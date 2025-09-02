Premium|Indian Car Market: भारतीय वाहन बाजारपेठेत परकी कंपन्यांचा 'टॉप स्पीड'

अरविंद रेणापूरकरजागतिक वाहन कंपन्या अजूनही भारतातील दीर्घकालीन संधीबाबत आशावादी आहेत. म्हणूनच ते उत्पादन श्रेणीचा विस्तार, वितरण जाळ्याची पुनर्रचना, स्थानिक बाजाराच्या आवडीनुसार किंमत धोरण यांसारख्या आधारावर पुन्हा भारतीय बाजारपेठेत मजबूत उपस्थिती नोंदविण्याच्या तयारीत आहेत.पाश्चात्त्य देशांच्या तुलनेत भारतात विकासाची गंगा तुलनेने उशिरा पोहोचल्याने अन्य देश आपल्याकडे बॅकफुटवर राहणारा देश या नजरेतून पाहत. पण आता परिस्थिती बदलली आहे. भारताने बुद्धिमत्ता आणि कष्टाच्या बळावर बहुतांश क्षेत्रांत विकसित देशांशी सामना करण्याचे धैर्य मिळवले आणि २०४७पर्यंत विकसित होण्याच्या दृष्टीने वाटचाल सुरू केली. विकसित देश होण्यासाठी भारतीय बाजारपेठ ही सर्वात मोठी जमेची बाजू आहे. अर्थात आपल्या बाजारपेठेचे परकीयांना नेहमीच आकर्षण राहिले आहे आणि आजही ते कमी होताना दिसत नाही. म्हणूनच अब्जाधीश एलॉन मस्क यांनाही टेस्ला गाडी भारतीय रस्त्यावर उतरविण्याचा मोह झाला. भारतीय बाजारपेठेच्या प्रेमात पडणारे मस्क हे पहिलेच उद्योगपती नव्हेत. चारचाकी वाहन क्षेत्राचा विचार केल्यास सात ते आठ दशकांपासून परकी कंपन्यांची वाहने भारतात येऊ लागली, तेव्हाच निर्मात्यांना भारतीय बाजारपेठेची व्याप्ती समजू लागली. म्हणूनच युरोप, अमेरिका, जपान, द. कोरिया, व्हिएतनामच्या वाहन कंपन्यांनी भारतात एंट्री केली आणि पाहता पाहता विक्रीचा ‘टॉप स्पीड’ पकडला. .आयात मोटार ते आजपर्यंतचा इलेक्ट्रिक आणि स्वयंचलित वाहनांपर्यंतचा प्रवास हा केवळ औद्योगिक वाढीचा नाही, तर देशाच्या आर्थिक आणि सामाजिक प्रगतीचे ते प्रतीक आहे. भारतीय वाहन उद्योग जगातील सर्वात मोठा आणि वेगाने वाढणाऱ्या उद्योगांपैकी एक आहे. पण याची पाळेमुळे १२० वर्षांपूर्वीच्या एका मोटारीच्या आगमनात दडलेली आहेत. शंभर वर्षांपेक्षा अधिक काळात भारतीय वाहन उद्योगाने आयातीकडून निर्यातीकडे असा आश्चर्यकारक प्रवास केला आहे. चारचाकी, अवजड वाहने, तीनचाकी, दुचाकी वाहनांची निर्मिती करताना त्यांच्या निर्यातीचाही प्राधान्याने विचार केला आणि त्यास चांगला प्रतिसादही मिळाला.भारतातील वाहन उद्योगाचा आकार आणि मूल्य समजून घेऊ. २०२२च्या आकडेवारीनुसार भारतातील वाहन उद्योग जगातील चौथ्या क्रमांकावर पोहोचला, तसेच २०२५पर्यंत वाहन विक्रीच्या दृष्टीने भारत जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची वाहन बाजारपेठ ठरला. एप्रिल २०२२पर्यंत भारताचा वाहन उद्योग १०० अब्ज अमेरिकी डॉलरपेक्षा अधिक किमतीचा आणि तो देशाच्या एकूण निर्यातीत आठ टक्के, तसेच भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनातील (जीडीपी) ७.१ टक्के इतका वाटा उचलणारा ठरला. २०२१च्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणानुसार, भारतातील केवळ आठ टक्के घरांसमोर स्वतःची चारचाकी आहे. या आकडेवारीनुसार, भारतात दर एक हजार लोकांमागे अवघ्या ४० मोटारी आहेत. एकप्रकारे आपला वाहन उद्योग तांत्रिक प्रगती, बाजारपेठेचा विस्तार आणि ग्राहकांच्या गरजांनुसार सतत बदलणारा आहे आणि त्याची प्रचिती आपल्याला वारंवार येते.प्रारंभिक काळ (१९००-१९४७)भारतामध्ये वाहनांचा प्रवेश १९व्या शतकाच्या शेवटी झाला. १८९७-१८९८मध्ये मुंबईत पहिली मोटार दाखल झाली. या काळात बहुतांश वाहने युरोप किंवा अमेरिकेतून आयात केली जात होती. १९२८मध्ये जनरल मोटर्स इंडियाने मुंबईत पहिले असेंब्ली प्लांट थाटले. यानंतर १९४२मध्ये हिंदुस्तान मोटर्स आणि १९४४मध्ये प्रीमियर ऑटोमोबाईल्स कंपनी स्थापन झाली. या काळात देशांतर्गत वाहन उत्पादन मर्यादित होते आणि अनेक वाहने असेंब्ली स्वरूपात आयात केली जात असत. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात वाहन उत्पादनावरही परिणाम झाला, पण व्यावसायिक वाहन आणि इंजिन तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात पायाभरणीचा काळ हाच होता!स्वातंत्र्योत्तर काळ (१९४७-१९८०)स्वातंत्र्यानंतर भारत सरकारने स्वदेशी उत्पादनावर भर दिला आणि आयातीवर निर्बंध आणले. हिंदुस्तान अॅम्बेसेडर (१९५७) ही मोटार भारताची ओळख ठरली, तर प्रीमियर पाड्रोनी आणि फियाट मॉडेल्सही लोकप्रिय झाली. व्यावसायिक वाहन क्षेत्रात टाटा इंजिनिअरिंग ॲण्ड लोकोमोटिव्ह कंपनी आणि अशोक लेलँडने मजबूत स्थान निर्माण केले. दुचाकी क्षेत्रात राजदूत मोटारसायकल, लॅम्ब्रेटा स्कूटर आणि बजाज ऑटोसारखी वाहने घराघरांत पोहोचली.उदारीकरणपूर्व काळ (१९८०-१९९१)सन १९८३मध्ये केंद्र सरकार आणि जपानच्या सुझुकी मोटर कॉर्पोरेशन यांच्या भागीदारीतून मारुती उद्योग लिमिटेडची उभारणी झाली. मारुती ८०० मोटारीने भारतीय वाहन बाजाराचा चेहरामोहरा बदलला. या काळात बाजारात मुख्यतः भारतीय कंपन्या किंवा परदेशी मॉडेल्स होती. उत्पादन आणि तंत्रज्ञान मर्यादित असल्याने वाहनांतील वैविध्य कमी होते.उदारीकरणानंतरचा काळ (१९९१-आजपर्यंत)सन १९९१मध्ये आर्थिक उदारीकरणानंतर वाहन उद्योगात परदेशी कंपन्यांचे मोठ्या प्रमाणावर आगमन झाले. होंडा, हुंदाई, फोर्ड, टोयोटा, मित्सुबिशी, स्कोडा, निसान यांसारख्या कंपन्यांनी भारतात कारखाने सुरू केले. १९९८मध्ये हुंदाई सॅन्ट्रोसारख्या मॉडेल्सनी भारतीय ग्राहकांच्या अपेक्षा बदलून टाकल्या. २०००नंतर रेनॉल्ट, फोक्सवॅगन, किया, एमजी मोटर्स यांसारख्या ब्रँड्सनीही आपली उपस्थिती मजबूत केली. परदेशातील वाहन कंपन्यांच्या आगमनामुळे ग्राहकांना अनेक पर्याय निर्माण झाले. भारतीय आणि परकी कंपन्यांच्या वाहनांमुळे भारतीय बाजारपेठेची उलाढाल वाढली. रस्त्यांचे जाळे वाढले आणि दुसरीकडे भारतीयांचे उत्पन्न वाढल्याने चारचाकी वाहन केवळ गरजेपुरते न राहता प्रतिष्ठेचे लक्षण म्हणून ओळखले जाऊ लागले. आता तर इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादनातही भारत अग्रगण्य होत आहे आणि टाटा, महिंद्रा, ओला इलेक्ट्रिक, एथर एनर्जी यांसारख्या कंपन्या आघाडीवर आहेत. .परकी कंपन्यांचा विकासाचा महामार्गस्कोडा कंपनीने सन २०००मध्ये भारतात पहिला कारखाना उभारल्यानंतर आता स्कोडा ऑटो इंडिया २५ वर्षांच्या यशस्वी कार्याचा टप्पा साजरा करत आहे. कंपनीचे स्थानिक पातळीवर असेंबल केलेले पहिले वाहन म्हणजेच ऑक्टाव्हिया, सन २००१मध्ये लाँच करण्यात आले. त्याची मजबूत बांधणी, साध्या पण प्रभावी परफॉर्मन्समुळे वाहनप्रेमींच्या मनात स्थान मिळवले. गेल्या दोन दशकांत स्कोडाने भारताच्या प्रीमियम श्रेणीत बळकटी मिळवली आहे. त्यांच्या मॉडेल्समध्ये तार्किक सेदानपासून ते ‘परफॉर्मन्स ओरिएंटेड’ व्हेरिएंट्सपर्यंत अनेक पर्याय आहेत.टोयोटाने १९९७मध्ये भारतात किर्लोस्कर ग्रुपबरोबर संयुक्त उपक्रम स्थापन केला. टोयोटाचे मुख्यालय आणि उत्पादन सुविधा कर्नाटकातील बिडाडी येथे आहे. १९९९मध्ये टोयोटा क्वालिस ही एमयूव्ही लाँच झाली आणि ती लोकप्रिय ठरली. यानंतर कोरोला, इनोव्हा (२००५) आणि फॉर्च्युनर (२००९) यांसारखी मॉडेल्स लाँच झाली आणि आजही त्यांच्या विभागात लोकप्रिय आहेत. २०२५मध्ये आत्तापर्यंत टोयोटाचा बाजारातील वाटा सहा टक्क्यांच्या आसपास आहे.जपानच्या सुझुकी मोटर कॉर्पोरेशनने १९८२मध्ये भारतीय बाजारात प्रवेश केला. या कंपनीने भारत सरकारसोबत संयुक्त उद्यम म्हणून मारुती उद्योग लिमिटेडची सुरुवात केली. पहिली मोटार मारुती ८०० ही १९८३मध्ये लाँच झाली आणि क्रांतीचे प्रतीक ठरली. आज मारुती सुझुकी भारतातील सर्वात मोठी मोटारनिर्माती कंपनी आहे. या कंपनीचा मार्केट शेअर ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे..भारतीय वाहन बाजाराचे बदलते चित्रॲक्सेलच्या आकडेवारीनुसार, मागील दहा वर्षांत भारतीय प्रवासी वाहन उद्योगात लक्षणीय बदल झाले आहेत. आगामी दशक काही कंपन्यांसाठी, विशेषत: ज्या अजून यशस्वी ठरलेल्या नाहीत, त्यांच्यासाठी चांगले ठरू शकते.ग्राहकांचा बदलता कल : भारतीय ग्राहकवर्ग आता आलिशान, सुसज्ज आणि ईव्ही वाहनांकडे वळत आहे. या बदलामुळे नवीन कंपन्यांना बाजारात प्रवेश करून मॉडेल्स सादर करण्याच्या संधी वाढत आहेत.निर्यात केंद्र म्हणून महत्त्व : भारत हळूहळू जागतिक वाहन निर्यात केंद्र होत आहे. त्यामुळे उत्पादकांना केवळ देशांतर्गत विक्रीवर अवलंबून राहावे लागत नाही आणि उत्पादनाचे प्रमाण वाढते.इलेक्ट्रिक वाहन स्पर्धेतील समान संधी :भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांचा शिरकाव अपेक्षेपेक्षा लवकर झाला, तर नवीन उत्पादकांना समान स्पर्धात्मक वातावरण मिळणार आहे. भारत पुढील काही वर्षे मल्टी-पॉवरट्रेन बाजार राहील, पण इलेक्ट्रिक वाहनांचा वेग वाढल्यास बाजारातील संतुलन बदलू शकते. उपप्राचार्य म्हणून मिळणारे पद महत्त्वाचे की नीतिमूल्य व विद्यार्थीहित?. दक्षिण कोरियन हुंदाई मोटर इंडिया लिमिटेडची स्थापना६ मे १९९६ रोजी झाली. कंपनीने चेन्नईजवळ इरुंगलट्टूर येथे अत्याधुनिक उत्पादन सुविधा उभारली. १९९८मध्ये सँट्रो लाँच झाली. अभिनेता शाहरुख खान तिचा ब्रँड अॅम्बेसेडर असल्याने आणि मोटारीच्या कॉम्पॅक्ट डिझाईनमुळे सँट्रोला प्रचंड लोकप्रियता मिळाली. कंपनीने सँट्रोनंतर ॲसेंट, सोनाटा आणि एलांट्रा यांसारख्या सेदान तसेच गेट्झसारख्या हॅचबॅक लाँच केल्या.जर्मनीतील आघाडीची वाहन कंपनी फोक्सवॅगनने २००७मध्ये भारतात प्रवेश केला. पहिले मॉडेल पॅसेटनंतर जेटा, पोलो आणि व्हेंटो यांसारखी मॉडेल्स बाजारात आणली. नंतर एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये टिगन लाँच केली. कंपनीने महाराष्ट्रातील चाकण येथे उत्पादन प्रकल्प उभारला. फोक्सवॅगनची ओळख प्रामुख्याने मजबूत बांधणी, उच्च दर्जाचे जर्मन इंजिनिअरिंग आणि सुरक्षितता यासाठी आहे.होंडा कार्सने भारतात १९९५मध्ये प्रवेश केला असला, तरी होंडाच्या गाड्या भारतात अगोदरपासून धावत होत्या. लता मंगेशकर यांच्याकडे असलेल्या गाड्यांत होंडा सिटीचा समावेश होता. यावरून या गाडीची विश्वसनीयता कळते. ती आजही सर्वाधिक लोकप्रिय सेदान आहे. होंडाचे उत्पादन केंद्र उत्तर प्रदेशातील ग्रेटर नोएडा आणि राजस्थानातील तापुकारा येथे आहेत. कंपनीची खासियत म्हणजे विश्वासार्ह पेट्रोल इंजिन्स, सुखद ड्रायव्हिंग अनुभव आणि कमी देखभाल खर्च.किया मोटर्स ही दक्षिण कोरियातील वाहननिर्माती कंपनी आणि हुंदाई मोटार ग्रुपची उपकंपनी आहे. भारतात आपली उपस्थिती नोंदवण्यासाठी कंपनीने २०१७मध्ये आंध्र प्रदेशातील अनंतपूर येथे मोठा कारखाना उभारण्याची घोषणा केली. २०१९मध्ये किया मोटर्सने आपली पहिली एसयूव्ही किया सेल्टॉस भारतीय बाजारात आणली आणि ती विक्रमी लोकप्रिय ठरली. अनंतपूर येथील प्रगत कारखान्यातून केवळ भारतासाठी नव्हे, तर निर्यातीसाठीही वाहनांचे उत्पादन केले जाते. आज किया मोटर्स भारतातील टॉप फाइव्ह मोटार ब्रँड्सपैकी एक असून आधुनिक डिझाईन, प्रगत तंत्रज्ञान व परवडणारी किंमत ही त्यांची प्रमुख वैशिष्ट्ये ठरली आहेत.एमजी मोटर्स (Morris Garages) ही ब्रिटनमध्ये स्थापन झालेली कंपनी असून, सध्या ती चीनच्या एसएआयसी मोटर कॉर्पोरेशन समूहाचा भाग आहे. त्यांच्या भारत प्रवेशाची घोषणा २०१७मध्ये झाली आणि गुजरातच्या हलोल येथे अत्याधुनिक प्रकल्प सुरू करण्यात आला. २०१९मध्ये कंपनीने पहिली एसयूव्ही एमजी हेक्टर बाजारात आणली. आधुनिक डिझाईन, सुरक्षितता आणि इलेक्ट्रिक तंत्रज्ञानामुळे एमजी मोटर्सने अल्पावधीतच भारतीय वाहन उद्योगात मजबूत स्थान निर्माण केले.काही दिवसांपूर्वीच मुंबईतील एका कार्यक्रमात टेस्लाच्या मोटारीचे अनावरण झाले. एलॉन मस्क यांची गाडी भारतात कधी धावणार याबाबत उत्सुकता ताणली गेली होती आणि ट्रम्प यांच्या धोरणामुळे तळ्यातमळ्यात असे चित्र निर्माण झाले होते. परंतु आता टेस्लासाठी भारतीय रस्ते खुले झाले असून, येत्या काळात त्यांची संख्या वाढलेली दिसू शकते. टेस्लाने अद्याप तरी भारतात अधिकृत उत्पादन सुरू केलेले नाही. उच्च प्रतीचे बॅटरी तंत्रज्ञान, ऑटोपायलट ड्रायव्हिंग सिस्टीम आणि उच्च दर्जाच्या इलेक्ट्रिक परफॉर्मन्ससाठी टेस्ला जगभरात प्रसिद्ध आहे.व्हिएतनामची इलेक्ट्रिक वाहननिर्माती कंपनी व्हीनफास्टने २०२४मध्ये भारतीय बाजारपेठेत प्रवेश करण्याची घोषणा केली. कंपनीने तमिळनाडूतील थूथुकुडी येथे पहिला उत्पादन प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेतला. इलेक्ट्रिक मोटार, इलेक्ट्रिक दुचाकी आणि बॅटरी मॅन्युफॅक्चरिंग या क्षेत्रात गुंतवणूक करण्याचे त्यांचे उद्दिष्ट आहे. व्हीनफास्ट भारताला आशियातील मोठे ईव्ही उत्पादन व निर्यात केंद्र करण्याची योजना आखत आहे. वाढत चालले आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी पूरक बाजारपेठ निर्माण होत असल्याने पारंपरिक तंत्रज्ञानावर वाहनांची निर्मिती करण्याबरोबरच ईव्हीच्या विकासावरही भर दिला जात आहे. अर्थात भारतात आलेल्या सर्व परकी कंपन्या यशस्वी ठरल्या आहेत, असे नाही. उत्पादन आणि किंमत धोरणातील चुका, तसेच स्थानिक ग्राहकांच्या अपेक्षा न समजल्यामुळे काही वाहन कंपन्यांचा प्रवास फारसा यशस्वी ठरला नाही. मात्र, पुढील पाच ते दहा वर्षांत या कंपन्यांना पुन्हा बाजारात परतण्याची आणि त्यांना यश मिळण्याची चांगली संधी आहे, असा अंदाज ॲक्सेलच्या ताज्या अहवालात वर्तविण्यात आला आहे. चारचाकी श्रेणीतील भारतीय वाहन कंपन्यांची वाढती लोकप्रियता पाहून परकी कंपन्यादेखील परिस्थिती आणि कालानुरूप पावले टाकत आहेत.एकुणातच जागतिक वाहन कंपन्या अजूनही भारतातील दीर्घकालीन संधीबाबत आशावादी आहेत. म्हणूनच ते उत्पादन श्रेणीचा विस्तार, वितरण जाळ्याची पुनर्रचना, स्थानिक बाजाराच्या आवडीनुसार किंमत धोरण यांसारख्या आधारावर पुन्हा भारतीय बाजारपेठेत मजबूत उपस्थिती नोंदविण्याच्या तयारीत आहेत.(अरविंद रेणापूरकर दै. सकाळचे पुणेस्थित वरिष्ठ उपसंपादक आहेत.) 