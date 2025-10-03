Premium|Globalization: जागतिकीकरणाच्या लाटेत स्थानिक संस्कृतींचा अस्तित्वासाठी संघर्ष

भवताल वेध । सारंग खानापूरकरसंस्कृती ही केवळ परंपरा नसून एखाद्या समाजाची ओळख, त्याचे इतिहासाशी असलेले नाते आणि भविष्याची दिशा ठरवणारी शक्ती आहे. त्यामुळे जागतिकीकरण स्वीकारताना स्थानिक संस्कृतींचा सन्मान, जतन आणि विकास करणे हीच खरी शाश्वत वाट आहे. जागतिकीकरण ही संकल्पना या शतकातील सर्वांत प्रभावी सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक प्रक्रिया मानली जाते. तंत्रज्ञान, इंटरनेट, वाहतूक व्यवस्था आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारामुळे प्रत्येकाचे खासगी जग विस्तारले आहे, तर वास्तविक जग जवळ आले आहे. मात्र या बदलत्या जगाचा स्थानिक संस्कृतींवर खोलवर परिणाम होत असल्याचेही ठळकपणे जाणवत आहे. काही ठिकाणी या बदलांनी पारंपरिक संस्कृतीला नवा आयाम दिला, तर काही ठिकाणी अनेक शतकांपासून जपलेली मूल्ये, लोककला व ओळख धोक्यात आली आहे. .जागतिकीकरण या मूळ पाश्चिमात्य संकल्पनेचा अर्थ आहे - आर्थिक, सामाजिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक पातळीवर जगभरातील देश आणि समाज परस्परांना जोडले जाणे. नव्वदच्या दशकानंतर विकसनशील देशांमध्ये आंतरराष्ट्रीय व्यापार, बहुराष्ट्रीय कंपन्या, इंटरनेट, उपग्रह वाहिन्या, पर्यटन, शिक्षण आणि रोजगार या सर्व माध्यमांतून या प्रक्रियेने वेग घेतला. या प्रक्रियेत सहभाग म्हणजे सुबत्तेकडे जाण्याची संधी असल्याने विविध देशांमधील समुदाय या बदलाकडे खेचले गेले. स्थानिक संस्कृती म्हणजे एखाद्या विशिष्ट प्रदेशातील लोकांची भाषा, कला, परंपरा, खाद्यपदार्थ, पोशाख, धार्मिक श्रद्धा, लोककथा व सामाजिक मूल्ये. जागतिकीकरणाच्या धबडग्यात या सर्वांकडे दुर्लक्ष झाले. जागतिकीकरणामुळे जग जवळ येऊन संस्कृतींची सरमिसळ सुरू झाली. सत्ताधाऱ्यांची संस्कृती श्रेष्ठ ठरत असल्याने जगातील अनेक भागांमध्ये स्थानिक संस्कृतींवर हल्ले झाले आणि त्यात त्या नामशेषही झाल्या. वसाहतवादाचा काळ संपल्यानंतर मात्र लोकांनी आपल्या मूळ संस्कृतीचे, रूढींचे पुनरुज्जीवन करण्यास किंवा ती जपण्यास प्राधान्य दिले. भारतातील वारली चित्रकला, शास्त्रीय संगीत, नाट्य, कुंभमेळा, जपानमधील चहासमारंभ, आफ्रिकेतील आदिवासींचे ढोलवादन अशी काही उदाहरणे सांगता येतील.जागतिकीकरणामुळे स्थानिक संस्कृतींना काही प्रमाणात बळकटीही मिळाली आहे. आज जगभरात लोक एकमेकांच्या संस्कृतींची ओळख करून घेत आहेत. भारतीयांमुळे आणि सरकारने केलेल्या प्रसारामुळे योग विविध देशांमध्ये लोकप्रिय झाला आहे, तर जपानी सुशी हा खाद्यपदार्थ भारतातही खवय्यांच्या जिभेचे चोचले पुरवत आहे. आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांमुळेही स्थानिक नृत्य, कला, खाद्यपदार्थ यांना व्यावसायिक प्रोत्साहन मिळते. राजस्थानातील कठपुतळी कला लोप पावण्याच्या मार्गावर असतानाच विदेशी पर्यटकांना आकर्षित करण्याचे साधन म्हणून ही कला जोपासली जाऊ लागली. आता तर जुनी लोककला, गाणी, पुराणकथा यांचे डिजिटायझेशन करून पुढच्या पिढ्यांपर्यंत पोहोचवले जात आहे. युनेस्कोने अनेक वारसा स्थळे व लोककलांची सांस्कृतिक वारसा म्हणून नोंद घेत त्यांच्या संवर्धनाला बळकटी दिली आहे. यामुळे स्थानिक संस्कृतीचा जागतिक सन्मान वाढतो आहे. मात्र, अनेकदा लोककला फक्त पर्यटनापुरत्या मर्यादित राहतात, त्यातील आध्यात्मिक किंवा सांस्कृतिक आशय हरवतो. त्यामुळे पंचतारांकित हॉटेलांमध्ये सादर केली जाणारी आदिवासी नृत्ये, संगीत हे केवळ ‘शो पीस’ बनले आहे. .भाषा हा संस्कृतीचाच भागजागतिकीकरणाच्या रेट्यात स्थानिक भाषांना कमी लेखले जाऊन इंग्रजी आणि इतर जागतिक भाषा महत्त्वाच्या ठरत आहेत. यामुळे अनेक भाषा नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. या प्रक्रियेला विरोध म्हणून जगभरात स्थानिक संस्कृती व भाषांना जपण्यासाठी संघर्षही सुरू आहे. अनेक देशांमध्ये ‘भाषा पुनरुज्जीवन चळवळी’ उभ्या राहिल्या आहेत. उदाहरणार्थ, इंग्लंडमधील वेल्स प्रांतात वेल्श भाषेच्या पुनरुज्जीवनासाठी शाळांमध्ये ती अनिवार्य केली गेली आहे. न्यूझीलंडमध्ये माओरी भाषा टिकवण्यासाठी सरकारने मोठे धोरण आखले असून रेडिओ, टीव्ही वाहिन्यांवर माओरी भाषेतील कार्यक्रम सुरू करण्यात आले आहेत. भारतात मराठी, तमीळ, असमिया यांसारख्या भाषांसाठी स्थानिक साहित्य संमेलने, नाट्य महोत्सव, पुस्तके आणि ऑनलाइन माध्यमांतून प्रचार सुरू झाला असून, आपल्या भाषेबाबत लोकांमध्ये जागृतीही होत आहे. उत्तर-पूर्व भारतातील बोडो, मणिपुरी भाषांसाठी स्थानिक लोकांनी आंदोलने केली आणि त्या भाषांना संविधानाच्या आठव्या अनुसूचीमध्ये स्थान देण्यात त्यांना यश आले आहे. .Premium| GST Reforms: पंतप्रधान मोदींच्या जीएसटी सुधारणांमुळे तुमच्या दिवाळीच्या खर्चावर काय परिणाम होईल?.हा एक भाग असला, तरी जागतिकीकरणाचे नकारात्मक परिणामही तितकेच गंभीर आहेत. सांस्कृतिक एकरूपतेचा प्रभाव वाढताना दिसत आहे. जागतिकीकरणामुळे अमेरिकी, युरोपीय या वर्चस्ववादी देशांमधील जीवनशैली सर्वत्र पसरत आहे. मॅकडोनाल्ड, कोका-कोला, हॉलिवूडचे चित्रपट, पॉप संगीत सर्वत्र लोकप्रिय झाले आहेत. पाश्चिमात्यांच्या खाण्यापिण्याच्या सवयी, वागण्या-बोलण्याची पद्धत भारतासह अनेक विकसनशील आणि गरीब देशांमध्ये रुजत आहे. यामुळे स्थानिक खाद्यपदार्थ, लोकसंगीत यांना दुय्यम स्थान मिळते.भारतात हिंदी चित्रपटांमध्ये पाश्चिमात्य संगीत, फॅशन, जीवनशैली यांचा प्रभाव वाढला. तर दुसरीकडे योग, आयुर्वेद यांचा जगभरात प्रसार झाला. जपानमध्ये पाश्चिमात्य फास्ट फूडमुळे पारंपरिक ‘वाशोकू’ आहारात घट झाली, परंतु इतर काही परंपरांचा जागतिक पातळीवर विस्तार झाला. आफ्रिकेत पारंपरिक वाद्यसंगीत हळूहळू मागे पडत असले, तरी ‘ॲफ्रोबीट्स’सारख्या नव्या शैलींनी जागतिक संगीत क्षेत्रात स्थान मिळवले. लॅटिन अमेरिकेत फुटबॉल हा क्रीडाप्रकार लोकप्रिय झाला, पण स्थानिक नृत्य व वाद्यकला लोप पावत आहे. पाश्चिमात्य व्यक्तीकेंद्री जीवनपद्धतीमुळे आशियाई समाजातील कुटुंबकेंद्रित मूल्ये कमी होत आहेत. विवाहसंस्था, नातेसंबंध यावर परिणाम होत आहे. .आपली संस्कृती टिकवण्यासाठी अनेक स्थानिक समाज सोशल मीडियाचा वापर करत आहेत. यूट्यूब, इन्स्टाग्रामवर स्थानिक गाणी, लोककला, परंपरा लोकप्रिय करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. या कलांना आधुनिकतेचा साज चढवत नवे व्यासपीठ मिळवून दिले जात आहे. आयरिश नृत्यप्रकार जागतिकीकरणाच्या लाटेत हरवून जाऊ नये म्हणून आयर्लंडमध्ये मोठ्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा आयोजित केल्या जातात. हवाईमध्ये ‘हुला डान्स’ टिकवण्यासाठी उत्सव आयोजित होतात. आफ्रिकेतील मासाई जमात आपला पारंपरिक पोशाख व जीवनशैली जपण्यासाठी विशेष सामाजिक चळवळी चालवत आहेत.समाजशास्त्रज्ञांनी या प्रक्रियेबाबत काही संकल्पना मांडल्या आहेत. शक्तिशाली राष्ट्रे आपली संस्कृती इतरांवर लादतात. या प्रक्रियेत स्थानिक आणि जागतिक संस्कृतींचे मिश्रण होऊन नवे स्वरूप तयार होते. इंडो-वेस्टर्न पोशाख हा याचाच प्रकार आहे. तर, ‘ग्लोकलायझेशन’मुळे जागतिक उत्पादनांना स्थानिक स्वरूप दिले जाते, उदाहरणार्थ, भारतातील ‘आलू टिक्की बर्गर’. .Premium|Indian astronomy AI: आर्यभट्टापासून एआयपर्यंत भारताचा अवकाश प्रवास.सर्वच बदल वाईट नसतात. मात्र आपल्या संस्कृतीच्या अस्तित्वाला धोका सर्वच बदल वाईट नसतात. मात्र आपल्या संस्कृतीच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण करणाऱ्या आव्हानांवर उपाययोजना करणे गरजेचे असते. स्थानिक भाषांचे जतन करण्यासाठी शाळा, प्रसार माध्यमे, व्यवहार यात स्थानिक बोलींचा वापर वाढवायला हवा. लोककलांना सरकारी आणि स्वयंसेवी संस्थांकडून अनुदान मिळायला हवे. पर्यटनासोबतच सांस्कृतिक देवाणघेवाणही व्हायला हवी. म्हणजे पर्यटकांना फक्त 'शो' न दाखवता त्यामागची परंपरा समजावून सांगावी. डिजिटल माध्यमांतून स्थानिक गाणी, नृत्ये, कथा यांचा प्रसार करणे प्रभावी ठरू शकते. स्थानिक कलाकारांनाही आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठ मिळणे गरजेचे आहे.जागतिकीकरण ही अपरिहार्य प्रक्रिया आहे. त्याने आर्थिक विकास, तंत्रज्ञान प्रगती आणि सांस्कृतिक संवाद साधला. मात्र त्याचबरोबर स्थानिक संस्कृतींचे अस्तित्व टिकवून ठेवणे हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. संस्कृती ही केवळ परंपरा नसून एखाद्या समाजाची ओळख, त्याचे इतिहासाशी असलेले नाते आणि भविष्याची दिशा ठरवणारी शक्ती आहे. त्यामुळे जागतिकीकरण स्वीकारताना स्थानिक संस्कृतींचा सन्मान, जतन आणि विकास करणे हीच खरी शाश्वत वाट आहे.(सारंग खानापूरकर दै. सकाळचे पुणेस्थित वरिष्ठ उपसंपादक आहेत.) 