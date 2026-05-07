Premium|Gen Z Settling Down : 'सेटल' होणं म्हणजे नक्की काय? जेन-झी पिढीसाठी यशाची आणि सुखाची व्याख्या बदलतेय!

डॉ. वैशाली देशमुखमनाविरुद्ध पिळवटून जगणं जेन-झी नाकारायला बघते आहे. त्यांच्यासाठी सेटल होणं म्हणजे मानसिक शांतता, निवांतपणा देणारी नाती, पारदर्शकता, निर्णयांतली लवचिकता, आयुष्याची दिशा बदलण्याचं स्वातंत्र्य, सुखाची वैयक्तिक व्याख्या करता येणं. त्यासाठी त्यांना वेळेचं, वयाचं बंधन नको आहे. इतरांच्या अपेक्षांना पुरून उरायचं ओझं नको आहे. सेटल होणं त्यांच्यासाठी ऐच्छिक पर्याय आहे, अनिवार्य नव्हे!मूल आठवीत असो की दहावीत; पदवी मिळालेली असो वा पदव्युत्तर अभ्यास झालेला असो; नोकरी अथवा व्यवसायाची सुरुवात झालेली असो; किंवा अगदी नुकतंच लग्न झालेलं असो, समांतरपणे काही प्रश्न इतरांना पडायला लागतात, 'पुढे काय करायचं ठरवलं आहेस? कुठली साइड घेणार? सेटल कधी होणार आता? आता काहीतरी पैसे मिळवायचं बघा, म्हणजे लग्नाचं बघता येईल. मुलांचं काय ठरवलंय? वय उलटून चाललं आहे...' आणि यातले बहुतेक प्रश्न जेन-झी टाळतात तरी किंवा त्यावर त्यांचं 'बघू, अजून ठरवलं नाही, सांगतो/सांगते नंतर, काय घाई आहे' असं काहीतरी संदिग्ध उत्तर तरी असतं. आठवीतल्या मुलानं जेईईचा क्लास लावायचा की नीटचा, आणि शिक्षण संपल्यावर आता नोकरीला लागून सुरळीत आयुष्य जगायला लागायला हवं का, हे त्यांना प्रश्न वाटत नसतातच मुळी, ते प्रश्न आई-बाबांना पडलेले असतात. वेळेवारी सगळं व्हायला हवं अशा मानसिकतेत वाढलेल्या पालकांच्या पिढीला साहजिकच फार त्रास होतो या दृष्टिकोनाचा. मोठं होणं म्हणजे आर्थिक स्थैर्य येणं, स्वतःची बिलं भरता येणं आणि आपल्या आयुष्याची जबाबदारी घेणं. जेन-झीला यातल्या कुठल्याच बाबतीत खात्री वाटत नाहीये. फॉर्च्युन नावाच्या मासिकानं केलेल्या सर्वेक्षणातून हे पुढं आलं आहे. इतकं की या सर्वेक्षणानुसार आधी मोठं होण्याची अठरा वर्षांची मानलेली हद्द या पिढीनं आता २७ वर्षांपर्यंत ताणली आहे. एका बाबतीत मात्र सगळ्या पिढ्यांचं एकमत झालं आहे - आजच्या काळात प्रौढ होणं, सेटल होणं सोपं नाही! आणि त्याचं एक कारण आहे, की आजच्या मुलांना उद्याची शाश्वती वाटत नाहीये.तज्ज्ञांच्या मते आधीच्या पिढीला वाटणारं पृथ्वीच्या भीषण भविष्याच्या चिंतेचं ओझं आपण अलगदपणे जेन-झींच्या खांद्यावर दिलं आहे. ही पर्यावरणाच्या अटळ विनाशाची काळजी बाळगताना आजची मुलं थकून जातायत असं दिसून आलंय. 'लोकसंख्येचा विस्फोट', 'पर्यावरणाचा ऱ्हास आणि नाश', 'नैसर्गिक स्रोतांची कमतरता', 'तिसरं महायुद्ध पाण्यावरून होणार', 'विनाशकारी अण्वस्त्रांचा साठा', 'जगबुडी' अशांसारखी विधानं आणि शब्द सतर्कतेच्या दृष्टिकोनातून आधीची पिढी बोलत राहिली, त्यावर काही उपाय शोधत राहिली. पण लहानपणापासून जेव्हा हे सतत कानावर पडतं, तेव्हा त्याचा बागुलबुवा होतो. हे काहीतरी भयंकर, आपल्या शक्तीच्या बाहेरचं आहे, आपली काही चूक नसताना आपल्यावर लादलं गेलं आहे, आणि आपण असहायतेनं बघत बसण्याखेरीज त्याविषयी काही करू शकत नाही ही भावनाच किती हताश करणारी असेल! २०१९मध्ये युनायटेड नेशन्समध्ये केलेल्या भाषणात पंधरा वर्षांची ग्रेटा थनबर्ग म्हणाली होती, की २०३० सालापर्यंत आपण एका अशा असहाय, अधोगामी, फरपटणाऱ्या प्रवासाला लागणार आहोत, की ज्याचा शेवट जगाच्या अंतामध्ये होणार आहे. अशी ही टांगती तलवार डोक्यावर असताना कोण शांत राहू शकेल बरं? या पिढीनं कोरोना काळ पाहिला. आख्खं जग बंद पडू शकतं अशीही वेळ येऊ शकते, हे याआधी कधी वाटलं तरी होतं का कुणाला? आणि आता आलाय एआयचा राक्षस, जो आपल्या नोकरी-व्यवसायाची संधी हिसकावून घेणार आहे असं दिसतंय. त्याची सावली भविष्य अधिकच अनिश्चित आणि काळंकुट्ट करते आहे. अधूनमधून दहशतवाद, धार्मिक दंगे, युद्धं अशी पेरणी होतच असते. आणि समाज माध्यमांमुळे हे सगळं सतत ढळढळीतपणे दिसत राहतं, त्याचा मारा होत राहतो. समोर असा सगळा सत्यनाश दिसत असताना फार पुढचं वेळापत्रक तयार करणं, आयुष्याची सुनियोजित आखणी करणं कसं शक्य आहे! आजचा दिवस खरा असं या मुलांना वाटलं तर त्यांना कसा दोष देणार आपण? आपण म्हणतो की आजकालच्या मुलांना मूल व्हायला नको असतं, जबाबदारी नको असते; पण मुलं म्हणतात, 'इतकी लोकसंख्या वाढते आहे. आम्हाला मुलं नकोतच. अशा काळंकुट्ट भविष्य असलेल्या जगात कशाला आणायचं त्यांना? शिवाय आमचं आम्हालाच काही झेपत नाहीये. ही जास्तीची जबाबदारी कोण घेणार? आणि आत्तापर्यंतच्या पिढ्यांनी असे काय दिवे लावलेत की ज्यामुळे मानवजातीचं भलं झालंय? प्रगतीच्या नावाखाली विनाशच केला आहे या ग्रहाचा!'.सेटल होणं हे पूर्वी अनेक बाह्य घटकांवर अवलंबून असे. टिपिकल साच्यात बसलेलं असे. समाजाच्या, कुटुंबाच्या अपेक्षा पूर्ण करणं म्हणजे सेटल होणं. शिक्षण, नोकरी, लग्न, मुलं, स्वतःचं घर असे एकेक मैलाचे दगड पार केले म्हणजे झालं! आताच्या पालकांची पिढी अगदी पूर्वीइतकी ताठर नाही, पण तरी तिचीही मतं याबाबतीत बऱ्यापैकी ठाम आहेत. चांगली नोकरी/ नोकऱ्या, ठीकठाक बचत, गुंतवणुकी, निवृत्तीनंतरच्या आयुष्याची तरतूद याला प्राधान्य आहेच. आपल्यावर इतर विसंबून राहू शकतील, त्यांना आपण विश्वासार्ह वाटू शकू हे महत्त्वाचं आहे त्यांच्यासाठी. त्यांच्या लहानपणी बरंच आर्थिक अस्थैर्य पाहिल्यामुळे असेल, पण पैसा जमवून ठेवणंसुद्धा आवश्यक वाटतं त्यांना. किंवा करिअरच्या बाबतीत घ्या, तुम्ही काय करता, तुमचं स्थान काय आहे, किती वर्षांचा अनुभव आहे याची काटेकोर उत्तरं देता यावीत असा त्यांचा आग्रह असतो. मूल होण्याची योग्य वेळ पाळण्याची त्यांची निकड ही त्यांचं जैवशास्त्रीय घड्याळ पाळण्याची बांधिलकी दाखवत असते. उगीच उपलब्ध आहे म्हणून प्रायोगिक उपचार घेऊन कृत्रिम गर्भधारणेच्या घसरड्या मार्गाला कशाला जायचं असा सावध विचार यामागे असतो.झूमर्ससाठी मात्र सेटल होणं ही अधिक अंतर्गत, स्वीय बाब आहे. मानसिक शांती, स्वतःसाठी वेळ, बऱ्यापैकी पैसे, वैयक्तिक विकास, मोजकी जीवाभावाची नाती (रक्ताचीच असतील असं नाही) आणि स्वतःचं आयुष्य मनाप्रमाणे जगण्याचं स्वातंत्र्य. त्यामानानं नोकरीतलं स्थैर्य, स्वतःचं घर, टिकाऊ लग्न अशा गोष्टींना ते कमी महत्त्व देतात असं दिसतं. उलट फार सेटल झालो तर त्यात अडकून पडण्याची त्यांना भीती वाटते. लग्नाची बांधिलकी म्हणूनच काचते त् ते आयुष्य हेतुपूर्ण असावं आणि आतून स्थिर असावं हा हेतू साध्य झाला म्हणजे झालं.एकुणात, पारंपरिक अपेक्षा, समाजाचा/ पालकांचा दबाव, ताठर स्थैर्य, तडजोडींनी टिकवलेली नाती, तणावाची नोकरी, मनाविरुद्ध पिळवटून जगणं हे जेन-झी नाकारायला बघते आहे. थोडाफार मजबूत पाया आणि त्यावर उभं राहिलेलं म्हटलं तर स्थिर, म्हटलं तर लवचिक असं आयुष्य त्यांना हवंय. त्यांच्यासाठी सेटल होणं म्हणजे मानसिक शांतता, निवांतपणा देणारी नाती, पारदर्शकता, निर्णयांतली लवचिकता, आयुष्याची दिशा बदलण्याचं स्वातंत्र्य, सुखाची वैयक्तिक व्याख्या करता येणं. त्यासाठी त्यांना वेळेचं, वयाचं बंधन नको आहे. इतरांच्या अपेक्षांना पुरून उरायचं ओझं नको आहे. सेटल होणं त्यांच्यासाठी ऐच्छिक पर्याय आहे, अनिवार्य नव्हे!.हे आपण सध्याच्या ट्रेंडबद्दल, जेन-झीच्या एकंदरीत असलेल्या कलाबद्दल बोलत आहोत. सरसकट सगळे असेच वागतायत, विचार करतायत असं नव्हे, पण साधारण विचारप्रक्रियेचा प्रवास या दिशेनं होतो आहे. पारंपरिक जीवनपद्धती हवीशी वाटणारीही बरीच मुलं असतात. पण एकूण कुठल्याही एका साचेबद्ध भूमिकेमध्ये अडकून पडायचं नाहीये त्यांना. आयुष्याबद्दलचे त्यांचे आडाखे सतत बदलणार, अनुभवानुसार चाचपडून पाहिले जाणार, पारखले जाणार. त्यानुसार त्यांना बदलासाठी तयार राहायचं आहे, प्रवाही राहायचं आहे. पतंगाचा दोर त्यांना नको आहे असं नाहीये, पण त्यात भरपूर ढील हवी आहे असं दिसतंय. ती ढील द्यायची आपली तयारी आहे का? नसेल तर ती तयारी करावी लागेल आपल्याला.डॉ. वैशाली देशमुख पुणेस्थित बालरोगतज्ज्ञ व किशोरस्वास्थ्य तज्ज्ञ आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 