Premium|Gen Z sleep crisis : जेन-झी आणि झोप...

डॉ. वैशाली देशमुखमधुमेह, उच्च रक्तदाब, हृदयविकार, स्थूलत्व यांसारखे जीवनशैलीचे आजार निद्रेच्या कमतरतेमुळे होतात, असं आढळलं आहे. वजन कमी करायचा प्रयत्न करणारे तरुण मुख्यतः आहारावर आणि व्यायामावर लक्ष केंद्रित करतात. पण झोप पूर्ण झाली नाही, तर या सगळ्याचाच काही उपयोग होत नाही.अलीकडेच पेपरमध्ये बातमी वाचली. दक्षिण कोरियामधल्या हान नदीकाठी एक वेगळीच स्पर्धा आयोजित केली होती, झोपायची स्पर्धा! कोण किती वेळात आणि किती गाढ झोपी जाऊ शकतं हे मशिन्स लावून तपासलं गेलं. एक बऱ्यापैकी दमलेला तरुण येऊन क्षणात गाढ झोपी गेला आणि त्यानं ती स्पर्धा जिंकली. अशी स्पर्धा का घ्यायला लागत आहे? कारण दक्षिण कोरिया चोवीस तास ‘ऑन’ असतो. तिथली संस्कृती भरपूर काम आणि दणकून अभ्यास करायला उत्तेजना देणारी आहे. त्यामुळे तिथल्या लोकांची सरासरी झोप फक्त ३ ते ४ तास असते म्हणे! झोप म्हणजे आळशीपणा नव्हे, ती शरीराला आवश्यक असणारी चांगली गोष्ट आहे, आणि ती घेतल्यावर किती ताजंतवानं वाटतं हे लोकांना समजावं, म्हणून तिथं अशा प्रकारच्या प्रतिकात्मक स्पर्धा घ्यायची वेळ आलीये!शरीराची नैसर्गिक लय सरकॅडिअन ऱ्हिदमविषयी आपण सगळ्यांनी ऐकलं आहे. सरकॅडिअन ऱ्हिदम म्हणजे शरीराची नैसर्गिक लय जोपासणारं चक्र, आपल्या शरीरातलं अंतर्गत घड्याळ. मेंदूच्या हायपोथॅलॅमस या भागात हा पेसमेकर असतो. त्याची आपापली कार्यपद्धती असते. त्यानुसार तो आपल्या चयापचय क्रिया, रक्तदाब, शरीराचं तापमान, पेशींची दुरुस्ती, अन्नपचन या शरीर तग धरणाऱ्या अत्यावश्यक मूलभूत क्रिया नियमितपणे होताहेत ना, हे बघत असतो. त्यावर दिवस आणि रात्र, वातावरणातील प्रकाशाचं प्रमाण, आपली दैनंदिनी, खाणंपिणं अशा काही बाह्यघटकांचा परिणाम होतो. त्यानुसार मेंदूमधल्या ग्रंथी संप्रेरकांच्या स्रवण्याची व शरीरातल्या चयापचय क्रियांची लय ठरवतात. साधारणपणे सूर्य अस्ताला जातो, तशी माणसाची क्रियाशीलता कमी होत जाते. अंधार पडल्यावर मेलॅटोनिन या झोपेच्या संप्रेरकाची पातळी वाढवायला हरकत नाही, असा संदेश संबंधित ग्रंथीकडे पाठवला जातो. हालचाली मंदावतात, माणसं झोपी जातात. या बाह्य वर्तणूक बदलांबरोबरच अंतर्गत अवयवही आपला वेग कमीजास्त करतात. झोप शरीराची दिवसभरात झालेली झीज, मोडतोड दुरुस्त करते, पचनक्रिया संथ करते. झोपेत श्वसनसंस्था, रक्ताभिसरण संस्था सुस्तावतात व अर्धजाणिवेत संथ गतीनं काम करतात. मेंदू मिळालेल्या माहितीची क्रमवारी, प्रतवारी करून स्मरणाच्या वेगवेगळ्या कप्प्यात साठवून ठेवतो. नको असलेल्या माहितीची विल्हेवाट लावतो. संप्रेरक संस्था झोपेत सक्रिय होते. ग्रोथ हार्मोनसारखी संप्रेरकं रात्री मोठ्या प्रमाणात स्रवतात. ‘झोपेत बाळं वाढतात’ असं पूर्वी म्हटलं जायचं ते यामुळेच. भावनिक आणि वैचारिक मेंदूवरही या अंतर्गत लयीचा मोठा प्रभाव पडतो. भावनिक स्थैर्य, विचार करण्याची क्षमता, प्रतिकूलता हाताळणं, मनःस्थिती सुधरवणं अशा मानसिक स्वास्थ्यासाठी अत्यावश्यक असणाऱ्या घटकांचा समतोल साधण्यासाठी ही लयच कारणीभूत असते. झोपेची महती सांगणारी ही सगळी माहिती इतकी विस्तारानं सांगण्याचं कारण म्हणजे, आपल्या जेन-झीची झोप कमी झाली आहे. अर्थातच हे सगळे फायदे त्यांना मिळत नाहीयेत. पूर्वी माणूस आपला दिवस सूर्याच्या वेळापत्रकानुसार चालवायचा. सूर्योदयाबरोबर उठायचं, दिवसभराची कामं करायची, शरीराला अन्नातून ऊर्जा पुरवायची, त्या अन्नाच्या पचनाची व्यवस्था लावायची. हे सगळं वातावरणात भरपूर प्रकाश असताना केलं जायचं. अंधार पडल्यानंतर या क्रियाशीलतेला विराम दिला जायचा. आता मात्र कृत्रिम प्रकाश उपलब्ध असल्यामुळे हे वेळापत्रक कोलमडलं आहे. परिणामस्वरूप ही सगळीच कार्यं विस्कळीत झाली आहेत. .Premium|Vidarbha Heatwave Capital Temperature Records : 'विदर्भातला उन्हाळा नको गं बाई!' १० वर्षांत प्रथमच एप्रिल महिन्यात पारा चाळिशीपार! .जेन-झीच्या शरीराची लय का बिघडते?या वयात काही जैवशास्त्रीय कारणांमुळे मेलॅटोनिन नैसर्गिकरित्या थोडं उशिरा स्रवतं. त्यामुळे तसंही आता झोपणं आणि उठणं तासा-दीड तासानं पुढं ढकललं जातं. त्यात भर पडते ती बाह्य घटकांची. असे कितीतरी घटक आहेत, ज्यांचा दुर्दैवानं जेन-झीच्या झोपेवर नकारात्मक परिणाम होत आहे.जेन-झीच्या झोपेचा मुख्य शत्रू म्हणजे समाज माध्यमं, आणि हे सर्वमान्य आहे. पण नक्की काय होतं त्यांच्यामुळे? एका मोठ्या ओटीटी कंपनीनं आपल्या कर्मचाऱ्यांना सांगितलं होतं, की आपला सगळ्यात मोठा शत्रू म्हणजे माणसाची ‘झोप’ आहे. कारण झोपेत असताना ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरचा कन्टेंट उपभोगला जात नाही. म्हणून माणसांना, विशेषतः तरुणाईला जागं ठेवणं हे ओटीटी कंपन्यांच्या अल्गोरिदम्सचं मुख्य उद्दिष्ट असतं. स्क्रीनमधून बाहेर पडणारा निळा उजेड दिवस असल्याचा आभास निर्माण करतो आणि मेंदूतल्या केंद्रांना चकवा देतो. आजच्या बहुतेक मुलांना गुन्हेगारीवर आधारित थरारक, उत्तेजक मालिका व चित्रपट बघायला आवडतात. यामुळेही मेंदू उद्दीपित होतो आणि ते लवकर झोपू शकत नाहीत.जेवणाच्या व झोपेच्या अनियमित वेळा, झोपण्याआधी प्यायलेली उत्तेजक पेयं, शारीरिक हालचालींचा अभाव आणि सकाळच्या स्वच्छ उजेडाला मुकणं यांमुळेसुद्धा ही लय बिघडते. नैराश्य, अतिचिंता, अतिचंचलता हे आजच्या पिढीला छळणारे मानसिक आजार झोपेला पळवून लावतात.लांबचे प्रवास, कामाच्या विचित्र वेळा (अमेरिकी किंवा युरोपीय वेळांनुसार) या गोष्टी झोपेचं चक्र बिघडवतात. त्याबरोबरच सोशल जेट लॅगसुद्धा कारणीभूत ठरतो. सोशल जेट लॅग म्हणजे, शरीराचं अंतर्गत घड्याळ वेगळे संकेत देतं, पण सामाजिक अपेक्षा वेगळ्या असतात. बरीच मुलं रात्री ऑनलाइन गप्पा मारतात किंवा एकत्र ऑनलाइन गेम्स खेळतात. अनेक प्रेमी युगुलं रात्रभर चॅटिंग करतात. कधी दोन वेगवेगळ्या देशांतली मुलं रात्री गप्पा मारतात. दिवसभर नोकरी करून आलेली मुलं जागरण करून सोशल मीडिया किंवा ओटीटीचा आस्वाद घेतात. या नैसर्गिक आणि सामाजिक अपेक्षांमधल्या तफावतीमुळे मुलांच्या झोपेचं अक्षरशः खोबरं होतं.दुसरी एक मनोरंजक बाब वाचनात आली, ती होती स्टॉपिंग क्यूजबद्दल (थांबण्याचे संकेत). आधीच्या पिढ्यांच्या मनोरंजनाच्या माध्यमांना कुठेतरी शेवट असायचा. उदाहरणार्थ, पुस्तकाचा अध्याय काही वेळानं संपायचा, टीव्ही व रेडिओ रात्री ठरावीक वेळेनंतर बंद व्हायचे. ऑनलाइन गेम्ससुद्धा थोडक्यात असायचे. आता मात्र यात इतके आधुनिक बदल झाले आहेत, की त्यांना अंतच राहिला नाहीये. त्यामुळे कधी आणि कुठं थांबायचं, हेच मुलांना उमजत नाही..परिणामझोप कमी झाली, की कॉर्टिसोल हे स्ट्रेस हार्मोन म्हणजे तणावामध्ये स्रवणारं संप्रेरक वाढतं. हे संप्रेरक आपल्याला कितीही आवश्यक असलं, तरी अतिप्रमाणात स्रवल्यावर त्याचे परिणाम अनिष्टच होतात. ते आपल्या अगदी आदिम प्रतिक्षिप्त प्रतिक्रिया उत्तेजित करतं - थांबा, पळा किंवा लढा! यामुळे छातीत धडधड, आकुंचित स्नायू, डोकेदुखी, वाढलेला रक्तदाब, मानसिक तणाव ही लक्षणं दिसू लागतात. एखाद्या ताणलेल्या धनुष्यासारखी परिस्थिती होते. आणि अर्थातच झोप गुल होते. हे चक्र अव्याहत सुरू राहतं.मधुमेह, उच्च रक्तदाब, हृदयविकार, स्थूलत्व यांसारखे जीवनशैलीचे आजार निद्रेच्या कमतरतेमुळे होतात, असं आढळलं आहे. वजन कमी करायचा प्रयत्न करणारे तरुण मुख्यतः आहारावर आणि व्यायामावर लक्ष केंद्रित करतात. पण झोप पूर्ण झाली नाही, तर या सगळ्याचाच काही उपयोग होत नाही, हे किती जणांना माहिती असतं? प्रजनन संप्रेरकांच्या पातळीवरही निद्रनाशामुळे अनिष्ट परिणाम होतो.वैचारिक परिणाम समजण्यासाठी कॉलेजमध्ये जाणाऱ्या जेन-झीचं उदाहरण घेऊ या. वर उल्लेख केलेल्या वेगवेगळ्या कारणांमुळे ही मुलं उशिरा झोपतात. सकाळी कॉलेजला ती कशीबशी पोहोचतात खरी, पण तिथं जांभया देत, पेंगत लेक्चर्स ऐकतात. बरं, इथली शिकवण्याची पद्धत शाळेपेक्षा वेगळी असते. त्यामुळे त्यांना फारसं काही समजत नाही. मग ती घरी येऊन रात्री ऑनलाइन उपलब्ध असलेली लेक्चर्स ऐकतात. त्यांना वाटायला लागतं, की कॉलेजमध्ये जाऊन काही उपयोग नाही, त्यापेक्षा आपण असाच अभ्यास करू. मग ते कॉलेज बुडवायला लागतात (अशी शाळा-कॉलेज बुडवणारी मुलं आजकाल खूप मोठ्या प्रमाणात दिसायला लागली आहेत). पण असा अभ्यास करायला खूप अंतःप्रेरणा लागते, त्यात सक्रियपणे डोकं घालायला लागतं. तितका उत्साह कुठून आणायचा? अर्थात याचा परिणाम त्यांच्या रिझल्टमध्ये दिसतो. काही वेळा या गोष्टींमुळे त्यांचा अभ्यासातला रस निघून जातो. दहावीपर्यंत चांगली शैक्षणिक कामगिरी करणाऱ्याला आता मात्र पास होणंसुद्धा कठीण होतं. आई-बाबा भविष्याच्या कल्पनेनं धास्तावलेले असतात. त्यांची रास्त प्रतिक्रिया मुलांना विनाकारण आणि तीव्र वाटू लागते. मुलं बिथरून जातात. आपल्या बाबतीत हे काय होतंय हेच त्यांना कळेनासं होतं. यावरचा त्यांचा उतारा म्हणजे वाढीव स्क्रीन टाइम, समाज माध्यमांचा वापर आणि अधिकाधिक जागरणं! हे दुष्टचक्र असंच सुरू राहतं. अपुऱ्या झोपेचा त्यांच्या मूडवरही परिणाम होतो. चिडचिड, अस्वस्थता, उदासीनता, अतिचिंता अशी काहीतरी नकारात्मक मनःस्थिती दिसायला लागते. काही मानसिक आजारही त्यामुळे डोकं वर काढायला लागतात. काही वेळा यात व्यसनंही सहभागी होतात..विरोधाभासजेन-झीची झोप उडाली असा हाकारा उठला असला, तरीही काही सकारात्मक बदलही त्यांच्यात दिसून येताहेत. ही मुलं पूर्वीपेक्षा झोपेबाबत अधिक जागरूक झाली आहेत. चांगल्या झोपेचे फायदे आणि कमी झोपेचे तोटे त्यांच्या व्यवस्थित लक्षात यायला लागले आहेत. आपली प्रॉडक्टिव्हिटी वाढवण्यासाठी रात्रीचा दिवस करण्यात त्यांना रस नाही. आराम करणं म्हणजे आळशीपणा नसून स्वतःची काळजी घेणं आहे, हे त्यांना पटलंय. त्यासाठी वेगवेगळ्या युक्त्या-प्रयुक्त्याही ते वापरायला लागले आहेत. शरीराची लय पुनःप्रस्थापित करण्यासाठीनिद्रेची लय बिघडली, तरी तिला जागेवर आणणं प्रयत्नांती शक्य आहे. अर्थात इथं आपण फक्त शरीरविज्ञानाचा विचार केला आहे, आजारांचा नव्हे. गोंधळलेल्या मेंदूला जागं करण्यासाठी या काही गोष्टी -सकाळी उठल्यानंतर तासाभरात नैसर्गिक सूर्यप्रकाशात जावं. आपापल्या बंद खोल्यांमध्ये पडून राहणाऱ्या जेन-झी मुलांना घराबाहेर काढणं किती मुश्किल असतं, हे सगळ्या आया जाणतातच.उठण्याच्या आणि झोपण्याच्या ठरावीक वेळा असण्याची शिस्त पाळावी. झोपायची जागा शांत, अंधारी असायला हवी. जेन-झी झोपताना स्क्रीन बघतात किंवा अंथरुणात पडून इअरफोन्स घालून मोठ्या आवाजात गाणी ऐकत राहतात. त्यामुळे या दोन्ही गोष्टी साधत नाहीत. तसं होईल तेव्हा कुठे आपल्या मेंदूला योग्य संकेत मिळतील.झोपेच्या वेळा ॲडजस्ट करताना एकदम न करता टप्प्याटप्प्यानं कराव्यात, नाहीतर नुसताच आरंभशूरपणा होतो, दीर्घकालीन बदल होत नाहीत.संध्याकाळी उशिरा कॉफीसारखी उत्तेजक पेयं किंवा अतिखाणं टाळावं.दिवसभर स्क्रीन टाइम कमीतकमी ठेवावा. झोपण्याआधी काही काळ स्क्रीनला रामराम ठोकावा. यामुळे मेलॅटोनिन वेळेत स्रवायला सुरुवात होईल.दिवसभरात आवश्यक तितका व्यायाम करावा किंवा कुठलातरी खेळ खेळावा.कृतिशील जीवनशैली ठेवावी.डॉ. वैशाली देशमुख पुणेस्थित बालरोगतज्ज्ञ व किशोरस्वास्थ्य तज्ज्ञ आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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