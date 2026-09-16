Premium|Ganesh Naivedya Sweets : गणरायासाठी खास नैवेद्य; पारंपरिक गोडधोडांच्या झटपट पाककृती

सुप्रिया खासनीस लाडक्या बाप्पाचे आगमन झाले की वातावरण प्रसन्न होते. घराघरांतून आरत्यांसाठी बोलावणे येते. आरती संपल्यानंतर आबालवृद्ध प्रसादाची वाट बघू लागतात. चविष्ट खिरापती व विविध मिष्टान्ने नैवेद्य म्हणून हातावर ठेवली जातात. अशाच काही प्रसादासाठीच्या मिष्टान्नांच्या पाककृती...बटाट्याची बर्फी साहित्य एक वाटी उकडलेल्या बटाट्याचा लगदा, अर्धी वाटी खोवलेले ओले खोबरे, अर्धी वाटी दूध, ५ ते ६ वेलदोड्यांची पूड, थोडी जायफळ पूड, २ वाट्या साधी साखर, अर्धी वाटी पिठीसाखर.कृती बटाट्याच्या लगद्यात ओले खोबरे, दूध, साखर, वेलची व जायफळाची पूड घालून एकजीव करावे व मिश्रण मंद आचेवर परतून घ्यावे. मिश्रण घट्ट होत आले, की थोड्या पाण्यात किंचित मिश्रण घालून पाहावे. मिश्रण पाण्यात विरघळले नाही, तर गॅसवरून खाली उतरवून चांगले घोटावे. मिश्रण कोमट झाल्यानंतर त्यात थोडी थोडी पिठीसाखर घालून एकसारखे करावे. गोळा घट्ट झाला, की तूप लावलेल्या ताटावर थापावा व त्याच्या वड्या पाडाव्यात. बटाट्याची बर्फी तयार..Premium|Ganpati Pooja preparation: गणरायाच्या आगमनाची तयारी कशी करायची?\nनैवेद्य ते सजावटीपर्यंत सगळ्याच्या झटपट टिप्स!!.गाजराचे लाडूसाहित्यदोन वाट्या गाजराचा कीस, दीड वाटी खोवलेले खोबरे,१ वाटी चिरलेला गूळ, ४ चमचे तूप, ५ ते ६ वेलचीचे दाणे.कृतीप्रथम गाजरे धुऊन किसून घ्यावीत. मग गाजराच्या किसात गूळ, खोबरे व तूप एकत्र करून ते मिश्रण मध्यम आचेवर शिजवावे. मिश्रणाचा घट्ट गोळा झाला, की त्यात वेलचीचे दाणे घालून लाडू वळावेत.दुधी भोपळ्याच्या वड्यासाहित्यदोन वाट्या दुधी भोपळ्याचा कीस, दीड ते दोन वाट्या साखर, पाऊण वाटी खवा, पाव वाटी तूप, चिमूटभर वेलची पूड, पाव वाटी पिस्त्याचे काप (ऐच्छिक).कृतीसर्वप्रथम दुधी भोपळ्याचा कीस धुऊन घ्यावा व तुपावर वाफवून घ्यावा. चांगली वाफ आल्यावर त्यात साखर घालून मिश्रण शिजवावे. मिश्रण शिजत आल्यानंतर त्यात खवा घालावा व पुन्हा शिजवावे. मिश्रणाचा गोळा घट्ट झाल्यावर त्यात वेलची पूड घालावी. ताटाला तुपाचा हात लावून त्यावर मिश्रणाचा गोळा लाटावा आणि पिस्त्याचे काप लावून वड्या पाडाव्यात..रव्याच्या वड्यासाहित्यएक वाटी बारीक रवा, १ वाटी तूप,३ वाट्या साखर, ३ वाट्या दूध, चिमूटभर वेलची पूड, पाव कप चारोळ्या.कृतीरवा, तूप, साखर व दूध एकत्र करून शिजवावे. मिश्रण शिजताना ते सारखे ढवळत राहावे. मिश्रण शिजल्यानंतर त्याचा घट्ट गोळा झाला, की त्यात वेलची पूड घालावी. ताटावर तूप लावून लाटणे हलके फिरवत गोळा लाटावा. वरून चारोळ्या लावून वड्या पाडाव्यात.गूळपापडीचे लाडूसाहित्यदोन वाट्या कणीक, १ वाटी बारीक चिरलेला किंवा किसलेला गूळ, १ चमचा भाजलेले तीळ, चिमूटभर वेलची पूड, गरजेनुसार तूप.कृतीसर्वप्रथम तुपावर कणीक चांगली खरपूस भाजून घ्यावी. कणीक भाजली गेल्याचा वास आला, की गॅस बंद करावा. कणीक गरम असतानाच त्यात किसलेला गूळ घालून मिश्रण चांगले एकजीव करावे. या मिश्रणात तीळ व वेलची पूड घालून लगेचच लाडू वळावेत..साखर भातसाहित्यदोन वाट्या तांदूळ, २ वाट्या साखर, अर्धी वाटी तूप, ५ ते ६ लवंगा, पाव कप बदामाचे काप व बेदाणे, चिमूटभर वेलची पूड, अर्ध्या लिंबाचा रस, केशर किंवा केशरी रंग, चवीनुसार मीठ.कृतीतांदूळ तासभर आधी धुऊन ठेवावेत. थोड्या तुपावर लवंगा परतून नंतर त्यावरच तांदूळ चांगले परतून घ्यावेत. तांदळाच्या दुप्पट गरम पाणी घालावे. मीठ घालून भात मोकळा शिजवावा. शिजलेला भात परातीत मोकळा पसरावा. एका पातेल्यात साखरेचा गोळीबंद पाक करावा व त्यात लिंबाचा रस घालावा. आता पाकात मोकळा केलेला भात घालून मंद आचेवर चांगली वाफ आणावी व भात पुन्हा मोकळा करावा. या भातात बदामाचे काप, बेदाणे व वेलची पूड घालून एकजीव करावे व वरून तुपाची धार सोडावी.काजूची बर्फीसाहित्यदोन वाट्या काजू, दीड वाटी साखर, अर्धी वाटी खवा, पाव चमचा जायफळ पूड, गरजेनुसार तूप, सजावटीसाठी चांदीचा वर्ख (ऐच्छिक).कृतीसर्वप्रथम मिक्सरमधून काजूची बारीक पूड करावी. खवा थोडा भाजून घ्यावा. मग साखरेचा एकतारी पाक करून त्यात काजूची पूड घालावी व मिश्रण शिजवून घ्यावे. मिश्रणाचा गोळा तयार झाल्यानंतर गॅस बंद करावा. आता त्यात भाजलेला खवा घालावा व मिश्रण एकजीव करावे व त्याचा गोळा तयार करावा. ताटाला तूप लावून गोळा लाटून घ्यावा. त्यावर चांदीचा वर्ख लावून वड्या पाडाव्यात.खवा पुरीसाहित्यदीड वाटी मैदा, पाऊण वाटी रवा, दीड वाटी खवा, दीड वाटी पिठीसाखर, २ चमचे वेलची पूड, गरजेनुसार तूप.कृतीरवा व मैदा एकत्र करून त्यात तुपाचे मोहन घालावे व घट्ट गोळा भिजवून तासभर झाकून ठेवावा. खवा चांगला परतून घ्यावा. परतलेल्या खव्यात साखर व वेलची पूड घालून सारण तयार करावे. भिजवलेला रवा व मैद्याचा गोळा चांगला कुटून घ्यावा. या कुटलेल्या गोळ्याच्या लाट्या करून पातळ पुऱ्या लाटाव्यात. एका पुरीवर सारण पसरून त्यावर दुसरी पुरी ठेवावी व कडा दाबून बंद कराव्यात. अशा प्रकारे सर्व पुऱ्या तयार कराव्यात. या पुऱ्या तुपात खमंग तळाव्यात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.