Premium|Ganesh Festival : शहरात आठवतोय गावाकडचा बाप्पा!

निखील नामदेवराव सुक्रेदरवर्षी गणेशोत्सव आला की गावाचं चित्र डोळ्यासमोर तरळतं. त्याचं कारणही तसंच आहे. घरोघरी जाऊन वर्गणी गोळा करणारी मित्रमंडळी थोडं थोडं करत मोठं कार्य करतात. खरंतर हे गावाचं तत्त्व म्हणायला हरकत नाही. बांबू-पाल वापरून गल्लीत टाकलेला छोटासा मंडप, लहानसहान पोरांनी साऊंडवर धरलेला ठेका, छोटा बँड... पण आनंद आभाळाएवढा... शहरात आल्यापासून हा आनंद पुन्हा पुन्हा शोधण्याची इच्छा होते. शहरात मोठा स्टेज, मोठा डीजे, ढोलपथकं आणि नाचणाऱ्यांची संख्याही जास्त असते. पण का कुणास ठाऊक, मन इथं रमत नाही. .गावाकडे बाप्पाच्या आगमनाला गल्लीतल्या पोरी सडा टाकायच्या, सुंदर रांगोळी काढायच्या. फुलांचा सुगंध, आरतीचा गजर... कोणी फुलं आणायचं, कोणी आरास करायचं, लहान पोरं मोदकावर डोळा ठेवून असायची. गावाकडच्या साधेपणातली ती श्रीमंती मला शहरात शोधूनही सापडली नाही. बाप्पाच्या आगमनाच्या महिनाभर अगोदरपासून चुनरी पेपर, फोम, स्टेजसाठी बांबू, गव्हाच्या पिठाची कणीक करून अंबाड्याच्या सुतळीवर चिटकवलेल्या झिरमाळ्या आणि बाप्पाच्या स्थापनेची जागा एकदम तयार करून ठेवायची हा आमचा नियम... आमची ती धडपड स्वर्गीय आनंद देणारी होती, असं म्हणायला वाव आहे..गावाकडचा कुठलाही सण म्हणजे एकजूट. गावाकडचा सण मनाला वेगळाच आनंद द्यायचा. नवी ऊर्जा घेऊन यायचा. गावाचं पाणी आणि गावाचा सण, दोन्हीची चव निराळीच असायची. शिक्षण आणि नोकरीसाठी शहरात आलो खरा, पण शहरात असूनही मन मात्र अजूनही गावाकडच्या त्या धुळकट रस्त्यावर, छोट्या मंडपात, तिथल्या बाप्पासमोर नतमस्तक झालेलं आहे.प्रत्येक वेळी गणेशोत्सव आला, की मन पुन्हा गावाकडं ओढ घेऊ लागतं. आपला बाप्पा कसा वेगळा आहे, हे सांगायची जणू आमच्या aअसलेल्या नदीकाठच्या साळापुरी गावच्या कुंभारवाड्यात जाऊन आपल्या बाप्पाची मूर्ती बघून पसंत करण्यापासून ते स्थापना होईपर्यंत आमच्यासारख्या मंडळाच्या कार्यकर्त्यांना जेवण गोड लागायचं नाही. एकदा का स्थापना झाली की आमचा आनंद ढगात असायचा! गणेशोत्सव हा दुसरा आनंदोत्सव असायचा!.उत्सवादरम्यान सायंकाळच्यावेळी घेतलेली रंगभरण स्पर्धा, संगीत खुर्ची, गीतगायन स्पर्धा, पाण्यावर काढलेली रांगोळी आणि रात्री ब्लॅक ॲण्ड व्हाइट टीव्हीवर लावलेले गदर आणि झपाटलेलासारखे सिनेमे हे सगळं म्हणजे आमच्या उत्सवाच्या वहीवरची महत्त्वाची पानं!बाप्पाच्या विसर्जनासाठीची तयारी तर विचारूच नका! वडाप असो किंवा ऑटो, नारळाच्या पानांची अन् उसाची सजावट, त्यात गुलालाचा कहर! पोरं पार गुलाबी होऊन जायची. या गुलाबी रंगात गणपती बाप्पा जणू काही आमचं ‘पहिलं प्रेम’च झाला होता. विसर्जन मिरवणूक काढण्याअगोदर केलेल्या कढी-भात आणि आमटीच्या प्रसादाला जणू काही अमृताची सर असायची. पायाखालची वाळू सरकावी तसं गाव जरी दूर सरकलं असलं, तरी शहराच्या चौकटीत गावातला मोकळा गणेशोत्सव शोधण्याचा माझा नेहमी प्रयत्न असतो.(निखील नामदेवराव सुक्रे पुणेस्थित मुक्त पत्रकार आणि सोशल मीडिया अभ्यासक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.