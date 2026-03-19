Premium|Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus Mumbai : छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस; मुंबईच्या स्थापत्याचा गौरवशाली वारसा

जवळचे शहर : होस्पेट जवळचे विमानतळ : हुबळी विमानतळ जवळचे रेल्वेस्थानक : होस्पेटजवळचे बसस्थानक : होस्पेटकेव्हा जाल? : ऑक्टोबर ते फेब्रुवारी वारसास्थळाची वैशिष्ट्ये : होस्पेटपासून १० किलोमीटर अंतरावर असणारे, तुंगभद्रा नदीच्या काठावर वसलेले हे शहर विजयनगर साम्राज्याच्या समृद्ध कलास्थापत्याचे दर्शन घडवते. विजयनगर राजवंशाद्वारे इ.स. १४व्या ते १६व्या शतकात या शहराचा विकास करण्यात आला. हंपीविषयीची माहिती होयसळ वंशाचे शिलालेख तसेच निकोलो दी काँती, नूनीश, डोमिंगो पाएस, अब्दुल रझाक व बार्बोसा या परकीय प्रवाशांच्या प्रवासवृत्तांतून मिळते. हंपीतील प्रमुख आकर्षण म्हणजे विजयनगर राजवंशाचे कुलदैवत असणाऱ्या विरुपाक्ष स्वामींचे मंदिर. ३६ मीटर उंच गोपुर असणारे हे मंदिर द्रविड वास्तुशैलीचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. एका शिलालेखानुसार हे मंदिर इ.स. ११९९मध्ये नागवंशातील कालीदेव राजाच्या कारकिर्दीत कुरुगोडूनामक गृहस्थाने बांधल्याचा उल्लेख आहे. पुढे विजयनगरच्या राजांनी मंदिराचा विस्तार केला व गोपुर बांधले. मंदिराच्या विशिष्ट बांधणीमुळे मंदिरातील एका भिंतीवर गोपुराचे उलटे प्रतिबिंब पाहावयास मिळते. प्राचीन अभियांत्रिकी प्रगल्भतेचा हा उत्तम पुरावा आहे. मंदिराच्या गर्भगृहातील छपरावर सुंदर चित्रे काढली आहेत. त्याबरोबरच हंपीमध्ये विजय विठ्ठल मंदिर आणि त्याच्या भोवताली असलेली ऐतिहासिक बाजारपेठही प्रसिद्ध आहे. विठ्ठल मंदिरातील विजयरथ विख्यात आहे. या मंदिरातील स्तंभांवर विविध पौराणिक कथा कोरल्या आहेत. काही विशिष्ट खांब वाजवल्यास त्यातून संगीतध्वनी ऐकू येतात. या वास्तूंमध्ये वराह, मकर, व्याल या प्राण्यांची अनेक शिल्प दिसतात. याशिवाय राजमहाल, लोटस महाल, अच्युतदेवराय मंदिर, लक्ष्मीनृसिंह मंदिर, कडलेकालू आणि शशिवेकालू गणेश मंदिर, अंजनाद्री पर्वत अशा अनेक आकर्षक वास्तू हंपीची शोभा वाढवतात..छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसजवळचे शहर : मुंबईजवळचे विमानतळ : छत्रपती शिवाजी महाराज विमानतळकेव्हा जाल? : नोव्हेंबर ते फेब्रुवारीवारसास्थळाची वैशिष्ट्ये : छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस हे मुंबई शहरातील सर्वात मोठ्या आणि जुन्या रेल्वे स्थानकांपैकी एक आहे. मुंबई शहराच्या पश्चिम किनाऱ्यावरइ.स. १८७८ ते १८८७ या काळात इंग्लंडची राणी व्हिक्टोरियाच्या राज्याभिषेकाच्या सुवर्णजयंतीनिमित्त हे स्थानक बांधण्यात आले. इंग्रज वास्तुविशारद फ्रेडरिक विल्यम्स स्टीव्हन्स यांनी युरोपातील 'व्हिक्टोरियन गॉथिक रिव्हायव्हल' या वास्तुशैलीचा उपयोग करून हे स्थानक घडविले. ही इमारत वालुकाश्मापासून घडवलेली असून, येथे संगमरवराचा वापर नक्षीकामासाठी केला आहे. या इमारतीत पारंपरिक भारतीय वास्तुशैलीतील काही घटक आढळतात, उदाहरणार्थ, गोल घुमट, मनोरे आणि अणकुचीदार कमानी. यांमुळे एक वेगळी संमिश्र शैली या वास्तूद्वारे उदयास आली. या स्थानकाचे पूर्वीचे नाव 'व्हिक्टोरिया टर्मिनस' होते. १९९६मध्ये हे नाव बदलून 'छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस' असे झाले. या संपूर्ण संकुलात मध्यभागी घुमट असलेली एक मुख्य प्रशासकीय इमारत, १२०० फूट लांब ट्रेन शेड आणि त्याला जोडलेला ३३० फूट लांब प्लॅटफॉर्म आहे. घुमटावर अष्टकोनी रचना असून, त्यावर प्रगतीचे प्रतीक असलेले एक स्त्री-शिल्प आहे. या शिल्पाच्या उजव्या हातात उंचावलेली मशाल आणि डाव्या हातात आऱ्यांचे चाक दाखविले आहे. इमारतीच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर दोन्ही बाजूंना सिंह (ब्रिटनचे प्रतीक) आणि वाघ (भारताचे प्रतीक) यांची शिल्पे आहेत. याच वास्तूमुळे मुंबईच्या तत्कालीन स्थापत्याला आकार देणारी इंडो-गॉथिक शैली भरभराटीस आली..