Premium|Good Debt vs Bad Debt : कर्ज घेण्यापूर्वी स्वतःला विचारा हे महत्त्वाचे आर्थिक प्रश्न

डॉ. अमेय खरेकर्ज घेण्यापूर्वी स्वतःला काही महत्त्वाचे प्रश्न विचारणं आवश्यक आहे. हे कर्ज गरजेसाठी आहे की फक्त तात्पुरत्या इच्छेसाठी? या कर्जातून भविष्यात काही आर्थिक मूल्य निर्माण होणार आहे का? माझ्याकडे किमान काही महिन्यांचा आपत्कालीन निधी आहे का? उत्पन्न काही काळ कमी झालं किंवा थांबलं, तरी मी ईएमआय भरू शकेन का? हे प्रश्न विचारल्यास अनेक आर्थिक चुका टाळता येऊ शकतात.भारतीय समाजात ‘कर्ज’ या शब्दाकडे अनेकदा नकारात्मक दृष्टीनं पाहिलं जातं. ‘उतारावर जाऊन जगू नये’, ‘ऋण काढून सण साजरे करू नयेत’, ‘आहे तितक्यात भागवावं’ अशा वाक्यांमधून आपली आर्थिक संस्कृती दिसून येते. त्यामुळे अनेक लोकांना कर्ज म्हणजे आर्थिक अडचण, ताण आणि असुरक्षितता असंच वाटतं. पण आधुनिक अर्थव्यवस्थेकडे पाहिलं, तर एक वेगळं वास्तव दिसतं. घर खरेदी असो, शिक्षण असो, व्यवसाय सुरू करणं असो किंवा वाहन खरेदी असो, आज अनेक महत्त्वाचे आर्थिक निर्णय कर्जाशिवाय घेणं कठीण झालं आहे. तसं पाहिलं तर कर्ज ना चांगलं असतं ना वाईट. कर्जाचा उद्देश काय आहे, ते परतफेड करण्याची क्षमता किती आहे आणि त्या कर्जातून भविष्यात कोणतं मूल्य निर्माण होतं, यावर त्याचा परिणाम ठरतो. म्हणूनच अर्थशास्त्रात अनेकदा ‘चांगलं कर्ज’ आणि ‘वाईट कर्ज’ असा फरक केला जातो..Premium|Economics Concepts Explained : महागाई म्हणजे नेमकं काय? .कर्जाची गरज निर्माण का होते?आपल्या आयुष्यात काही खर्च असे असतात, जे एकाच वेळी पूर्ण करणं शक्य नसतं. उदाहरणार्थ, घर घेणं, उच्च शिक्षण घेणं किंवा व्यवसाय सुरू करणं. समजा, एखाद्या व्यक्तीचं मासिक उत्पन्न ४० हजार रुपये आहे आणि त्याला १५ लाख रुपयांचं घर घ्यायचंय. इतकी मोठी रक्कम एकाच वेळी जमा करणं अनेकांसाठी शक्य नसतं. अशा वेळी गृहकर्ज हा पर्याय उपयोगी ठरतो. तसंच, शिक्षणासाठी घेतलेलं कर्जदेखील भविष्यातलं उत्पन्न वाढवण्याची क्षमता निर्माण करू शकतं. म्हणजेच काही प्रकारची कर्जं भविष्यात आर्थिक मूल्य निर्माण करणारी असतात. पण दुसऱ्या बाजूला काही कर्जं अशी असतात, जी केवळ तात्पुरत्या उपभोगासाठी घेतली जातात आणि ती भविष्यात कोणतंही आर्थिक मूल्य निर्माण करत नाहीत. इथंच ‘चांगलं’ आणि ‘वाईट’ कर्ज यामधला फरक महत्त्वाचा ठरतो.‘चांगलं’ कर्ज म्हणजे काय?भविष्यात उत्पन्न वाढवण्यास, मालमत्ता निर्माण करण्यास किंवा आर्थिक स्थैर्य वाढवण्यास मदत करणाऱ्या कर्जाला साधारणपणे ‘चांगलं’ कर्ज म्हटलं जातं. उदाहरणार्थ, गृहकर्ज. भारतात गेल्या दोन दशकांत घरांच्या किमती आणि भाडं दोन्ही सातत्यानं वाढताना दिसलं आहे. पुणे, मुंबई किंवा बंगळूरसारख्या शहरांमध्ये अनेक मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी घर खरेदी करणं ही केवळ भावनिक गोष्ट नसून, तो दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षिततेचा एक भाग असतो.समजा, एखाद्या व्यक्तीचं मासिक घरभाडं १८ हजार रुपये आहे. त्यानं योग्य नियोजनासह गृहकर्ज घेतलं आणि ईएमआय २२ ते २४ हजार रुपयांच्या दरम्यान असेल, तर दीर्घकालीन दृष्टीनं तो एक मालमत्ता निर्माण करत असतो. अर्थातच यासाठी स्थिर उत्पन्न आणि आपत्कालीन निधी असणं आवश्यक आहे. शिक्षणासाठी घेतलेलं कर्जही चांगल्या कर्जाचं उदाहरण आहे. उच्च शिक्षण घेतलेल्या व्यक्तींचं सरासरी उत्पन्न तुलनेनं अधिक असतं. म्हणजेच काही प्रकारचं शिक्षण कर्ज भविष्यातली उत्पन्न क्षमता वाढवू शकतं. समजा, एखाद्या विद्यार्थ्यानं डेटा सायन्स किंवा अभियांत्रिकी शिक्षणासाठी पाच लाख रुपयांचं शिक्षण कर्ज घेतलं आणि शिक्षणानंतर त्याचं मासिक उत्पन्न२५ हजार रुपयांपासून ७० हजार रुपयांपर्यंत वाढलं, तर ते कर्ज भविष्याच्या दृष्टीनं फायदेशीर ठरतं.त्याचप्रमाणे छोट्या व्यवसायासाठी घेतलेलं कर्जदेखील योग्य पद्धतीनं वापरलं तर उत्पन्न वाढवू शकतं. उदाहरणार्थ, एखाद्या छोट्या किराणा दुकानानं डिजिटल पेमेंट प्रणाली, फ्रीज किंवा अतिरिक्त साठ्यासाठी घेतलेलं कर्ज व्यवसाय वाढवू शकतं. म्हणजेच चांगलं कर्ज हा एक खर्च नसून, भविष्यातली आर्थिक क्षमता वाढवणारी तरतूद असू शकते. मात्र याचा अर्थ असा नाही, की प्रत्येक गृहकर्ज किंवा शिक्षणकर्ज आपोआप चांगलंच असतं. जर उत्पन्न अस्थिर असेल, ईएमआय खूप मोठा असेल किंवा फक्त सामाजिक प्रतिष्ठेसाठी महागडं घर घेतलं असेल, तर तेच कर्ज आर्थिक ताण निर्माण करू शकतं. त्यामुळे परतफेडीची क्षमता आणि वास्तववादी आर्थिक नियोजन अत्यंत महत्त्वाचं असतं..१.७ लाखांचा पगार... तरी महिनाअखेर खात्यात उरतात फक्त २,५२० रुपये; प्रत्येक मध्यमवर्गीयाने वाचावी अशी गोष्ट.‘वाईट’ कर्ज कसं ओळखावं?भविष्यात कोणतंही आर्थिक मूल्य निर्माण न करणारं आणि फक्त तात्पुरत्या खर्चासाठी घेतलं जाणारं कर्ज म्हणजे ‘वाईट’ कर्ज. या प्रकारची कर्जं अनेकदा आर्थिक ताण निर्माण करू शकतात. उदाहरणार्थ, क्रेडिट कार्डवर सतत खर्च करून त्याची पूर्ण परतफेड न करणं, फक्त प्रतिष्ठा दाखवण्यासाठी महागड्या वस्तू खरेदी करणं किंवा उत्पन्नाच्या क्षमतेपेक्षा जास्त ईएमआय घेणं यामुळे ताण येऊ शकतो. समजा, एखाद्या व्यक्तीचं मासिक उत्पन्न ३० हजार रुपये आहे आणि मोबाईल, बाइक आणि वैयक्तिक खर्चासाठी मिळून त्याला दर महिन्याला १५ हजार रुपयांचा ईएमआय भरावा लागतो. वरकरणी हे व्यवहार शक्य वाटतात. पण त्याच वेळी घरभाडं, अन्नधान्य, प्रवास आणि इतर खर्चही असतात. त्यातच अशा परिस्थितीत अचानक नोकरी गेली, आरोग्य सेवांचा खर्च वाढला किंवा उत्पन्न कमी झालं, तर कर्जाचा ताण मोठ्या प्रमाणात वाढू शकतो. विशेषतः क्रेडिट कार्डवरचे व्याजदर अत्यंत जास्त असतात. काही वेळा हे व्याज वार्षिक ३० ते ४० टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकतं. त्यामुळे छोटा खर्चही मोठ्या आर्थिक ओझ्यात बदलू शकतो. म्हणूनच प्रत्येक कर्जाचा मूलभूत प्रश्न असा असायला हवा - हे कर्ज माझ्या भविष्यात आर्थिक मूल्य निर्माण करणार आहे का? उत्तर ‘नाही’ असेल, तर त्या कर्जाकडे अधिक सावधपणे पाहणं आवश्यक आहे.ईएमआय संस्कृती आणि बदलती जीवनशैलीगेल्या काही वर्षांत भारतात ईएमआयआधारित खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. मोबाईल फोनपासून फर्निचरपर्यंत आणि सुट्ट्यांपासून ऑनलाइन खरेदीपर्यंत सर्व गोष्टी ईएमआयवर उपलब्ध आहेत. आरबीआयच्या आकडेवारीनुसार, भारतात वैयक्तिक कर्जांचं आणि ग्राहक कर्जांचं प्रमाण गेल्या काही वर्षांत वेगानं वाढलं आहे. विशेषतः तरुण वर्गामध्ये ‘बाय नाऊ पे लेटर’ ही वृत्ती आणि त्यामुळे क्रेडिट कार्डचा वापर झपाट्यानं वाढताना दिसतो. यामुळे अनेक गोष्टी तात्काळ परवडण्यासारख्या वाटू लागतात. पण इथं एक महत्त्वाची मानसिक प्रक्रिया काम करते. एखादी वस्तू घेताना ६० हजार रुपयांना महाग वाटते, पण ‘फक्त तीन हजार रुपये प्रतिमहिना’ असं वाचलं, की निर्णय घेणं सोपं वाटतं. म्हणजेच आपण वस्तूची एकूण किंमत न पाहता मासिक हप्ता पाहू लागतो. उदाहरणार्थ, एखाद्या व्यक्तीकडे आधीच आठ हजार रुपयांचा घराचा ईएमआय आहे, त्यानंतर मोबाईलसाठी तीन हजार, बाइकसाठी चार हजार आणि क्रेडिट कार्डची पाच हजार रुपयांची देयकं सुरू झाली, तर नकळत त्याच्या उत्पन्नाचा मोठा भाग भविष्यासाठी आधीच बांधला जातो. यालाच काही अर्थतज्ज्ञ ‘ईएमआयआधारित उपभोग संस्कृती’ असं म्हणतात. याचा परिणाम असा होतो, की अनेक लोक नकळत त्यांच्या भविष्यातला उत्पन्नाचा मोठा भाग आधीच खर्च करून टाकतात. यामुळे आर्थिक लवचिकता कमी होते आणि अचानक आलेल्या संकटांचा सामना करणं कठीण जाऊ शकतं..किती टक्के कर्ज सुरक्षित मानलं जाऊ शकतं?अर्थशास्त्रात आणि वैयक्तिक आर्थिक नियोजनात एक साधा नियम सांगितला जातो. साधारणपणे एखाद्या व्यक्तीच्या मासिक उत्पन्नाच्या ३० ते ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त रक्कम ईएमआयमध्ये जाऊ लागली, तर आर्थिक ताण वाढण्याची शक्यता वाढते. उदाहरणार्थ, जर एखाद्याचं मासिक उत्पन्न ५० हजार रुपये असेल, तर साधारण १५ ते २० हजार रुपयांपर्यंतचा ईएमआय तुलनेनं व्यवस्थापित करता येऊ शकतो. त्यापेक्षा जास्त ईएमआय घेतल्यास बचत, आपत्कालीन खर्च आणि दैनंदिन गरजांवर परिणाम होऊ शकतो. नक्कीच हा नियम प्रत्येकासाठी सारखा लागू होत नाही. कुटुंबाचा आकार, शहरातला खर्च आणि उत्पन्नाचं स्थैर्य यानुसार परिस्थिती बदलते. पण एक गोष्ट निश्चित आहे, उत्पन्नाचा मोठा भाग कर्जफेडीत अडकला, तर आर्थिक स्वातंत्र्य कमी होऊ लागतं.मग कर्ज घ्यावं की टाळावं?या प्रश्नाचं उत्तर ‘हो’ किंवा ‘नाही’ असं सरळ देता येत नाही. कर्ज घेण्यापूर्वी स्वतःला काही महत्त्वाचे प्रश्न विचारणं आवश्यक आहे. हे कर्ज गरजेसाठी आहे की फक्त तात्पुरत्या इच्छेसाठी? या कर्जातून भविष्यात काही आर्थिक मूल्य निर्माण होणार आहे का? माझ्याकडे किमान काही महिन्यांचा आपत्कालीन निधी आहे का? उत्पन्न काही काळ कमी झालं किंवा थांबलं, तरी मी ईएमआय भरू शकेन का? हे प्रश्न विचारल्यास अनेक आर्थिक चुका टाळता येऊ शकतात.आधुनिक अर्थव्यवस्थेत कर्ज पूर्णपणे टाळता येणं शक्य नाही, अनेक वेळा ते आवश्यकही असतं. पण कर्जाचा उपयोग साधन म्हणून करायचा की ओझं म्हणून, हे आपल्या आर्थिक निर्णयांवर अवलंबून असतं. योग्य कारणासाठी, मर्यादित प्रमाणात आणि नियोजन करून घेतलेलं कर्ज भविष्य सुरक्षित ठेवतं. पण केवळ उपभोगासाठी आणि उत्पन्नाच्या क्षमतेपेक्षा जास्त घेतलेलं कर्ज दीर्घकालीन आर्थिक ताण निर्माण करू शकतं. म्हणूनच कर्ज घेताना फक्त ‘ईएमआय किती आहे?’ हा प्रश्न पुरेसा नाही. भविष्याचा पूर्ण विचार करून निर्णय घ्यायला हवा.डॉ. अमेय खरे पुणेस्थित सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये असिस्टंट प्रोफेसर आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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