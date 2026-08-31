Premium|Hasan Mushrif Political Future : गोकुळ-जिल्हा बँक रणधुमाळीत हसन मुश्रीफांची गुगली

निवास चौगलेसध्या कोल्हापूर जिल्ह्याचे प्रमुख आर्थिक सत्ताकेंद्र असलेल्या कोल्हापूर जिल्हा दूध संघ (गोकुळ) व जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीच्या रणधुमाळीने राजकीय वातावरण तापले आहे. अशा परिस्थितीत आता वैद्यकीय शिक्षण मंत्री आणि गेली अनेक वर्षे जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष राहिलेल्या हसन मुश्रीफ यांनी लोकसभा निवडणूक लढवून केंद्रीय रेल्वे मंत्री होण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. प्रत्यक्षात त्यांनी २०२९ची विधानसभा आणि त्यानंतर पुढची लोकसभा लढणार असल्याचे म्हटले आहे, पण त्यांच्या या वक्तव्याने राजकीय चर्चेला मात्र उधाण आले आहे. मुश्रीफ यांचा पुढील प्रवास कसा राहील हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.आ रोप-प्रत्यारोपांच्या फैरींनी गाजलेल्या ‘गोकुळ’ची निवडणूक आता न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर कुठेतरी मार्गावर आली असे वाटत आहे. या संस्थेवर २०२१पर्यंत आमदार पी. एन. पाटील व माजी आमदार महादेवराव महाडिक यांचे सुमारे ३० वर्षांहून अधिक काळ वर्चस्व होते. एकेकाळचे राजकीय मित्र असलेले काँग्रेस नेते आमदार सतेज पाटील व महादेवराव महाडिक यांच्यातील राजकीय संघर्ष २००७मध्ये पुढे आला. या संघर्षाने टोक गाठले, त्यातून मोठ्या राजकीय उलथापालथी झाल्या, त्यात महाडिक यांच्या ताब्यात असलेल्या गोकुळवरच आमदार पाटील यांनी लक्ष केंद्रित केले. गोकुळच्या जोरावर महाडिक यांनी जिल्ह्याच्या राजकारणात आपला दबदबा निर्माण केला होता. त्यातून त्यांनी लोकसभा, विधानसभेत प्रभाव पाडला. या प्रभावाचा अनेकांना फटका बसला, तर अनेकांना त्यांचे सहकार्य झाले. आज जिल्ह्यात असा एकही नेता नाही ज्यांनी महाडिक यांची राजकीय मदत घेतलेली नाही. त्यामागे गोकुळची ताकद महत्त्वाची होती. .Premium|Congress strategy in South : सिद्धरामय्यांची माघार आणि डीके शिवकुमारांचा उदय; कर्नाटकातील सत्तासंघर्षाचे पडद्यामागचे सत्य.गोकुळच्या २०२१च्या निवडणुकीत आमदार पाटील यांनी महाडिक हेच आपले ‘टार्गेट’ ठेवले. त्यासाठी सर्व महाडिक विरोधकांना एकत्र आणले. राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता होती, आमदार पाटील मंत्री होते. त्यामुळे शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसही एकसंध होती. पाटील यांच्या या प्रयत्नांना मुश्रीफ यांच्या रूपाने राष्ट्रवादीसह शिवसेना नेत्यांचीही ताकद मिळाली. विधानसभेच्या राजकारणातून महाडिक यांनीही गोकुळच्या काही ताकदवान संचालकांचा रोष पत्करला होता. त्यातून ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर ३० वर्षांपासून महाडिक-पीएन यांचे नेतृत्व मानणाऱ्या गोकुळच्या अरूण डोंगळे, विश्वास पाटील यांच्या सहा संचालकांनी त्यांची साथ सोडून मुश्रीफ-सतेज पाटील यांच्या आघाडीत जाण्याचा निर्णय घेतला. मंत्रिपदाची ताकद आणि जिल्हा बँक ताब्यात असल्याच्या जोरावर मुश्रीफ-सतेज यांनी आपली सर्व ताकद महाडिक-पीएन यांच्या विरोधात लावली आणि ३० वर्षांची महाडिक-पीएन-अरूण नरके यांच्या नेतृत्वाखालील गोकुळ सत्ता खालसा केली.गोकुळची समीकरणे बदललीगेल्या पाच वर्षांत राज्यात आणि जिल्ह्यातही राजकीय उलथापालथ झाली. त्यातून बरेच पाणी पुलाखालून वाहून गेले. पहिल्यांदा शिवसेनेमध्ये बंड झाले आणि त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून उपमुख्यमंत्री अजित पवार बाहेर पडले. या घडामोडीचे पडसाद जिल्ह्यात उमटले आणि पूर्वी भाजपच्या विरोधात असलेल्या शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील मोठा गट त्यांच्यासोबत गेला. न्यायालयीन प्रक्रियांचा अडथळा दूर झाल्यानंतर आता गोकुळच्या निवडणुकीचा बिगुल वाजला आहे. पाच वर्षांपूर्वी जे महाडिक यांच्या विरोधात होते, तेच सर्वजण आज त्यांच्यासोबत आहेत. याउलट ज्यांनी सर्व महाडिकांच्या विरोधकांना एकत्र करून गोकुळमध्ये सत्तांतर घडवले, ते सतेज पाटील एकाकी आहेत. सरकार आणि विशेषतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा थेट हस्तक्षेप या निवडणुकीत असल्याने इच्छा असूनही मुश्रीफ यांना किमान गोकुळच्या राजकारणात तरी वेगळा निर्णय घेता येत नाही अशी स्थिती आहे. त्यातून त्यांनाही महायुतीसोबत आणि गोकुळच्या राजकारणात महाडिकांसोबत जाण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. जागा वाटप, जवळच्या कार्यकर्त्यांना उमेदवारी, ठरावांची संख्या यात कोण बाजी मारणार आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या नाराजीचा फायदा सतेज पाटील किती उठवणार यावर गोकुळचा निकाल अवलंबून आहे. प्रत्यक्ष तारखा जाहीर झाल्यानंतर यासंदर्भातील राजकीय घडामोडी वेग घेतील..मुश्रीफांकडून जनमताचा कानोसाया दोन प्रमुख संस्थांच्या निवडणुकीची र या अक्षराचा वापर विविध शब्दांमध्ये केला जातो.णधुमाळी सुरू असतानाच मुश्रीफ यांनी नुकतेच एका ठिकाणी बोलताना गुगली टाकून राजकीय क्षेत्रात खळबळ उडवून दिली आहे. ‘आपण लोकसभा लढवणार आणि मला केंद्रीय रेल्वे मंत्री व्हायचे आहे’, असे सांगून त्यांनी जनमताचा कानोसा घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. सद्यःस्थितीत राज्यात आणि जिल्ह्यातही महायुतीचे वर्चस्व आहे. तसेच त्यांनी २०२९ची विधानसभा लढणारच असे जाहीर केले आहे. पहिल्यांदा विधानसभेत कागलमध्ये त्यांच्या विरोधात कोण असेल यावर बरीच राजकीय गणिते अवलंबून आहेत. लोकसभेची कोल्हापूरची जागा ही महायुतीत शिंदे शिवसेनेकडे आहे. मुश्रीफ म्हणतात २०३४ची लोकसभा ते लढणार आहेत, पण तोपर्यंत राज्यातील राजकीय स्थिती काय राहील, त्याचा जिल्ह्याच्या राजकारणावर कितपत प्रभाव असेल यावर हे अवलंबून असताना त्यांनी आत्ताच लोकसभा लढण्याची घोषणा करून महायुतीतीलच विरोधकांना सावध केले की त्यांना डिवचण्याचा प्रयत्न केला, हेही काळच ठरवणार आहे.जिल्हा बँकेसाठी लागणार कसजिल्ह्याचे दुसरे सत्ताकेंद्र असलेल्या जिल्हा बँकेवर गेल्या अनेक वर्षांपासून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आणि पर्यायाने मुश्रीफ यांचे वर्चस्व आहे. बँकेच्या सत्तेत काँग्रेसही सहभागी आहे. आता जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीचाही बिगुल वाजला आहे. त्यात बँकेची सत्ता पुन्हा आपल्याकडेच ठेवण्यासाठी मुश्रीफ प्रयत्नशील असले, तरीही त्यांच्यासमोर महायुतीतील समन्वय साधण्याचे आव्हान असेल. संचालकपदाच्या २१ जागांपैकी आज दहा जागांवर राष्ट्रवादीचे संचालक आहेत, याशिवाय शिवसेना शिंदे पक्षाचे तीन, जनसुराज्याचे दोन, भाजपचा एक व उर्वरित काँग्रेसचे संचालक आहेत. बारा तालुक्यांतून विकास संस्था गटाच्या बारा जागांची निवडणूक महत्त्वाची आहे. तालुक्यात ज्यांचे वर्चस्व, त्यांनाच विकास संस्था गटातून बँकेत संधी असे सर्वसाधारण सूत्र आहे. पण भाजप व शिवसेना शिंदे पक्षांकडून सत्तेच्या जोरावर अन्य गटातील काही अधिकच्या जागांची मागणी झाल्यास मुश्रीफ यांची अडचण होऊ शकते. पण पक्षापेक्षा ठरावांची संख्या किती यावरच उमेदवारीचा निकष लागणार आहे. बँकेच्या निवडणुकीसाठी सध्या ठरावांची प्रक्रिया सुरू आहे, सुमारे १२ हजार संस्था सभासद आहेत. ठराव प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्यक्ष निवडणुकीची तारीख जाहीर झाल्यानंतर कोण कोणाच्या विरोधात हे स्पष्ट होईल. तोपर्यंत वाट बघावी लागेल.लेखक दै. सकाळच्या कोल्हापूर आवृत्तीचे मुख्य प्रतिनिधी आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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