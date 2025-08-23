साप्ताहिक

Premium|Ganesh Festival : शहरात आठवतोय गावाकडचा बाप्पा!

Village Ganpati : गावाकडचा गणेशोत्सव म्हणजे एकत्र येणं, निखळ आनंद आणि हृदयाशी जोडलेली चिरंतन आठवण!
Premium|Ganesh Festival : शहरात आठवतोय गावाकडचा बाप्पा!
साप्ताहिक टीम
Updated on

निखील नामदेवराव सुक्रे

दरवर्षी गणेशोत्सव आला की गावाचं चित्र डोळ्यासमोर तरळतं. त्याचं कारणही तसंच आहे. घरोघरी जाऊन वर्गणी गोळा करणारी मित्रमंडळी थोडं थोडं करत मोठं कार्य करतात. खरंतर हे गावाचं तत्त्व म्हणायला हरकत नाही. बांबू-पाल वापरून गल्लीत टाकलेला छोटासा मंडप, लहानसहान पोरांनी साऊंडवर धरलेला ठेका, छोटा बँड... पण आनंद आभाळाएवढा... शहरात आल्यापासून हा आनंद पुन्हा पुन्हा शोधण्याची इच्छा होते. शहरात मोठा स्टेज, मोठा डीजे, ढोलपथकं आणि नाचणाऱ्यांची संख्याही जास्त असते. पण का कुणास ठाऊक, मन इथं रमत नाही.

Loading content, please wait...
festival
Ganesh Fesitival
Ganesh Chaturthi 2025
One-stop facility for Ganesh Mandals
Cultural significance of festivals
Community bonding during festivals

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com