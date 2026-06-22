Premium|French Open 2026 : फ्रेंच ओपनमध्ये झ्वेरेव-अँड्रीवाचे वर्चस्व, नव्या युगाची सुरुवात

किशोर पेटकरपॅरिसमध्ये ॲलेक्झांडर झ्वेरेव या जर्मन खेळाडूने निर्णायक टप्प्यावर एकाग्रता भंग होऊ दिली नाही. दोन वर्षांपूर्वी हुकलेले विजेतेपद साध्य केले. म्युनिक, माद्रिद, इटालियन ओपनमध्येही या जर्मन खेळाडूला लौकिकास साजेसा खेळ करता आला नव्हता. फ्रेंच ओपन ग्रँडस्लॅम त्याच्यासाठी आगामी कारकिर्दीत नक्कीच प्रेरणादायी ठरेल.पॅरिसमधील क्ले कोर्टवरील फ्रेंच ओपनमध्ये यंदा नवसाम्राज्याची स्थापना झाली. पुरुष व महिला एकेरीत ग्रँडस्लॅममधील नवे विजेते स्थापित झाले. जर्मनीचा २९ वर्षीय ॲलेक्झांडर झ्वेरेव याने यापूर्वीच्या तीन ग्रँडस्लॅम स्पर्धांमधील अंतिम फेरीतील अपयश भरून काढत पहिलेच विजेतेपद साकारले. इटलीचा २४ वर्षीय फ्लावियो कोबोली याला त्याने पाच सेट्समध्ये पराभूत केले. यापूर्वी तीन वेळा ग्रँडस्लॅम अंतिम फेरी गाठूनही झ्वेरेवला उपविजेतेपदावरच समाधान मानावे लागले होते. त्याला अंतिम लढतीत २०२०मधील अमेरिकन ओपनमध्ये डॉमनिक थिएमने, २०२४मधील फ्रेंच ओपनमध्ये कार्लोस अल्काराझने, तर २०२५मधील ऑस्ट्रेलियन ओपनमध्ये यानिक सिनरने हरविले होते. यावेळेस जर्मन टेनिसपटूने आपल्यापेक्षा वयाने पाच वर्षे लहान असलेल्या प्रतिस्पर्धकाला वरचढ होऊ दिले नाही. .महिला एकेरीतील विजेती रशियाची मिरा अँड्रीवा ही नवखीच. पात्रता फेरीतून अंतिम फेरीपर्यंत जबरदस्त मुसंडी मारलेल्या पोलंडच्या माया श्फालिन्स्का हिला नमवून अँड्रीवाने कमाल केली. फ्रेंच ओपन ग्रँडस्लॅम जिंकणारी ही रशियन खेळाडू अवघी १९ वर्षांची आहे. पॅरिसमधील क्ले कोर्टवर विजेतेपद मिळविणारी ती चौथीच रशियन महिला टेनिसपटू ठरली. यापूर्वी २००४मध्ये अनास्तासिया मिस्किना, २००९मध्ये स्वेतलाना कुझ्नेत्सोवा व २०१२ आणि २०१६मध्ये मारिया शारापोवा या रशियन महिला टेनिसपटूंनी फ्रेंच ओपनमध्ये बाजी मारली होती. मिरा अँड्रीवा हिची प्रशिक्षक कोंचिता मार्टिनेझसाठीही विजेतेपद खास ठरले. स्पॅनिश मार्टिनेझने खेळाडू या नात्याने २६ वर्षांपूर्वी फ्रेंच ओपनची अंतिम फेरी गाठली होती, पण मेरी पियर्सकडून हार पत्करल्यामुळे उपविजेतेपदावरच समाधान मानावे लागले होते. तिच्या शिष्येने ही उणीव भरून काढली..Premium|Victor Axelsen retirement : बॅडमिंटन सम्राट व्हिक्टर ॲक्सेलसनची निवृत्ती; सुवर्णपदकाच्या हॅटट्रिकपूर्वीच महान कारकिर्दीला पूर्णविराम.झ्वेरेवची जबरदस्त मुसंडी रोलाँ गॅरो या स्टेडियमवर अंतिम लढतीत झ्वेरेवने जबरदस्त मुसंडी मारली. पहिला सेट ६-१ असा जिंकल्यानंतर त्याच फरकाने पाचव्या सेटमध्ये बाजी मारत ग्रँडस्लॅम विजेतेपद साकारले. यावेळच्या फ्रेंच ओपनमध्ये प्रमुख खेळाडू खूप लवकर बाद झाले. मागील दोन वेळचा स्पॅनिश विजेता कार्लोस अल्काराझ याने दुखापतीमुळे स्पर्धेतून माघार घेतली. अव्वल मानांकित यानिक सिनर व माजी विजेता नोव्हाक जोकोविच यांना खूप लवकर परतीचे तिकीट काढावे लागले. कोबोली याने २०२६मध्ये झ्वेरेवला म्युनिक ओपनमध्ये पराभूत केले होते. पॅरिसमध्ये या जर्मन खेळाडूने निर्णायक टप्प्यावर एकाग्रता भंग होऊ दिली नाही. दोन वर्षांपूर्वी हुकलेले विजेतेपद साध्य केले. स्पर्धेत त्याला द्वितीय मानांकन होते, त्यास न्याय दिला. झ्वेरेवने २०२६ वर्षातील पहिल्या ग्रँडस्लॅममध्ये ऑस्ट्रेलियन ओपनमध्ये त्याने उपांत्य फेरी गाठली होती. कार्लोस अल्काराझ त्याला भारी ठरला, पाच सेट्समध्ये पाच तास व २७ मिनिटे झुंज दिल्याचे समाधान झ्वेरेवला लाभले. शिवाय म्युनिक, माद्रिद, इटालियन ओपनमध्येही जर्मन खेळाडूला लौकिकास साजेसा खेळ करता आला नव्हता. फ्रेंच ओपन ग्रँडस्लॅम त्याच्यासाठी आगामी कारकिर्दीत नक्कीच प्रेरणादायी ठरेल..जर्मन टेनिस सुखावलेमहान जर्मन टेनिसपटू बोरिस बेकर याने जिंकलेल्या सहा ग्रँडस्लॅमपैकी अखेरचे विजेतेपद १९९६मध्ये ऑस्ट्रेलियन ओपनमध्ये मिळविले होते. मायकल स्टिक १९९१मध्ये विम्बल्डन विजेता ठरला होता. या दोघांनंतर झ्वेरेवमुळे प्रथमच ग्रँडस्लॅम मैदानावर जर्मन विजेता दिसला. विशेष बाब म्हणजे टाइप १ मधुमेहग्रस्त असूनही झ्वेरेव टेनिस कोर्टवर जबरदस्त इच्छाशक्ती प्रदर्शित करताना दिसतो. किशोर पेटकर सकाळ माध्यम समूहाच्या दै. गोमन्तकचे क्रीडा वार्ताहर आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.