त्यामानाने आपल्या सॉफ्टवेअर कंपन्या फक्त लाभांश वाटप व बायबॅकमध्येच रमल्या आहेत. दर तिमाहीला एकट्या इन्फोसिसचा ८ ते १० हजार कोटी रुपयांचा रोकडप्रवाह बराचसा फक्त लिक्विड फंडात गुंतवणुकी करण्यात जातो. हे परदेशी संस्थांना रुचत नाही. तसेच एआयमुळे रोजगार किती कमी होतील हे स्पष्ट नाही. जर आपल्या आयटी कंपन्यांचे कंत्राट रोडावले, तर या कन्झम्प्शन अर्थव्यवस्थेचे काय होईल ही विवंचना विश्लेषकांना भंडावते आहे. या कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या शर्यतीत भाग घेण्याची आपली क्षमता नाही, हे जगाने गृहीत धरले आहे. म्हणूनच सतत विक्री सुरू आहे..उशिरा का होईना सरकार पावले उचलीत आहे. डेटा सेंटर उभारण्यासाठी मोठ्या सवलती दिल्या आहेत. तसेच जवळपास १ लाख ९४ हजार कोटी रुपयांच्या सवलती देऊ केल्या आहेत. त्या सेमीकंडक्टर चीप पॅकेजिंग आणि डिझाईन, प्रगत इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात सुरू झालेले उद्योग अधिक सक्षम करण्यात मदत करतील. अर्थात ह्या साऱ्या प्रगतीत थोडा वेळ जाऊ शकतो, तेवढी वाट पाहावी लागेल.मागील लेखात (भुंग्याची भुणभुण, ता. ९ मे) म्हटल्याप्रमाणे गेला सप्ताह शेअर बाजाराला दिशाहीन गेला. निफ्टीची चाल २४ एप्रिल रोजी २३८९७ अंशावर संपली, ती आठवड्याभरात २४३३४ अंशाला स्पर्श करून २३९९७ अंशावर बंद झाली. २०२५-२६ आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीकडे विश्लेषकांचे लक्ष लागून राहिले आहे. तोपर्यंत नम्र तेजीचा माफक मोसम सुरू राहावा, असे वाटते.इतके दिवस निफ्टीला, बँक निफ्टीचा आधार होता. तो अचानक निघून गेल्यामुळे त्यात माहिती-तंत्रज्ञान, वाहन उद्योग, बांधकाम क्षेत्र अशा साऱ्यांनीच पाठ फिरवल्यामुळे निफ्टी दिशाहीन झाली नाही तरच नवल! नाही म्हणायला रिलायन्स थोडी धुगधुगी दाखवत आहे, जिओ प्लॅटफॉर्म भांडवल बाजारात येणार असल्यामुळे तसे झाले असावे. त्याखेरीज हेल्थकेअर व फार्मा क्षेत्र, तसेच रसायन क्षेत्र व कॅपिटल मार्केटशी संलग्न क्षेत्र डोके वर काढत आहे. पण निफ्टीला वर खेचण्याचे बळ त्यांच्यात नाही..रसायन क्षेत्रात तीन कंपन्यांचे कामकाज डोळ्यात भरते. त्या आहेत नवीन फ्लोरिन, हिमाद्री केमिकल्स आणि सोलर इंडस्ट्रीज! नवीन फ्लोरिनचे गेल्या आर्थिक वर्षाचे (२०२५-२६) निकाल अत्यंत मजबूत आहेत. २०२४-२५च्या तुलनेत महसूल ३४ टक्के (₹ ३,३०० कोटी), तर निव्वळ नफा १२५ टक्के वाढला. नवीन फ्लोरिन ६०हून अधिक फ्लोरिनेटेड संयुगे तयार करते, विशेषतः फ्लोरोकेमिकल्स, रेफ्रिजरंट वायू आणि अजैविक फ्लोराइड्स! प्रमुख उत्पादनांमध्ये निर्जल हायड्रोफ्लोरिक ॲसिड, कृषी रसायने/औषधनिर्माण क्षेत्रासाठी विशेष फ्लोरो इंटरमिडिएट्स आणि उच्च-कार्यक्षमता रेफ्रिजरंट्स यांचा समावेश आहे. कंपनी सीडीएमओ क्षेत्रातही काम करते. जागतिक ग्राहकांसाठी सानुकूलित फ्लोरिनेटेड उत्पादनांचा विकास आणि उत्पादन करणे, तसेच अत्यंत महत्त्वाचे म्हणजे डेटा सेंटर्ससाठी विशेष कूलिंग फ्लुइड्स (उदाहरणार्थ, ऑप्टिऑन) तयार करते. नवीन फ्लोरिन आपल्या उत्पादन विस्तारासाठी लागणारे भांडवल (कॅपेक्स) सहसा अंतर्गत स्रोतातून उभे करते. याखेरीज त्यांच्या एका ग्राहकाने एका खास उत्पादनासाठी विस्तार भांडवलाचा ३० टक्के वाटा उचलला आहे. हे अद्वितीय आहे. सर्व कॅपेक्स पूर्ण होऊन चालू आर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीपर्यंत प्रकल्प कार्यान्वित होतील. त्यातून किमान एक हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल अपेक्षित आहे. आज शेअरचा भाव सर्वकालीन उच्चांकाजवळ आहे (₹ ६,८२१) पी/ई गुणोत्तरदेखील ५२ आहे. महाग शेअर पुढे अतिमहाग होत जातात व कधी घ्यावे आणि कधी विकावे ते कळत नाही. आपल्या रडारवर ठेवावा आणि एखाद्या घसरणीत आपल्या सल्लागाराला विचारून निर्णय घ्यावा..हिमाद्री केमिकल्सचे निकालदेखील असेच 'तोडफोड' आहेत. २०२५-२६ आर्थिक वर्षात ढोबळ नफा नव्या विक्रमासह ₹ १,००६ कोटी तर करोत्पर नफा (प्रॉफिट आफ्टर टॅक्स) ₹ ७५५ कोटी झाला. हा विक्रीच्या १६ टक्के आहे. व्यवस्थापनाने याला 'आतापर्यंतची सर्वोत्तम कामगिरी' म्हटले असून, याचे श्रेय मूल्यवर्धित पोर्टफोलिओ, शिस्त आणि अंतर्गत नवोन्मेषाला दिले आहे. महसुलाच्या टक्केवारीनुसार पॅट (PAT) १६ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे, असे सांगून त्यांनी त्याचे श्रेय कमी झालेले व्याज आणि खर्चाच्या सुसूत्रीकरणाचा उल्लेख केला. कार्बन ब्लॅक हे त्यांचे मुख्य उत्पादन आहे. तेथेही उत्पादन विस्तार योजना सुरू आहे. वर्षाला अडीच लाख टन कार्बन ब्लॅकची क्षमता कार्यान्वित झाली आहे. त्याखेरीज कंपनी लिथियम बॅटरी उत्पादनासाठी लागणारे घटक पुरवते. शेअर ३० एप्रिल रोजी ६०८ रुपयांवर बंद झाला. या भावाला पी/ई गुणोत्तर ४० आहे. कमोडिटी केमिकल्सच्या तुलनेत ते थोडे महाग आहे. पण पुढील वाढीव उत्पादन क्षमतेकडे पाहता, एखाद्या घसरणीत सल्लागाराला विचारून ठरवावे.सोलर इंडस्ट्रीजची मार्च अखेरची कामगिरी अजून समोर यायची आहे. पण ऑर्डर बुक मोठे आहे. त्यात संरक्षण क्षेत्राचा वाटा ७२ टक्क्यांनी वाढला आहे. आपल्या रडारवर ठेवून रिझल्टनंतर अभ्यास करून निर्णय घ्यावा.वरील तीनही शेअर ही गुंतवणूक शिफारस नसून अभ्यासासाठी दिले आहेत.आमच्या मते निफ्टी एका टप्प्यातच राहू शकते. संधी असल्यास तर त्या निफ्टी व सेन्सेक्सबाहेर आहेत. मागील सप्ताहात (ता. २७ ते ३० मे) स्मॉल कॅप निर्देशांक अपेक्षेप्रमाणे चमकले. स्वतःची जोखीम सांभाळून बाजारात शिरावे, अन्यथा आहे ते शेअर वर जात असतील, तर जवळ बाळगत राहणे चांगले.भूषण महाजन शेअर बाजाराचे पुणेस्थित विश्लेषक आहेत. 