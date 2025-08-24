Premium|Ganesh Chaturthi Muhurta: गणेशाची स्थापना कधी; काय आहे मुहूर्त? जाणून घेऊया पंचांगकर्ते ओंकार दाते यांच्याकडून..

ओंकार दातेगणरायाची मूर्ती कशी असावी याचीही काही मापकं आहेत. आपण घरी आणतो ती गणेशमूर्ती जास्तीत जास्त एक वीतभर उंचीची आणि आसनस्थ असावी. समर्थ रामदासांनी म्हटल्याप्रमाणे ‘सरळ सोंड, वक्रतुण्ड, त्रिनयना’ या वर्णनाला खरी उतरणारी मूर्ती आणणं हेच उत्तम! मूर्तीचे हात, पाय, डोळे, कान सुबक आहेत ना, याची खात्री करूनच मूर्ती घरी आणावी.भारतातील लोककला, शिल्पकला, चित्रकला, साहित्य अशा सर्व कलाप्रकारांमध्ये गणपती सामावलेला आहे. तसंच आपल्याकडे प्रत्येक मंगलकार्याच्या सुरुवातीला गणरायाची आराधना करण्याची पद्धत आहे. गणपती आपलं सर्व काही व्यापून आहे. पूर्वीच्या काळी घराच्या दरवाजांच्या वरच्या बाजूला गणेशाची प्रतिमा असे, आजही काही ठिकाणी तशी प्रतिमा बघायला मिळते. इतकंच काय, आपल्या शिक्षणाला प्रारंभ होतो तोही ‘श्रीगणेशाय नमः’ करूनच. आपल्या जीवनात गणपतीचं स्थान अनन्यसाधारण आहे. आज गणेशोत्सव आपल्यापुरता मर्यादित राहिला नसून वेगवेगळ्या पद्धतीनं जगभर साजरा केला जातो. .सृष्टीच्या आरंभापासून पूजल्या जाणाऱ्या या देवाचा उत्सव अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. ‘सुमुहूर्तमस्तु’ - अर्थात तू स्वतःच एक सुमुहूर्त आहेस असं म्हणून आपण लाडक्या गणरायाला आवाहन करतो. भाद्रपद शुद्ध चतुर्थी या दिवशी म्हणजेच येत्या बुधवारी (ता. २७) श्रीगणेश चतुर्थी असून या दिवशी घरोघरी आणि सार्वजनिक मंडळांकडून गणेश मूर्तीची स्थापना व पूजन केले जाणार आहे. यादिवशी पहाटे चार वाजल्यापासून दुपारी दीड वाजेपर्यंत आपल्या आणि गुरुजींच्या सोयीनं कोणत्याही वेळी ‘मंगलमूर्ती मोरया’च्या जयघोषात श्रीगणेशाची स्थापना करून पूजन करता येईल. गणेश स्थापना करण्याचा भाद्रपद शुद्ध चतुर्थी हा एकच दिवस असल्यामुळे त्या दिवशी जमले नाही, तर पुढे कोणत्याही दिवशी स्थापना करता येत नाही.गणरायाची मूर्ती कशी असावी याचीही काही मापकं आहेत. आपण घरी आणतो ती गणेशमूर्ती जास्तीत जास्त एक वीतभर उंचीची आणि आसनस्थ असावी. मूर्ती शक्यतो चिकणमाती, शाडूची असावी. प्लॅस्टिक, फायबरच्या मूर्ती आणू नयेत. वीतभर उंचीची मूर्ती आणणे शक्य नसल्यास मातीची किंवा शाडूची तीन-चार इंच उंचीची मूर्ती आणून प्राणप्रतिष्ठा करून पूजन करता येईल. समर्थ रामदासांनी म्हटल्याप्रमाणे ‘सरळ सोंड, वक्रतुण्ड, त्रिनयना’ या वर्णनाला खरी उतरणारी मूर्ती आणणं हेच उत्तम! मूर्तीचे हात, पाय, डोळे, कान सुबक आहेत ना, याची खात्री करूनच मूर्ती घरी आणावी. मूर्तीला हार घालताना, फुलं वाहताना अडचण येऊ नये यासाठी मूर्तीचे पाठीमागचे हात व कान यांमध्ये अंतर असणारी मूर्तीच आणावी. उजव्या सोंडेचा गणपती कडक आणि डाव्या सोंडेचा सौम्य अशी समजूत करून घेणे चुकीचे आहे. काहीजणांकडे परंपरागत श्रींच्या धातूच्या मूर्तीची पूजा करतात. उत्सवमूर्ती म्हणून कोणत्याही धातूची मूर्ती पूजता येते, पण विसर्जन मात्र लहान व मातीच्या मूर्तीचेच करावे आणि धातूची गणेश मूर्ती पुन्हा शोकेसमध्ये ठेवून द्यावी. .यंदाचे गणेशोत्सवातील महत्त्वाचे दिवसबुधवार, ता. २७ ऑगस्ट : श्रीगणेश चतुर्थीयादिवशी पहाटे चार वाजल्यापासून दुपारी दीड वाजेपर्यंत कधीही गणेशाची स्थापना करता येईल.रविवार, ता. ३१ ऑगस्ट : सूर्योदयापासून सायंकाळी ५.२७पर्यंत आपल्या परंपरेप्रमाणे ज्येष्ठागौरी आवाहन करावे.सोमवार, ता. १ सप्टेंबर : गौरी पूजनमंगळवार, २ सप्टेंबर : सूर्योदयापासून रात्री ९:५१पर्यंत गौरी विसर्जन करावे.शनिवार, ६ सप्टेंबर : अनंत चतुर्दशी.Premium| Dan Pelzer books: ९२ वर्षांच्या आयुष्यात पाच हजारांहून अधिक पुस्तकं वाचणारे डॅन पेल्झर!.मूर्ती घरी किती दिवस आधी आणावी याचे काही नियम नाहीत. पूजनाच्या दिवशी सकाळीच किंवा आदल्या दिवशी सायंकाळीच मूर्ती घरी आणायला हवी असे नाही. आपल्या सोयीनुसार अगदी ८-१५ दिवस आधीदेखील मूर्ती आणून घरात ठेवली तरी चालते. मात्र या कालावधीत ती भंगणार नाही याची काळजी घ्यावी लागते. आधीच मूर्ती आणून ठेवली म्हणजे सकाळी लवकर पूजन करणे सोईचे होते. मूर्ती घरात आणताना मूर्ती हातात घेतलेल्या व्यक्तीनं डोक्यावर टोपी घालावी. मूर्ती घेऊन येणाऱ्या व्यक्तीच्या पायावर पाणी घालून व मूर्तीसह त्यास ओवाळून घरात घ्यावे. सजवलेल्या मखरात पाटावर किंवा चौरंगावर थोड्या अक्षता ठेवून त्यावर मूर्ती ठेवावी. मूर्ती ठेवताना मूर्तीचं तोंड पूर्वेकडे किंवा पश्चिमेकडे असणं अधिक चांगलं. उत्तरेकडेही चालेल, पण दक्षिण दिशेला मूर्तीचं तोंड असू नये.गणेशाला घरी आणताना आणि आणल्यावर वास्तू स्वच्छ आणि सुशोभित असावी. प्रवेशद्वाराला फुलांचं तोरण, आंब्याची पानं लावावीत. दारासमोर सुंदर रांगोळी काढावी. मंगलवाद्यांचा मंद ध्वनी कानावर पडत असताना गणरायाची भक्ती व्हावी.गणेशाची पूजा करण्याची पद्धत नीट समजून घेणं महत्त्वाचं आहे. प्रथम आचमन करून प्राणायाम करून देवासमोर विडा, नारळ ठेवला जातो. पूजनापूर्वी घरातील सर्व मोठ्यांना नमस्कार करून त्यांचे आशीर्वाद घेऊन पूजेस सुरुवात केली जाते. पूजेच्या सुरुवातीला पंचांगाप्रमाणे स्थल, काल, आकाशस्थ ग्रहस्थितीचा उल्लेख करून पूजनाचा संकल्प केला जातो. कार्य निर्विघ्नपणे पार पडण्यासाठी महागणपतीचं स्मरण केलं जातं. त्यानंतर कलश, शंख, घंटा यांचं पूजन करून गणेश मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा केली जाते. त्यावेळी ध्यान, आवाहन, आसन, पाद्यपूजा, अर्घ्य, स्नान, पंचामृतस्नान, गंधस्नान, पंचोपचार पूजन, अभिषेक, अत्तर, उष्णोदक स्नान या क्रमानं श्रीगणेशाचं षोडशोपचार पूजन केलं जातं. परंपरेनुसार गुरुजींना बोलावून त्यांच्याकडून हे समंत्रक पूजन करणं हा सर्वोत्तम पर्याय आहे. हल्ली विविध वेबसाइट्सवर ऑनलाइन पूजा सांगितली जाते, त्या सुविधेचादेखील उपयोग करता येईल. .पुढील वर्षी अधिकमास असल्यामुळे श्रीगणेशाचे आगमन उशिरा होईल. सोमवार दिनांक १४ सप्टेंबर २०२६ रोजी श्रीगणेश चतुर्थी असेल.- ओंकार दाते, पुणेस्थित पंचांगकर्ते.गणरायाची प्राणप्रतिष्ठा केल्यानंतर दिडाव्या दिवशी विसर्जन करण्याची प्रमुख प्रथा आहे. म्हणजे गणेश चतुर्थीच्या दिवशी पूजलेली गणपतीची मूर्ती दुसऱ्या दिवशी सायंकाळी विसर्जित करतात. काही घरी पाच, सात, नऊ व दहा दिवसही गणपतीची पूजा केली जाते. काही कुटुंबांत ज्येष्ठागौरींबरोबरच गणपतीचं विसर्जन होतं. गौरी विसर्जनाबरोबर गणपतीचे विसर्जन करण्याची पद्धत असेल, तर दिवस व वार कितवाही व कोणताही असेल, तरी त्या दिवशी विसर्जन करता येते. घरामध्ये गर्भवती स्त्री असतानाही गणपती विसर्जन करावे, अशा वेळेस विसर्जन न करण्याची प्रथा चुकीची आहे. प्राणप्रतिष्ठा करून स्थापन केलेली मूर्ती उत्तरपूजा करून देव्हाऱ्यातून खाली काढून तिचे पाण्यात विसर्जन केले जाते. वाहत्या पाण्यामध्ये विसर्जन करणे अनिवार्य नाही, परंतु पाण्यातच विसर्जन करावे. तलावात किंवा स्वतंत्र टँकमध्ये, तसेच घरी मोठ्या बादलीतल्या पाण्यामध्येही विसर्जन करता येते. विसर्जनानंतर ती मूर्ती पाण्यात विरघळणं आवश्यक असल्यामुळे शाडूची किंवा मातीची मूर्ती असावी. प्लॅस्टर ऑफ पॅरिस किंवा तत्सम पाण्यात न विरघळणाऱ्या पदार्थांची मूर्ती नसावी.(ओंकार दाते पुणेस्थित पंचांगकर्ते आहेत.)--------------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.