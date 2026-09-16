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Premium|Ganesh Naivedya Sweets : गणरायासाठी खास नैवेद्य; पारंपरिक गोडधोडांच्या झटपट पाककृती

Ganesh festival naivedya recipes : गणरायासाठी घरच्या घरी बनवा बटाट्याची बर्फी, गाजराचे लाडू, दुधी भोपळ्याच्या वड्या, रव्याच्या वड्या, गूळपापडीचे लाडू, साखर भात, काजू बर्फी आणि खवा पुरीसारखे झटपट नैवेद्य मिष्टान्न
Ganesh festival naivedya recipes

Ganesh festival naivedya recipes

esakal

साप्ताहिक टीम
Updated on

सुप्रिया खासनीस

लाडक्या बाप्पाचे आगमन झाले की वातावरण प्रसन्न होते. घराघरांतून आरत्यांसाठी बोलावणे येते. आरती संपल्यानंतर आबालवृद्ध प्रसादाची वाट बघू लागतात. चविष्ट खिरापती व विविध मिष्टान्ने नैवेद्य म्हणून हातावर ठेवली जातात. अशाच काही प्रसादासाठीच्या मिष्टान्नांच्या पाककृती...

बटाट्याची बर्फी

साहित्य

एक वाटी उकडलेल्या बटाट्याचा लगदा, अर्धी वाटी खोवलेले ओले खोबरे, अर्धी वाटी दूध, ५ ते ६ वेलदोड्यांची पूड, थोडी जायफळ पूड,

२ वाट्या साधी साखर, अर्धी वाटी पिठीसाखर.

कृती

बटाट्याच्या लगद्यात ओले खोबरे, दूध, साखर, वेलची व जायफळाची पूड घालून एकजीव करावे व मिश्रण मंद आचेवर परतून घ्यावे. मिश्रण घट्ट होत आले, की थोड्या पाण्यात किंचित मिश्रण घालून पाहावे. मिश्रण पाण्यात विरघळले नाही, तर गॅसवरून खाली उतरवून चांगले घोटावे. मिश्रण कोमट झाल्यानंतर त्यात थोडी थोडी पिठीसाखर घालून एकसारखे करावे. गोळा घट्ट झाला, की तूप लावलेल्या ताटावर थापावा व त्याच्या वड्या पाडाव्यात. बटाट्याची बर्फी तयार.

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