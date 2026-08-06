Premium|Impact of Quick Commerce : ‘गिग’ इकॉनॉमीची ‘बिग’ कथा

प्राची गावस्कररोजगाराची व्याख्याच बदलत आहे. एकेकाळी कायमस्वरूपी नोकरी म्हणजे सुरक्षित भविष्य, असे समीकरण होते. आज मात्र कौशल्य, तंत्रज्ञान, डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि लवचिक कामकाज यांच्या आधारावर उभी राहिलेली गिग इकॉनॉमी रोजगाराचे नवे दालन उघडत आहे. स्वातंत्र्य, लवचिकता आणि कौशल्याला मिळणारे महत्त्व ही या व्यवस्थेची मोठी ताकद आहे; पण त्याचवेळी उत्पन्नाची अनिश्चितता आणि सामाजिक सुरक्षेचा अभाव ही तिच्यासमोरची मोठी आव्हाने आहेत.काही दिवसांपूर्वी आमच्याकडे स्वयंपाकासाठी येणाऱ्या मावशी त्यांच्या मुलाला बरोबर घेऊन आल्या. त्यांचा एम.कॉम. झालेला मुलगा संजय अलीकडेच पार्ट-टाइम काम करू लागला होता. मात्र, त्याने निवडलेले काम मावशींना फारसे पसंत नव्हते. माझ्या सांगण्याने तो कायमस्वरूपी नोकरीकडे वळेल, अशी त्यांची अपेक्षा होती. म्हणूनच त्या त्याला घेऊन माझ्याकडे आल्या होत्या.घरामध्ये शिरताच संजयने नमस्कार केला आणि म्हणाला, ‘‘ताई, आईला समजवा ना. मी करत असलेले काम चांगले आहे. त्यातून चांगले उत्पन्न मिळते. आजकाल चांगल्या नोकऱ्या सहज मिळतात कुठे? एखाद्या नोकरीत आठ-दहा तास काम करून जितकी कमाई होईल, तितकी कमाई मी या कामातूनही करू शकतो. फरक एवढाच, की इथे कामाच्या वेळा मी स्वतः ठरवू शकतो. एखाद्या दिवशी काम करायचे नसेल, तर तो निर्णयही माझाच असतो. नोकरीत हे स्वातंत्र्य मिळत नाही आणि मला हे काम मनापासून आवडते.’’.तो बोलत असताना मावशी मधेच म्हणाल्या, ‘‘ताई, काम ठीक आहे, पण दिवसभर मोटारसायकलवर फिरावे लागते. पाऊस, ऊन, वाहतूक... किती धोका असतो! काळजी वाटते हो!’’त्यांच्या काळजीत तथ्य होते. मीही संजयला म्हणाले, ‘‘आईचे म्हणणे चुकीचे नाही.’’संजय हसत म्हणाला, ‘‘ताई, मुसळधार पाऊस असेल, तर मी जोखीम घेत नाही. पाऊस कमी झाल्यावरच डिलिव्हरी करतो. ग्राहकांनाही ॲपवरून वेळ वाढल्याची माहिती मिळते. बहुतेक लोक समजून घेतात. उलट अनेकजण जास्त टीप देतात. काहीजण घरात बोलावून चहाही देतात. एकदा तर एकट्या राहणाऱ्या एका आजींना मी जेवण नेऊन दिले तर त्यांनी आग्रहाने मला थांबवून घेतले. म्हणाल्या, तुझ्यामुळे आज दोन घास जास्त गेले. एकट्याने जेवायचा कंटाळा येतो. आता मी नेहमी त्यांच्याकडे जेवणाचे पार्सल घेऊन जातो, तेव्हा त्यांचा आनंद, समाधान एक वेगळी ऊर्जा देते. आतापर्यंत मला एकही वाईट अनुभव आलेला नाही.’’थोडे थांबून तो पुढे म्हणाला, ‘‘आणि ताई, मी आयुष्यभर हेच काम करणार आहे असे नाही. पण आजच्या काळात आयुष्यभर एकाच ठिकाणी नोकरी करण्यापेक्षा आपल्या आवडीचे, कौशल्याला साजेसे आणि लवचिक स्वरूपाचे काम करण्याकडे आमच्या पिढीचा कल वाढला आहे. माझे अनेक मित्र मुद्दाम कायमस्वरूपी नोकरी न करता गिग वर्कर म्हणून काम करतात. माझ्या एका मित्राचा मोठा भाऊ आयटी क्षेत्रात गिग वर्कर आहे. तो विविध कंपन्यांच्या प्रकल्पांवर काम करतो. त्याला चांगले मानधन मिळते. हवे तेव्हा काम करण्याची मुभा, आवडीच्या क्षेत्रात काम करण्याची संधी आणि त्याबरोबर चांगले उत्पन्न - मग कायमस्वरूपी नोकरीची गरजच काय?’’त्याचे बोलणे ऐकताना मला जाणवत होते, की रोजगाराविषयीच्या नव्या पिढीच्या कल्पना आपल्यापेक्षा पूर्णपणे वेगळ्या आहेत.संजय पुढे म्हणाला, ‘‘आज एआय, ऑटोमेशन आणि बदलत्या उद्योगव्यवस्थेमुळे अनेक कंपन्यांमध्ये कर्मचारी कपात होत असल्याच्या बातम्या सतत येत आहेत. अशा परिस्थितीत एका नोकरीवर अवलंबून राहण्यापेक्षा स्वतःच्या कौशल्याच्या जोरावर स्वतंत्रपणे काम करणे अधिक सुरक्षित वाटते.’’.Premium|Patriarchal Mindset : प्रॉब्लेम काय आहे माहितीये?.त्याच्या या मुद्द्यावर माझ्याकडे तत्काळ उत्तर नव्हते. खरेतर ‘गिग वर्क’ ही संकल्पना मला पूर्णपणे माहितही नव्हती.मी त्याला विचारले, ‘‘अरे, आम्हाला तर गिग वर्कर म्हणजे स्विगी, झोमॅटो, झेप्टो किंवा ॲमेझॉनची पार्सल्स घरपोच पोहोचवणारे कर्मचारी एवढीच माहिती आहे. एवढाच त्याचा अर्थ आहे ना?’’संजय हसला. ‘‘ताई, तो चित्राचा फक्त एक भाग आहे. गिग वर्क म्हणजे त्यापेक्षा खूप मोठी संकल्पना आहे.’’ माझी उत्सुकता वाढली.तो म्हणाला, ‘‘एखाद्या विशिष्ट कामासाठी, प्रकल्पासाठी किंवा मर्यादित कालावधीसाठी केलेले कराराधारित काम म्हणजे ‘गिग वर्क’. अशी व्यक्ती कोणत्याही कंपनीची कायमस्वरूपी कर्मचारी नसते. ती स्वतंत्रपणे आपल्या कौशल्याच्या आधारे ठरावीक कामे पूर्ण करते. काम संपले की करारही संपतो. डिजिटल युगामुळे रोजगाराची पारंपरिक व्याख्याच बदलली आहे. पूर्वीसारखे सकाळी नऊ ते संध्याकाळी पाच कार्यालयात बसून काम करण्याचे बंधन आता राहिलेले नाही. विविध डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सच्या माध्यमातून सेवा देणारे स्विगी-झोमॅटोचे डिलिव्हरी पार्टनर्स, ओला-उबरचे चालक, अर्बन कंपनीचे तंत्रज्ञ हे गिग वर्कर आहेतच; पण त्याचबरोबर घरबसल्या सॉफ्टवेअर विकसित करणारे, कन्टेंट रायटर्स, ग्राफिक डिझायनर्स, डिजिटल मार्केटर्स, व्हिडिओ एडिटर्स, डेटा ॲनालिस्ट, कन्सल्टंट्स आणि अनेक स्वतंत्र व्यावसायिकही गिग इकॉनॉमीचाच भाग आहेत. या क्षेत्रात तुमची पदवी महत्त्वाची असतेच असे नाही. तुमचे कौशल्य, अनुभव आणि कामाचा दर्जा महत्त्वाचा असतो. जितके कौशल्य चांगले, तितक्या चांगल्या संधी मिळतात. माझे अनेक मित्र आयटीतील नोकरी सोडून स्वतंत्रपणे कन्टेंट रायटिंग, डिझाईन, डिजिटल मार्केटिंग आणि सॉफ्टवेअर प्रकल्पांवर काम करत आहेत.’’मी त्याचे बोलणे लक्षपूर्वक ऐकत होते.तो पुढे म्हणाला, ‘‘आज स्वस्त इंटरनेट, स्मार्टफोन आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्ममुळे सेवा देणारे आणि सेवा घेणारे काही क्षणांत एकमेकांपर्यंत पोहोचतात. त्यामुळे काम मिळण्याचा वेग वाढला आहे. दुसरीकडे कंपन्यांनाही कायमस्वरूपी कर्मचारी ठेवण्यापेक्षा प्रकल्पानुसार गिग वर्कर्स घेणे अधिक परवडते. कार्यालयीन जागा, भविष्यनिर्वाह निधी, ग्रॅच्युइटी, विमा आणि इतर खर्च वाचतात. त्यामुळे दोघांचाही फायदा होतो.’’.‘‘आमच्या पिढीला वेळेची लवचिकता महत्त्वाची वाटते. आम्ही कधी, कुठे आणि किती वेळ काम करायचे, हे आम्हीच ठरवतो. एकाच वेळी दोन-तीन कंपन्यांसाठी काम करता येते. त्यामुळे उत्पन्नाचे अनेक स्रोत निर्माण होतात. त्यामुळे गिग वर्क आमच्यासाठी केवळ रोजगार नसून, काम करण्याची नवी जीवनशैली होत आहे.’’संजयचे बोलणे ऐकून मलाही या नव्या रोजगारविश्वाची वेगळीच ओळख होत होती. कामाचे स्वातंत्र्य, वेळेची लवचिकता आणि कौशल्याला मिळणारे महत्त्व या गोष्टी निश्चितच आकर्षक वाटत होत्या. पण या व्यवस्थेला काही मर्यादाही असतीलच, हा प्रश्न माझ्या मनात आला.मी त्याला विचारले, ‘‘हे सगळे ऐकायला खूप छान वाटते; पण या क्षेत्रात काही अडचणी नसतात का?’’संजय लगेच म्हणाला, ‘‘अर्थात आहेत, ताई. कोणतीही व्यवस्था परिपूर्ण नसते. गिग इकॉनॉमीचे अनेक फायदे आहेत; पण त्याचबरोबर काही गंभीर आव्हानेही आहेत.’’तो पुढे म्हणाला, ‘‘यातील सर्वांत मोठी समस्या म्हणजे उत्पन्नाची अनिश्चितता. कायमस्वरूपी नोकरीप्रमाणे दर महिन्याला ठरावीक पगार मिळेल, याची खात्री नसते. काही महिन्यांत भरपूर काम मिळते आणि उत्पन्न चांगले होते; तर काही वेळा कामच मिळत नाही. त्यामुळे आर्थिक नियोजन करणे कठीण जाते. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे सामाजिक सुरक्षेचा अभाव. गिग वर्कर हा कंपनीचा कायमस्वरूपी कर्मचारी नसल्यामुळे त्याला भविष्यनिर्वाह निधी (पीएफ), ग्रॅच्युइटी, पगारी रजा, वैद्यकीय विमा किंवा निवृत्ती वेतन यांसारख्या सुविधा सहसा मिळत नाहीत. त्यामुळे एखादा अपघात, आजारपण किंवा काही महिन्यांसाठी काम बंद झाले, तर आर्थिक संकट निर्माण होऊ शकते.’’त्याने स्वतःच्या कामाचाच दाखला दिला. ‘‘उदाहरणार्थ, डिलिव्हरी पार्टनर किंवा राइड-शेअरिंग प्लॅटफॉर्मवर काम करणाऱ्या अनेकांना अधिक कमाईसाठी दिवसातून १२ ते १४ तास काम करावे लागते. सतत वाहन चालवणे, वाहतुकीचा ताण, उन्हाळा, पाऊस, प्रदूषण आणि अपघाताचा धोका यांमुळे आरोग्यावर परिणाम होतो. काही वेळा प्लॅटफॉर्मवरील रेटिंग कमी झाले किंवा ग्राहकांनी नकारात्मक प्रतिक्रिया दिली, तर पुढील कामांवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे केवळ मेहनत पुरेशी नसते; ग्राहक समाधान, वेळेचे नियोजन आणि सातत्यपूर्ण कामगिरी यांनाही तितकेच महत्त्व असते.’’.संजयचे निरीक्षण अगदी वास्तववादी वाटत होते.मी विचारले, ‘‘मग या क्षेत्रातील कामगारांच्या सुरक्षेसाठी सरकार काही करत आहे का?’’तो म्हणाला, ‘‘हो, आणि हीच सकारात्मक बाब आहे. गेल्या काही वर्षांत सरकारलाही गिग इकॉनॉमीचे वाढते महत्त्व लक्षात आले आहे. आज आपल्या देशात कोट्यवधी लोक गिग वर्कर म्हणून काम करत आहेत. त्यामुळे त्यांना औपचारिक अर्थव्यवस्थेचा भाग मानून त्यांच्या सामाजिक सुरक्षेसाठी विविध उपाययोजना करण्यास सुरुवात झाली आहे.’’तो पुढे म्हणाला, ‘‘केंद्र सरकारने सामाजिक सुरक्षा संहितेअंतर्गत (कोड ऑन सोशल सिक्युरिटी) गिग वर्कर आणि प्लॅटफॉर्म वर्कर यांचा स्वतंत्रपणे समावेश केला आहे. या कायद्यामागचा उद्देश म्हणजे अशा कामगारांना भविष्यात विमा, आरोग्य सुविधा, अपघात संरक्षण आणि इतर सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ मिळावा. अर्थात, या तरतुदींची देशभर प्रभावी अंमलबजावणी अजूनही सुरू आहे. अनेक योजनांची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने होत आहे.’’मी त्याला विचारले, ‘‘म्हणजे अजून बराच पल्ला गाठायचा आहे?’’‘‘हो,’’ तो म्हणाला. ‘‘पण सुरुवात महत्त्वाची असते.’’‘‘राजस्थानसारख्या काही राज्यांनी गिग वर्कर्सच्या कल्याणासाठी स्वतंत्र कायदे केले आहेत. त्यांच्यासाठी कल्याण निधी, नोंदणी व्यवस्था आणि सामाजिक सुरक्षेच्या योजना सुरू करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. इतर राज्येही अशा उपाययोजनांचा विचार करत आहेत.’’त्याचे बोलणे ऐकून मला जाणवले, की तो केवळ डिलिव्हरी पार्टनर म्हणून काम करत नव्हता; तर त्याने या संपूर्ण क्षेत्राचा अभ्यासही केला होता.मी त्याला हसत म्हणाले, ‘‘संजय, तुझा अभ्यास तर एखाद्या संशोधकासारखा वाटतोय!’’तोही हसला,‘‘ताई, कोणतेही क्षेत्र निवडायचे असेल, तर त्याचा सखोल अभ्यास असायलाच हवा. मी कॉमर्सचा विद्यार्थी आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्था, रोजगार आणि व्यवसायातील बदल यांविषयी मला आधीपासूनच रस होता. मी फक्त पुस्तकांमधील माहितीवर विश्वास ठेवला नाही. प्रत्यक्ष या क्षेत्रात काम करून अनुभव घ्यायचे ठरवले. त्यामुळे गिग इकॉनॉमीचे फायदे आणि अडचणी दोन्ही जवळून समजल्या.’’त्याच्या या उत्तराने मी प्रभावित झाले. आजची तरुण पिढी रोजगाराकडे केवळ नोकरी म्हणून पाहत नाही; तर ती त्याकडे करिअर, स्वातंत्र्य, कौशल्य आणि जीवनशैली या सर्वांचा एकत्रित विचार करून पाहते, हे मला स्पष्टपणे जाणवत होते.तरीही माझ्या मनात एक प्रश्न होता. मी त्याला विचारले, ‘‘हे सगळे ठीक आहे, पण पुढील दहा-पंधरा वर्षांत या क्षेत्राचे भवितव्य कसे असेल? भारतासाठी गिग इकॉनॉमी किती महत्त्वाची ठरू शकते? याचा तू काही अभ्यास केला आहेस का?’’संजयने क्षणाचाही विलंब न लावता उत्तर दिले, ‘‘ताई, याच विषयावर मी नुकतेच काही महत्त्वाचे अहवाल वाचले आहेत. त्यांतील आकडे पाहिले, तर लक्षात येते की गिग इकॉनॉमी ही आता केवळ पर्यायी रोजगारव्यवस्था राहिलेली नाही; ती भारताच्या आर्थिक विकासाचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ होत आहे. ताई, भारतातील गिग इकॉनॉमीचा वेग पाहिला, तर हे स्पष्ट होते की ही केवळ तात्पुरती रोजगारव्यवस्था नाही. उलट, देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती देणारा हा एक महत्त्वाचा घटक ठरत आहे.’’संजयने मला आकडेवारीही सांगितली, ‘‘सध्या आपल्या देशात सक्रिय गिग कामगारांची संख्या सुमारे १.२ ते १.५ कोटी असल्याचा अंदाज आहे. यामध्ये ॲप-आधारित डिलिव्हरी पार्टनर, राइड-शेअरिंग चालक, तसेच माहिती-तंत्रज्ञान, डिझाईन, लेखन, डिजिटल मार्केटिंग, कन्सल्टन्सी आणि इतर अनेक क्षेत्रांतील स्वतंत्र व्यावसायिकांचा समावेश होतो.’’.Premium|Safe Workplace for Women : ‘पॉश’ समजून घेताना....मी त्याचे बोलणे लक्षपूर्वक ऐकत होते.त्याने नीती आयोगाच्या अहवालाचाही दाखला दिला, ‘‘नीती आयोगाच्या अहवालानुसार, २०२९-३०पर्यंत भारतातील गिग वर्करची संख्या सुमारे २.३५ कोटींवर पोहोचू शकते. त्यावेळी देशातील बिगर-शेती क्षेत्रातील एकूण मनुष्यबळापैकी सुमारे ४.१ टक्के कामगार गिग इकॉनॉमीचा भाग असतील. हा आकडा या क्षेत्राच्या वाढत्या महत्त्वाची स्पष्ट साक्ष देतो.’’त्याने आणखी एक महत्त्वाची माहिती दिली. ‘‘ताई, ‘असोचेम’च्या अंदाजानुसार, भारतातील गिग इकॉनॉमीचा आर्थिक आकारमान ३५ लाख कोटी रुपयांहून अधिक झाला आहे. येत्या काही वर्षांत देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) या क्षेत्राचे सुमारे १.२५ टक्के थेट योगदान असू शकते. त्यामुळे ही रोजगारव्यवस्था केवळ तरुणांसाठी उत्पन्नाचे साधन नाही; तर देशाच्या आर्थिक वाढीचाही महत्त्वाचा आधार ठरत आहे.’’मी त्याला विचारले, ‘‘या क्षेत्रात नेमक्या कोणत्या प्रकारच्या संधी उपलब्ध आहेत?’’संधी जवळपास प्रत्येक कौशल्याच्या व्यक्तीसाठी आहेत, असे त्याचे म्हणणे होते. ‘‘रिटेल, विक्री, ई-कॉमर्स ऑपरेशन्स, कस्टमर सपोर्ट, लॉजिस्टिक्स अशा क्षेत्रांमध्ये मध्यम कौशल्य असलेल्या व्यक्तींना मोठ्या प्रमाणात काम मिळते. तर सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा ॲनॅलिटिक्स, ग्राफिक डिझाईन, डिजिटल मार्केटिंग, फायनान्शिअल कन्सल्टन्सी, कन्टेंटनिर्मिती, भाषांतर, व्हिडिओ एडिटिंग यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये उच्च कौशल्य असलेल्या व्यावसायिकांची मागणी सातत्याने वाढत आहे. त्याचबरोबर कमी कौशल्य असलेल्या व्यक्तींनाही डिलिव्हरी, वाहतूक, गोदाम व्यवस्थापन आणि इतर सेवा क्षेत्रांत मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत आहेत.’’मला आणखी एक प्रश्न पडला, ‘‘महिलांचाही या क्षेत्रात सहभाग वाढतो आहे का?’’संजय म्हणाला, ‘‘नक्कीच. किंबहुना, गिग इकॉनॉमीमुळे अनेक महिलांसाठी रोजगाराची नवी दारे खुली झाली आहेत. कामाच्या वेळेतील लवचिकता, घरातून काम करण्याची सुविधा आणि कौशल्याधारित संधी यांमुळे विशेषतः १८ ते ३५ वर्षे वयोगटातील अनेक महिला या क्षेत्राकडे वळत आहेत. कन्टेंट रायटिंग, डिझाईन, ऑनलाइन अध्यापन, डिजिटल मार्केटिंग, व्हर्च्युअल असिस्टन्स, अकाउंटिंग, कन्सल्टन्सी आणि विविध फ्रीलान्स सेवांमध्ये महिलांचा सहभाग सातत्याने वाढत आहे. यामुळे अनेक महिलांना कुटुंब आणि करिअर यांचा समतोल साधणे अधिक सोपे होत आहे.’’तो पुढे म्हणाला, ‘‘आणखी एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे गिग इकॉनॉमी आता केवळ महानगरांपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. पूर्वी मुंबई, पुणे, बंगळूर, दिल्ली किंवा हैदराबाद यांसारख्या शहरांमध्येच या संधी मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होत्या. मात्र, आता नाशिक, नागपूर, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, इंदूर, सुरत, जयपूर, लखनौ यांसारख्या टियर-२ आणि टियर-३ शहरांमध्येही डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा विस्तार झपाट्याने होत आहे. त्यामुळे स्थानिक स्तरावर रोजगारनिर्मितीला चालना मिळत आहे. अनेक तरुणांना स्वतःचे शहर न सोडताही रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत आहेत.’’‘‘म्हणजे गिग प्लॅटफॉर्म अनेकांसाठी करिअरची सुरुवात ठरत आहेत?’’ या माझ्या प्रश्नावर, ‘‘अगदी बरोबर,’’ असे उत्तर त्याने दिले..‘‘अनेक तरुणांसाठी गिग इकॉनॉमी ही मुख्य प्रवाहातील अर्थव्यवस्थेत प्रवेश करण्याचे पहिले पाऊल ठरत आहे. विविध अभ्यासांनुसार, सुमारे ३० टक्क्यांहून अधिक गिग वर्कर प्रथमच अशा प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून औपचारिक आर्थिक व्यवहारांशी जोडले जात आहेत. त्यामुळे त्यांना उत्पन्न, डिजिटल पेमेंट्स, बँकिंग आणि आर्थिक नियोजनाचा प्रत्यक्ष अनुभव मिळत आहे.’’संजय थोडा थांबला आणि म्हणाला, ‘‘ताई, स्टार्टअप संस्कृती, डिजिटलायझेशन, वेगाने बदलणारे तंत्रज्ञान आणि कौशल्याधारित रोजगार यांमुळे गिग इकॉनॉमीचा विस्तार पुढील दशकात आणखी वेगाने होईल, यात शंका नाही. पण या वाढीबरोबर कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षेची जबाबदारीही तितक्याच गांभीर्याने घ्यावी लागेल. कंपन्यांनी गिग वर्करकडे केवळ करारावरील मनुष्यबळ म्हणून न पाहता, उत्पादन प्रक्रियेतील महत्त्वाचे भागीदार म्हणून पाहिले पाहिजे. त्याचप्रमाणे सरकारने विमा, आरोग्य संरक्षण, निवृत्तीविषयक तरतुदी आणि अपघात नुकसानभरपाई यांसारख्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.’’संजयचे बोलणे संपले आणि काही क्षण घरात शांतता पसरली.मला नकळत जाणवले, की रोजगाराची व्याख्याच बदलत आहे. एकेकाळी कायमस्वरूपी नोकरी म्हणजे सुरक्षित भविष्य, असे समीकरण होते. आज मात्र कौशल्य, तंत्रज्ञान, डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि लवचिक कामकाज यांच्या आधारावर उभी राहिलेली गिग इकॉनॉमी रोजगाराची नवी दालने उघडत आहे. स्वातंत्र्य, लवचिकता आणि कौशल्याला मिळणारे महत्त्व या व्यवस्थेची मोठी ताकद आहे; पण त्याचवेळी उत्पन्नाची अनिश्चितता आणि सामाजिक सुरक्षेचा अभाव ही तिच्यासमोरची मोठी आव्हाने आहेत. म्हणूनच, रोजगाराच्या या नव्या मॉडेलला दीर्घकालीन यश मिळवून द्यायचे असेल, तर नवकल्पनांबरोबरच सुरक्षिततेलाही तितकेच महत्त्व द्यावे लागेल.‘गिग’ इकॉनॉमीची ही ‘बिग’ कथा केवळ रोजगारातील बदलाची नाही; ती भारताच्या बदलत्या अर्थव्यवस्थेची, नव्या पिढीच्या बदलत्या मानसिकतेची आणि कौशल्याधारित भविष्यातील नव्या संधींची कहाणी आहे. योग्य धोरणे, सक्षम सामाजिक सुरक्षा आणि कौशल्यविकासाची साथ मिळाली, तर ही नवी रोजगार क्रांती भारताच्या आर्थिक विकासाला आणखी वेग देईल.लेखिका सकाळ मनीच्या पुणेस्थित उपसंपादक अाहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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