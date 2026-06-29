Premium|Gen Z Career Trends : करिअरची नवी व्याख्या; जेन-झी आणि मिलेनियल्सचा बदलता दृष्टिकोन समोर

जगातील कामगार शक्तीचे भवितव्य ठरणाऱ्या जनरेशन झेड (जेन- झी) आणि मिलेनियल्स यांच्या अपेक्षा, चिंता आणि प्राधान्यक्रम समजून घेण्यासाठी दरवर्षी होणारे ‘डेलॉइट ग्लोबल जेन झी आणि मिलेनियल सर्वेक्षण’ नुकतेच प्रकाशित करण्यात आले. या सर्वेक्षणातून सध्याची पिढी त्यांच्या शिक्षणाचा व आपल्या भविष्यातील नोकऱ्यांबाबत नक्की कसा विचार करते, हे समोर येते व त्यामुळेच हे सर्वेक्षण अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. २०२५मध्ये घेण्यात आलेल्या या सर्वेक्षणात ४४ देशांतील २३ हजारांहून अधिक युवक-युवतींचा सहभाग होता. या अहवालातून स्पष्ट होते, की आजची तरुण पिढी केवळ चांगल्या पगाराच्या शोधात नाही, तर ‘पैसा, अर्थपूर्णता आणि मानसिक स्वास्थ्य’ या तिन्ही गोष्टींचा समतोल साधणाऱ्या करिअरचा शोध घेत आहे! विशेष म्हणजे, भारतातील जेन झी व मिलेनियल्सचा नेमका हाच विचार आहे.भारतातील सर्वेक्षण वैशिष्ट्यपूर्णसर्वेक्षणातील सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे भारतातील तरुणांच्या करिअरविषयक दृष्टिकोनात झालेला बदल. पूर्वीच्या पिढ्यांप्रमाणे उच्च पदांपर्यंत पोहोचणे हाच आता यशाचा एकमेव मापदंड राहिलेला नाही. जेन-झीमधील केवळ सहा टक्के युवकांनी वरिष्ठ नेतृत्वाच्या पदावर पोहोचणे हे ध्येय असल्याचे सांगितले. काम आणि वैयक्तिक जीवनातील समतोल, सतत शिकण्याच्या संधी आणि अर्थपूर्ण काम या पिढ्यांना अधिक महत्त्वाचे वाटते. भारतातील ९४ टक्के जेन-झी आणि ९७ टक्के मिलेनियल्सना करिअरमध्ये प्रगतीसाठी ‘ऑन-द-जॉब लर्निंग’ सर्वाधिक महत्त्वाचे वाटते. ही टक्केवारी जागतिक सरासरीपेक्षा अधिक आहे. याचा अर्थ भारतीय युवक पारंपरिक पदव्या किंवा प्रमाणपत्रांपेक्षा प्रत्यक्ष कामातून मिळणाऱ्या कौशल्यांना अधिक महत्त्व देत आहेत. यामागे उच्च शिक्षणाचा वाढता खर्च आणि तंत्रज्ञानामुळे बदलणाऱ्या कौशल्यांच्या गरजा ही कारणे दिसतात. त्यामुळे ‘आधी पदवी आणि नंतर नोकरी’ या पारंपरिक मॉडेलऐवजी ‘शिकत-शिकत काम’ हे मॉडेल लोकप्रिय होत आहे. भारतीय तरुणांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेबाबत भीतीपेक्षा उत्सुकता अधिक आहे. भारतातील ८५ टक्के जेन-झी आणि ८५ टक्के मिलेनियल्स आधीच आपल्या दैनंदिन कामात GenAI वापरत आहेत. ते कंटेंट निर्मिती, डेटा विश्लेषण, प्रकल्प व्यवस्थापन आणि डिझाइनसारख्या कामांसाठी ‘एआय’चा वापर करतात. सर्वेक्षणातील एक चिंताजनक निष्कर्ष म्हणजे, नेतृत्व आणि मार्गदर्शनाचा अभाव..शिक्षण चिंतन : साचेबद्ध शिक्षणपद्धती : फायदे आणि मर्यादा.भारतातील ६३ टक्के जेन-झी आणि ५६ टक्के मिलेनियल्सना आपल्या वरिष्ठांकडून अधिक मार्गदर्शन हवे आहे. भारतीय तरुणांमध्ये आर्थिक असुरक्षितता मोठ्या प्रमाणावर आहे. निम्म्याहून अधिक तरुण ‘पे-चेक टू पे-चेक’ जीवन जगत असल्याचे सर्वेक्षणातून दिसते. घर खरेदी, विवाह किंवा दीर्घकालीन गुंतवणूक यांसारखे महत्त्वाचे निर्णय अनेक जण आर्थिक कारणांमुळे पुढे ढकलत आहेत. देशात रोजगार निर्माण झाला तरी आर्थिक स्थैर्य आणि जीवनमान सुधारण्याचे आव्हान कायम आहे. भारतातील सुमारे २६ टक्के जेन-झी युवक शिक्षण घेत असतानाच कामही करत आहेत. ते एकाच करिअर मार्गावर अवलंबून न राहता विविध अनुभव आणि कौशल्ये मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. यातून ‘एक नोकरी, एक करिअर’ ही संकल्पना मागे पडत असून ‘मल्टी-ट्रॅक करिअर’ची नवी संस्कृती विकसित होत असल्याचे दिसते. भारताने आपल्या लोकसंख्यात्मक लाभांशाचे रूपांतर आर्थिक शक्तीत करायचे असल्यास या पिढीच्या अपेक्षा समजून घेणे आणि त्यानुसार शिक्षण व रोजगार धोरणे आखणे अत्यावश्यक ठरेल..जगातील जेन-झी आणि मिलेनियल्सचा विचार करता, एआय आणि विशेषतः जनरेटिव्ह एआय हा या पिढीसमोरील आणखी एक महत्त्वाचा विषय आहे. सुमारे तीन चतुर्थांश जेन-झी आणि मिलेनियल्सना वाटते की पुढील वर्षात एआय त्यांच्या कामाच्या पद्धतीत मोठा बदल घडवून आणेल. त्याचवेळी नोकऱ्या कमी होण्याची भीतीही त्यांना सतावत आहे. त्यामुळे तांत्रिक कौशल्यांबरोबरच नेतृत्व, सहानुभूती, संवाद आणि सर्जनशीलता यांसारख्या सॉफ्ट स्किल्सचे महत्त्व वाढल्याचे तरुणांना वाटते. कामामागचा ‘उद्देश’ या संकल्पनेलाही तरुण पिढी मोठे महत्त्व देते. ८९ टक्के जेन-झी आणि ९२ टक्के मिलेनियल्स यांनी आपल्या नोकरीमधून अर्थपूर्ण योगदान देता येणे हे त्यांच्या समाधानासाठी महत्त्वाचे असल्याचे सांगितले.या सर्वेक्षणाने तरुण पिढीची नवी व्याख्या समोर आणली आहे. मानसिक स्वास्थ्य, जीवनातील समतोल, कौशल्यविकास आणि समाजासाठी अर्थपूर्ण करण्याची संधी यांना ती महत्त्व देते. त्यामुळे भविष्यातील कार्यक्षेत्रात यशस्वी व्हायचे असल्यास संस्थांना या बदलत्या अपेक्षा समजून घेऊन अधिक मानवी, लवचिक आणि उद्देशपूर्ण कार्यसंस्कृती निर्माण करावी लागेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.