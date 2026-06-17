यावेळच्या विश्वकरंडक स्पर्धेत काही भारतीय वंशाचे खेळाडू कौशल्य प्रदर्शित करताना दिसतील. भारतीय वंशाचे चार फुटबॉलपटू वेगवेगळ्या संघांत निवडले गेले आहेत. न्यूझीलंडचा सरप्रीत सिंग, कतारचा तहसीन महंमद जमशीद, डीआर काँगो संघातील सॅम्युएल मुतुसामी, ऑस्ट्रेलियाचा निशान वेलूपिल्ले या साऱ्यांची पाळेमुळे भारतीय आहेत. भारताच्या सीनिअर पुरुष फुटबॉल संघाला विश्वकरंडक स्पर्धेसाठी पात्र ठरणे खूपच अवघड असून, आपला खंडप्राय देश जागतिक पातळीवरील या प्रतिष्ठेच्या मैदानावर कधी खेळेल याची शाश्वती नाही. अमेरिका-मेक्सिको-कॅनडात होणाऱ्या यावेळच्या विश्वकरंडक स्पर्धेत काही भारतीय वंशाचे खेळाडू कौशल्य प्रदर्शित करताना दिसतील, भारतीयांसाठी हाच तेवढा दिलासा आहे. २००६मध्ये जर्मनीत झालेल्या विश्वकरंडक स्पर्धेत भारतीय वंशाचा मध्यरक्षक विकास धोरासू फ्रान्स संघातून खेळला होता. विकासची वंशवेल मूळची आंध्र प्रदेशमधील विझियानगरम येथील आहे. .Premium|Victor Axelsen retirement : बॅडमिंटन सम्राट व्हिक्टर ॲक्सेलसनची निवृत्ती; सुवर्णपदकाच्या हॅटट्रिकपूर्वीच महान कारकिर्दीला पूर्णविराम.आता भारतीय वंशाचे चार फुटबॉलपटू विश्वकरंडक स्पर्धेतील वेगवेगळ्या संघांत निवडले गेले आहेत. न्यूझीलंडचा सरप्रीत सिंग, कतारचा तहसीन महंमद जमशीद, डीआर काँगो संघातील सॅम्युएल मुतुसामी, ऑस्ट्रेलियाचा निशान वेलूपिल्ले या साऱ्यांची पाळेमुळे भारतीय आहेत. सरप्रीत याचे पालक दरवर्षी पंजाबमधील आपल्या मूळ गावी येतात. केरळमधील तहसीन याच्याकडे भारतीय पासपोर्ट आहे आणि कतारकडून तो कतारी मिशन पासपोर्टद्वारे खेळत आहे. २५वर्षीय निशान याची आई अँग्लो-इंडियन, तर वडील तमिळ वंशाचे आहेत. मात्र निशानचा जन्म ऑस्ट्रेलियातील मेलबर्न येथील आहे. आघाडी फळीत खेळणाऱ्या निशानने ऑक्टोबर २०२४मध्ये पदार्पण करताना पहिल्याच सामन्यात गोल नोंदविण्याची किमया साधली होती. २९वर्षीय सॅम्युएल याची आई काँगो देशाची, त्यामुळे पॅरिसमध्ये जन्म होऊनही तो काँगो देशाकडून खेळण्यास पात्र ठरला. त्याने २०१९पासून आफ्रिकेतील या देशाचे आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलमध्ये पन्नासहून जास्त सामन्यांत प्रतिनिधित्व केले आहे. सॅम्युएलचे वडील भारतीय वंशाचे इंडो-ग्वाडलूपियन. १९व्या शतकात फ्रान्समधील ग्वाडलूपिया प्रांतात दक्षिण भारतीय वेठबिगारी कामगार या नात्याने दाखल झाले आणि नंतर तेथील संस्कृतीशी एकरूप झाले. .वडिलांचे स्वप्न मुलाने साकारले१९वर्षीय तहसीन विश्वकरंडक फुटबॉल खेळणारा केरळमधील पहिला मल्याळी फुटबॉलपटू ठरेल. त्याचे वडील जमशीद केरळमधील थलसेरी येथील, तर आई शायमा कन्नूरजवळील वलपट्टणम येथील आहे. जमशीद स्वतः पट्टीचे फुटबॉलपटू होते. ते केरळकडून संतोष करंडक राष्ट्रीय फुटबॉल स्पर्धेत, तसेच कालिकत विद्यापीठातर्फे खेळले होते. नोकरीनिमित्त १९९६मध्ये जमशीद सपत्निक कतारमधील दोहा येथे स्थायिक झाले. तहसीन याचा जन्म २००६मध्ये दोहा येथे झाला. आता विश्वकरंडक सुरू असताना १६ जून रोजी तो विसावा वाढदिवस साजरा करेल. वडीलच त्याचे फुटबॉलमधील पहिले गुरू. मुलाने वडिलांची स्वप्नपूर्ती करताना चक्क विश्वकरंडक स्पर्धेपर्यंत झेप घेतली. विंगर असलेल्या तहसीनने २०२४मध्ये वयाच्या १७व्या वर्षी आंतरराष्ट्रीय पदार्पण केले..Premium|Iraq Football World Cup Qualification 2026 : इराकचा ४० वर्षांनंतर विश्वकरंडक प्रवास; युद्धाच्या छायेत ‘किमयागार’ प्रशिक्षक अर्नींची दूरदृष्टी आणि सुसूत्र नियोजनाची किमया.पहिला शीख फुटबॉलपटूआक्रमक मध्यरक्षक असलेला सरप्रीत सिंग २७ वर्षांचा आहे. न्यूझीलंडकडून तो २०१८पासून आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल खेळत आहे. त्याचे आई-वडील पंजाबी, मूळचे जालंधर येथील आहेत. १९९९मध्ये ऑकलंड येथे सरप्रीत जन्मला. आता तो विश्वकरंडक फुटबॉल खेळणारा पहिला शीख फुटबॉलपटू ठरणार आहे. क्लब पातळीवर खेळत असताना या वर्षी फेब्रुवारीत सरप्रीतला दुखापत झाली. सुदैवाने तो वेळेत तंदुरुस्त झाला. जर्मनीतील बायर्न म्युनिक क्लबने त्याला २०१९मध्ये करारबद्ध केले, त्यानंतर २०२०मध्ये तो बुंडेस्लिगा स्पर्धेत खेळला. असा पराक्रम साधणारा तो पहिला भारतीय वंशाचा फुटबॉलपटू ठरला. न्यूझीलंडकडून तो २० वर्षांखालील विश्वकरंडक स्पर्धेत दोन वेळा (२०१७, २०१९) खेळला आहे. किशोर पेटकर सकाळ माध्यम समूहाच्या दै. गोमन्तकचे क्रीडा वार्ताहर आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.