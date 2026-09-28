Premium|Government Borrowing : सरकार कर्ज का घेतं? रस्ते, सिंचनापासून आर्थिक विकासापर्यंत कर्जाची गोष्ट

डॉ. अमेय खरेएखादा चांगला रस्ता एखाद्या गावाला बाजारपेठेशी जोडतो. वाहतूक सुधारली तर माल पोहोचवण्याचा खर्च कमी होऊ शकतो. एखादी सिंचन व्यवस्था शेतीची उत्पादकता वाढवू शकते. चांगली सार्वजनिक वाहतूक लोकांना रोजगाराच्या अधिक संधींपर्यंत पोहोचवू शकते. म्हणजेच आज घेतलेलं कर्ज उद्याची आर्थिक क्षमता निर्माण करण्यासाठी वापरलं जाऊ शकतं. पण याचा अर्थ असा नाही की कर्ज कितीही वाढलं तरी चालतं. समजा, आपल्या घराचं मासिक उत्पन्न ₹ ६० हजार आहे. घरखर्च, शिक्षण, आरोग्य, प्रवास आणि इतर गरजा भागवल्यानंतर महिन्याच्या शेवटी काही रक्कम उरते. पण अचानक घरात मोठा खर्च उभा राहतो. घराची दुरुस्ती करायची असते, मुलांच्या शिक्षणासाठी मोठी फी भरायची असते किंवा वैद्यकीय उपचारांसाठी पैसे लागत असतात. मग अशा वेळी उपलब्ध बचत पुरेशी नसेल, तर आपण काय करतो? कदाचित कर्ज घेतो. कारण गरज तर उद्भवलेली असते, पण पुरेसा पैसा उपलब्ध नसतो. सरकारसमोरही अनेकदा असाच प्रश्न उभा राहतो. मागच्या लेखात (ता. २६ सप्टेंबर, कराचा पैस कुठे खर्च करायचा?) आपण पाहिलं की सरकारच्या गरजा अनेक असतात, पण उपलब्ध निधी मर्यादित असतो. कर, शुल्क आणि इतर स्रोतांमधून मिळणारा पैसा सर्व खर्च भागवण्यासाठी पुरेसा नसेल, तर सरकारला अतिरिक्त पैसा उभा करावा लागतो.इथेच सरकारच्या कर्ज घेण्याला सुरुवात होते. पण सरकार कर्ज घेतं म्हणजे नेमकं काय करतं? तर विविध प्रकारचे सरकारी रोखे आणि इतर साधनांच्या माध्यमातून सरकार बाजारातून पैसा उधार घेतं. हे रोखे बँका, वित्तीय संस्था, गुंतवणूकदार आणि इतर संस्थांकडून खरेदी केले जातात. सरकारला आज पैसा मिळतो आणि भविष्यात मूळ रक्कम, तसंच त्यावरचं व्याज परत करण्याची जबाबदारी स्वीकारावी लागते. हे ऐकल्यावर साहजिकच हा प्रश्न पडू शकतो, की सरकारला एवढं कर्ज घ्यायची गरजच का पडते?.Premium|Global Economy and Fuel Hike : इराण-इस्राईल युद्ध आणि ११२ डॉलरवर गेलेले तेल! भारतीय अर्थव्यवस्थेवर याचे नेमके काय आणि किती गंभीर परिणाम होतील?.उत्पन्न आणि खर्चाची तफावतसरकारच्या बाबतीतही एक साधं गणित असतं. सरकारला मिळणारा निधी आणि सरकारचा एकूण खर्च यांच्यात तफावत निर्माण झाली, तर त्या तफावतीसाठी अतिरिक्त संसाधनांची गरज भासते.उदाहरणार्थ, सरकारकडे शंभर रुपये कर आला आणि खर्च एकशे वीस रुपये झाला, तर उरलेले वीस रुपये कुठून आणायचे हा प्रश्न निर्माण होतो. अशा परिस्थितीत कर्ज हा एक मार्ग असतो.अर्थशास्त्रात सरकारच्या या स्थितीचा विचार फिस्कल डेफिसिट, म्हणजे राजकोषीय तूट, या संकल्पनेतून केला जातो. भारताच्या २०२६-२७च्या ‘बजेट ॲट अ ग्लान्स’नुसार, फिस्कल डेफिसिट म्हणजे सरकारचा एकूण खर्च आणि कर्जाव्यतिरिक्त मिळणाऱ्या एकूण प्राप्ती यांच्यातला फरक. हे सरकारच्या कर्जउभारणीच्या गरजेचं महत्त्वाचं मोजमाप आहे. (indiabudget.gov.in)पण इथं एक गैरसमज दूर करणं आवश्यक आहे. सरकारनं कर्ज घेतलं म्हणजे सरकार आर्थिकदृष्ट्या अपयशी ठरलं, असं नाही. आपण गृहकर्ज घेतो म्हणून आपली आर्थिक स्थिती खराब आहे, असं प्रत्येक वेळी म्हणता येत नाही. प्रश्न असतो, कर्ज कशासाठी घेतलं आणि ते फेडण्याची क्षमता किती आहे? सरकारी कर्जाबाबतही हाच विचार करावा लागतो..सरकारनं कर्ज घेणं चांगलं की वाईट?समजा, एखाद्या कुटुंबानं घर घेण्यासाठी कर्ज घेतलं, तर कर्जाची परतफेड पुढची अनेक वर्षं करावी लागते; पण त्या कर्जातून मिळालेली मालमत्ता दीर्घकाळ उपयोगी पडते. याउलट, रोजचा घरखर्च भागवण्यासाठी सतत कर्ज घ्यावं लागलं आणि जुनं कर्ज फेडण्यासाठी नवं कर्ज घ्यावं लागलं, तर परिस्थिती चिंताजनक ठरू शकते. सरकारच्या बाबतीतही कर्जाचा उपयोग महत्त्वाचा ठरतो. कर्जातून रस्ता, रेल्वे, पाणीपुरवठा, ऊर्जा, सिंचन, शिक्षण किंवा आरोग्यासारख्या क्षेत्रात गुंतवणूक केली आणि त्यातून भविष्यात आर्थिक क्षमता वाढली, तर त्या कर्जाचा दीर्घकालीन फायदा होऊ शकतो.उदाहरणार्थ, एखादा चांगला रस्ता एखाद्या गावाला बाजारपेठेशी जोडतो. वाहतूक सुधारली तर माल पोहोचवण्याचा खर्च कमी होऊ शकतो. एखादी सिंचन व्यवस्था शेतीची उत्पादकता वाढवू शकते. चांगली सार्वजनिक वाहतूक लोकांना रोजगाराच्या अधिक संधींपर्यंत पोहोचवू शकते. म्हणजेच आज घेतलेलं कर्ज उद्याची आर्थिक क्षमता निर्माण करण्यासाठी वापरलं जाऊ शकतं. पण याचा अर्थ असा नाही की कर्ज कितीही वाढलं तरी चालतं. कारण कर्ज घेतल्यावर त्यावर व्याज द्यावं लागतं. भविष्यात सरकारी निधीतून या जबाबदाऱ्या पूर्ण कराव्या लागतात. कर्जाचा आकार वाढत गेला आणि निधी किंवा अर्थव्यवस्थेची वाढ त्याला पुरेशी साथ देत नसेल, तर भविष्यातल्या बजेटवर दबाव वाढू शकतो.म्हणून सरकारी कर्जाकडे पाहताना फक्त ‘किती कर्ज आहे?’ हा प्रश्न पुरेसा नाही. त्यासोबत हेसुद्धा विचारायला हवं, कर्ज कशासाठी घेतलं आहे? त्यातून काय निर्माण होत आहे? आणि भविष्यात ते कर्ज पेलण्याची क्षमता अर्थव्यवस्थेकडे आहे का? इथंच सरकारी कर्जाचं खरं अर्थशास्त्र सुरू होतं..Premium|Farmers' Struggle : संघर्षाला पूर्णविराम नाही; शेतकरी आणि सामान्य माणसासाठी लढा कायम.आजचं कर्ज, उद्याची जबाबदारीसरकारनं कर्ज घेतलं की त्याची परतफेड भविष्यात करावी लागते. पण तो पैसा कुठून येतो? सरकारचा महसूल कर, शुल्क, सार्वजनिक उपक्रम आणि इतर स्रोतांमधून येतो. त्यामुळे कर्जाची परतफेड आणि त्यावरच्या व्याजाचा खर्च भविष्यातल्या सरकारी अर्थसंकल्पाचा भाग होतो.याचा अर्थ असा नाही की आज सरकारनं घेतलेल्या कर्जाचा प्रत्येक रुपया उद्या नागरिकांच्या खिशातून थेट कराच्या रूपानं वसूल केला जाईल. अर्थव्यवस्थेची ग्रोथ होऊ शकते, सरकारी महसूल वाढू शकतो आणि त्यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेत कर्जाचा भार कमी होऊ शकतो. म्हणूनच फक्त कर्जाच्या रकमेकडे पाहणं चुकीचं ठरू शकतं. कर्ज किती आहे याबरोबर अर्थव्यवस्था किती मोठी आहे, व्याजाचा खर्च किती आहे आणि सरकारची परतफेड करण्याची क्षमता किती आहे, हेसुद्धा पाहावं लागतं. भारताच्या २०२६-२७च्या बजेटमध्ये केंद्र सरकारनं जीडीपीच्या ४.३ टक्के फिस्कल डेफिसिट राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. सरकारनं कर्जाच्या पातळीबाबत मध्यमकालीन मार्गही मांडला आहे. (indiabudget.gov.in)यातून एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात येते. सरकारी कर्ज ही अशी गोष्ट आहे, जिचं व्यवस्थापन करावं लागतं. कर्ज पूर्णपणे टाळणं नेहमी शक्य नसतं आणि प्रत्येक कर्ज धोकादायकही नसतं. महत्त्वाचं असतं ते कर्ज आणि त्यातून मिळणाऱ्या भविष्यातल्या फायद्याचं संतुलन. समजा, सरकारनं कर्ज घेऊन उद्योग वाढवणारी, रोजगार निर्माण करणारी आणि परिणामतः भविष्यात सरकारी निधीमध्ये वाढ करणारी पायाभूत सुविधा उभी केली, तर आज कर्ज घेऊन केलेला खर्च उद्याच्या आर्थिक क्षमतेशी जोडला जातो. पण जर कर्जाचा मोठा भाग अशा खर्चासाठी वापरला जात असेल ज्यातून भविष्यात कोणतीही आर्थिक क्षमता निर्माण होत नाही आणि निधीही वाढत नाही, तर पुढच्या पिढ्यांसाठी त्याची परतफेड अधिक कठीण होऊ शकते. म्हणूनच कर्जाचा प्रश्न पिढ्यांमधल्या न्यायाचाही प्रश्न होऊ शकतो. आज आपण घेतलेल्या निर्णयाचा फायदा आजच्या नागरिकांना मिळतोय का? की त्याचा खर्च पुढच्या पिढीवर लादला जातोय? इथंही चित्र पूर्ण काळं-पांढरं नाही..समजा, आज सरकारनं चांगली सार्वजनिक वाहतूक उभी केली. त्याचा फायदा अनेक वर्षं मिळतो. आजच्या पिढीनं कर्जाची काही किंमत दिली, पण पुढच्या पिढीलाही त्या सुविधेचा फायदा मिळतो.याउलट, एखादा खर्च आजच केला जातो आणि त्याचा फायदाही मुख्यतः अल्पकालीन असतो, अशा परिस्थितीत त्याचं कर्ज पुढचा बराच काळ फेडावं लागत असेल, तर प्रश्न अधिक गंभीर होतो. म्हणूनच सरकारी कर्जाचं मूल्यमापन करताना ‘कर्ज घेतलं का?’ हा प्रश्न शेवटचा असायला हवा. पहिला प्रश्न असायला हवा - ‘कर्जातून काय निर्माण केलं?’ दुसरा असायला हवा - ‘त्याचा फायदा किती काळ मिळणार आहे?’ आणि तिसरा असायला हवा - ‘त्या कर्जाची परतफेड करण्याची क्षमता भविष्यात आहे का?’ हे प्रश्न विचारले की सरकारनं कर्ज घेणं चांगलं की वाईट या साध्या चौकटीत अडकत नाही.कारण कर्ज ना चांगलं असतं, ना वाईट. ते एक आर्थिक साधन आहे. त्याचा परिणाम त्याच्या वापरावर आणि व्यवस्थापनावर ठरतो. आणि म्हणूनच पुढच्यावेळी सरकारच्या कर्जाचा मोठा आकडा ऐकला, तर फक्त घाबरू नका किंवा त्याकडे दुर्लक्षही करू नका. उलट हे प्रश्न विचारा - हे कर्ज कशासाठी घेतलेलं आहे? त्यातून काय निर्माण होत आहे? आणि त्याचा फायदा अल्पकालीन आहे की दीर्घकालीन? कारण आजचं कर्ज उद्याची जबाबदारी नक्कीच आहे, पण योग्य ठिकाणी वापरलेलं आजचं कर्ज उद्याची क्षमतादेखील निर्माण करू शकतं. आता इथून अर्थव्यवस्थेच्या आणखी एका रंजक प्रक्रियेकडे वळता येईल.आपण खर्च केलेला एक रुपया फक्त आपल्यापुरता राहत नाही. तो दुसऱ्या व्यक्तीचं उत्पन्न होतो, ती व्यक्ती पुन्हा खर्च करते आणि पैसा अर्थव्यवस्थेत पुढे फिरत राहतो. मग आपल्या एका छोट्याशा खर्चाचा परिणाम आपल्या खिशापेक्षा मोठा कसा होतो? या प्रश्नाचा वेध घेऊ या पुढच्या लेखात...लेखक पुणेस्थित सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये असिस्टंट प्रोफेसर आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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