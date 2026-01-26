साप्ताहिक

Premium|Indian Stock Market: अमेरिकेशी करार लांबणीवर, भारतीय अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनीची अपेक्षा

Investment: अमेरिकेशी द्विपक्षीय करार रखडल्यामुळे भारतीय शेअर बाजारात अस्थिरता वाढली असून निफ्टी आणि सेन्सेक्स सतत दबावात आहेत. परदेशी गुंतवणूकदारांची विक्री, ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणांमुळे निर्माण झालेले जागतिक तणाव आणि युरोप-ग्रीनलॅंड संघर्ष याचा थेट परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर जाणवत आहे.
Indian Stock Market

Indian Stock Market

esakal

भूषण महाजन
Updated on

अमेरिकेशी करार पटकन न होणे, ही इष्टापत्तीच समजली पाहिजे, कारण आता सरकारला भांडवली खर्च वाढवावे लागतील. तसे झाल्यास अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी मिळेल. त्यातून महसुली तूट वाढेल. अंदाजपत्रकात ही तूट कमी करण्याचे जे आश्वासन सरकारने स्वतःला दिले होते, ते पाळले जाणार नाही. गेल्या सप्ताहात (ता. १२ ते १६ जानेवारी) निफ्टी कशीबशी ११ अंशांनी वधारून २५६९४ अंशांवर बंद झाली. एकेक बुरुज ढासळत चालला आहे. तात्यांकडून रोजच नवनवे स्फुटनिक येत असल्यामुळे, बातम्यांच्या तालावर शेअर बाजाराचा ईसीजी वरखाली होत आहे. मंदीवाले हळूहळू फास आवळत चालले आहेत आणि निफ्टीची आधारपातळी तुटत चालली आहे.

Loading content, please wait...
India
america
Stock Market
Investment

Related Stories

No stories found.