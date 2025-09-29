Premium|India 2036 Olympics: भारत ऑलिंपिक संयोजनासाठी सज्ज; क्रीडा महासत्तेच्या दिशेने वाटचाल

मिलिंद ढमढेरेभारताने २०३६ मध्ये होणाऱ्या ऑलिंपिक क्रीडा स्पर्धेच्या संयोजन पदासाठी आपली उमेदवारी जाहीर केली आहे. भारताने यापूर्वी अनेक आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांचे आयोजन केले आहे. त्यामुळेच भारताला ऑलिंपिकचे संयोजन पद मिळाले, तर नवल वाटणार नाही. हे संयोजन पद म्हणजे भारतीय क्रीडा संघटक यांच्या दृष्टीने मोठेच सीमोल्लंघन असेल.ऑलिंपिक पदक हे भारतासाठी मृगजळच आहे, असे अनेक क्रीडा तज्ज्ञ एकेकाळी म्हणत असत. पण गेल्या दोन ऑलिंपिक आणि पॅरालिंपिक क्रीडा स्पर्धांमध्ये भारतीय खेळाडूंनी मिळवलेले यश लक्षात घेतले, तर नजीकच्या काळात भारत क्रीडा क्षेत्रातील महासत्ता होण्यास वेळ लागणार नाही. भारत खऱ्या अर्थाने ऑलिंपिक आणि अन्य स्पर्धांच्या बाबत सोनेरी सीमोल्लंघन करील असे खात्रीने सांगता येईल.ऑलिंपिक किंवा अन्य तत्सम प्रतिष्ठेच्या स्पर्धांमध्ये यश मिळवायचे असेल, तर आपल्या देशात क्रीडा संस्कृती रुजली पाहिजे, असे आपण आजपर्यंत अनेक वेळा म्हणत आलो आहोत. गेल्या दहा-बारा वर्षांमध्ये भारतीय खेळाडूंनी वेगवेगळ्या क्रीडा प्रकारांमध्ये यशाची परिसीमा ओलांडली आहे, ती लक्षात घेतली तर भारतासाठी ऑलिंपिक पदक मृगजळ राहिलेले नाही असे विश्वासाने म्हणता येईल.शासकीय स्तरावर दिसणारे सकारात्मक बदल व वातावरण, पायाभूत क्रीडा सुविधांमध्ये झालेली वाढ, खेळाडूंना मिळणाऱ्या आर्थिक फायद्यांबाबत झालेले लक्षणीय बदल, अर्थार्जनाची हमी, आपल्या पाल्यांना खेळामध्ये करिअर करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी पालकांमध्ये झालेले सकारात्मक बदल अशा अनेक कारणांमुळे गेल्या दहा-बारा वर्षांमध्ये क्रीडा क्षेत्रात अतिशय आश्वासक आणि आल्हाददायक वातावरण निर्माण झाले आहे. आणखी एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे कबड्डी, खो खो, मल्लखांब यांसारख्या पारंपरिक भारतीय खेळांनी जागतिक स्तरावर लोकप्रियता मिळविली आहे. .खेळांमध्ये करिअर करताना खेळाडूंना भविष्यामध्ये किती आर्थिक फायदा होणार आहे, याचा त्यांच्या पालकांकडून प्रामुख्याने विचार केला जातो. कारण अजूनही मुलांनी चांगले शिक्षण घेऊन अभियंता किंवा वैद्यकीय तज्ज्ञ व्हावे, किंवा बँकेसारखी चांगल्या पगाराची नोकरी धरावी असाच काही पालक विचार करत असतात. मात्र गेल्या दहा वर्षांमध्ये बुद्धिबळासह अनेक क्रीडा प्रकारांमध्ये अर्थार्जनाची हमी मिळत असल्यामुळे अनेक युवा खेळाडू या खेळांमध्ये करिअर करण्याचे धाडस करू लागले आहेत. त्यासाठी त्यांना पालकांचेही मनापासून सहकार्य मिळत आहे. केवळ खेळाडू म्हणून नव्हे, तर आज क्रीडा क्षेत्रामध्ये प्रशिक्षक, क्रीडा वैद्यकीय तज्ज्ञ, फिजिओ, क्रीडा मानसशास्त्रज्ञ, क्रीडा सांख्यिकी तज्ज्ञ, जनसंपर्क अधिकारी यांसारखे अनेक सक्षम पर्याय उपलब्ध झाले आहेत.ऑलिंपिक पदकांमध्ये वाढऑलिंपिक आणि पॅरालिंपिकसाठी जाणाऱ्या व पदक जिंकलेल्या खेळाडूंना प्रत्यक्ष भेटणे या गोष्टी पूर्वी फारच क्वचित होत असत. पंतप्रधान मोदी यांनी ऑलिंपिकला जाणाऱ्या प्रत्येक खेळाडूची वैयक्तिकरित्या भेट घेऊन त्याला/तिला शुभेच्छा देण्याची प्रथा सुरू केली. त्यामुळे खेळाडूंना मनापासून आनंद झालाच, पण पदक जिंकण्याची जबाबदारी पंतप्रधानांनी आपल्यावर टाकली आहे याचीही जाणीव होऊ लागली. साहजिकच त्याचा सकारात्मक परिणाम त्यांच्या कामगिरीवर दिसून येऊ लागला.कोणत्याही खेळाच्या राष्ट्रीय संघटनेच्या अध्यक्षपदी जर ऑलिंपिकपटूची नियुक्ती झाली, तर तो खेळाडू अधिक चांगल्या कार्यक्षमतेने संघटनेचा कारभार सांभाळू शकतो, हे भारतीय ॲथलेटिक्स महासंघाचे अध्यक्ष माजी ऑलिंपिकपटू आदिल सुमरिवाला आणि भारतीय ऑलिंपिक महासंघाच्या विद्यमान अध्यक्षा तसेच माजी ऑलिंपिकपटू पी. टी. उषा यांनी दाखवून दिले आहे. नीरज चोप्राने टोकियो ऑलिंपिकमध्ये भालाफेकीत जिंकलेले सुवर्णपदक व त्यापाठोपाठ पॅरिस ऑलिंपिकमधले रौप्यपदक या दोन्ही पदकांमध्ये ॲथलेटिक्स संघटकांचाही मोठा वाटा आहे. टोकियो ऑलिंपिकमध्येच मीराबाई चानू (वेटलिफ्टिंग-रौप्यपदक), लवलीना बोर्गोहेन (मुष्टीयुद्ध-कांस्यपदक), पी. व्ही. सिंधू (बॅडमिंटन-कांस्यपदक), रवीकुमार दहिया (कुस्ती-रौप्यपदक), बजरंग पुनिया (कुस्ती-कांस्यपदक) या खेळाडूंनी संघर्षावर मात करीत यश मिळविले. .टोकियो ऑलिंपिकमध्ये पदकाने हुलकावणी दिलेल्या मनु भाकरने २०२४च्या पॅरिस ऑलिंपिकमध्ये वैयक्तिक प्रकारात कांस्यपदक जिंकलेच, पण त्याचबरोबर तिने सरबजीत सिंग याच्या साथीत दुहेरीतही कांस्यपदक जिंकून दुहेरी धमाका केला. एकाच मार्गदर्शकाच्या मार्गदर्शनाखाली अहोरात्र कष्ट केले, तर ऑलिंपिक पदकाला गवसणी घालता येते, हे महाराष्ट्राच्या स्वप्नील कुसाळेने दाखवून दिले. काही खेळाडू वारंवार प्रशिक्षक बदलतात, परंतु स्वप्नीलने मात्र बारा वर्षे दीपाली देशपांडे यांच्याकडेच मार्गदर्शन घेत पदकाचे स्वप्न साकार केले.मॉस्को येथे १९८०मध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या ऑलिंपिकमध्ये भारताने हॉकीत सुवर्णपदक जिंकले होते. त्यानंतर ४२ वर्षांनी टोकियो ऑलिंपिकमध्ये भारताने कांस्यपदकावर आपले नाव कोरले. हे यश चमत्कार नव्हते हे सिद्ध करताना त्यांनी पुन्हा पॅरिस ऑलिंपिकमध्ये यशाची पुनरावृत्ती केली. हॉकी हा आपल्या राज्याचा महत्त्वाचा खेळ आहे, असे मानून ओडिशा सरकारने गेल्या काही वर्षांत जागतिक दर्जाच्या हॉकीच्या सुविधा निर्माण केल्या आहेत. एवढेच नव्हे, तर त्यांनी भारताच्या पुरुष व महिला दोन्ही हॉकी संघांना दत्तक घेतले आहे.ऑलिंपिक स्पर्धांसाठी रंगीत तालीम असलेल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारतीय संघाने पदकांचे शतक करत आपला दबदबा निर्माण केला आहे. त्याचप्रमाणे गेल्या दोन राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धांमध्ये प्रत्येकी साठहून अधिक पदके जिंकताना नेत्रदीपक यश मिळविले आहे.दिव्यांग खेळाडूंमध्येही ऑलिंपिक पदक मिळवण्याची क्षमता असते हे भारतीय खेळाडूंनी गेल्या दोन पॅरालिंपिकमध्ये दाखवून दिले आहे. टोकियो येथील स्पर्धेत पाच सुवर्णपदकांसह १९ पदकांची कमाई, तर पॅरिस ऑलिंपिकमध्ये सात सुवर्णपदकांसह २९ पदके अशी लक्षणीय कामगिरी करीत या खेळाडूंनी भारताची शान वाढवली आहे. त्यांच्या या कामगिरीमध्ये भारतीय पॅरालिंपिक संघटनेच्या माजी अध्यक्षा दीपा मलिक व विद्यमान अध्यक्ष देवेंद्र झांझरिया यांचा महत्त्वाचा वाटा आहे. दिव्यांग खेळाडूंना कोणत्या तांत्रिक अडचणी येतात याचा अतिशय बारकाईने अभ्यास करत या संघटकांनी त्याप्रमाणे सुविधा व सवलती मिळवून दिल्या आहेत. अवनी लेखाराने लागोपाठ दोन पॅरालिंपिक स्पर्धांमध्ये नेमबाजीत सुवर्णपदक जिंकून ऐतिहासिक कामगिरी केली. भारताला आजपर्यंतच्या ऑलिंपिकमध्ये वैयक्तिक खेळात लागोपाठ दोन वेळा सुवर्णपदक कधीच मिळाले नव्हते. तिरंदाजीत हनुवटी व पायाच्या अंगठ्याचा उपयोग करीत शीतल देवीने साऱ्या जगातला आश्चर्यचकित केले आहे. समाजात दिव्यांग खेळाडूंना दिव्यांगत्वामुळे अनेक वेळा टीकेस सामोरे जावे लागते. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करीत या खेळाडूंनी जे यश मिळवले आहे ते खरोखरच कौतुकास्पद आहे. .शासकीय स्तरावर क्रीडा मंत्र्यांची जबाबदारी एखाद्या खेळाडूकडे दिली, तर निश्चितच शासकीय धोरणात सकारात्मक बदल दिसून येतात असे नेहमी म्हटले जाते. ऑलिंपिक रौप्यपदक विजेते नेमबाज राज्यवर्धन सिंह राठोड यांच्याकडे जेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रीय क्रीडा खात्याची जबाबदारी सोपविली, तेव्हा अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. खेळाडूंना आर्थिक मदत हवी असेल, तर त्यांनी ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करण्याची सुविधा सुरू केली गेली. पूर्वी खेळाडूंना केंद्र शासनाकडून आर्थिक मदत पाहिजे असेल, तर त्यासंबंधीचा अर्ज स्थानिक स्तरावरील शासकीय कार्यालयात पाठवायला लागायचा. त्यानंतर हा अर्ज राज्य शासनाकडे आणि तेथून केंद्रीय क्रीडा खात्याकडे पाठवायला लागत असे. या प्रक्रियेमध्ये इतका विलंब लागायचा, की तोपर्यंत या खेळाडूची स्पर्धा संपून तो भारतात परत आलेला असायचा. हे लक्षात घेऊनच राठोड यांनी खेळाडूंनी अर्जासोबतच त्यांच्या बँकेचा तपशीलही पाठवायाचे आदेश दिले, जेणेकरून शिष्यवृत्ती थेट त्या खेळाडूच्या खात्यातच जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. ऑलिंपिक किंवा तत्सम जागतिक दर्जाच्या स्पर्धांसाठी निवड झालेल्या खेळाडूंना परदेशातील स्पर्धांचा अनुभव किंवा परदेशी प्रशिक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रशिक्षण अशा विविध कारणांकरिता मदत देण्याच्या दृष्टीने ‘टारगेट ऑलिंपिक पोडियम’ ही योजनाही सुरू करण्यात आली. त्याचाही फायदा संभाव्य ऑलिंपिकपटूंना सुरू झाला. ग्रामीण भागातील तसेच शालेय स्तरावरील खेळाडूंमध्ये असलेले नैपुण्य ओळखून त्यानुसार त्यांचा क्रीडा विकास करण्याच्या दृष्टीने सुरू करण्यात आलेली खेलो इंडिया स्पर्धा व प्रशिक्षण अकादमी नवोदित खेळाडूंसाठी खूपच फायदेशीर ठरली आहे. .थॉमस करंडकावर मोहोरबॅडमिंटनमध्ये थॉमस करंडक जिंकून भारताने ऐतिहासिक कामगिरी करीत या खेळासाठीच्याही अपेक्षा उंचावल्या आहेत. या खेळामध्ये जागतिक स्तरावर चिराग शेट्टी व सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी या जोडीने अनेक स्पर्धा जिंकून आपला ठसा उमटविला आहे. उदयोन्मुख खेळाडू लक्ष्य सेनने गेल्या तीन-चार वर्षांमध्ये केलेली लक्षवेधक कामगिरी लक्षात घेतली, तर त्याच्याकडे प्रकाश पदुकोण व पुलेल्ला गोपीचंद यांच्यासारखे जागतिक स्तरावरील यश मिळवण्याची क्षमता आहे हे सिद्ध केले आहे. या खेळातच अनेक युवा खेळाडू जागतिक स्तरावर चमक दाखवीत आहेत.बुद्धिबळात आघाडीताकदवान खेळाबरोबरच वैचारिक शक्तीला आव्हान देणाऱ्या बुद्धिबळ या खेळात जागतिक स्तरावर भारताने संयोजन व प्रत्यक्ष कामगिरी या दोन्ही आघाड्यांवर सर्वोत्तम यश मिळवले आहे. बुद्धिबळ ऑलिंपियाडमधील पुरुष व महिला या दोन्ही गटात भारतीय खेळाडूंनी अजिंक्यपद मिळविले. एवढेच नव्हे तर डी. गुकेश व दिव्या देशमुख यांनी विश्वविजेतेपदावर आपले नाव करून विश्वनाथन आनंद याचा समृद्ध वारसा चालवण्याची क्षमता आपल्याकडे आहे हे दाखवून दिले आहे. पूर्वी बुद्धिबळाच्या पटावर भारतीय खेळाडूंची कोणी फारशी गांभीर्याने दखल घेत नव्हते, पण आता मात्र आर. प्रज्ञानंद, विदित गुजराथी, अर्जुन इरिगेसी, निहाल सरीन, कोनेरू हम्पी, हरिका द्रोणावल्ली, वंतिका अगरवाल, आर. वैशाली या खेळाडूंनी विश्वविजेत्या खेळाडूंवर मात करण्याचे कौशल्य आपल्याकडे आहे हे सिद्ध केले आहे. त्यामुळे भारतीय खेळाडूंबाबत जागतिक स्तरावरील ख्यातनाम बुद्धिबळपटू सावधगिरीनेच खेळत असतात.बुद्धिबळ ऑलिंपियाडचे यशस्वीरित्या आयोजन करीत भारतीय संघटकांनी आपल्या संयोजन शैलीचीही झलक दाखवली आहे. .Premium| Shivaji Maharaj: शिवाजी महाराजांची लष्करी व्यवस्था.क्रिकटमध्ये खांदेपालटक्रिकेटमध्ये रोहित शर्मा, विराट कोहली यांच्यासारखे अनुभवी खेळाडू निवृत्त झाले, तरीही भारतीय संघ आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चांगली कामगिरी करू शकतो, हे सूर्यकुमार यादवने दाखवून दिले आहे. त्याच्या नेतृत्वाखाली भारताने नुकताच आशिया करंडक जिंकला आहे. त्याच्याबरोबरच शुभमन गिल, यशस्वी जयस्वाल यांच्यासह अनेक युवा खेळाडू जागतिक स्तरावर पराक्रम करीत आहेत. पुरुष खेळाडूंप्रमाणेच महिला खेळाडूही आपला ठसा उमटवीत आहेत. त्यामुळेच की काय त्यांच्याही प्रीमियर लीग स्पर्धांना भरघोस प्रायोजक आणि प्रेक्षक लाभत आहेत. दोन वर्षांपूर्वी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने महिलांच्या प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धेसाठी एका प्रायोजक कंपनीबरोबर चार हजार कोटींपेक्षा जास्त रकमेचा करार केला आहे.प्रो कबड्डी लीगची वाढती लोकप्रियताआयपीएलप्रमाणेच कबड्डीच्या प्रो लीग स्पर्धाही प्रेक्षक व प्रायोजकांचे लक्ष वेधत आहे. त्यामुळेच की काय, केवळ तीन महिन्यांच्या मोसमात खेळाडू कोट्यवधी रुपयांची कमाई करू लागले आहेत. ज्याप्रमाणे क्रिकेटपटूंना समाजामध्ये मानाचे स्थान मिळाले आहे, त्याचप्रमाणे कबड्डीपटूंनाही सन्मानाचे स्थान मिळत आहे. कबड्डीप्रमाणेच खो खो खेळानेही कात टाकली आहे. अल्टिमेट खो खो लीगच्या यशस्वी संयोजनानंतर याच संयोजकांनी जागतिक स्तरावर स्पर्धा आयोजित करीत या भारतीय खेळालाही सन्मानाचे स्थान मिळवून दिले आहे. पुरुष गटात २० तर महिला गटात १९ देशांचा सहभाग ही या खेळाच्या वाढत्या लोकप्रियतेची पावती आहे.भारताचे अनेक युवा खेळाडू मुष्टियुद्ध, स्क्वॉश, तिरंदाजी, टेबल टेनिस, टेनिस, वुशु, तायक्वांदो, जिम्नॅस्टिक्स, ॲथलेटिक्स, रोइंग, कयाकिंग अशा अनेक वैयक्तिक खेळांमध्ये जागतिक स्तरावर स्वतःची आणि देशाची शान उंचावत आहेत, पण त्याचबरोबर आइस हॉकी, व्हॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल अशा सांघिक क्रीडा प्रकारांमध्येही चांगले यश मिळवीत आहेत. विशेष म्हणजे गेल्या सहा-सात वर्षांमध्ये जम्मू व काश्मीर तसेच पूर्वांचल राज्यांमधून अनेक खेळाडूंनी जागतिक स्तरावर चमकदार यश मिळविले आहे, हा भारतासाठी अतिशय स्वागतार्ह बदल आहे. आमच्याकडेही क्रीडा नैपुण्य आहे, त्याला योग्य दिशा दिली आणि विकासाची जोड दिली तर आम्ही भारताचा नावलौकिक उंचवू शकतो हे त्यांनी दाखवून दिले आहे. .Premium| Nepal's Unrest: जगभर होणाऱ्या आंदोलनांमध्ये आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक मुद्दे कसे जोडले गेले?.भारताने २०३६मध्ये होणाऱ्या ऑलिंपिक क्रीडा स्पर्धेच्या संयोजन पदासाठी आपली उमेदवारी जाहीर केली आहे. त्यादृष्टीने त्यांनी गुजरातमध्ये तयारीही सुरू केली मुंबई येथे दोन वर्षांपूर्वी आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समितीची महत्त्वाची परिषद आयोजित करण्यात आली होती. या परिषदेतच आपण ऑलिंपिक क्रीडा स्पर्धा आयोजित करण्यासाठी उत्सुक आहोत, हे मोदी यांनी जाहीर केले होते. भारताने यापूर्वी आशियाई क्रीडा स्पर्धा, राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा, राष्ट्रकुल युवा क्रीडा स्पर्धा, २३ वर्षांखालील मुलांच्या गटाची फिफा विश्वकरंडक तसेच मुलींच्या सतरा वर्षांखाली गटाची फिफा अजिंक्यपद स्पर्धा इत्यादी स्पर्धांसह अनेक आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांचे आयोजन केले आहे. त्यामुळेच भारताला ऑलिंपिकचे संयोजन पद मिळाले तर नवल वाटणार नाही. हे संयोजन पद म्हणजे भारतीय क्रीडा संघटक यांच्या दृष्टीने मोठेच सीमोल्लंघन असेल.(मिलिंद ढमढेरे पुणेस्थित क्रीडा पत्रकार व मानद व्याख्याते आहेत.) 