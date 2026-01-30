Premium|Generational Bonding: ज्येष्ठ आणि युवा पिढीतील संवादाचा सेतू: 'अनुभव भारत' उपक्रमाची प्रेरणा

विद्या हर्डीकर-सप्रेजुनी आणि नवी पिढी यातला संवाद ही चांगल्या समाजासाठी किती आवश्यक गोष्ट आहे! आणि साहित्य हा त्या संवादाचा दुवा आहे. आपल्या पलीकडे जाऊन आपल्या समाजाशी नाळ जोडण्याचा प्रयत्न मुद्दाम करावा लागतो, पण त्यात वेगळी जाण येते आणि समाधान मिळतं. अमेरिकेत एकदा मला रुग्णालयात दाखल व्हावे लागले तेव्हाची आठवण. सकाळी सकाळी एक आजीबाई तुरुतुरु धावत खोलीत आल्या आणि माझ्या हातात त्यांनी वर्तमानपत्र ठेवलं. त्यांच्याशी गप्पा मारताना समजलं की त्या एका निवृत्त वसाहतीत राहतात आणि हे काम स्वयंसेवा म्हणून करतात. ‘‘मी तुमच्यासारख्या रुग्णांसाठी किमान इतकं तरी करू शकते..आणि मग तुम्हाला आनंद झाला की मलासुद्धा छान वाटतं!’’ आजीबाईंच्या एवढ्याशा वाक्यात खूप काही होतं, ते मला भरून पावलं. सकाळी उठून मी नकळत त्यांची वाट पाहत होते. ‘हे माझ्यास्तव’चा वेगळाच आनंद असतो ना? तसाच आनंद मला होत होता. टोचून ठेवलेल्या सुया, थेंब थेंब ठिबकणारा सलाईनचा कंटाळवाणा आवाज, पांढऱ्याफटक भिंती आणि छताला चिकटलेला पंखा, सगळं विसरायला लावणारा आजीबाईचा हसरा चेहरा आणि नकळत आमच्यात निर्माण झालेला एक अनुबंध. बाहेर पडताना त्यांनी प्रेमानं विणून दिलेले लोकरीचे पायमोजे मी कधीच विसरले नाही. मग एकदा त्यांच्या त्या निवृत्त वसाहतीत गेले. काळाच्या उदास सावल्या चेहऱ्यांवर घेऊन बसलेले काही लोक पाहिले. त्यांच्या काळज्या नि सुरकुत्या मी घेऊ शकत नव्हते. पण किमान आठवड्यातून एकदा त्यांना भेटायला जायचं, काहीतरी वाचून दाखवायचं एवढं तरी करावं असं वाटलं. आपल्या वाटेकडे कोणीतरी डोळे लावून बसत आहे ही भावना माझ्यासाठीसुद्धा सुखकर होतीच ना!घरी आई-वडिलांना आठवड्यातून एकदा शनिवारी फोन करायचे मी, तेव्हा तेसुद्धा फोनची वाट पाहत असायचे. मग वडील एकटे राहिले, तेव्हाही मी तीच प्रथा सुरू ठेवली. बोलता बोलता वडील म्हणाले, ‘‘शनिवार, रविवार मजेत जातात. मुली, जावई, नातवंडे चक्कर टाकत असतात. पण सोमवार संध्याकाळ अगदी खायला उठते,’’ आणि मला गलबलून आलं! त्यानंतर माझा फोनचा दिवस मी सोमवार केला..Premium|Artificial Intelligence: कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा धोकादायक खेळ; पिढीच्या भावनिक नात्यांवर संकट.या सगळ्या अनुभवाचा विचार करताना आम्हाला ज्येष्ठ आणि युवा यांना जोडून देणारा ‘अनुभव भारत’ असा एक उपक्रम करावा असं वाटलं. आमच्या मराठी अमेरिकी मुलांना गावातल्या ज्येष्ठ अमेरिकी मराठी लोकांबरोबर भारत यात्रेला पाठवण्याची कल्पना होती. या अनुभवाचा आणि अनुबंधाचा दृश्य परिणाम दिसला, तो आम्ही उत्तररंग विषयावरची दोन दिवसांची परिषद केली तेव्हा.हे युवक आपणहोऊन उत्साहानं व्यवस्थेच्या मदतीला आले. परिषदेनंतरच्या श्रमपरिहार मेळाव्यात आम्ही त्यांचे आभार मानण्याआधी त्यांनीच आमचे आभार मानले. कारण या युवकांनी नुसतीच आमची दृक्श्राव्य माध्यमं सांभाळली नव्हती, तर परिषदेतली भाषणं आणि चर्चा अगदी नीट ऐकल्या होत्या. ‘आमचे आई बाबा निवृत्त होणार, वुद्ध होणार तेव्हा त्यांच्यासाठी काय काय करावे लागेल ते आम्हाला समजले आणि आम्हीसुद्धा कधीतरी या वाटेनं जाणार, तेव्हा आम्हाला काय प्रश्न येतील याचे विचारसुद्धा मनात आले,’ असा त्यांचा प्रतिसाद होता. कुठेतरी त्यांच्या संवेदनांच्या तारा नकळत छेडल्या गेल्या होत्या..सायली ही अशीच एक संवेदनाशील युवती. भारतात जन्मलेली पण अमेरिकी विद्यापीठात शिकत असलेली. ती तिसरीत असताना त्यांच्या शाळेतून ‘बालपणीच्या कविता’ असा कार्यक्रम झाला होता. मग या कविता सिप्ला कॅन्सर सेंटर आणि त्यांसारख्या संस्थामध्ये जाऊन सादर केल्याच्या तिच्या आठवणींतून तिला तिचा तिसावा वाढदिवस साजरा करण्याची कल्पना सुचली. डिसेंबरमध्ये भारतात आल्यावर तिनं आपल्या वाढदिवसानिमित्त पुण्यातल्या निवारा वृद्धाश्रमात ‘बालपणीच्या कविता’ हा कार्यक्रम केला. कार्यक्रम सुरू होण्याआधी सर्व आजी-आजोबांना कवितांची छोटी पुस्तिका देण्यात आली.सायली सांगत होती, ‘‘बरेच आजी-आजोबा त्या पुस्तिकेतल्या कविता आमच्याबरोबर गात होते, अगदी शाळेच्या बाकावर बसून मित्र-मैत्रिणींसोबत गायल्यासारखे. स्टेजवर बसून गाताना, प्रेक्षकांमध्ये बसलेल्या आजी-आजोबांना चालीसकट कविता म्हणताना बघून फार गंमत वाटत होती. कार्यक्रमाला भरभरून प्रतिसाद मिळाला. कार्यक्रमाच्या शेवटी सगळ्या आजी-आजोबांनी त्यांची पसंती कळवली. ‘सगळ्या कविता अजूनही तोंडपाठ असल्यासारख्या वाटल्या. शाळेची सुंदर आठवण करून दिलीस’ असं माझ्या चेहऱ्याला कुरवाळत एक आजी सांगत होती.’’.या निमित्तानं सायलीनं प्रथमच ही संस्था पहिली. ज्यांना आधार नाही किंवा असेल तर आधार पुरवू शकत नाहीत, अशांसाठी ‘निवारा’ आहे. निराधार असले तरी ते केविलवाणे दिसले नाहीत. आपापलं आयुष्य मनापासून जगण्याचा प्रयत्न करत आहेत असं तिला जाणवलं. त्यांनी आपापले मित्र मैत्रिणी जमवले आहेत. आश्रमातलं नियमित राहणीमान, व्यवस्थित आहार आणि योगसाधना, संध्याकाळी गप्पा आणि मनोरंजन, महिन्यातून एक-दोन वेळा बाहेर सहली... एकूण आत्मसन्मानाचं भान जपत आणि माणूस म्हणून मिळणारी प्रतिष्ठा जपत जीवन जगता येतं.सायलीशी गप्पा मारताना मुग्धालाही निवाराची आठवण झाली. तिच्या सतरा-अठराव्या वर्षी तीसुद्धा तिथं मराठी लेख वाचून दाखवायला जात असे. ती सांगत होती, ‘‘मी तिथं गेले तेव्हा दुःखी झाले होते, कारण अनेक वृद्ध एकटे, कोणी काळजी घेत नसलेले असे होते. ते भरभरून बोलत होते, आठवणी सांगत होते, पण मी जेमतेम १८ वर्षांची, नेमक्या काय गप्पा माराव्यात ते समजत नव्हतं. त्यावेळी मला पहिल्यांदा जाणवलं, की जुनी आणि नवी पिढी यातला संवाद ही चांगल्या समाजासाठी किती आवश्यक गोष्ट आहे! आणि साहित्य हा त्या संवादाचा दुवा आहे. आपल्या पलीकडे जाऊन आपल्या समाजाशी नाळ जोडण्याचा प्रयत्न मुद्दाम करावा लागतो, पण त्यात वेगळी जाण येते आणि समाधान मिळतं.’’आपल्यापलीकडे जाऊन समाजाशी नाळ जोडणारे आणखी एक आजोबा आहेत. वयाच्या सत्याऐंशीव्या वर्षी ते जवळच्या शाळेत जाऊन पहिली ते चौथीच्या मुलांना इंग्रजी आणि गणित शिकवतात. या मुलांचे आईवडील बहुतेक सगळे अशिक्षित किंवा इंग्रजी न येणारे असल्यामुळे या मुलांना घरी मदत करणारे कोणी नसते. हे जाणून हे आजोबा तिथं शिकवतात. मोठ्या मोठ्या कॉन्व्हेंट शाळांतून शिकवण्याचा साठ वर्षांचा अनुभव असणाऱ्या या आजोबांनी मागे पडणाऱ्या या मुलांसाठी विशेष विचार करून शिकवण्याच्या पद्धती तयार केल्या आहेत. त्यामुळे मुले हमखास शिकतात. आणि त्याचा आनंद त्यांच्या डोळ्यात पाहून आजोबा सुखावतात. मुले या आजोबांची वाट पाहत असतात. एरवी एकाकी असणाऱ्या या आजोबांना ‘आपल्या वाटेकडे कोणी तरी डोळे लावून बसत आहे’ ही भावना किती सुखकारक वाटत असेल!.Permium|Senior citizen lifestyle and mental health: चला राहू आनंदात.एका संस्थेत अनाथाश्रम आणि वृद्धाश्रम एका छत्राखाली चालतात. त्यातून ज्येष्ठ नागरिकांचा मुलांबरोबर एक दुवा जुळतो. त्यांना एक हेतू मिळतो आणि मुलांनाही आजी-आजोबांचा आधार मिळतो. असे ‘जाणिवांचे पूल’ समाजातले अनेक वयोगटाचे आणि थरातले लोक बांधताना दिसतात. वाढदिवसानिमित्त वृद्धाश्रमातल्या आजी-आजोबांना जेवण देण्यापासून भाऊबीजेच्या भेटी देण्यापर्यंत अनेक उपक्रम लोक करतात. वृद्धाश्रम कल्पनेबद्दलची ‘दया’ भावना किंवा ‘तिथं आपल्याला टाकतात’ अशी दुराव्याची भावना कमी व्हायला या सगळ्याची नक्कीच मदत होते.ज्येष्ठ नागरिकांना आपल्या निवृत्तीचं नियोजन करताना कोणी युवा विचारसाथी म्हणजे ‘थिंकिंग पार्टनर’ मिळाले तर अशीच ‘एकमेका साहाय्य करू’ साखळी तयार होऊ शकते. त्यातून युवक आपल्या आई-वडिलांच्या निवृत्तीचा विचार अधिक सजगपणे करतील आणि आपल्याही निवृत्तीचं नियोजन करू लागतील. निवृत्ती नियोजनाचं उत्तम वय म्हणजे तिशी! विद्या हर्डीकर-सप्रे टेक्सासमधील डलासस्थित लेखिका आणि उत्तररंग उपक्रमाच्या सहसंस्थापक आहेत. 