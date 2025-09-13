Premium|Marathi Newspaper : तुमच्या घरी मराठी वृत्तपत्र येते?

साप्ताहिक

Language Culture : मराठी वृत्तपत्र म्हणजे केवळ बातम्यांचे साधन नाही, तर कुटुंबातील भाषासंस्कार आणि विचारसंपन्नतेचा पाया आहे.
वर्तमानपत्र हे केवळ सभोवतालच्या घडामोडी आणि बातम्या जाणून घेण्याचे साधन नाही, तर ते कुटुंबासाठी भाषासंस्कार आणि विचारसंस्कार करणारे साधन असते. घरातल्या टेबलवर रोज सकाळी येणारे मराठी वर्तमानपत्र म्हणजे कुटुंबाचे पोषण, वैचारिक खाद्य आणि संस्कृतीचे वाहक आहे.

