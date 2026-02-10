Premium|Millet Recipes: हरभरा आणि पिवळ्या वाटाण्याच्या आयातीमुळे शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दर

अनघा देसाईमिलेट स्ट्रॉबेरी स्मूदी वाढप२ व्यक्तींसाठी साहित्यपाव कप शिजलेले मिलेट, १ कप स्ट्रॉबेरीचे तुकडे, अर्धा कप कोकोनट मिल्क, ४-५ खजूर, ३-४ वेलदोडे, १ कप पाणी. कृती \tमिक्सरच्या भांड्यात पाव कप शिजलेले मिलेट, १ कप स्ट्रॉबेरीचे तुकडे घ्यावेत. \tत्यामध्ये अर्धा कप कोकोनट मिल्क घालावे. \tत्यावर ४-५ खजूर, ३-४ वेलदोडे आणि वरून १ कप पाणी घालावे. \tसर्व साहित्य एकत्र करून ब्लेंड करावे. \tतयार स्मूदी थंड करून सर्व्ह करावी.\t(स्ट्रॉबेरीच्या जागी केळे वापरता येईल. कोकोनट मिल्कऐवजी साधे दूध चालू शकते.).मिलेट कॉर्न वडेवाढप१२ वडेसाहित्यअर्धा कप मिलेट, १ कप ताजे मक्याचे दाणे, अर्धा कप चणा डाळ, ४ हिरव्या मिरच्या, १ इंच आले, पाऊण कप बारीक चिरलेला कांदा, ३ डहाळ्या कढीपत्ता, अर्धा चमचा लाल तिखट, चवीनुसार मीठ, तळण्यासाठी तेल.कृतीचणा डाळ धुऊन २-३ तास पुरेशा पाण्यात भिजवावी.त्यानंतर मिलेट कोरडे भाजून मिक्सरमध्ये त्याची पूड करावी व कढीपत्ता बारीक चिरून घ्यावा.चणाडाळीतील पाणी पूर्णपणे निथळून मक्याच्या दाण्याबरोबर जाडसर वाटून घ्यावे.तेल सोडून सर्व साहित्य एकत्र करून समान आकाराचे गोळे करावेत.गोळ्यांचे हलक्या हाताने चपटे वडे करून तेलात मध्यम आचेवर तळावेत.आवडत्या चटणी किंवा सॉसबरोबर वडे सर्व्ह करावेत..Premium|Eggless dessert recipes : अंड्याशिवाय मूस, पारफे आणि चीजकेक कप्स; घरच्या घरी बनवा स्वादिष्ट डेझर्ट्स.लेमनी मिलेट पुडिंगवाढप६ व्यक्तींसाठीसाहित्यएक कप पाणी, अर्धा कप मिलेट, अर्धा चमचा व्हॅनिला इसेन्स, दोन तृतीयांश कप दूध, मिलेटच्या चवीपुरते मीठ, पाऊण कप ड्राय व्हाइट वाइन किंवा अॅपल ज्यूस, पाव कप मध, २ मोठे चमचे ब्राऊन शुगर, २ कप काप केलेली द्राक्षे, अर्धा कप एकाचे दोन तुकडे केलेली द्राक्षे (सजावटीसाठी), ३ लवंगा, ४ इंच लांब लिंबाच्या सालीचा तुकडा (झेस्ट), दीड कप चक्का किंवा पाणी काढलेले दही, २ मोठे चमचे लिंबाचा रस, दीड चमचा लिंबाच्या सालीचा कीस.कृतीमिलेट पाण्यात शिजवून घ्यावे.त्यामध्ये दूध, व्हॅनिला इसेन्स आणि मीठ घालून आणखी पाच मिनिटे शिजवून, २०-२५ मिनिटे थंड होऊ द्यावे.वाइन, मध, साखर, लवंगा, कापलेली द्राक्षे अणि लिंबाच्या सालीचा तुकडा एकत्र करून उकळावे.साखर विरघळल्यानंतर अजून दोन मिनिटे शिजवून, द्राक्षे थोडी मऊ झाल्यानंतर गाळून घ्यावे.हे गाळलेले मिश्रण परत उकळून कॅरॅमलाइझ होऊन मधासारखे होऊ द्यावे.मिश्रणातले २ मोठे चमचे सीरप सजावटीसाठी ठेवून उरलेल्या मिश्रणात दही, लिंबाचा रस, किसलेले झेस्ट मिसळून बीट करावे.आता मिलेट मोकळे करून मिश्रणात हलक्या हाताने मिसळावे. मग सहा बाऊल्समध्ये हे मिश्रण विभागावे.दोन तास फ्रीजमध्ये थंड करावे आणि सर्व्ह करताना बाजूला ठेवलेले सीरप व द्राक्षाचे काप घालून सजवावे..Premium|Winter Fruit Desserts : थंडीच्या दिवसांत फळांच्या खास स्वीट डिशेसने वाढवा जिभेची चव!.मटार मिलेटवाढप४ व्यक्तींसाठीसाहित्यएक कप मिलेट, १ कप मटारचे दाणे, मटार सोलताना निघालेली साले, ३ कप व्हेजिटेबल स्टॉक, २ मोठे चमचे पांढरे लोणी, १ मोठा चमचा ऑलिव्ह तेल, १ लहान कांदा (बारीक चिरलेला), १ मोठा चमचा बारीक चिरलेली पार्सली, चवीनुसार मीठ, आवडीप्रमाणे काळी मिरी पूड, ३० ग्रॅम पारमेजान चीज.कृतीमटारची साले धुऊन, बुडतील एवढ्या पाण्यात मीठ घालून शिजवून घ्यावीत.साले शिजल्यानंतर ब्लेंडरमध्ये त्याची घट्ट प्युरी तयार करून, ही हिरवी प्युरी गाळून घ्यावी.तेल आणि लोणी एकत्र गरम करून कांदा पाच मिनिटे परतून घ्यावा, त्यातच पार्सलीही परतावी.आता मटार आणि दोन-तीन पळ्या स्टॉक घालून मंद आचेवर पाच मिनिटे शिजू द्यावे.त्यामध्ये हिरवी प्युरी, मीठ, काळी मिरी पूड घालावी.उकळी आल्यावर मिलेट घालावेत. आच मंद ठेवावी.मिश्रण मंद आचेवरच पंधरा मिनिटे झाकण न ठेवता शिजवून घ्यावे, त्यामध्ये गरजेनुसार थोडा थोडा स्टॉक घालत जावा.मिलेट पूर्ण शिजल्यावर किसलेले पारमेजान चीज मिसळून मटार मिलेट गरमागरम सर्व्ह करावे.(हा पदार्थ घट्ट सूप किंवा मऊ पातळ खिचडीसारखा असावा, कोरडा करू नये. ह्याचा उल्लेख ‘रिझोटोसारखा’ असा केला जातो. मूळ पदार्थ तांदूळ वापरून केला जातो. तांदळाच्या जागी मिलेट वापरून हा पदार्थ तयार झाला आहे. चवीला हा खूपच सौम्य असल्याने जोडीला रोस्ट चिकन, रोस्ट भाज्या असे चमचमीत पदार्थ घ्यावेत.).मिलेट बाउलवाढप२-३ व्यक्तींसाठीसाहित्यएक कप शिजवलेले मिलेट, १ कप उकडलेले चणे/ हरभरे, अडीच कप चेरी टोमॅटो, १ कप शिजवलेले मक्याचे दाणे, १ लहान ॲव्होकाडो, तयार ड्रेसिंग.ड्रेसिंगसाठी : पाव कप ताहिनी पेस्ट, ३ मोठे चमचे पाणी (आवश्यक वाटल्यास अधिक, कारण तयार ड्रेसिंग थोडे पातळ असणे गरजेचे आहे), २ मोठे चमचे लिंबाचा रस, १ मोठी पाकळी लसूण (बारीक वाटून), २ मोठे चमचे मध, २ मोठे चमचे एक्स्ट्रा व्हर्जिन ऑलिव्ह ऑइल, चवीनुसार मीठ, आवडीप्रमाणे चिली फ्लेक्स. हे सर्व साहित्य एकत्र करून व्हिस्क करावे.कृतीमिलेट, चणे आणि कॉर्न हे मीठ घालून शिजवावे. हे सर्व थंड झाल्यावर एकत्र करून घ्यावे.चेरी टोमॅटोचे उभे दोन तुकडे करावेत आणि ॲव्होकाडो सोलून मधली बी काढून छोटे तुकडे करून घ्यावेत.मिलेट, चणे आणि कॉर्नच्या मिश्रणामध्ये टोमॅटो आणि ॲव्होकाडोचे तुकडे मिसळावेत.वरून ड्रेसिंग ओतून हलक्या हाताने एकजीव करावे. हे मिलेट बाऊल थंडच सर्व्ह करावे.टीप : (ह्या सर्व रेसिपीजसाठी छोटे मिलेट वापरलेले आहेत. मिलेटच्या वड्यांसाठी फॉक्सटेल मिलेट आणि कोडो मिलेटचे मिश्रण वापरलेले आहे. बार्नयार्ड मिलेट (वरी) हे मिलेट स्मूदी आणि लेमनी मिलेट पुडिंगमध्ये वापरले आहे. तुमच्या आवडीचे कुठलेही मिलेट वापरता येऊ शकते.मिलेट शिजवण्याची योग्य पद्धत : मिलेट साधारणपणे सहा तास पाण्यात भिजवून, पाणी निथळून, दुप्पट पाणी घालून मंद आचेवर झाकण न ठेवता शिजवावे. शिजताना थोडे मीठ घातले असता स्वाद दुणावतो. अशा पद्धतीने शिजवलेले मिलेट छान मोकळे करता येतात.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.