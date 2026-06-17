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Premium|Good Debt vs Bad Debt : कर्ज घेण्यापूर्वी स्वतःला विचारा हे महत्त्वाचे आर्थिक प्रश्न

Smart Loan Decisions : कर्ज हे स्वतःमध्ये चांगले किंवा वाईट नसते. त्याचा उद्देश, परतफेडीची क्षमता आणि भविष्यात निर्माण होणारे आर्थिक मूल्य यावरच कर्ज फायदेशीर की तोट्याचे ठरणार हे अवलंबून असते.
Smart Loan Decisions

Smart Loan Decisions

esakal

साप्ताहिक टीम
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डॉ. अमेय खरे

कर्ज घेण्यापूर्वी स्वतःला काही महत्त्वाचे प्रश्न विचारणं आवश्यक आहे. हे कर्ज गरजेसाठी आहे की फक्त तात्पुरत्या इच्छेसाठी? या कर्जातून भविष्यात काही आर्थिक मूल्य निर्माण होणार आहे का? माझ्याकडे किमान काही महिन्यांचा आपत्कालीन निधी आहे का? उत्पन्न काही काळ कमी झालं किंवा थांबलं, तरी मी ईएमआय भरू शकेन का? हे प्रश्न विचारल्यास अनेक आर्थिक चुका टाळता येऊ शकतात.

भारतीय समाजात ‘कर्ज’ या शब्दाकडे अनेकदा नकारात्मक दृष्टीनं पाहिलं जातं. ‘उतारावर जाऊन जगू नये’, ‘ऋण काढून सण साजरे करू नयेत’, ‘आहे तितक्यात भागवावं’ अशा वाक्यांमधून आपली आर्थिक संस्कृती दिसून येते. त्यामुळे अनेक लोकांना कर्ज म्हणजे आर्थिक अडचण, ताण आणि असुरक्षितता असंच वाटतं. पण आधुनिक अर्थव्यवस्थेकडे पाहिलं, तर एक वेगळं वास्तव दिसतं. घर खरेदी असो, शिक्षण असो, व्यवसाय सुरू करणं असो किंवा वाहन खरेदी असो, आज अनेक महत्त्वाचे आर्थिक निर्णय कर्जाशिवाय घेणं कठीण झालं आहे.

तसं पाहिलं तर कर्ज ना चांगलं असतं ना वाईट. कर्जाचा उद्देश काय आहे, ते परतफेड करण्याची क्षमता किती आहे आणि त्या कर्जातून भविष्यात कोणतं मूल्य निर्माण होतं, यावर त्याचा परिणाम ठरतो. म्हणूनच अर्थशास्त्रात अनेकदा ‘चांगलं कर्ज’ आणि ‘वाईट कर्ज’ असा फरक केला जातो.

Smart Loan Decisions
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