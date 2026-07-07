Premium|River conservation : नदी म्हणजे केवळ पाणी नाही; ती जीवनाची सजीव परिसंस्था आहे

गुरुदास नूलकरनदी निसर्गाचा केवळ एक घटक नाही, तर ती पृथ्वीवरील जीवनाचा अखंड प्रवाह आहे. उगमापासून समुद्रापर्यंतचा तिचा प्रवास असंख्य जीवांना पोसतो, शेतीला आधार देतो, हवामान संतुलित ठेवतो आणि मानवी संस्कृतीला आकार देतो. म्हणून नदीकडं केवळ जलस्रोत म्हणून न पाहता, एक सजीव परिसंस्था म्हणून पाहण्याची गरज आहे. शहरातील धकाधकीच्या जीवनात नदीकडे आपलं लक्ष तरी जातं का? आपलं लक्ष जातं ते कदाचित पूल ओलांडताना किंवा गणपती विसर्जन करताना. पण सामान्यतः नदीकडे दुर्लक्षच केलं जातं. सुखसोयींनी समृद्ध झालेल्या आधुनिक जीवनशैलीत नदीचं महत्त्व अजिबात दिसून येत नाही आणि अर्थव्यवस्थेला त्याची जाणीवही होत नाही. आपलं जीवन, शेती आणि मानवी अर्थव्यवस्था या तीनही गोष्टी नद्यांवरच अवलंबून आहेत, याचा विसर पडत चालला आहे.दुर्दैवानं आज नदीची ओळख ‘वाहणारं पाणी’ अशी नव्हे, तर ‘वाहणारं सांडपाणी’ इतकीच उरली आहे. पण नदी सतत बदलणारी, जिवंत आणि असंख्य जीवसृष्टींना पोसणारी नैसर्गिक परिसंस्था आहे. पृथ्वीवरच्या मानवी संस्कृतींचा इतिहास पाहिला, तर जवळजवळ सर्व महान संस्कृती नदीकाठावरच फुलल्या, आणि त्याला कारणीभूत होती शेती. टायग्रिस आणि युफ्रेटीसच्या खोऱ्यात मेसोपोटेमिया, नाईलच्या काठी इजिप्तची, यांगत्से आणि पिवळ्या नदीच्या परिसरात चीनची संस्कृती, तर भारताची संस्कृती सिंधू आणि गंगेच्या खोऱ्यात विकसित झाली. त्यामुळं नदी समजून घेणं म्हणजे आपल्या सभ्यतेचं मूळ समजून घेणं होय..पिंपरी वर्धापन दिन नदी महात्त्म्य.परिसंस्था म्हणजे काय?प्रत्येक नैसर्गिक भूरूपात सजीव आणि निर्जीव घटक असतात. झाडं, झुडपं, गवत, त्यात राहणारे कीटक, पक्षी, प्राणी, सरपटणारे प्राणी, मातीत लपलेले सूक्ष्मजीव, पाण्यातील शैवाल आणि मासे असे असंख्य सजीव इथं असतात. त्यांच्याभोवती असलेले पाणी, माती, हवा, दगड, सूर्यप्रकाश हे निर्जीव घटक या सगळ्यांच्या समूहातून परिसंस्था तयार होते. सजीव आणि निर्जीव घटकांमध्ये सतत देवाणघेवाण सुरू असते. ही देवाणघेवाण असते ऊर्जा आणि पदार्थांची, आणि हाच परिसंस्थेचा पाया असतो. अशा भूरूपाच्या सक्रिय व्यवस्थेला आपण परिसंस्था म्हणतो. ऊर्जा आणि पदार्थांची देवाणघेवाण म्हणजे आपल्या ओळखीच्या परिसेवा - प्रकाशसंश्लेषण, जलवायूचक्र, कार्बनचक्र, वातावरणातील प्राणवायूचे संतुलन, भूजल पुनर्भरणा, परागीभवन आणि बरंच काही. या सर्व क्रिया केवळ परिसंस्थेतील देवाणघेवाणीमुळंच शक्य होतात. यांना पर्यावरणीय सेवा किंवा परिसेवा म्हटलं जातं. पृथ्वीवर परिसेवांचं मूल्यांकन करताच येणार नाही, कारण त्यांच्यामुळंच जीवसृष्टी पोसली जाते.प्रत्येक नदी ही एक परिपूर्ण परिसंस्था असते. नदीतील सजीव-निर्जीव घटकांमध्ये सतत ऊर्जा आणि पदार्थांची अदलाबदल सुरू असते. यामुळेच नदीच्या काठावर आणि पाण्यात वनस्पती तग धरू शकतात आणि त्यावर सक्षम अन्नसाखळी उभी राहू शकते. नदी एकप्रकारे परिसेवांचा प्रवाहच होऊन जाते. यांमधून शुद्ध पाणी, जलचर, भूजल पुनर्भरणा, झऱ्यातून वाहणारं स्वच्छ पाणी, मातीची झीज या आणि अशा अनेक सेवा प्राप्त होतात. या सगळ्या सेवा आपल्या शेती आणि अर्थव्यवस्थेचा पाया आहेत.नदीचा प्रवास ः एका थेंबाची कहाणीनदीचा जन्म वरकस भागात किंवा डोंगराळ प्रदेशात होतो. उंच पर्वतांवर पडणारा पाऊस, वितळणारा बर्फ किंवा तिथं फुटणारे झरे यांतून पाणी वाहू लागतं. मग त्यांचे अनेक ओढे तयार होतात आणि ते जिथं एकत्र येऊन मिळतात, तिथं नदीचं अस्तित्व दिसू लागतं. उगमाजवळ तीव्र उतारावरून नदीचा प्रवास सुरू होतो, इथं नदी वेगानं वाहत असते. मोठमोठे दगड हलवण्याची तिच्यात ताकद असते. डोंगराळ भागात विलोभनीय धबधबे असतात. दगड-धोंड्यांवरून खळखळून वाहत जाताना नदीमध्ये अल्लड मुलाच्या खेळकर स्वभावाचा भाव असतो. पाण्याच्या प्रवाहामुळं इथं हजारो वर्षं दगडांची झीज होत असते. नद्यांची उगम क्षेत्रं म्हणजे माती उत्पादनाचे कारखाने असतात, असं म्हणणं वावगं ठरणार नाही. काठावरच्या दाट वनराईचा पालापाचोळा गोळा करून नदीत त्याचं विघटन होत असतं. असा कुजलेला जैविक माल आणि दगड झिजून झालेली माती यांपासून नदीपात्रात पोषक गाळ तयार होतो.डोंगराळ भागातून नदी पठारावर उतरते आणि तिथल्या मंद उतारावर तिचा प्रवाह शांत होतो. या संथ अवस्थेत नदी पोक्त वाटू लागते. अजस्र पठारावर वाट काढत पुढं सरकताना नदी नागमोडी वळणं घेत पुढं जाते. इथं तिला कधी बटा दिसू लागतात, तर कुठं तिचं पात्र विस्तीर्ण होत असतं. जोराच्या पावसानं नदी दुथडी भरून वाहू लागली, की डोंगर-दऱ्यांतून आणलेला पोषक गाळ इथं पसरला जातो. अशा सुपीक मातीत उत्तम शेती होते. तसंच अशा अवस्थेतल्या नदीच्या पात्राभोवती मोठी गावं वसलेली असतात. आता नदीला सागराला जाऊन मिळण्याची ओढ लागलेली असते.बारा गावांना पाणी पाजून आलेली नदी समुद्रात विलीन होताना अत्यंत शांत अवस्थेत असते. इथं ती सूक्ष्म गाळ घेऊन येते. हा गाळ तिच्या काठांवर साचत जातो. मग तिथं अजस्र मुख आणि खाड्या तयार होतात. तसंच इथं खाऱ्या-गोड्या पाण्याचं क्षेत्र असल्यामुळं त्यात खारफुटीसारखी विशिष्ट वनस्पती प्रस्थापित होते. खारफुटीच्या जंगलात जलचर प्रजननास येतात, पाणथळ प्रदेशांतील अनेक पक्षी खाद्याच्या शोधात येतात. एकूणच हा परिसर जैविकदृष्ट्या अत्यंत कार्यक्षम असतो..भारतीय नद्यांची वैशिष्ट्यंभारत हा नद्यांचा देश आहे. आपल्या बहुतेक सर्व मोठ्या नद्या हिमालय, सह्याद्री किंवा अरवली पर्वतरांगेतून उगम पावतात. पण सर्वच नद्या गंगासागर (बंगालचा समुद्र) किंवा सिंधूसागर (अरबी समुद्र) यांना जाऊन मिळतात. लूनीसारख्या काही नद्या आहेत, ज्या पाणी कमी असल्यामुळं समुद्रापर्यंत पोहोचू शकत नाहीत. हिमालयाच्या कुशीत जन्म घेणाऱ्या गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, सिंधू, झांस्कर या बारमाही नद्या आहेत. त्यांना हिमनद्यांचं वितळणारं पाणी आणि पावसाचं पाणी दोन्ही मिळतं. सिंधू आणि तिच्या उपनद्या अरबी समुद्राला जाऊन मिळतात आणि त्यांच्या पाण्यावर पाकिस्तानात शेती शक्य होते. गंगा, ब्रह्मपुत्रा व त्यांच्या उपनद्या गंगासागराला जाऊन मिळतात. लाखो वर्षं इथल्या पठारावर या नद्या सुपीक गाळ पसरवत आहेत. त्यामुळं उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल या राज्यांत उत्तम शेती होते. या अजस्र नद्यांच्या मुखाला सुंदरबनचा प्रदेश आहे. पृथ्वीवरील सर्वाधिक कार्यक्षम परिसंस्थांपैकी ते एक आहे.दुसरीकडं, दख्खनच्या पठारावरील गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी आणि महानदी यांसारख्या नद्या मुख्यतः मॉन्सूनवर अवलंबून आहेत. मात्र त्यांना भूजलाचा आणि झऱ्यांचाही आधार मिळतो. भारताच्या पूर्वेकडं झुकलेल्या भूभागामुळं बहुतेक मोठ्या नद्या गंगासागराला जाऊन मिळतात. तर नर्मदा, तापी, साबरमती, माही यांसारख्या काही मोठ्या नद्या पश्चिमेकडं अरबी समुद्रात मिळतात. या नद्यांच्या तुलनेत कोकणातील नद्यांची लांबी कमी आहे. त्या अरबी समुद्राला जाऊन मिळतात. मुंबईची मिठी, कोकणातील सावित्री आणि वाशिष्ठी या सह्याद्रीत उगम पावतात आणि सिंधूसागराला जाऊन मिळतात. नद्यांच्या प्रवाहाच्या दिशेवरून देशातील पावसाच्या विभाजनाची रेष काढता येते (मागील पानावरील आकृती पाहावी). या रेषेच्या पूर्वेकडं पडणारा पाऊस बंगालच्या महासागरात जातो आणि पश्चिमेला पडणारा अरबी समुद्रात.भारतीय संस्कृतीतलं नद्यांचं स्थानभारतीय संस्कृतीच्या जडणघडणीत नद्यांचं स्थान अत्यंत महत्त्वाचं आहे. भारतातील अनेक प्राचीन संस्कृती, गावं आणि शहरं नदीकाठावर विकसित झाली. नदी केवळ पाण्याचा स्रोत नसून जीवन, समृद्धी आणि सातत्याचं प्रतीक मानली जाते. गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, कावेरी आणि ब्रह्मपुत्रा यांसारख्या नद्यांना भारतीय समाजात मातृस्वरूप मानलं जातं. धार्मिक विधी, स्नान, तीर्थयात्रा, उत्सव आणि संस्कार यांमध्ये नद्यांना विशेष स्थान आहे. कुंभमेळा, पुष्कर सिंहस्थ, गंगास्नान किंवा अस्थी विसर्जन यांसारख्या परंपरा नद्यांशी निगडित आहेत. नद्यांनी शेती, व्यापार, वाहतूक आणि लोकजीवन समृद्ध केलं. नदीखोऱ्यांतील सुपीक जमिनींमुळं भारतीय कृषी संस्कृतीची भरभराट झाली. साहित्य, संगीत, चित्रकला आणि लोककथांमध्येही नद्यांचं सौंदर्य आणि पावित्र्य यांचं वर्णन आढळतं. संत साहित्यापासून ते आधुनिक कवितांपर्यंत नद्या प्रेरणेचा स्रोत राहिल्या आहेत. वाराणसी, प्रयागराज, हरिद्वार, नाशिक, उज्जैन, पंढरपूर आणि पुणे यांसारख्या शहरांचं अस्तित्व नदीशी जोडलेलं आहे. संत साहित्य, लोकगीतं, अभंग आणि पुराणकथांमध्ये नद्यांचे वारंवार उल्लेख येतात. नदी भारतीय संस्कृतीच्या पावित्र्याचं प्रतीक आहे..आजच्या नद्यांसमोरची आव्हानंआज भारतातील बहुतेक मोठ्या नद्या अनेक संकटांना सामोऱ्या जात आहेत. गेल्या काही दशकांत आपण नदीकडं व्यावहारिक दृष्टीनं पाहू लागलोय की काय, असं वाटतं. भारतीय संस्कृतीत असलेली पुण्य नदी एक सजीव परिसंस्था म्हणून पाहिली जात असे. आज नदीकडे प्रामुख्यानं पाणी, वीज आणि सिंचनाचा स्रोत म्हणून पाहिलं जातं.धरणांमुळं नदीचे नैसर्गिक प्रवाह बदलले आहेत. धरणांमुळे फक्त पाणी अडवलं जात नाही, तर सुपीक गाळसुद्धा अडतो आणि तो समुद्रापर्यंत पोहोचत नाही. शहरांचं सांडपाणी, औद्योगिक प्रदूषण आणि प्लॅस्टिक कचरा नद्यांत मिसळत आहे. त्यामुळं नदीतील जलचर तग धरू शकत नाहीत. नदी परिसंस्थेचा महत्त्वाचा घटक म्हणजे नदीकाठची जंगलं. ती नष्ट होऊन तिथं शहरं पसरत आहेत. शहरातील बांधकामातही वाळू उपसा वाढत चालला आहे आणि त्यामुळं नदीची रचना बदलत आहे.शहरातून वाहणाऱ्या नदीचे नैसर्गिक काठ जाऊन तिथं काँक्रीटचे काठ केले जात आहेत. मानवी दृष्टिकोनातून आपण जेव्हा काठाचं ‘सुशोभीकरण’ करतो, तेव्हा त्या परिसंस्थेवर त्याचा काय परिणाम होईल, याची विचार केला जात नाही. परिणामी, नदीतून मिळणाऱ्या परिसेवा कमी होत जातात आणि नदीचं गटार होतं. नदीचं आरोग्य टिकवण्यासाठी तिचा नैसर्गिक प्रवाह, पूरमैदानं, नदीकाठची जंगलं आणि जैवविविधता जपणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. हे केवळ नदी चांगली राहावी म्हणून नाही, तर आपलं आरोग्य चांगलं राहावं आणि नदीतून मिळणाऱ्या परिसेवा टिकून राहाव्यात यांसाठी अनिवार्य आहे.नदी संवर्धन ः आपल्या सर्वांची जबाबदारीनदी संवर्धन म्हणजे केवळ नदी स्वच्छ करणं इतकंच नव्हे. तर नदीला पुन्हा तिच्या नैसर्गिक अवस्थेकडं नेणं - म्हणजे तिथं सक्षम अन्नसाखळी उभी करणं, त्यातून मिळणाऱ्या परिसेवा पुनःप्रस्थापित करणं असा त्याचा खरा अर्थ आहे. त्यासाठी नदीत सांडपाणी जाणार नाही, याची काळजी घेणं, पाण्याचा काटकसरीनं वापर करणं, नदीकाठची नैसर्गिक वनस्पती जपणं, भूजलाचा अतिरेकी उपसा टाळणं आणि नदीच्या पूरमैदानावर अतिक्रमण न करणं अनिवार्य आहे. शासनाच्या योजना महत्त्वाच्या आहेतच; परंतु प्रत्येक नागरिकानं आपल्या जीवनशैलीत बदल केला, तरच नद्यांचं खरं पुनरुज्जीवन होईल. कारण नदीचं आरोग्य म्हणजेच आपल्या समाजाचं, शेतीचं आणि अर्थव्यवस्थेचं आरोग्य होय.नदी निसर्गाचा केवळ एक घटक नाही, तर ती पृथ्वीवरील जीवनाचा अखंड प्रवाह आहे. उगमापासून समुद्रापर्यंतचा तिचा प्रवास असंख्य जीवांना पोसतो, शेतीला आधार देतो, हवामान संतुलित ठेवतो आणि मानवी संस्कृतीला आकार देतो. म्हणून नदीकडं केवळ जलस्रोत म्हणून न पाहता, एक सजीव परिसंस्था म्हणून पाहण्याची गरज आहे. भारतीय संस्कृतीनं नद्यांना ‘माता’ म्हटलं आहे. त्या संबोधनामागं केवळ श्रद्धा नाही, तर निसर्गाविषयीची गाढ जाणीव दडलेली आहे. ही जाणीव पुन्हा जागी झाली, तरच आपल्या पुढील पिढ्यांसाठी स्वच्छ, अविरत आणि जीवनदायी नद्या आपण जपू शकू.डॉ. गुरुदास नूलकर पुणेस्थित गोखले राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र संस्थेच्या शाश्वत विकास केंद्राचे संचालक व पुणे इंटरनॅशल सेंटरमध्ये सीनियर फेलो आणि इकॉलॉजिकल सोसायटीचे विश्वस्त आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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