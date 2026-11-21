दहा दिवसांपूर्वी ग्लासगोवरून वांगथोई बोलताना म्हणाला होता, ‘‘लोई (मित्रा), परवा सरावाच्यावेळी वेटलिफ्टिंग करताना कितीतरी वर्षांनी डाव्या पायात कळ आली होती बघ. पण आता मी एकदम ओके आहे. आमचे इंडियन डॉक्टर व फिजिओथेरपिस्ट माझ्यावर योग्य उपचार करत आहेत आणि स्पर्धेपर्यंत करत राहतील. आय होप, ही डाव्या पायात येणारी वेदना ‘डी-डे’ला माझ्या गोल्ड मेडलच्या आड येणार नाही...’’जोधपूरच्या एम्स हॉस्पिटलमध्ये जनरल वॉर्डमध्ये वांगथोईचे वडील पायखोंबा बेडवर अर्धनिद्रिस्त अवस्थेत पहुडले होते. सकाळीच किमोथेरपीचं पाचवं सत्र पूर्ण झालं होतं. एकही दिवस पूर्ण न भागलेली भूक, जगण्याचा अव्याहत संघर्ष आणि कुटुंबाची काळजी यामुळे पायखोंबाचं मन थकलं मन होतं आणि शरीर हाडाचा सापळा होता. त्याला कॅन्सरचा उपचार सहन होत नव्हते. त्यामुळे कॅन्सर विभागातून उपचार घेऊन परतलेल्या पायखोंबानं कसेबसे चार घास खाल्ले आणि डोळे मिटले होते.वांगथोईमधली क्षमता व्हिक्टरला दिसली होती. त्यामुळे त्यानं वांगला आपल्या पंखांखाली घेतलं होतं व कुशल जोहरीप्रमाणे त्याच्यातील क्रीडा कौशल्याला आकार दिला होता. व्हिक्टरच्या प्रशिक्षणाला व वांगथोईच्या मेहनतीला आज गोमटं फळ आलं होतं. तो ग्लासगो वेटलिफ्टिंग स्पर्धेत सुवर्णपदकाचा प्रबळ स्पर्धक होता. बस, त्याच्या व सुवर्णपदकाआड त्याचं पायाचं जुनं वेदना देणारं दुखणं येऊ नये...ग्लासगो, स्कॉटलंड. पहाटे चारची वेळ. रात्रीचं काळं-निळं आकाश आता सावकाश रंग बदलत लाल-पित रंग धारण करताना सूर्योदयाच्या आगमनाची सूचना देत होतं. आसमंतात प्रसन्न गारवा ब्ल्यू बगल व पांढऱ्या गुलाबांच्या सुगंधासह दरवळत होता.वांगथोई रेडिसन रेड हॉटेलमधल्या त्याच्या रूमच्या बाल्कनीत उभा होता. त्याचे आंतरराष्ट्रीय कोच व्हिक्टरनं ठरवून दिलेला त्याचा व्यायाम झाला होता आणि बरोबर साडेपाचला त्यांच्यासोबत वांगथोईला सरावाला जायचं होतं. त्यापूर्वी तासभराचा वेळ त्याच्या हाती होता. त्याला सूर्योदयाच्यावेळी सनमाही देवाची प्रार्थना पेना वाद्य वाजवून करायची होती. त्यानंतर पाच वाजता त्याला चुराचांदपुरहून फ्लोरेन्सचा व्हिडिओ कॉल येणार होता; त्याला आजच्या वेटलिफ्टिंगच्या स्पर्धेसाठी ‘बेस्ट लक’ देण्यासाठी.त्याच्या हातात पेना हे मैतेईंचं पारंपरिक वाद्य होतं. ते वाजवत व गाणं म्हणत त्याला त्याच्या घराण्याचं कुलदैवत असलेल्या लायनिंगथॉ देवाला जागं करायचं होतं. गेली दहा वर्षं सराव व खेळानिमित्त तो इंफाळपासून दूर होता, पण आईच्या प्रेमळ धाकामुळे तो कुठंही असला, तरी त्यानं कधीही पहाटेचा सूर्योदयाचा ‘यकाईरोल’ विधी (द अवेकनिंग रिच्युअल) चुकवला नव्हता. व्हिक्टरनं त्याला त्याबद्दल छेडलं तेव्हा वांगथोई म्हणाला होता, ‘‘सर, हे माझं केवळ रिलिजियस रिच्युअल नाहीये. एक प्रकारचं मेडिटेशन आहे, मन शांत व सकारात्मक ठेवण्यासाठी. त्याचा मला खेळासाठी फायदा होतो!’’‘‘तसं असेल तर हरकत नाही. पण प्रॅक्टिसचा वेळ त्यामुळे कमी होणार नाही याची दक्षता घे. पुढे मी तुझा कोच असेन-नसेन, बट डोन्ट फर्गेट माय अॅडव्हाइस. नो कॉम्प्रमाइज इन युवर डेली प्रॅक्टिस सेशन ऑफ मिनिमम थ्री अवर्स!’’‘‘मी तुमचा हा स्पोर्ट््स मंत्रा आयुष्यात कधीच विसरणार नाही सर. दररोज पहाटे सनराइजच्यावेळी फक्त पंधरा मिनिटं मी माझ्या या मेडिटेशन रिच्युअलला देतो, टू कीप मायसेल्फ पॉझिटिव्ह ॲण्ड काम!’’वांगथोईचं पेनावादन आणि त्याच्या संगतीनं पारंपरिक गीतगायन फ्लोरेन्सला नेहमीच मंत्रमुग्ध करायचं. एकदा ती त्याला म्हणालीसुद्धा होती, ‘‘तुझ्या प्रेमात पडण्याचं हे एक कारण होतं वांगू!’’एव्हाना समोरची प्राची उजळली आणि सूर्याचा तेजःपूंज सोनेरी तांबूस गोळा पूर्वेच्या प्रांगणात अवतरला. वांगथोई डाव्या हातातल्या पेनाच्या तारा चेईझिंग या दोन्ही बाजूला घुंगरू लावलेल्या धनुष्याकृती पट्टीनं प्रथम संथ गतीनं, मग काही वेळानं द्रुतगतीनं छेडत सूर्याकडे पाहत गाऊ लागला,‘‘हे परमदयाळू सनमाही देवाप्रभात झालीऊर्जावान सूर्यदेवाचं आगमन झालं आहेआता जागे व्हाअन् आम्हा भक्तांना दर्शन द्या!’’.Premium|Global South Countries : ‘ग्लोबल साऊथ’चा वाढता प्रभाव; जागतिक सत्तासंतुलनात कोणते बदल घडणार?.चुराचांदपुरच्या कुकी-झोच्या इलाक्यातल्या प्राथमिक शाळेतल्या निर्वासितांच्या छावणीत एका खोलीत दाटीवाटीनं वीस-बावीस स्त्रिया व छोटी मुलं गाढ झोपेत होती. आपल्या आईशेजारी झोपलेली फ्लोरेन्स मात्र डोईवरून रजई घेऊन मोबाईलवर वांगथोईला व्हिडिओ कॉल लावायचा मघापासून प्रयत्न करत होती. कॉल लागत नव्हता, त्यामुळे ती चांगलीच हिरमुसली. आज तिच्या ‘वांगू’चा वेटलिफ्टिंगमध्ये कदाचित इतिहास घडवणारा दिवस होता. तो ग्लासगोच्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत पदक मिळवणार याबद्दल त्याचे भारतीय कोच माणिकदास आणि गेले वर्षभर कोचिंग करणारे आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे प्रशिक्षक व्हिक्टर यांची खात्री होती. फक्त पदकाचा रंग कोणता हाच प्रश्न शिल्लक होता. आपल्या प्रियकरानं सुवर्णपदक मिळवून, वेटलिफ्टिंगमधलं आंतरराष्ट्रीय पदक मिळवणारा पहिला मणिपुरी पुरुष खेळाडू व्हावं, यासाठी फ्लोरेन्सला आज ग्लासगोच्या वेळेनुसार सकाळी पाच वाजता त्याचं मेडिटेशन झाल्यावर शुभेच्छा द्यायच्या होत्या. पण दहा मिनिटं झाली तरी व्हिडिओ कॉल लागत नव्हता.मग तिनं काहीएक विचार करून अंगावरची रजई बाजूला सारली. बाजूला मोठ्यानं घोरणाऱ्या आईकडे तिला पाहून हायसं वाटलं. ती उठून दाराशी आली. ती हलकेच दार उघडणार तोच दम्याची उबळ दाबत तिच्या गावच्या, आईच्या नात्यातल्या एक वृद्धेनं तिला विचारलं, ‘‘कुठं चाललीस पोरी या वेळी?’’‘‘कुठं जाणार यावेळी?’’ असा प्रतिप्रश्न करत ‘वॉशरूम नाही, तर आणखी कुठं?’ असा अंगुलीनिर्देश करत बाहेर आली. थंड हवा तिचा चेहरा कुरवाळू लागली. मनात व नजरेत प्रियकर वांगथोई असल्यामुळे ती थंडी तिला गुलाबी रोमांचक वाटली. ती शाळेच्या समोरच्या विस्तीर्ण क्रीडांगणातल्या एका लाइटच्या खांबाजवळ आली. तिनं मोबाईल ऑन केला आणि मनोमन तिच्या कुकी-झो घराण्याची इष्ट देवता इंगोईचं स्मरण करत ‘पटदिशी व्हिडिओ कॉल लागू दे’ अशी आळवणी केली, आणि क्षणार्धात व्हिडिओ कॉल लागला. ती खुदकन हसली.पलीकडे वांगथोई होता. तिचं प्रसन्न हास्य पाहून तो म्हणाला, ‘‘हाय, मार डाला मेरी जान!’’‘‘दिल्ली कॅम्पमध्ये बरंच हिंदी शिकलास वाटतं...’’‘‘हो. जशी तू कोलकाता कॅम्पमध्ये शिकलीस...’’ वांगथोई म्हणाला, ‘‘देशाच्या कानाकोपऱ्यातून आलेल्या खेळाडूंना परस्पर संवादासाठी इंग्रजी किंवा हिंदीच बोलावी लागते ना. पण मोहब्बतीचं बोलण्यासाठी हिंदी अधिक मीठी वाटते. पण तू का हसलीस ते सांग ना...’’तशी ती किंचित लाजत म्हणाली, ‘‘मघापासून व्हिडिओ कॉलसाठी प्रयत्न करत होते, पण लागत नव्हता. तेव्हा इंगोई देवीची आळवणी केली. तिकडं तूही तुझ्या लायलिंगथॉ देवाला जागं करण्यासाठी गात होतास. सध्या आपल्या मणिपूरमध्ये मैतेई व कुकींमध्ये रक्तरंजित संघर्ष सुरू आहे, पण आपले देव असं भांडत नाहीत. एक होऊन आपल्या दोघांमध्ये संभाषण व्हावं, म्हणून व्हिडिओ कॉल कनेक्ट करून देतात... या विचारानं मी हसले होते वांगू!’’‘‘माय डिअर फ्लोरेन्स डार्लिंग, आज माझा दिवस आहे असं माझे दोन्ही कोच म्हणतायत. खरंच आजचा दिवस माझा असेल?’’‘‘सेंट परसेंट’’ आणि फ्लोरेन्स तिच्याही नकळत कुकी बोलीभाषेत बोलू लागली, ‘‘डा नांग - दा पक्कान विश्वास ताहि, नांग आज गोल्ड मेडल जिंकलोई. किहींग नांग डा- गी चाहल असेंग ना? नांग डा - गी हिदोम चाहत नांग ना?’’ (माझा तुझ्यावर पूर्ण विश्वास आहे. तू आज नक्की गोल्ड मेडल जिंकशील. कारण तुला माझं व्हायचं आहे ना? माझ्यावर मनापासून प्रेम आहे ना?)‘‘ऑफकोर्स! का नही अ फत देऊहना, का लुंगसेत ही बांगजाह आ मसाज ही नांग की हिल नुआम?’’ (माझं तुझ्यावर किती किती प्रेम आहे, हे सांगायला हवं?)‘‘मला माहीत का नाही? पण पुन्हा पुन्हा तुझी प्रेमाची कबुली माझ्या कुकी भाषेत तुझ्याकडून ऐकाविशी वाटते. कारण आजचा काळ विपरीत आहे. तुमचे मैतेई आणि आमचे कुकी-झो एकमेकांच्या जिवावर उठलेत. आपण कसे एक होणार वांगू?’’ बोलता बोलता ती भावनाविवश झाली व तिच्या नकळत तिला हुंदका फुटला.‘‘तू... तू पाणावल्या डोळ्यांनी अधिक सुंदर वाटतेस फ्लोरेन्स. तिथं असतो तर ते ओठांनी टिपले असते. खैर... वो दिन भी दूर नही!’’ तिच्या मनातली उदासी व साशंकता दूर करावी म्हणून तो रोमँटिक बोलू लागला.‘‘म्हणजे मला आधी रडवणार आणि अश्रू ओठांनी टिपून प्रेम करणार तर?’’‘‘ये हमारी मोहब्बत की स्टाइल है जानेमन!’’‘‘पुन्हा हिंदी?’’‘‘चांगलं वाटतंय ना!’’‘‘हो. तू मला असं खूश करणार असशील मीठी हिंदी बोलून, तर रोज डोळ्यांतून पाणी काढायला मला आवडेल राजा!’’‘‘ओ... नो! मी गमतीनं म्हटलं. तू माझी झाल्यावर, माझ्या घरी आल्यावर कधीच तुझ्या डोळ्यांत पाणी येणार नाही, एवढं प्रेम करीन... सुख-आनंद देईन. आय प्रॉमिस!’’‘‘ओके... ओके. फार लाडात येऊ नकोस. खूप वेळ बोललो. तुझं मन डिस्ट्रॅक्ट व्हायला नको म्हणून थांबू या. फक्त एवढंच म्हणते, आज तू नक्कीच पदक जिंकशील वांगू! आजचा दिवस तुझा आहे... म्हणून माझाही आहे.’’त्यानं मोबाईल स्क्रीनवर ओठ ठेवत रोजच्याप्रमाणे निरोपाचं चुंबन घेतलं. ते ग्लासगोवरून चुराचांदपुरला तिच्या धडधडणाऱ्या हृदयापर्यंत पोहोचलं. तिनंही प्रत्युतरादाखल आपल्या मोबाईल स्क्रीनवर ओठ ठेवून च्युक् आवाज करीत म्हटलं, ‘‘ऑल द बेस्ट!’’ आणि फोन बंद केला.ती परत खोलीत आली व आईशेजारी आवाज न करता झोपली, आणि एकदम तिचं मन चुकचुकलं... आपण शेवटी बेस्टलक देताना गोल्ड मेडलऐवजी तू पदक नक्की जिंकशील असं का म्हटलं? त्यानं काही फरक पडला तर? ‘ओ... नो... नो...’ असं आपल्या गालावर हातानं मारत पुटपुटली व इंगोई देवीला, तिच्या वांगूला सुवर्णपदक मिळू दे, अशी कितीतरी वेळ आळवणी करत राहिली. मग केव्हातरी तिला झोप लागली, पण झोपेतही ती काहीशी अस्वस्थच होती.ग्लासगो शहराच्या मध्यभागातून नितळ निळ्या पाण्याची क्लाइड नदी संथपणे वाहत होती. शहराला एक अलौकिक सौंदर्य बहाल करणारी ही नदी! तिच्या काठी असणारी आधुनिक वास्तुकलेची एक देखणी इमारत म्हणजे स्कॉटिश इव्हेंट कॅम्पस - एसईसीची भव्य इमारत. त्या इमारतीतलं अर्माडिलो सभागृह राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा २०२६चं वेटलिफ्टिंग खेळाचं ठिकाण होतं.तिथं वांगथोईनं कोच व्हिक्टरसह सरावासाठी प्रवेश केला, तेव्हा सकाळचे सात वाजले होते. त्याच्या बाजूला असलेल्या अद्ययावत जीमकडे जाताना त्याची नजर पदक प्रदान समारंभाच्या तीन भिन्न उंचीच्या पोडियमकडे व त्यामागं असलेल्या तीन ध्वजस्तंभांकडे गेली. काल सायंकाळी इथंच नंबर एकच्या पोडियमवर उभ्या असलेल्या त्याच्या मणिपूरच्या व त्याच्याच मैतेई समाजाच्या मीराबाई चानूला पदाधिकाऱ्यानं वेटलिफ्टिंग खेळातलं गोल्ड मेडल घालतानाचा प्रसंग नजरेसमोर आला. ‘जन गण मन’ राष्ट्रगीताच्या धूनवर भारताचा तिरंगा वर जात होता. तिथं असलेल्या अनेक भारतीय प्रेक्षक व खेळाडूंसह त्यानंही आनंदानं तिरंग्याला सलामी देत राष्ट्रगीत गायलं होतं.पदक समारंभानंतर वांगथोईनं तिचं हस्तांदोलन करत अभिनंदन केलं, तेव्हा ती प्रसन्न हसत आपल्या शुभ्र दंतपक्ती दाखवत म्हणाली, ‘‘उद्या मला तुझं अभिनंदन करण्याचं व तिरंग्याला सलामी देण्याचं भाग्य मिळणार आहे ब्रो. उद्याचा दिवस तुझा असणार आहे. आय अॅम कॉन्फिडन्ट!’’जीममध्ये व्हिक्टरच्या निगराणीखाली सर्वप्रथम सायकलिंग करत वॉर्मअप करताना त्याच्या मनात मीराबाई चानूचे ते शब्द पुन्हा पुन्हा निनादत होते. त्यामुळे एक अपूर्व आत्मविश्वासानं त्याचा चेहरा फुलून आला होता. सरावानंतर त्यानं प्रत्यक्ष स्पर्धेसारखं, पण बारबेलला दहा किलोग्रॅम कमी वजनं लावून स्नॅच करत एका झटक्यात सफाईनं वजन उचललं, तेव्हा व्हिक्टरच्या चेहऱ्यावर ‘वेल डन’चं मंद स्मित तरळलं. त्यामुळे उत्तेजित होत वांगथोईनं क्लीन ॲण्ड जर्क श्रेणीत वजन उचलण्याचा सराव केला. पण तिसऱ्या प्रयत्नाच्यावेळी खांद्यापर्यंत बारबेल आणखी वर उचलताना डावा पाय पुढे व उजवा पाय मागे करून स्क्वॉट पोझिशन घेताना त्याच्या डाव्या पायात वेदनेची एक बारीक कळ उमटली. तरीही त्यानं ती सहन करीत क्लीन ॲण्ड जर्कचा वेटलिफ्टिंग प्रकार यशस्वीरित्या पूर्ण केला.मग व्हिक्टरकडे येत म्हणाला, ‘‘सर, क्लीन ॲण्ड जर्कच्या तिसऱ्या वेळी डाव्या पायात किंचित वेदनेची कळ उमटली, पण ती सहन करण्याजोगी होती. तरीही तुम्हाला हे सांगणं माझं कर्तव्य होतं. प्लीज, गाइड मी.’’व्हिक्टर त्याच्याकडे गंभीरपणे काही क्षण पाहत राहिला. त्याच्या त्या एकटक नजरेनं वांगथोई मनोमन भेदरला. ‘व्हिक्टरला वेगळीच भीती वाटतेय का? स्पर्धेच्या दिवशी सरावाच्यावेळी आलेली वेदनेची कळ काय सूचित करतेय?’‘‘वांगथोई, इथं ग्लासगोला मागच्या आठवड्यात आल्यावर तू अशीच तक्रार केली होतीस. इज इट सीरियस इन युवर व्ह्यू ॲज अ वेटलिफ्टर?’’‘‘नो... नॉट अॅट ऑल सर.’’ वांगथोई शांतपणे म्हणाला, ‘‘हे माझं बालपणापासूनचं दुखणं आहे. आजवर कधी त्यामुळे मला प्रत्यक्ष स्पर्धेच्यावेळी त्रास झालेला नाही.’’‘‘तरीही आपण डॉक्टर व फिजिओथेरपिस्टचा सल्ला घेऊ. तुझ्या बरोबरीचा मलेशियाचा तुझा प्रतिस्पर्धी खेळाडूपण तुझ्याइतकाच तयारीनं इथं आला आहे. प्रत्यक्ष स्पर्धेच्यावेळी एक्स्ट्रा माइल्स एफर्ट््स व स्ट्रेंथनं जो खेळतो तो जिंकतो हे मी तुला पुन्हा एकदा सांगतो.’’ व्हिक्टर खुर्चीवरून उठत म्हणाला, ‘‘चल, आपण डॉक्टरकडे जाऊ या. तिथंच मी फिजिओथेरपिस्टला बोलवून घेतो. लेट्स डू एव्हरीथिंग पॉसिबल टू कंट्रोल युवर इंज्युरी पेन.’’वांगथोईच्या डाव्या पायात वजनासह स्क्वॉट पोझिशन घेताना दोन-चार वेळा अशी वेदना यापूर्वी झाली होती, पण प्रत्यक्ष खेळातील त्याच्या परफॉर्मन्सवर आजवर काही परिणाम झाला नव्हता. पण आज राष्ट्रकुलच्या सर्वोच्च स्पर्धेत तो झाला तर...वांगथोईच्या मनातले ते साशंक भाव व्हिक्टरनं नजरेनं वाचले व त्याचा खांदा थोपटत म्हणाला, ‘‘डोंट वरी. सर्व काही व्यवस्थित होईल!’’रेडिसन रेड हॉटेलच्या मेडिकल विंगकडे जाताना त्याच्या मनात डाव्या पायात सर्वप्रथम कळ व त्यामुळे झालेली वेदना केव्हा झाली त्याची नकोशी व त्रासदायक वाटणारी स्मृती जागी झाली. तो बालमजूर म्हणून जगण्यासाठी संघर्ष करताना इंफाळ-चुराचांदपुर हायवेवरच्या ढाब्यावर काम करतानाचा पंधरा वर्षांपूर्वीचा तो प्रसंग त्याच्या नजरेसमोरून विद्युतवेगानं सरकत गेला.मध्यरात्री ट्रकमधून आलेलं धान्याचं शंभर किलोचं पोतं पाठीवर घेऊन ढाब्याच्या चार उंच पायऱ्या वेगानं चढण्याचा वांगथोईला एव्हाना चांगलाच सराव झाला होता. त्या मध्यरात्रीही त्यानं एकट्यानं सहजतेनं चार पोती खांद्यावरून वाहत ढाब्याच्या धान्यकोठारात नेऊन ठेवली, पण पाचवं शेवटचं पोतं पाठीवरून घेऊन पायऱ्या चढताना त्याच्या डाव्या पायात चमक भरली व त्याच्या तोंडून ‘इमागो’ (आई गं) असे शब्द बाहेर पडले. खुर्चीवर बसलेला ढाब्याचा मालक चाओबा उठून त्याच्याजवळ आला व त्याच्या पाठीवरचं पोतं खाली ठेवायला मदत केली आणि करडेपणानं विचारलं, ‘‘वांग, नहाक्को करिगी येंगबा थोक्लीब्रा?’’ (काही त्रास होतोय का वांग?) ‘‘नत्ते सर. करितोई नत्ते. सोपान चोंगबा मतमदा एमी लेफ्ट पाडदादा कळ थोक्ले.’’ (नाही सर. काही नाही. बस, पायऱ्या चढताना डाव्या पायात अचानक कळ आली.)खरंतर वांगथोईच्या डाव्या पायातली वेदनेची कळ अजूनही डंख मारीत होती. पण चाओबा ढाब्यावर काम करणाऱ्यांना कधीच दयामाया दाखवत नसे. आपण जर खूप त्रास होतोय म्हणून सांगितलं तर तो आपल्याला कामावरून काढून टाकेल व रोजचे दीडशे रुपये बुडतील, या विचारानं कष्टपूर्वक स्वतःला शांत ठेवत वांगथोई म्हणाला होता, ‘‘मी आता भांडी घासतो व ढाबा बंद करतो... मी एकदम ओके आहे, सर!’’त्याच्या डाव्या पायातली ती वेदना काही दिवसांतच आपोआप कमी झाली. पण अधूनमधून ती उमटायचीच. खास करून वेटलिफ्टिंगच्यावेळी स्क्वॉट पोझिशन घेताना...पण ही कळ आज तरी या स्पर्धेच्या दिवशी सरावाच्यावेळी यायला नको होती. सहा तासांनी स्पर्धेच्यावेळी पुन्हा त्रास झाला तर...?‘ओ... नो. मला आज वेदनेवर विजय मिळवलाच पाहिजे. माझ्या बालमजुरीच्या काळ्या दिवसांचा काळा व्रण मला कायमस्वरूपी मिटवून टाकायचा आहे.’ मन उदास करणारे विचार झटकून टाकण्याच्या इराद्यानं वांगथोईनं स्वतःला मनोमन बजावलं. हा माइंड गेम त्याला व्हिक्टरनं शिकवला होता. स्पर्धात्मक खेळात मन शांत व सकारात्मक ठेवण्याचं तंत्र शिकवलं होतं. त्याचा वापर सुरू करत त्यानं मन शांत केलं... ‘डॉक्टर व फिजिओथेरपिस्टकडून उपचार करून घेत आराम करायचा आणि काल मीराबाई चानू जशी एक नंबरच्या पोडियमवर उभं राहून पदाधिकाऱ्यांकडून गळ्यात सुवर्णपदक घालून घेत होती, तिथं आज मला उभं राहायचं आहे. मला माझ्यासाठी आणि माझ्या देशासाठी वाजलेली राष्ट्रगीताची धून ऐकायची आहे. मुख्य म्हणजे मनातून बालमजुरीचा काळा व्रण कायमचा पुसून टाकायचा आहे. होय, आज मी विजयी होणार आहे. आजचा दिवस माझा असणार आहे!’.Premium|Generation Gap in India : ‘जेन झी’चा प्रेमाचा व्यवहार..!.दुपारचं प्रोटिनयुक्त हलकं भोजन करून तासाभराची विश्रांती घेत असताना वांगथोईच्या मोबाईलनं मेसेज आल्याचा टण् असा आवाज करत सूचना दिली. त्यानं मोबाईल ऑन केला. फ्लोरेन्सचा मेसेज होता... ‘फुटबॉलच्या अॅडव्हान्स कोचिंगसाठी नॅशनल सेंटर ऑफ एक्सलन्स - एनसीओई इंफाळ इथं निवड झाली आहे माझी वांगू! तू जेव्हा पदक जिंकून येशील, तेव्हा मी विमानतळावर तुझं फुटबॉल ट्रेनी म्हणून स्पोर्ट्स ड्रेसमध्ये अभिमानानं वेलकम करेन!’तो मेसेज बातमी वाचताना वांगथोई आनंदानं मनोमन उचंबळून आला आणि त्यानं तिला व्हॉट्सअॅप संदेश पाठवला, ‘हार्टिएस्ट (हार्ट इमोजी) काँग्रॅच्युलेशन्स द गोल्डन बूट विनर ऑफ मणिपूर टायग्रेस. तू वाघिणीप्रमाणे यापुढंही अशीच एका नंतर दुसऱ्या यशाकडे झेप घेत राहशील.’ मेसेजबरोबर त्यानं सेव्ह करून ठेवलेले तिचे दोन फोटो जोडले. पहिला अॅक्शन फोटो होता. साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर एटीन स्पर्धेमध्ये जमशेटपूरला बांगलादेश संघाविरुद्ध सरळ किक मारून फ्लोरेन्सनं जो विजयी गोल केला होता, त्याचा तो फोटो होता. तर दुसरा फोटो स्पर्धेत सर्वाधिक गोल केल्याबद्दल सुवर्ण बुटासह विजयानं फुलून आलेल्या तिच्या देखण्या चेहऱ्यावरचे भाव टिपणारा होता.पाठवलेले दोन फोटो तो क्षणभर पाहत राहिला, मग त्याच्या मनात कसलासा विचार आला. त्या तंद्रीत त्यानं फ्लोरेन्सला दुसरा संदेश पाठवला, ‘तू माझी खऱ्या अर्थानं लेडी लक आहेस. आज माझ्यावर मेहेरबान होशील ना?’तिचं लगेच उत्तर आलं, ‘ऑफकोर्स. माझं लक म्हण की प्रेमाची पुण्याई म्हण, ती मेहेरबान काय फिदा आहे तुझ्यावर वांगू!’ सोबत चुंबनाच्या खूप साऱ्या इमोजी होत्या.आता वांगथोईला आपल्या वेदनेचा विसर पडला होता. त्यानं सावकाशपणे डावा पाय दोन-तीनदा मागे पुढे करून पाहिला. तो त्याला एकदम ओके वाटला. आज आपल्याला स्पर्धेच्यावेळी तिच्या रूपानं ‘लेडी लक’ नक्कीच साथ देईल व डावा पाय त्रास देणार नाही, याची त्याला खात्री वाटली.इंफाळ-चुराचांदपुर हायवेवर ट्रक ड्रायव्हरच्या आवडत्या ढाब्याच्या दर्शनी भागात वांगथोईचा वजन उचलतानाच्या अॅक्शन फोटोचा फ्लेक्स ग्राहकांच्या नजरेस पडायचा. तो फोटा ढाबामालक चाओबानं गतवर्षी अहमदाबादला झालेल्या ‘कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग स्पर्धे’त त्यानं साठ किलो वजन गटात सुवर्णपदक मिळवलं होतं, त्या वेळचा होता. त्याखाली ‘आमचा सहकारी आणि मैतेईंची शान वांगथोई’ असा मजकूर लिहिला होता. कुणी पृच्छा केली की चाओबा फुशारकीनं सांगायचा, ‘‘तो इथं काम करायचा. त्याचं खेळातलं नैपुण्य तो कामावर आल्यावर काही दिवसांतच माझ्या लक्षात आलं होतं. म्हणून त्याला मदत व्हावी, खास करून डाएटसाठी, म्हणून त्याला त्याचं ट्रेनिंग सांभाळून काम करायची मी परवानगी दिली होती. या ढाब्याच्या अन्नावर त्यानं कमावलेली ताकद कामी आली व त्यानं गोल्ड मेडल जिंकलं बघा!’’वांगथोईसोबत पंधरा वर्षांपूर्वी काम करणाऱ्या त्याच्यासारखाच बालमजूर असलेल्या साईथांगनं त्याला हे कळवलं, तेव्हा वांगथोईनं चाओबाला ‘‘माझ्या परवानगीविना माझं नाव व फोटो का वापरतोस?’’ असा जाब विचारला, तेव्हा तो एवढंच म्हणाला, ‘‘सॉरी, पण तेव्हा मी तुला आधार दिला होता ना?’’‘‘मी ते नाकबूल करत नाही सरजी. पण तुम्ही मला काय, साईथांगला काय, भरपूर राबवून घेतलंत व आमचं बालपण हिरावून घेतलंत. खैर...’’ बोलता बोलता तो जुन्या उरस्फोटी कामाच्या आठवणीनं उदास झाला होता.‘‘मी... मी तुझ्या फोटोचा फ्लेक्स काढतो, पण प्लीज, कम्प्लेन्ट करू नकोस.’’क्षणभर विचार करून वांगथोई त्याला म्हणाला, ‘‘नाही करणार. पण माझं नाव व फोटो वापरल्याबद्दल माझ्या घरी चार महिने रोज रात्री जेवण पाठवावं लागेल. सरजी, मापाला (वडिलांना) कॅन्सर डिटेक्ट झालाय, त्यामुळे त्यांची ट्रक ड्रायव्हरची नोकरी गेलीये. मोठा भाऊ त्यांना जोधपूरला क्वार्टर मिळताच घेऊन जाणार आहे. माहीत आहे ना, त्याला एअरफोर्समध्ये एअरमनची नोकरी मिळाली आहे. मी तुम्हाला घरी जेवण पाठवण्याच्या अटीवर माझा फोटो ठेवण्याची परवानगी देतो...’’आज ग्लासगोला वांगथोई सुवर्णपदकाचा प्रबळ स्पर्धक आहे, अशी स्थानिक वृत्तपत्रात स्पोर्ट्स स्टारच्या हवाल्यात बातमी छापली गेली होती. म्हणूनच चाओबानं स्पोर्ट्स चॅनेलचे पैसे भरून वांगथोईचा खेळ पाहण्याची सोय केली. त्यामुळे साईथांग खूश झाला. तो आता त्याच्या बाजूला बसून कॉम्प्युटरवर कस्टमर्सच्या ऑर्डर्स घेऊन त्याची स्लिप काढण्याचं व रोज मिळालेल्या पैशांचा हिशोब ठेवण्याचं काम करत होता. त्याच्यासाठी हे आरामशीर बैठं काम होतं. मुख्य म्हणजे कॉम्प्युटर हाताळण्याच्या कौशल्यामुळे व त्याच्या कामाच्या वेगामुळे तो मालकाचा विश्वासपात्र कर्मचारी झाला होता. ही दहा वर्षं मनापासून काम केल्याबद्दल मालकानं आपल्याला दिलेली बढती आहे, असं साईथांग मानत होता.समोर ऑर्डर देणारं कुणी गिऱ्हाईक नसल्यामुळे चाओबाला तो सांगून उठला व वॉशरूमला जाऊन आला. पुन्हा गल्ल्यावर चाओबाच्या बाजूला खुर्चीवर बसण्यापूर्वी, आपल्यासोबत पंधरा वर्षांपूर्वी बालमजूर म्हणून काम करणाऱ्या व त्यावेळीच दोस्त झालेल्या वांगथोईच्या फोटोकडे अभिमानानं पाहत राहिला. त्याच्या या यशात आपलाही खारीचा वाटा आहे, असं त्याच्या मनात आलं.साईथांग मणिपूरच्या पहाडी भागातून आलेला कुकी-झो समुदायातलच अनाथ मुलगा होता. बस दरीत कोसळल्यामुळे त्याचे शेतमजुरी करणारे आई-वडील दोघंही मृत्युमुखी पडले होते. त्यामुळे पोट भरायचं असेल, तर राजधानीचं शहर इंफाळला जावं लागेल, असा दूरच्या मामाचा सल्ला शिरोधार्य मानून तो कामाच्या शोधात इंफाळला आला होता. इथं त्याला चाओबाच्या ढाब्यात भांडी घासण्याचं व दर दोन तासांनी ढाब्यावर झाडू-पोछा करायचं काम मालकानं दिलं होतं. रोज सोळा तासांचं काम करताना बारा वर्षांचा साईथांग चूर-चूर होऊन जायचा. पण काही महिन्यांतच तो त्या उरफोडी कामालाही सरावला. जगण्यासाठी भागच होतं ते. त्याची ही नोकरी पुढे जरा सुसह्य झाली, जेव्हा तिथं त्याच्याच वयाचा वांगथोई कामासाठी आला. त्याचं घर जवळच होतं. वडील ट्रक ड्रायव्हर होते आणि आई शेतमजूर. मोठा भाऊ मॅट्रिकला होता आणि धाकटा भाऊ व बहीण प्राथमिक शाळेत होते. त्याच काळात ट्रकचा अपघात झाला, म्हणून त्याच्या बापाची नोकरी सुटली होती. तेव्हा शाळेत बॉक्सिंग खेळणाऱ्या वांगथोईनं मोठ्या भावाचं मॅट्रिक पूर्ण होईपर्यंत शाळेला ब्रेक द्यायचं ठरवलं आणि घराला आर्थिक आधार देण्यासाठी तो ढाब्यावर रूजू झाला होता. समवयस्क असल्यामुळे दोघांची अल्पावधीतच गट्टी जमली. परस्परांची मैतेई व कुकी भाषा ते अस्खलितपणे बोलायला शिकले.पुढे काही वर्षांनी वेटलिफ्टिंगमध्ये राष्ट्रीय विजेता झाल्यावर वांगथोईनं आपण प्रेमात पडल्याचं सांगताना साईथांगला म्हटलं, ‘‘ती... ती कुकी आहे. तुझ्याच जिल्ह्यातली. मी कुकी भाषेत माझं प्रेम व्यक्त केलं तिच्यापुढे, तेव्हा तिनं माझ्या मैतेई भाषेत उत्तर देत माझ्या प्रेमाचा स्वीकार केला. तेव्हा तुझी आठवण आली.’’‘‘ती कशी काय?’’‘‘दोन कारणांमुळे. एकतर माझ्या मैतेई मानसिकतेमध्ये आमच्या काही कडव्या कुकी द्वेषी संघटनांच्या अपप्रचारामुळे कुकींबद्दल माझ्या मनात अनेक गैरसमज होते. अकारण तिरस्कार होता. तो तुझ्या दोस्तीमुळे नाहीसा झाला. नाहीतर मी फ्लोरेन्सच्या प्रेमात पडलोच नसतो. दुसरं कारण म्हणजे, तिला माझ्याबद्दल वाटणारं प्रेम केवळ मी तिच्यासारखा खेळाडू आहे म्हणून नव्हतं; पण त्याहून अधिक मी तिच्या भाषेत बोलतो म्हणून होतं. तुला माहीत आहे साई, माझ्या मते मणिपूरची संस्कृती बहुवांशिक आहे. मैतेई, कुकी व नागा हे तीन समुदाय इतिहासकाळापासून एकमेकांशी आपल्या राज्यात बांधले गेले आहेत, त्यामुळे त्यांच्या शांततामय सहअस्तित्वाची क्षीण असणारी मिलीजुली संस्कृती नव्या काळात आपण दृढ केली पाहिजे. निसर्गपूजक मैतेईंनी किंग पामहैबा म्हणजे महाराजा गरीब नवाजनं मणिपूर साम्राज्याचा धर्म वैष्णव केल्यामुळे तो स्वीकारला व आता ते स्वतःला हिंदू धर्माचा भाग मानतात. त्यांनी ख्रिश्चन कुकी व नागांसोबत आपापला धर्म सांभाळत बंधुतेनं राहिलं पाहिजे. हे माझं मत मी फ्लोरेन्सला सांगितलं, तेव्हा त्या पोरीनं मला मिठी मारत म्हटलं, ‘आपलं प्रेम व पुढे एक होणं यामुळे आयडिया ऑफ मणिपूरला थोडा तरी बढावा मिळेल.’ मी तिला म्हटलं, ‘होय डार्लिंग, पण विवाहापूर्वी आपण दोघांनी आपापल्या खेळात केवळ नॅशनल नाही तर इंटरनॅशनल यश मिळवलं पाहिजे.’ ‘तुझं ठीक आहे वांगू; मणिपूर मैतेईंची इंटरनॅशनल वेटलिफ्टिंगची मोठी परंपरा आहे, पण आम्ही कुकी फुटबॉलमध्ये प्रवीण असलो तरी एकूणच इंडिया यात फार मागे आहे. फार तर आमची मजल साफ चॅम्पियन - साउथ एशियन चॅम्पियन होण्यापर्यंत जाईल.’ फ्लोरेन्सचा स्वर बोलताना गंभीर झाला होता, मग खुदकन हसत ती म्हणाली होती, ‘म्हणून अशी अट नको बाबा... तू इंटरनॅशनल चॅम्पियन हो व मी साफ चॅम्पियन होते, मग लग्न करू...’’’वांगथोईचा फोटो असलेला वाऱ्यानं फडफडणारा तो फ्लेक्स पाहताना साईथांगला हा सगळा संवाद आठवला आणि त्याच्या नजरेसमोर फ्लोरेन्स आली. ती साईथांगच्या दूरच्या नात्यातली बहीण निघाली, त्यामुळे साईथांग त्याला कुकी भाषेचा वापर करीत ‘भावी ई-बाई’ (मेहुणा) म्हणू लागला होता.तो परत आपल्या खुर्चीवर येऊन बसला, तेव्हा चाओबा त्याला म्हणाला, ‘‘आज तुझा दोस्त गोल्ड मेडल मिळवेल?’’‘‘मापूसर (मालक), वांगची तेवढी क्षमता आहे, पण त्याचे प्रतिस्पर्धी पण काही कमी नाहीत. शेवटी जो जास्त वेट उचलेल, तोच सिकंदर होणार.’’ साईथांग म्हणाला, ‘‘मी आज सकाळी चर्चमध्ये जाऊन येशूकडे त्याच्या विजयासाठी प्रेअर करून आलोय.’’‘‘मीही आज कार काढून इंफाळच्या श्री श्री गोविंदजी मंदिरात जाऊन आलो.’’ चाओबाच्या कपाळी ठसठशीत कुमकुमतिलक होता. ‘‘आज जर वांगथोई जिंकला तर मी त्याला माझ्या ढाब्याचा ब्रँड अॅम्बेसेडर करेन व अनेक फ्रँचायजी सुरू करेन. तुला एक स्वतंत्रपणे चालवायला देईन...’’साईथांग त्याच्याकडे स्तिमित होऊन पाहत राहिला. ‘काय डोकं आहे मालकाचं धंद्यातलं... मला तो खरंच एक फ्रँचायजी देईल? असं झालं तर खरंच सुखाचे दिवस येतील... आजही बऱ्या स्थितीत असलो तरी उरफोडी कष्टाचे दिवस, त्या वेळचं चाओबाचं कठोर वागणं आणि करपलेल्या बालपणाच्या नकोशा आठवणी मनातून जात नाहीत, तशा स्वप्नातूनही.’ आठ-पंधरा दिवसाला त्या स्वप्नांमुळे साईथांगला मध्यरात्री जाग यायची, मग झोपच लागायची नाही. ‘वांगथोईचंपण असंच होत असेल का?’ भरकटणाऱ्या विचारांतून स्वतःला बाहेर काढत तो चाओबाला म्हणाला, ‘‘तुमची प्रभू गोविंदला केलेली प्रार्थना वाया नाही जाणार मापूसर!’’त्याच वेळी एक ग्राहक आल्यामुळे बोलणं थांबलं. साईथांग त्याच्या ऑर्डरची स्लीप बनवू लागला. मग काही काळ ग्राहकांचा ओघ सुरू राहिला. पण चाओबाच्या प्रश्नाचं आपण ठामपणे होकारार्थी उत्तर का दिलं नाही, यानं त्याचं मन काहीसं संत्रस्त झालं होतं.दहा दिवसांपूर्वी ग्लासगोवरून बोलताना वांगथोई म्हणाला होता, ‘‘लोई (मित्रा), परवा सरावाच्यावेळी वेटलिफ्टिंग करताना कितीतरी वर्षांनी डाव्या पायात कळ आली होती बघ. पण आता मी एकदम ओके आहे. आमचे इंडियन डॉक्टर व फिजिओथेरपिस्ट माझ्यावर योग्य उपचार करत आहेत आणि स्पर्धेपर्यंत करत राहतील. आय होप, ही डाव्या पायात येणारी वेदना ‘डी-डे’ला माझ्या गोल्ड मेडलच्या आड येणार नाही.’’ते ऐकताना साईथांगला वांगचा शंभर किलो धान्याचं पोतं उचलतानाचा तो मध्यरात्रीचा प्रसंग आठवून डोळ्यांत पाणी आलं होतं. तो त्याला म्हणाला होता, ‘‘एवढी मजल मारलीस तू दोस्ता. ऐनवेळी काही विपरीत होता कामा नये.’’‘‘नाही होणार दोस्ता. तुझ्या आणि फ्लोरेन्सच्या बेस्ट विशेस माझ्यासोबत आहेत. पूर्ण इंडियाच्या प्रेयर्स आहेत... मी पदक जिंकून मानानं इंफाळला येईन. बी शुअर!’’ वांगथोईनं त्याला आश्वस्त केलं होतं.साईथांगच्या टेबलावरच्या काचेखाली मालकानं आक्षेप घेऊ नये म्हणून येशू ख्रिस्ताच्या फोटोसोबत इंफाळच्या प्रसिद्ध श्री श्री गोविंद मंदिरातील भगवान श्रीकृष्णाचाही फोटो ठेवला होता. वांगथोई ज्याची श्रद्धेनं करुणा भाकतो, त्या सनामाही संगलेन मंदिराच्या ‘लईनिनथाऊ सनामाही’ देवाचाही फोटो त्यानं मित्राच्या आठवणीसाठी ठेवला होता. साईथांगनं त्या तिन्ही देवांकडे पाहत मनोमन प्रार्थना केली, ‘माझ्या मित्राला आज गोल्ड मेडल मिळू दे.’दुपार संपल्यानंतर ढाब्यावर ग्राहकांची वर्दळ थांबली, तेव्हा साईथांगनं तिथंच भोजन केलं व ढाब्यासमोरच्या झाडाखालच्या छायेत ठेवलेल्या खाटेवर पडून विश्रांती घेऊ लागला. चाओबा घरी गेला होता. डोळ्यांवर सुस्ती येऊ लागली तसं साईनं वेटरला हाक देऊन ढाब्यातून चहा मागवला. तो घेतल्यावर त्याला थोडी तरतरी आली. पण पुन्हा मनात वांगथोईच्या आठवणी जाग्या झाल्या.त्यावेळी वांगथोईपण काही महिने ढाब्यातच साईथांगसोबत राहत होता. तो रोज सकाळी उठून ढाब्यासमोर झाडाच्या आडव्या फांदीला बॉक्सिंग पंचिग बॅग लावून बॉक्सिंगचा सराव करायचा. त्यावेळी साई त्याच्यासोबत असायचा हलकासा व्यायाम करण्यासाठी. तो त्याचा सराव पाहताना म्हणायचा, ‘‘तू मोठा बॉक्सर होशील मेरी कोमसारखा...’’ त्यावेळी वांगथोई फक्त हसायचा व पुन्हा सराव करू लागायचा.एका सकाळी त्या इंफाळ-चुराचांदपुर हायवेवर सर्व्हिस लेनमध्ये काही मुले-मुली व एक थोडासा प्रौढ माणूस रनिंग करत चाओबाच्या ढाब्यासमोरून गेले. पुढे गेलेला तो माणूस मागे परतत वांगथोईजवळ येत म्हणाला, ‘‘तुझ्यात स्कील आहे, पण त्याला सायंटिफिक ट्रेनिंगची जोड हवी. करायची तयारी आहे? आमच्या कॅम्पला येशील?’’वांगथोईला क्षणभर काय बोलावं हेच सुचेना. तेव्हा त्याच्या खांद्यावर थोपटत साईथांगनंच उत्तर दिलं होतं, ‘‘सर, तो कॅम्पला येईल. मी त्याला घेऊन येईन.’’आणि वांगथोईची इंफाळच्या खुमान लँपक स्टेडियममधल्या केंद्रीय क्रीडा विभागाच्या ‘साई - स्पोर्ट््स ॲथॉरिटी ऑफ इंडिया’ या केंद्रात प्रशिक्षणासाठी निवड झाली. तिथं फुटबॉल, बॉक्सिंग आणि वेटलिफ्टिंच्या प्रशिक्षणाची सोय होती. त्या कोचनं, विजय शर्मा ऊर्फ व्हिक्टरनं त्याला बोलावून, ‘तू वेटलिफ्टिंगसाठी अधिक सुटेबल आहेस’ हे समजावून सांगितलं आणि त्याला वेटलिफ्टिंग चमूत सामील करून घेतलं. तो रोज गावाहून सायकलनं स्टेडियमला भल्या पहाटे जायचा व सायंकाळी सहाला परत ढाब्यावर यायचा. त्याचं दररोज एकूण चाळीस किलोमीटर सायकलिंग व्हायचं. थकून परत आल्यावर त्याला फ्रेश वाटावं म्हणून चाओबाची नजर चुकवून साई रोज त्याला दुपारची पण आता कडक झालेली नानरोटी व चहा द्यायचा. ते खाऊन वांगथोई ताजातरोज होत कामाला लागायचा. त्याला सायंकाळी सहा ते मध्यरात्री बारापर्यंत भांडी घासणं, विसळणं यासाठी व ढाबा दर दोन तासांनी झाडू-पोछा करत स्वच्छ ठेवण्यासाठी दररोज दीडशे रुपये मिळायचे. त्यात रात्रीचा त्याला लागणारा प्रोटीनयुक्त आहार घेणं शक्य नव्हतं. कारण घरी पैसे देणं भाग होतं. साईथांग एकटा जीव होता; तो साठवलेल्या पैशातून वांगसाठी आठवड्यातून किमान दोनदा अंडी आणून त्याला खिलवायचा. प्रत्येक वेळी वांगथोई भावनाविवश होऊन म्हणायचा, ‘‘उद्या जर मी खेळात नाव कमावलं, तर त्याचं सारं श्रेय तुला असेल मित्रा!’’‘‘तू मोठा होशील तो तुझ्या खेळातल्या कौशल्यानं व मेहनतीनं... मी फक्त दोस्ती निभावतो आहे.’’ या साईथांगच्या उत्तरानं एकदा त्याला मिठी मारत तो म्हणाला होता, ‘‘खरंच मला तुझ्यासारखा दोस्त मिळाला हे माझं नशीब.’’‘‘माझंही नशीबच मित्रा. पण तू मला एक वचन देशील? या कुकी मित्राला कधी अंतर देणार नाहीस ना? कसं सांगू? राग मानू नकोस. तू तसा नाहीस. पण इथं मैतेईबहुल गावात मला फार असुरक्षित वाटतं...’’ साईथांग गंभीर स्वरात म्हणाला होता. त्याचा मथितार्थ वांगच्या लगेच लक्षात आला. गेल्या आठवड्यात इंफाळ शहरात मैतेईंच्या एका अतिरेकी संघटनेनं एक कुकी वस्ती जाळली होती व त्यात एकजण मृत्युमुखी पडला होता. त्यासाठी निमित्त होतं, कुकी व नागांप्रमाणे मैतेईंनी अनुसूचित जमाती म्हणजे आदिवासींप्रमाणे नोकरी व शिक्षणात आरक्षण मिळावं या मागणीसाठी निघालेल्या मोर्चाचं. त्यांच्या या मागणीला कुकी समाजाचा अर्थातच तीव्र विरोध होता. जर मैतेईंना मागणीप्रमाणे आरक्षण मिळालं, तर साऱ्या नोकऱ्या अधिक शिकणारे मैतेईच पटकावतील व कुकी मागं पडतील, ही भीती त्यांच्या विरोधामागं होती. पण अनेक वर्षांपासून मैतेईंच्या संघटनांनी ती मागणी जोरकसपणे लावून धरली होती. तो मोर्चा त्याचाच एक भाग होता. मोर्चा कुकी वस्तीसमोरून जात असताना एकानं भोंग्यांवरून चिथावणीची भाषा केली... ‘‘पाहा... पाहा पात्रता व मेरिट नसतानाही कसे बडी पदे मिळवून सरकारी क्वार्टर्समध्ये मस्त राहत व जगत आहेत!’’ त्याच्या त्या आवेशपूर्ण व कुकींबाबतच्या तिरस्काराच्या भाषेनं मोर्चातल्या लोकांमध्ये एक उन्माद संचारला. एकानं हातातल्या काठीला हातरुमाल लावून तो पेटवून वस्तीकडे भिरकावला. मग दुसऱ्यानं... तिसऱ्यानं. डझनभर पेटत्या पलित्यांनी कुकींच्या अनेक घरांना आगी लागल्या. फायर ब्रिगेडची गाडी येईपर्यंत बराच विध्वंस आणि एक दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. साईथांगनं वांगकडून वचन मागण्यामागं हा संदर्भ होता.‘‘मित्रा, मी खेळाडू आहे. मला मैतेई-कुकी संघर्ष आणि आरक्षण हे कळत नाही. पण तू माझा दोस्त आहेस, हे माझ्यासाठी महत्त्वाचं आहे. त्याआड आपला भिन्न समुदाय व धर्म येणार नाही, याची ग्वाही मी देतो. आणि तसा काही प्रसंग आलाच तर तुझ्यापुढे हा वांगथोई त्याचा सामना करण्यासाठी असेल... धिस इज माय प्रॉमिस!’’त्या दिवशी रनिंग करताना वांगथोईमधली क्रीडा क्षमता ओळखणाऱ्या व्हिक्टरनं मागील पंधरा वर्षांत अनेक ऑलिंपिक व आशियाई स्पर्धा विजेते वेटलिफ्टर खेळाडू घडविले होते, पण त्या साऱ्या महिला खेळाडू होत्या. मणिपूरमधून त्या स्तराचा एकही पुरुष खेळाडू त्याला सापडला नव्हता. वांगथोईमध्ये ती क्षमता व्हिक्टरला दिसली होती. त्यामुळे त्यानं वांगला आपल्या पंखाखाली घेतलं होतं व कुशल जोहरीप्रमाणे त्याच्यातील क्रीडा कौशल्याला आकार दिला होता. अवघ्या दोन वर्षांतच वांगथोईनं त्याचा विश्वास सार्थ ठरवत कॉमनवेल्थ युथ चॅम्पियनशिप जिंकली होती.पण त्याच वेळी व्हिक्टरला परदेशी कोचिंगसाठी निमंत्रण आलं म्हणून तो मलेशियाला गेला. त्याच्या माघारी वांगथोई एकटा पडला. युथ चॅम्पियनशिप जिंकल्यावर त्याच्या खेळात एक प्रकारचा ठहराव आला होता. त्याला साई प्रशिक्षण संस्था सोडावी लागली होती आणि वरिष्ठ गटात खेळण्यासाठी प्रगत प्रशिक्षण हवं होतं. पण मणिपूरच्या अॅथलिट असोसिएशनचं सारं लक्ष स्टार महिला वेटलिफ्टरकडे होतं. त्यामुळे वांगथोईला काय करावं, कुणाचं मार्गदर्शन घ्यावं हेच समजेनासं झालं होतं. युथ चॅम्पियनशिपच्या आधारे नोकरीही मिळत नव्हती. खेळ नाही आणि घरची आर्थिक परिस्थिती अधिकच बिकट झालेली. मोठा भाऊ तांबा सैन्यात नोकरीसाठी प्रयत्न करत होता. या साऱ्याचा विचार करून वांगथोई पुन्हा चाओबाकडे आला. आता साईथांगचा ढाब्यात चांगलाच जम बसला होता. त्यामुळे पुन्हा तो तिथं रात्रपाळी करू लागला. दिवसा ट्रक चालवायचा आणि रात्री घर चालवायचा. त्याच्यासाठी हा दीड वर्षांचा कालखंड जीवघेणा होता. नैराश्यानं तो मनोमन कोलमडून पडला होता. त्या काळात मन मोकळं करायला व प्रसंगी खांदा ओला करायला फक्त साईथांग होता. तो त्याला धीर देत होता, ‘‘मित्रा, हिंमत सोडू नकोस. तुझ्यात चॅम्पियन वेटलिफ्टर आहे. त्यामुळे या काळात प्रशिक्षण केंद्र नसलं तरी जमेल तेवढा सराव कायम ठेव. रात्र कितीही अंधारी असली, तरी उद्या दिवस उजाडतो व प्रकाश येतोच हे विसरू नकोस.’’साईच्या सतत समजावण्यानं व धीर देण्यानं स्थानिक वेटलिफ्टिंग सेंटरमध्ये त्यानं पुन्हा कसून सराव सुरू केला. तो तिथल्या मुलांसाठी कॉमनवेल्थ युथ चॅम्पियन असल्यामुळे हिरोपेक्षा काही कमी नव्हता. त्या कोवळ्या मुलांना प्रशिक्षण देत स्वतःचाही सराव करताना त्याला समाधान मिळू लागलं होतं. मुख्य म्हणजे उद्या-परवा आपल्याला साई केंद्राचं बोलावणं येईल व आपण वरिष्ठ गटात खेळू लागू, हा आशावाद त्याच्या मनात पुन्हा जागृत झाला होता.साईचा त्याच्यावरचा विश्वास सार्थ ठरला. आधी वांगच्या भावाला एअरफोर्समध्ये जवान समकक्ष स्वरूपाची एअरमनची नोकरी मिळाली. त्यानं पहिल्या पगारातले निम्मे पैसे वांगच्या हाती ठेवत म्हटलं, ‘‘आता तू काम बंद कर व खेळावर लक्ष केंद्रित कर!’’ भावाचा उत्साह आणि त्याचा वांगथोईच्या क्रीडाप्रभुत्वावरचा विश्वास पाहून त्याचा हिरमोड करावासा त्याला वाटला नाही. ‘‘भावा, या काळात तू आपलं घर माझ्यासह; मी मोठा भाऊ असूनही ढाब्यावर काम करून सांभाळलंस. आता मला चांगली नोकरी मिळालीये. मी घरचं बघतो, तू खेळावर लक्ष केंद्रित कर. मला तुला आंतरराष्ट्रीय चॅम्पियन झालेलं पाहायचं आहे.’’त्यानंतर आठच दिवसांनी तो स्थानिक वेटलिफ्टिंग केंद्रात मुला-मुलींना प्रशिक्षण देत असताना त्याचा मोबाईल वाजला.‘‘हॅलो, मी वांगथोई. आपण?’’‘‘अरे, मी व्हिक्टर. माझा आवाज ओळखला नाहीस? मी परत इंडियात आलोय. पुण्याला साई केंद्रात जॉइन झालोय. मला तुझ्याबद्दल साईथांगनं सारं सांगितलंय. खूप वाईट वाटलं. पण खैर, ते जाऊ दे. तू पुन्हा प्रशिक्षण सुरू कर. इथं पुण्यात, माझ्या हाताखाली. अजूनही जिगर कायम आहे ना?’’‘‘होय सर. मी स्थानिक क्लबमध्ये रोज सराव करत स्वतःला फिट ठेवलंय.’’‘‘गुड. तू पुण्याला लवकरात लवकर ये.’’.आणि वांगथोईचा थांबलेला क्रीडाप्रवास पुन्हा सुरू झाला. रूमोआ या चिमुकल्या देशाच्या अमिया या शहरात पंचावन्न वजन गटात त्याला कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंगचं सुवर्णपदक मिळालं. त्यानं स्नॅच आणि क्लीन ॲण्ड जर्क प्रकारांत मिळून एकूण २३५ किलो वजन उचलत मानांकित वेटलिफ्टरला अक्षरशः धूळ चारली होती. व्हिक्टरनं त्याच्यासाठी शब्द टाकला आणि मुख्य म्हणजे तो राष्ट्रकुल वेटलिफ्टिंगचा विजेता होता, त्यामुळे इंडियन आर्मीच्या वरिष्ठ आधिकाऱ्यांनी त्याला चीफ पेटी ऑफिसरची नोकरी दिली. तसंच आर्मी स्पोर्ट्स इन्स्टिट्यूटमध्ये त्याला प्रशिक्षणासाठी पाठवलं. तिथं त्याचा खेळ प्रगत प्रशिक्षण व आर्मीच्या कडक शिस्तीमुळे अधिकच बहरत गेला.तिथंच त्याला फुटबॉलचं प्रशिक्षण घेणारी मणिपुरी कुकी असलेली फ्लोरेन्स भेटली आणि ‘लव्ह अॅट फर्स्ट साइट’प्रमाणे तो तिच्या प्रेमात पडला. पण त्याच्या लवकरच लक्षात आलं, की ‘आग दोनों तरफ से बराबर लगी है’. मग काय त्या आर्मी स्पोर्ट्स इन्स्ट्यिूटमध्ये त्यांना ‘लव्हबर्ड्स’ असं नाव पडलं.वांगथोईनं मग विमानाचं तिकीट पाठवून साईला पुण्याला बोलावून घेतलं व खास परवागनी काढून आर्मी गेस्टहाउसमध्ये त्याची राहण्याची व्यवस्था केली. त्याला फ्लोरेन्सला भेटवलं. ‘हाय हॅलो’नंतर विचारपूस करताना साईच्या लक्षात आलं की ती त्याची दूरच्या नात्यातली बहीण आहे. त्या काळात रक्षाबंधनाचा सण आला, तेव्हा साईला तिनं राखी बांधली होती.व्हिक्टरच्या प्रशिक्षणाला व वांगथोईच्या मेहनतीला आज गोमटं फळ आलं होतं. तो ग्लासगो वेटलिफ्टिंग स्पर्धेत सुवर्णपदकाचा तो प्रबळ स्पर्धक होता.बस, त्याच्या व सुवर्णपदकाआड त्याचं पायाचं जुनं वेदना देणारं दुखणं येऊ नये...ढाब्यातला टीव्ही सुरू झाला होता. स्पोर्ट्स चॅनेलवर त्यावेळी पॅरा-अॅथलिट्स स्पर्धा सुरू होत्या. मधूनमधून निवेदक, ‘थोड्याच वेळात वेटलिफ्टिंग व्हेन्यूमध्ये सुवर्णपदकाच्या तयारीनं वांगथोई उतरत आहे... काल मीराबाई चानूनं इथंच महिलांचं वेटलिफ्टिंगचं सुवर्णपदक मिळवलं, आज प्रथमच मणिपूरचा पुरुष खेळाडू सुवर्ण विजेता होणार का?’ असं म्हणत प्रेक्षकांची उत्सुकता वाढवत होता.आधीचा खेळ संपताच वेटलिफ्टिंगचा व्हेन्यू टीव्हीवर दिसू लागला. दोन खेळाडूंनंतर तिसरा नंबर वांगथोईचा होता. तो तिथं तयार होऊन एका खुर्चीवर बसला होता. त्याच्याकड कॅमेरा वळला आणि ढाब्यातील साऱ्यांनी आनंदानं, ‘लाक्ले दा लाक्ले. मणिपूरगी नोंगशा लाक्ले,’ (आला रे आला... मणिपूरचा शेर आला...) अशा आरोळ्या मारत ढाबा डोक्यावर घेतला.साईथांग आपल्या खुर्चीवर बसून धडधडत्या मनानं टीव्ही स्क्रीनवर आपल्या मित्राला पाहत होता.आज... आज इतिहास घडणार का?जोधपूरच्या एम्स हॉस्पिटलमध्ये जनरल वॉर्डमध्ये वांगथोईचे वडील पायखोंबा बेडवर अर्धनिद्रिस्त अवस्थेत पहुडले होते. सकाळीच किमोथेरपीचं पाचवं सत्र पूर्ण झालं होतं. एकही दिवस पूर्ण न भागलेली भूक, जगण्याचा अव्याहत संघर्ष आणि कुटुंबाची काळजी यामुळे पायखोंबाचं मन थकलं मन होतं आणि शरीर हाडाचा सापळा होता. त्याला कॅन्सरचा उपचार सहन होत नव्हते. त्यामुळे कॅन्सर विभागातून उपचार घेऊन परतलेल्या पायखोंबानं कसेबसे चार घास खाल्ले आणि डोळे मिटले होते. बऱ्याच वेळानं त्याच्यावर निद्रेचा अंमल चढला होता. त्याच्यासमोर स्टुलावर त्यांचा मोठा मुलगा तांबा बसला होता. त्याच्या हातात मोबाईल होता आणि कानात ईअरबड. त्यानं क्रीडावाहिनी लावली होती. त्याचा भाऊ वांगथोईचा आज वेटलिफ्टिंगचा सामना होता. तो त्याला पूर्ण पाहायचा होता. मनात आशा, हुरहूर आणि भीती यांच्या संमिश्रीत भावनांचं वादळ उठलं होतं.अचानक हलका थरथरता आवाज तांबाच्या कानी पडला. त्यानं मोबाईलवरून डोकं वर काढलं. जागा झालेला पायखोंबा त्याला विचारत होता, ‘‘इचा नुपा (माझा मुलगा) जिंकतोय ना? फार फार कष्ट घेतलेत पोरानं... आज सनमाही देवानं कृपा केली वांगवर म्हणजे मी भरून पावेन!’’‘‘नक्की करेल मापा. त्याचे कोच म्हणतात की तो नक्की मेडल जिंकेल!’’‘‘बस, आज त्यानं जिंकावं म्हणजे मी मरायला मोकळा झालो पोरा.’’ पायखोंबा मंद अडखळत्या स्वरात नजरेसमोर सनमाही देव आणत त्रास होत होता तरी बोलत होता. ‘‘तुझ्यामुळे उपचार नीट होतात, पण माझं शरीर साथ देत नाही. पण मनात वेडी आशा आहे खूप जगण्याची. तुझा व वांगचा संसारा पाहावा... त्याची खेळातली प्रगती पाहावी... पण... पण मला तेवढा वेळ देव देईल?’’‘‘का नाही मापा? तुम्हालाही सुखी जगण्याचा अधिकार आहे.’’ तांबा त्याचा कृश हात कुरवाळत म्हणाला, ‘‘तुमच्या कष्टामुळे आम्ही दोघंही आज एअरमन व चीफ पेटी ऑफिसर म्हणून सन्मानानं नोकरी करतोय. आता तुम्हाला आराम, समाधान, आनंद देणं आमचं कर्तव्य आहे. आज वांग पदक मिळवून देशासोबतच तुमचीही मान उंच करणार बघा...’’आणि तांबाच्या मोबाईलवर वेटलिफ्टिंग व्हेन्यूमध्ये वांगथोई येताना दिसला. त्यानं पायखोंबाच्या डोळ्यांसमोर मोबाईल धरला. एका मोठ्या आंतरराष्ट्रीय क्रीडामंचावर आपल्या पुत्राला पाहून त्याच्या डोळ्यांत आनंदाश्रू आले, ते तांबानं पुसले. दोघं मोबाईलवर वांगथोईचा लाइव्ह खेळ पाहू लागले.जेव्हा वांगथोई वेटलिफ्टिंग स्टेजवर आला, तेव्हा त्याच्या मनात ‘आजचा दिवस माझा आहे’ असे सकारात्मक भाव होते. त्यानं उपस्थितांना अभिवादन करून इशारा होताच स्नॅच प्रकारात तिसऱ्या संधीत आपली सारी ताकद हाता-पायात आणत १२१ किलोचं वजन एका झटक्यात डोक्याच्या वर सरळ हात करत उचललं आणि क्रीडागृहात टाळ्यांचा एकच कडकडाट झाला. त्यानं राष्ट्रकुल स्पर्धेत त्याद्वारे नवा विक्रम प्रस्थापित केला.पण त्याच्या मलेशियन प्रतिस्पर्ध्यानंही स्नॅचमध्ये १२१ किलो वजन उचलून वांगथोईशी बरोबरी केली, तेव्हा वांग काहीसा खट्टू झाला. या प्रकारात त्याला पाच किलो वजनाची बढत अपेक्षित होती, पण प्रतिस्पर्ध्यानं जिगर दाखवत आपला खेळ उंचावत त्याच्याशी बरोबरी केली होती.इतर वेटलिफ्टर्सचा स्नॅच राउंड सुरू असताना व्हिक्टर त्याला सांगत होते, ‘‘तुझ्या चेहऱ्यावरचे निराशेचे भाव मला आवडले नाहीत. लक्षात ठेव, खेळताना आपलं सारं लक्ष आपला खेळ अत्युच्च दर्जाचा कसा होईल हेच फक्त पाहायचं असतं. हार-जीत नंतर ठरते. तुझ्यात क्षमता आहे. यू कॅन डू इट! बट प्लीज, बी काम ॲण्ड कंपोज्ड!’’‘‘येस सर!’’स्नॅचचा राऊंड पूर्ण झाला तेव्हा बाकीचे वेटलिफ्टर्स बरेच मागे होते. फक्त मलेशियाचा अब्दुल्ला त्याच्या बरोबरीत होता. आता ‘नी ॲण्ड जर्क’ प्रकाराच्या तीन संधींमध्ये दीडशे किलो वजन उचललं पाहिजे, हा व्हिक्टरनं सांगितलेला मंत्र वांगथोईच्या मनात घट्ट बसला होता. सरावात त्यानं १५१ किलो वजन नी ॲण्ड जर्कमध्ये अनेकदा उचललं होतं. त्यामुळे आता स्पर्धेत शांत व कणखर मनानं आणि शरीराची पूर्ण ताकद एकवटून वजन उचलून सुवर्णपदकावर आपलं नाव कोरायचं या आत्मविश्वासानं वांगथोई पुन्हा क्रीडागृहात आला. त्यानं अब्दुल्लाकडे एक सस्मित आत्मविश्वासी कटाक्ष टाकला. मग व्हिक्टरकडे पाहून त्यांना नजरेनं प्रणाम केला. बारबेलला लावलेलं १४३ किलो वजन त्यानं उचलत खांद्यावर आणलं. मग पाय स्थिर करत डावा पाय पुढे व उजवा पाय मागं घेत पोझिशन घेतली आणि दोन्ही हात सरळ करत बारबेल डोक्यावर नेलं व स्थिर केलं. त्याच वेळी वांगथोईच्या डाव्या पायात वेदनेची कळ उमटली! पण हा त्याचा पहिला प्रयत्न यशस्वी झाला होता. दुसऱ्या प्रयत्नात १४७ किलो वजन उचलताना आधीपेक्षा तीव्र वेदना झाल्यामुळे शेवटचा जर्क घेत डोक्यावर उचलणं त्याला जमलं नाही... वजन खाली आदळताच तो वाकून आपले दोन्ही गुडघे दाबून वेदनेची कळ शमवू लागला.चुराचांदपुरला शाळेच्या मैदानात फ्लोरेन्स, ढाब्यात साईथांग आणि जोधपूरला एम्स हॉस्पिटलच्या जनरल वॉर्डमध्ये पायखोंबा व तांबा हे बाप-लेक मोबाईलच्या स्क्रीनवर एकटक पाहत होते. नी ॲण्ड जर्कच्या दुसऱ्या संधीत वांगथोईला जर्क घेता आला नाही, हे निवेदकाच्या विवेचनात समजल्यावर त्यांच्या काळजाचे ठोके चुकले.हे असं का घडलं, हे फक्त साईथांगलाच माहीत होतं. त्यानं टेबलाच्या काचेखाली ठेवलेल्या येशू, सनमाही देव आणि गोविंदाच्या फोटोवर डोकं टेकत त्यांची करुणा भाकली, ‘‘माझ्या मित्राचा या क्षणी अंत पाहू नका. त्याला वेदना सहन करत तिसऱ्या फेरीत नी ॲण्ड जर्क पूर्ण करण्याची ताकद द्या!’’स्पर्धेच्या ठिकाणी व्हिक्टर मनोमन विचार करत होता, अब्दुल्लानं १४७ व १५१ किलो वजन उचललं तर तो वांगथोईच्या पुढे जात सुवर्णपदक पटकावेल, पण वांगथोईला तिसऱ्या फेरीत १५१ किलो वजन उचलता आलं नाही, तरीही रौप्यपदक मिळू शकतं... प्राप्त परिस्थितीत हेही काही कमी नाही. वेदना सहन करण्याची मानवी मर्यादा लक्षात घेता, हेही काही कमी यश नाही.व्हिक्टरनं वांगथोईला तिसऱ्या फेरीसाठी चीअरअप केलं, तेव्हा त्यानं मंद फिकट प्रतिसाद दिला. पण त्याला कळून चुकलं होतं, की १५१ किलो वजन उचलताना त्याला जर्क जमणार नाही... आणि झालंही तसंच.वांगथोई पळत व्हिक्टरजवळ आला व मान खाली करीत म्हणाला, ‘‘सर, मी तुम्हाला लेटडाउन केलं.’’‘‘नॉट अॅट ऑल माय सन! यू आर स्टिल इन द रेस!’’‘‘मी... मी नाही समजलो सर...’’‘‘फक्त अब्दुल्लाच तुला सरपास करेल. बाकी कुणी नाही. त्यामुळे तुझं सिल्व्हर मेडल पक्कं आहे माय सन. त्याचं मोल माझ्यासाठी फार जास्त आहे. मानवी शरीराच्या मर्यादांवर तू मात केली आहेस, हे लक्षात ठेव!’’वांगथोई इंफाळ एअरपोर्टवर विमानातून गळ्यात रौप्यपदक घालूनच हसतमुखानं उतरला. त्याच्या स्वागताला सर्वांत पुढे फ्लोरेन्स व त्याचा मित्र साईथांग होते. टीव्ही चॅनेल्स व पत्रकारांना सामोरं जात त्या दोघांना दोन बाजूला घेत वांगथोई बोलू लागला.‘‘काल दिल्ली एअरपोर्टवर माझं जे स्वागत झालं, ते अवघ्या देशाचं होतं. आजचं इथलं इंफाळचं स्वागत माझ्या घरचं आहे. मी सर्व मणिपूरवासीयांचा कृतज्ञ आहे. माझ्या या रौप्यपदकी राष्ट्रकुल स्पर्धा विजयानं मणिपूरची मुलं मोठ्या प्रमाणात वेटलिफ्टिंग खेळाकडे वळतील, असा मला विश्वास वाटतो...’’‘‘या विजयाचं श्रेय तुम्ही कोणाला देता?’’ एका पत्रकारानं नेहमीचा प्रश्न विचारला.‘‘माझे आई-वडील, मोठा भाऊ, माझे कोच व्हिक्टर सर आणि हा माझा बालमित्र साईथांगला...’’ वांगथोई बोलताना प्रेमानं साईथांगकडे पाहत होता. त्याचे डोळे भरून आले होते.‘‘मित्रांनो...’’ वांगथोई पुन्हा कॅमेऱ्यात पाहत बोलू लागला, ‘‘आज इथं माझ्या स्वागताला केवळ मैतेईच नाही तर कुकी-झो व नागा समुदायाचे भाऊ-बहीण आले आहेत. कारण तुम्हा सर्वांच्या नजरेत मी आज मणिपुरी पुत्र आहे - राज्याची शान वाढवणारा एक सुपुत्र. आज तुम्ही सारे काही काळ का होईना एक झाला आहात... गेल्या चार वर्षांचा संघर्ष विसरून. मला एक खेळाडू म्हणून एवढंच सांगायचं आहे, की मणिपूर शांत असेल, बंधुभावानं वागणार असेल, तरच आपली क्रीडासंस्कृती अधिक बहरून येईल. एक माणूस म्हणून मला साऱ्यांना हात जोडून हे सांगायचं आहे. आपण मैतेई, कुकी व नागा इथंच राहणार आहोत कायमचे. मग आपण परस्परांना का मारतो? घरं, चर्च, मंदिरं का जाळतो? नुकसान तर साऱ्यांचंच होतं ना? जरा पंथ, धर्म सोडून पाहा... त्या पलीकडे जाऊन जग पाहा; तुमच्या लक्षात येईल की आपण इंडियन आणि मणिपुरी आहोत. राज्याबाहेर देशात व जगात कुठंही गेलो तरी आपण मैतेई, कुकी किंवा नागा नसतो, तर फक्त मणिपुरी असतो. ही आपली ओळख आहे, माझा त्यावर विश्वास आहे.’’क्षणभर थांबून तो साईथांगला जवळ घेत त्याच्या खांद्यावर हात ठेवून म्हणाला, ‘‘हा माझा बालमजुरीच्या काळातला कुकी मित्र. सराव करताना प्रोटिन्स मिळावेत म्हणून आपल्या पैशातून अंडी खाऊ घालायचा. त्याच्यासाठी मी मैतेई नव्हतो, फक्त मित्र होतो.’’ आणि मग फ्लोरेन्सला जवळ बोलवत तिचा हात हाती घेत तो म्हणाला, ‘‘ही फ्लोरेन्स, मणिपुरी टायग्रेस ऑफ फुटबॉल. साउथ एशिया विजेती. ती कुकी आहे, पण आता माझी पत्नी होणार आहे. आज मी प्रथमच याची कबुली साऱ्या जगाला देत आहे!’’त्याचं लाइव्ह संभाषण दिल्लीत व्हिक्टर, जोधपूरच्या दवाखान्यात त्याचे वडील व भाऊ, तर ढाब्यात चाओबा ऐकत होते. प्रत्येकाच्या नजरेत समाधान व मनात वांगथोईबद्दलचा अभिमान होता.‘‘मित्रहो, आज माझा फ्लोरेन्स व साईथांगबरोबर फोटो काढा. व्हिडिओची रील बनवा व व्हायरल करा. आम्ही मैतेई व कुकी तसंच नागा एक आहोत. बहुवंशीय असलो तरी शेवटी मणिपुरी व भारतीय आहोत. आपल्या राज्यातला हा संघर्ष व वैरभाव लवकर संपावा व शांतता प्रस्थापित व्हावी असं अपील मी साऱ्यांना करतो. जयहिंद!’’व्हिक्टरनं वांगथोईला रेकॉर्डेड व्हिडिओ मेसेज पाठवला, ‘‘आता दोन दिवस आराम कर व पुण्याला ये. तुझी ट्रीटमेंट सुरू करायची आहे. तुझी ही नी इंज्युरी पूर्णपणे बरी करायची आहे आणि तुला वेळ न घालवता पुढील आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांची तयारी करायची आहे. खूप मोठा खेळाडू व्हावंस, हे तुझ्या या गुरूचं स्वप्न आहे. लक्षात ठेव, यशाला सीमा नसते, नसावी. माझा लाइफ मंत्रा आहे - सितारों से आगे और भी जहाँ है! अभी इश्क के इम्तिहा और भी है! तुला कदाचित या उर्दू शेरचा अर्थ कळणार नाही, म्हणून संगतो. केवळ आकाश जिंकून थांबायचं नसतं. त्याच्या व आकाशातल्या ताऱ्यांच्या पुढे असणाऱ्या जगाला पादाक्रांत करायचं असतं. हे स्वप्न घेऊन जो खेळतो, तो मोठा खेळाडू. लेट मी रिकलेक्ट. हं... आठवलं. वांगथोई म्हणजे अंतिम विजेता, महान विजेता. तुझं हे नाव सार्थ करण्याची तुझ्यात क्षमता आहे. म्हणून लक्षात ठेव, सितारों से आगे और भी जहाँ है!’’त्या रात्री वांगथोई फ्लोरेन्सला घेऊन चाओबाच्या ढाब्यात जेवायला गेला. डाएटला फाटा देत साईथांग व मालक चाओबासोबत भरपेट पंजाबी भोजन केलं व त्यानंतर आइस्क्रीमचाही आस्वाद घेतला. फ्लोरेन्सला घरी सोडताना तिला व्हिक्टरचा व्हिडिओ मेसेज ऐकवला, तेव्हा ती म्हणाली, ‘‘हा लाइफ मंत्रा तुझ्यासोबत मीही आचरणात आणेन. आपल्याला खेळातील यशाची एक नाही अनेक अवकाश पादाक्रांत करायचे आहेत.’’आणि ती गुणगुणू लागली, त्यात त्याचाही सूर त्याच्या नकळत मिसळला गेला होता... ‘‘सितारों से आगे और भी जहाँ है!’’लेखक पुणेस्थित कथाकार, कादंबरीकार व माजी संमेलनाध्यक्ष अाहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live 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