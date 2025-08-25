Premium|Ganpati Vibes : वर्षभर पुरणारी ऊर्जा

राजस जोशीआपण कष्ट घेऊन केलेल्या सजावटीमध्ये जेव्हा बाप्पा येऊन विराजमान होतात, तेव्हा घरात एक वेगळंच चैतन्य आणि पावित्र्य पसरतं. घरात बाप्पा असल्यामुळे प्रत्येक क्षण उत्साहाचा आणि आनंदाचा असतो. बाप्पांच्या नैवेद्यासाठी वेगवेगळ्या पदार्थांची रेलचेल सुरू होते. जेव्हा आपल्या हातानं केलेल्या सजावटीचं मित्रमंडळी कौतुक करतात, तेव्हा आपली कॉलर ताठ होते आणि केलेल्या कष्टाचं चीज झाल्यासारखं वाटतं..माझ्या दृष्टीनं गणेशोत्सव म्हणजे केवळ एक सण नाही, तर तो एक चैतन्यमय अनुभव आहे. श्रावणसरींचा खेळ नुकताच विसावलेला असतो, आकाशात निळाई डोकावू लागलेली असते, त्याचवेळी भाद्रपद महिन्याची चाहूल लागते आणि सोबतच आपल्या लाडक्या बाप्पांचीही. याच काळात बाजारपेठा विविधरंगी मखरांनी आणि दिव्यांच्या रोषणाईनं उजळून निघतात. गणपती बाप्पांचं आगमन होणार असल्यामुळे वातावरणात एक सकारात्मक ऊर्जा संचारते. प्रत्येक घरात आणि सार्वजनिक मंडळांमध्ये उत्साहाचे वारे वाहू लागतात. सार्वजनिक मंडळांची तयारी पाहिली, की मन आनंदानं भरून येतं..शहराच्या गजबजलेल्या रस्त्यांवर जेव्हा मंडपांची उभारणी सुरू होते, तेव्हा थोडीफार वाहतुकीची कोंडी होते, कामावर जाण्यास उशीर होतो, पण तरीही त्याबद्दल राग मानून घेण्यात काय अर्थ? ‘यावर्षी देखावा काय असेल?’ याची उत्सुकता प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर दिसून येते. तीच उत्सुकता एक वेगळाच आनंद देऊन जाते. गणपती बाप्पाच्या दर्शनासाठी होणारी गर्दी, मित्रमंडळींबरोबर रांगेत उभं राहून गप्पा मारणं आणि देखाव्यातले बारकावे पाहणं हे सगळं अविस्मरणीय असतं. सार्वजनिक गणेशोत्सव केवळ देखाव्यांपुरता मर्यादित नसतो, तो सामाजिक एकोपा आणि बंधुभाव वाढवणारा एक दुवा होतो.मंडळांप्रमाणेच घराघरातही एक वेगळाच उत्साह असतो. गणपती बाप्पांचं स्वागत करण्यासाठी घर कसं सजवायचं यावर कुटुंबात जोरदार चर्चा सुरू होते. लहान मुलांपासून ज्येष्ठांपर्यंत प्रत्येकजण या कामात उत्साहानं सहभागी होतो. मला लहानपणापासूनच विकतचं तयार मखर किंवा आरास आवडत नाही. त्यामुळेच शक्य असेल तेवढी सजावट घरातच, स्वतःच्या हातानं करायला मला आवडते. सण म्हणजे एकत्र येऊन साजरा करण्याची एक संधी असते, असं माझं ठाम मत आहे. यामागे अजून एक महत्त्वाचा विचार असतो, तो म्हणजे पर्यावरणाचा. संस्कृती जपताना पर्यावरणाचा समतोल राखणं ही काळाची गरज आहे, असं मला वाटतं. त्यामुळे शक्य तितक्या पर्यावरणपूरक गोष्टी वापरून सजावट करण्याचा आमचा प्रयत्न असतो. कागदाच्या वस्तू, पुन्हा वापरता येणाऱ्या गोष्टी आणि नैसर्गिक रंग वापरून केलेली सजावट अधिक समाधान देते. सजावट करताना मागच्या वर्षीच्या आठवणींना उजाळा दिला जातो आणि नवीन ट्रेंडनुसार काय करता येईल, यावर घरातले सर्व सदस्य मिळून चर्चा करतात. कधीकधी मतभेद होतात, रुसवे-फुगवे होतात, पण एकमेकांना समजावून सांगितलं जातं आणि हसत-खेळत सगळ्यांचा विचार करून एक निर्णय घेतला जातो. .खरंतर सणांची खरी मजा या सगळ्या गोष्टींमधूनच येते. एकमेकांशी संवाद साधला जातो, एकमेकांची मतं विचारात घेतली जातात आणि शेवटी जेव्हा सगळ्यांना आनंद देणारी आरास तयार होते, तेव्हा सगळ्यांचे चेहरे आनंदानं आणि समाधानानं फुलून येतात. आपण कष्ट घेऊन केलेल्या सजावटीमध्ये जेव्हा बाप्पा येऊन विराजमान होतात, तेव्हा घरात एक वेगळंच चैतन्य आणि पावित्र्य पसरतं. घरात बाप्पा असल्यामुळे प्रत्येक क्षण उत्साहाचा आणि आनंदाचा असतो. बाप्पांच्या नैवेद्यासाठी वेगवेगळ्या पदार्थांची रेलचेल सुरू होते. मित्रमंडळी, नातेवाईक यांच्या भेटीगाठी होतात, गप्पांची मैफल जमते आणि उत्साही वातावरणात वेळ कसा जातो ते कळतच नाही. जेव्हा आपल्या हातानं केलेल्या सजावटीचं मित्रमंडळी कौतुक करतात, तेव्हा आपली कॉलर ताठ होते आणि केलेल्या कष्टाचं चीज झाल्यासारखं वाटतं..शेवटी गणेशोत्सव म्हणजे केवळ पूजा किंवा धार्मिक सण नसून, तो एक सकारात्मकता पसरवणारा, नातेसंबंध दृढ करणारा आणि कुटुंबाला एकत्र आणणारा एक आनंददायी सण आहे. या उत्सवातून मिळणारी ऊर्जा वर्षभर पुरते!(राजस जोशी पुणेस्थित विद्यार्थिनी आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.