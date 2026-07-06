Premium|Warkari tradition : ‘ओळीची गाथा’ जपणारे गंगुकाका; नामभक्तीचा तेजस्वी इतिहास उलगडणारी परंपरा

भागवत धोंडोपंतदादा महाराज शिरवळकरसातारा जिल्ह्यातील शिरवळ येथून सुरू झालेली आणि पंढरपूर, आळंदी व देहू या संतभूमींमध्ये विस्तारलेली श्रीसद्गुरू गंगुकाका शिरवळकर सांप्रदायिक फडाची परंपरा आज जवळपास तीनशे वर्षांपासून अखंडपणे सुरू आहे. भजन, कीर्तन, वारी, नामस्मरण आणि संतसेवेच्या माध्यमातून या परंपरेने वारकरी संप्रदायात एक वेगळे आणि मानाचे स्थान प्राप्त केले आहे.काकांचा थोर अधिकार ।प्रती शुकाचा अवतार ।।तया माझा नमस्कार ।वारंवार असे ।।अवतार तुम्हा धराया कारणे ।उद्धराया जन जड जीव ।।संत तुकाराम महाराजांच्या या वचनांप्रमाणे श्रीसद्गुरू गंगुकाका यांचा अवतार हा सामान्यजनांना भजन, भक्ती आणि नाममार्ग दाखविण्यासाठीच झाला, अशी श्रद्धा वारकरी संप्रदायात आढळते. सातारा जिल्ह्यातील शिरवळ हे श्रीसद्गुरू गंगुकाका यांचे मूळ गाव. त्यांचे वडील बल्लाळपंत हे निष्ठावंत वारकरी होते. पांडुरंगाच्या कृपेने त्यांना आठ अपत्ये झाली. त्यातील सर्वात धाकटे अपत्य म्हणजे गंगाधर, ज्यांना पुढे सर्वजण प्रेमाने ‘गंगुकाका’ या नावाने ओळखू लागले. लहानपणापासूनच त्यांना अध्यात्माची ओढ होती. अवघ्या आठव्या वर्षी त्यांनी भोर येथे श्रीरामजन्माचे कीर्तन केले. त्यांचे कीर्तन इतके प्रभावी आणि रसाळ झाले, की तेथील भाविकांनी त्यांना बिदागी देण्यासाठी धन जमा केले. परंतु ही गोष्ट काकांच्या कानावर येताच त्यांनी ते धन स्वीकारण्यास नकार दिला आणि रातोरात तेथून निघून गेले. कीर्तन हे केवळ भक्तीचे साधन असून, त्यातून कोणताही मोबदला स्वीकारू नये, हा त्यामागील त्यांचा भाव होता..ते शिरवळहून पंढरपूरला येण्यामागेही एक विलक्षण लीला सांगितली जाते. श्रीसद्गुरू गंगुकाका मच्छिंद्रगड येथे साधनेत मग्न होते. त्यावेळी त्यांच्या जीवनात,गीता भागवत करती श्रवण ।अखंड चिंतन विठोबाचे ॥अशी अवस्था होती. भगवद्भक्ती, गीता आणि भागवताच्या चिंतनात ते पूर्णपणे तल्लीन झाले होते. त्याच काळात त्यांना श्रीविठ्ठलाचा दृष्टांत झाला. पांडुरंगाने त्यांना पंढरपूरला येऊन भजनमार्गाचा प्रचार आणि प्रसार करण्याची आज्ञा दिली. भगवंताच्या आदेशानुसार गंगुकाका पंढरपूरला आले. पुढील मार्गदर्शन मिळावे म्हणून त्यांनी भक्तश्रेष्ठ श्रीपुंडलिक महाराजांच्या सान्निध्यात अनुष्ठान सुरू केले. त्याच काळात पंढरपुरातील श्रीपांडुरंगाचे भक्त प्रल्हाद बडवे यांच्या घराण्याकडे श्रीतुकाराम महाराजांची गाथा प्रसादस्वरूप होती. त्यांच्या वंशातील श्रीपरशराम बडवे यांना पांडुरंगाने दृष्टांत देऊन सांगितले, ‘माझा भक्त श्रीपुंडलिकरायांच्या ठिकाणी अनुष्ठान करीत आहे. त्याच्याकडे ही गाथा सुपूर्द करा.’ भगवंताच्या आज्ञेनुसार परशराम बडवे गंगुकाकांकडे आले. त्यांनी दृष्टांताची माहिती सांगून गाथा स्वीकारण्याची विनंती केली. मात्र, गंगुकाकांनी अत्यंत नम्रपणे उत्तर दिले, ‘‘तुम्हाला दृष्टांत झाला आहे, पण मला अद्याप तसा आदेश मिळालेला नाही. जोपर्यंत देवाची आज्ञा होत नाही, तोपर्यंत मी हा प्रसाद स्वीकारू शकत नाही.’’ यानंतर श्रीपंढरीनाथांनी स्वप्नदृष्टांताद्वारे गंगुकाकांना आदेश दिला, ‘‘ही गाथा स्वीकार आणि भजनमार्गाचा विस्तार कर.’’ भगवंताच्या आदेशानंतर गंगुकाकांनी ती गाथा स्वीकारली. पुढे अग्निदिव्य करून त्यांनी तिचे शुद्धीकरण केले, असे सांगितले जाते. हीच गाथा आज वारकरी संप्रदायामध्ये ‘ओळीची गाथा’ म्हणून प्रसिद्ध असून, तिचा उपयोग केला जातो..Premium|Bonded Labour Liberation Movement : संघर्षातून मिळालेला आंतरराष्ट्रीय सन्मान आणि सामाजिक परिवर्तनाची वाटचाल.अनेक दिव्य अनुभवांनी गंगुकाकांचे चरित्र समृद्ध झालेले आहे.वारकरी संप्रदायातील सेवेला श्रीसद्गुरू गंगुकाका शिरवळकर सांप्रदायिक फडामध्ये विशेष महत्त्व आहे. आळंदी येथील श्रीज्ञानेश्वर महाराजांच्या दरबारात या फडाच्या अनेक पारंपरिक सेवा आहेत. अखंड वीणासेवा, कार्तिकी वारीतील कीर्तनसेवा तसेच इतर धार्मिक सेवांचे कार्य आजही सुरू आहे.आषाढी वारीत श्रीज्ञानेश्वर महाराजांच्या पालखी सोहळ्यामध्ये रथासमोरील १३ क्रमांकाच्या दिंडीमध्ये कीर्तन, जागर आणि विविध सेवा आहेत. ही सेवा अनेक पिढ्यांपासून सातत्याने सुरू आहे. श्रीक्षेत्र देहू येथे श्रीतुकाराम महाराज मंदिरात बीज सोहळा आणि कीर्तनसेवा केली जाते. तर पंढरपूरमध्ये वर्षातील बारा महिन्यांच्या वारीमध्ये या फडाच्या विविध सेवा होतात. पौष आणि आश्विन या महिन्यांत प्रत्येकी एक महिन्याचा उत्सव साजरा केला जातो. तसेच आषाढी, कार्तिकी, बीज सोहळा आणि पोई दिंडी सोहळ्यांमध्येही फडाचा सक्रिय सहभाग असतो. गुढीपाडव्यापासून ‘श्रीं’च्या समाधीवर चंदन उटी लावण्याची परंपरा आहे. मृग नक्षत्र येईपर्यंत ही उटी दररोज भक्तिभावाने लावली जाते. अनेक वर्षांपासून ही सेवा अखंडपणे सुरू आहे. या दिव्य परंपरेत अनेक शिष्यांनी योगदान दिले आहे. त्यामध्ये श्री धोंडोपंतदादा अत्रे, श्री रोकडोबा दादा, श्री कारभारीबुवा, श्री भगवानबाबा शिवणीकर, श्री भाऊसाहेब खरवळकर आणि श्री कल्याणकर लेले यांसारख्या मान्यवरांचा समावेश होतो..ही फड परंपरा अत्यंत व्यापक आणि समृद्ध आहे. अनेक संत, महंत, कीर्तनकार आणि सेवेकऱ्यांनी आपल्या आयुष्याचे योगदान देत या भक्तिपरंपरेला अधिक बळकट केले आहे. आज श्रीसद्गुरू गंगुकाका शिरवळकर यांची सातवी पिढी या सांप्रदायिक फडाची सेवा सांभाळत आहे. जवळपास तीनशे वर्षांपासून सुरू असलेली ही दिव्य परंपरा नामभक्ती, कीर्तन, वारी आणि सेवाभाव यांच्या आधारावर आजही तितक्याच निष्ठेने पुढे चालत आहे.भजन, कीर्तन आणि वारकरी संप्रदायातील सेवेला जीवनाचे ध्येय मानणाऱ्या श्रीसद्गुरू गंगुकाका शिरवळकर यांनी रुजविलेला हा भक्तिमार्ग आजही असंख्य वारकऱ्यांना प्रेरणा देत आहे. संतपरंपरेचे संस्कार जपणारी आणि पांडुरंगभक्तीचा अखंड दीप प्रज्वलित ठेवणारी ही परंपरा वारकरी संप्रदायातील एक अमूल्य आध्यात्मिक ठेवा म्हणून ओळखली जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी 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