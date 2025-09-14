Premium|Northeast India: कोणत्या राज्यांना सेव्हन सिस्टर्स म्हंटले जाते..? पर्यटकांना या राज्यांची भुरळ का पडते?

कॅप्टन निलेश गायकवाडगुवाहाटी म्हणजे नॉर्थ ईस्टचं प्रवेशद्वार. सुरुवातीच्या काळात आसामची राजधानी म्हणून हे शहर प्रसिद्ध होतं, परंतु १९७२मध्ये गुवाहाटी प्रांतातलं दिसपूर हे ठिकाण आसामची राजधानी म्हणून घोषित करण्यात आलं. नरकासुरानं गुवाहाटी शहर वसवलं अशी एक आख्यायिका सांगितली जाते. प्राचीन काळात गुवाहाटीला प्रागज्योतिषपूर असंही म्हणायचे.आपल्या देशाच्या ईशान्येला असणारी राज्यं सेव्हन सिस्टर्स म्हणून प्रसिद्ध आहेत. त्या राज्यांच्या सौंदर्याविषयी, तिथल्या प्रेक्षणीय स्थळांविषयी आपण अनभिज्ञ असतो. मात्र तिथं भटकंती करायला गेल्यावर, तिथला इतिहास आणि संस्कृती जाणून घेतल्यावर अवाक व्हायला होतं! भारताला स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वीच्या काळात ईशान्येला फक्त तीनच राज्यं होती - आसाम, मणिपूर आणि त्रिपुरा. त्यानंतर बोलीभाषेच्या आधारावर चार नवी राज्यं तयार केली गेली. .ज्योति प्रसाद सैकिया या पत्रकारानं १९७२मध्ये या सात राज्यांचा ‘सेव्हन सिस्टर्स’ - ‘सप्तभगिनी’ असा उल्लेख केला होता. या राज्यातल्या भौतिक आणि सांस्कृतिक समानतेमुळे, तसंच वाहतूक आणि दळणवळणासाठी ही राज्यं एकमेकांवर अवलंबून असल्यानं त्यांना हे नाव दिलं गेलं. ही सातही राज्यं या एका छोट्या कॉरिडॉरनं उर्वरित भारताशी जोडली गेली आहेत. या ठिकाणाला सिलिगुडी कॉरिडॉर म्हणतात. गमतीशीर गोष्ट म्हणजे, भारताच्या पूर्वोत्तर असलेला हा भाग कोंबडीच्या चेहऱ्याच्या आकारासारखा दिसतो आणि सिलिगुडी कॉरिडॉर हा त्या कोंबडीची मान असल्यासारखा! म्हणून या कॉरिडॉरला चिकन्स नेकही म्हणतात. या राज्यांची सफर म्हणजे एक पर्वणीच असते. निसर्गसौंदर्याची उधळण असलेली ही सातही राज्यं म्हणजे जणू पृथ्वीवरचा स्वर्गच!नरकासुरानं वसवलेलं गाव...गुवाहाटी म्हणजे नॉर्थ ईस्टचं प्रवेशद्वार. सुरुवातीच्या काळात आसामची राजधानी म्हणून हे शहर प्रसिद्ध होतं, परंतु १९७२मध्ये गुवाहाटी प्रांतातलं दिसपूर हे ठिकाण आसामची राजधानी म्हणून घोषित करण्यात आलं. नरकासुरानं गुवाहाटी शहर वसवलं अशी एक आख्यायिका सांगितली जाते. प्राचीन काळात गुवाहाटीला प्रागज्योतिषपूर म्हणायचे. प्राग म्हणजे पौर्वात्य (Eastern) आणि ज्योतिष (Astrology) म्हणून गुवाहाटीची ‘A City of Eastern Astrology’ अशीही एक ओळख प्रचलित आहे. या सातही राज्यांत क्षेत्रफळाच्या दृष्टीनं सर्वात मोठं राज्य अरुणाचल प्रदेश आणि सर्वात छोटं राज्य त्रिपुरा. कोणत्याही विशिष्ट धर्माची आसक्ती नसणं ही या राज्यांची खासियत. आपण सगळे एकच आहोत, जिवंत किंवा मेलेले प्राणी-पक्षी सगळे एकाच शक्तीची रूपं आहेत असं इथल्या जमातीतले लोक मानतात. त्यांचा वैश्विक एकतेवर विश्वास आहे.ईशान्य भारताला बायोडायव्हर्सिटी हॉटस्पॉट म्हणूनही ओळखतात. भारतात आढळणाऱ्या नऊ मुख्य वनस्पतींमधील सहा इथल्या ५१ प्रकारच्या जंगलांमध्ये आहेत. पंधरा हजार फुलांच्या जातींपैकी आठ हजार प्रकारची फुलं नॉर्थ ईस्टमध्ये आढळतात. .उगवत्या सूर्याचा प्रदेश...भारताच्या पूर्वेकडे असलेलं अरुणाचल प्रदेश निसर्गाचं भरभरून वरदान मिळालेलं राज्य आहे. बर्फाच्छादित पर्वतशिखरं, खोल दऱ्या, हिरवीगार कुरणं, शांत व नितळ पाण्याची सरोवरं, प्राचीन संस्कृती जतन केलेल्या जमाती, बौद्ध मठ असं सर्वकाही पर्यटकांना खुणावत असतं. अरुणाचलला ‘ऑर्किड राज्य’ म्हणूनही ओळखलं जातं.तेजपूरपासून अरुणाचलच्या सहलीची सुरुवात होते. तेजपूर प्रसिद्ध आहे अग्नीगढ आणि चित्रलेखा उद्यान या दोन ठिकाणांमुळे. तेजपूरमध्ये पदुम पुखुरी नावाचं एक अतिशय सुंदर तलावातलं बेट आहे. या बेटाचं रूपांतर एका नयनरम्य बागेत करण्यात आलं असून म्युझिकल फाउंटन्सही उभारली आहेत.अरुणाचल प्रदेशातील रुद्रपद मंदिर, त्रिमूर्ती उद्यान, बमुनी हिल्स, हजार पखुरी अशी अनेक ठिकाणं पर्यटकांची आवडती आहेत. सफरचंदांच्या बागांसाठी प्रसिद्ध असलेली बॉमडिला मॉनेस्ट्री ट्रेकिंगसाठीही एक उत्तम ठिकाण म्हणून प्रसिद्ध आहे. धरतीवर जर कुठे स्वर्ग असेल तर तो से ला पासला आहे, असं मानणारे अनेक पर्यटक सापडतील. इथलं सौंदर्य बघून पर्यटक मंत्रमुग्ध झाले नाहीत, तरच नवल! इथली नऊ हजार फूट उंचीवर असलेली बौद्ध मॉनेस्ट्री हे पर्यटकांचं आवडीचं ठिकाण आहे. अरुणाचलमधलं अजून एक महत्त्वाचं पर्यटन स्थळ म्हणजे तवांग. ते दलाई लामा यांचं जन्मस्थान असल्यामुळे पर्यटकांना तिथं भेट देण्याची इच्छा असते. अशा अगणित पर्यटन स्थळांनी नटलेली नॉर्थ ईस्टची सहल आपल्याला निसर्गसौंदर्याचा एक सुखद अनुभव देते. .Premium| Air Miles: तुम्ही कधी फ्री एअर तिकिट्स मिळवलीयेत का? पर्यटकांचं आवडतं आसाम...क्षेत्रफळानुसार सतराव्या व लोकसंख्येनुसार पंधराव्या क्रमांकावर असलेल्या आसाममध्ये ३५ जिल्हे असल्यामुळे लोकसंख्या वगैरे निकषांवर आसाम हे सेव्हन सिस्टर्समधलं सर्वात मोठं राज्य ठरतं. आसाम मुख्यतः प्रसिद्ध आहे ते काझीरंगा नॅशनल पार्क या युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइटसाठी. या राज्यातून वाहणाऱ्या ब्रह्मपुत्रा नदीला आसामची जीवनदायिनीदेखील म्हणतात. या राज्यात सर्वोच्च कुमारी तीर्थ म्हणून ओळखले जाणारे कामाख्या मंदिर, उमानंद मंदिर, वसिष्ठ आश्रम, बालाजी मंदिर ही स्थळंही बघण्यासारखी आहेत. आवर्जून पाहावी अशी ब्रह्मपुत्रा सनसेट क्रूझ सफारीदेखील आहे. शॉपिंगसाठी फॅन्सी बाजारही आहे.मेघांचं आलय...मेघालय या शब्दाचा विचार करताना मनात एक चित्र उभं राहतं. कायम भरलेलं आभाळ, उंचच उंच हिरवेगार आणि धुक्यात हरवलेले डोंगर, खोलीचा थांगही लागणार नाही अशा दऱ्या, सतत वाहणारे धबधबे, सगळीकडे फक्त आणि फक्त निसर्गसौंदर्य...! मेघांचं आलय, मेघालय! मेघ म्हणजे ढग आणि आलय म्हणजे घर. मेघांचं जिथं कायम वास्तव्य असतं ते ठिकाण म्हणजे मेघालय. इथल्या निसर्गसौंदर्याला मोहून ब्रिटिशांनी मेघालयाला 'स्कॉटलंड ऑफ द ईस्ट' असं नाव दिलं होतं! पर्यटक मेघालयाकडे आकर्षित होण्याचं मुख्य कारण म्हणजे शहराच्या अंगाखांद्यांवर कायम विसावलेले ढग! .Premium| UNCTAD Report Highlights: जागतिक हवामान बदलाच्या काळात 'ग्रीन बॉण्ड्स' आणि 'कार्बन क्रेडिट्स 