Premium|Indian Stock Market: अमेरिकेशी करार लांबणीवर, भारतीय अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनीची अपेक्षा

अमेरिकेशी करार पटकन न होणे, ही इष्टापत्तीच समजली पाहिजे, कारण आता सरकारला भांडवली खर्च वाढवावे लागतील. तसे झाल्यास अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी मिळेल. त्यातून महसुली तूट वाढेल. अंदाजपत्रकात ही तूट कमी करण्याचे जे आश्वासन सरकारने स्वतःला दिले होते, ते पाळले जाणार नाही. गेल्या सप्ताहात (ता. १२ ते १६ जानेवारी) निफ्टी कशीबशी ११ अंशांनी वधारून २५६९४ अंशांवर बंद झाली. एकेक बुरुज ढासळत चालला आहे. तात्यांकडून रोजच नवनवे स्फुटनिक येत असल्यामुळे, बातम्यांच्या तालावर शेअर बाजाराचा ईसीजी वरखाली होत आहे. मंदीवाले हळूहळू फास आवळत चालले आहेत आणि निफ्टीची आधारपातळी तुटत चालली आहे. .असे जरी असले, तरी रिस्क रिवॉर्ड गुणोत्तर अधिकाधिक आकर्षक होत चालले आहे. येथून जेमतेम चार ते पाच टक्क्यांची जोखीम आहे, तर वर्ष-सव्वा वर्षाचा/ दीर्घकालीन परतावा किमान पंधरा ते वीस टक्के आहे. आता नाही तर कधी? कडेला वाट पाहणाऱ्या गुंतवणूकदारांनी टप्प्याटप्प्याने सुरुवात करायला हरकत नाही.माझी बॅट आणि माझाच चेंडू, मग मीच कॅप्टन असा खेळ सुरू आहे. तुम्हाला माझ्याशी खेळायचे असेल, तर मी प्रथम बॅटिंग करणार, आणि मला एक पिद्दू हवा, मी दोनदा बाद झाल्यानंतरच तुम्हाला बॅटिंग देईन, मी जर थकलो नाही तर तुम्ही फक्त फिल्डिंग करत राहायची, असा पवित्रा आहे. सारे जग हताश होऊन हा खेळ खेळत आहे. भारतीय गुंतवणूकदार तर कंटाळून गेले आहेत. आज होईल, उद्या होईल करता करता अमेरिकेबरोबर होणारा द्विपक्षीय करार सतत लांबणीवर पडत आहे. अमिताभ बच्चन यांच्या भाषेत सांगायचे, तर ‘इंतहा हो गई, इंतज़ार की... आयी ना कुछ खबर मेरे यार की...’ असे म्हणत वाट पाहणे सुरू आहे..अमेरिकेला आता ग्रीनलँड हवे आहे आणि त्यासाठी साम-दाम-दंड-भेद असे कुठलेही अस्त्र वापरायची अमेरिकेची तयारी आहे. नाटोला यापूर्वीही सदस्यांमधील तणाव आणि गोळीबाराचा सामना करावा लागला आहे. परंतु डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ग्रीनलँड ताब्यात घेण्याच्या मोहिमेमुळे उद्भवलेले संकट अभूतपूर्व आहे. अमेरिकादेखील आपण नाटोचा भाग आहोत हे विसरली आहे आणि तिचा हट्ट सुरू आहे. जर ग्रीनलँड आग्रहणाला विरोध केला, तर डेन्मार्कच्या मित्रदेशांवर अतिरिक्त दहा टक्के आयात कर लादणार, अशी धमकी त्यांनी दिली आहे.भारतावर तर तात्यांची खास माया आहे. फक्त २५ + २५ = ५० टक्के असा आयात कर लावला आहे, तो पुढे प्रेमाखातर ५०० टक्क्यांवर नेण्याचा प्रेमळ आग्रह आहे. आपले वाणिज्य मंत्री खडबडून जागे होत प्रत्येकच राष्ट्राशी द्विपक्षीय करार करू इच्छितात. त्यात न्यूझीलंड व ओमान या देशांशी करार झाले आहेत. तसेच व्हिएतनाम व याखेरीज इतर ७१ देशांशी बोलणी पूर्ण झाली आहेत. पण त्यांचा वकूब छोटा असल्यामुळे आता युरोपीय राष्ट्रांशी चर्चा सुरू आहे. युनायटेड किंग्डमबरोबरचा करार अत्यंत व्यापक व दोघांच्या फायद्याचा आहे. हे झाले आंतरराष्ट्रीय प्रयास. त्याशिवाय अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी सरकारला खास प्रयत्न करावे लागतील, नव्या सुधारणा कराव्या लागतील व गेल्या चार महिन्यांच्या अनुभवावरून (जीएसटी कमी करणे, प्राप्तिकर देयतेची किमान पातळी वर नेणे) तसे करण्याची सरकारची तयारी आहे असे दिसते..Premium|Rupee vs Dollar : रुपयाची ऐतिहासिक घसरण आणि बाजारातील 'ऊन-पावसाचा खेळ'; गुंतवणूकदारांनी आता काय करावे?.सध्याच्या आव्हानात्मक परिस्थितीत खालील ओळी सुचतात,तुझ्याशिवाय जगणे, अशक्य वाटले जरीकळला आज स्वातंत्र्याचा, अर्थ मला तरीनुसताच रुसला नाहीस, दगा दिलास तूविसरून तुला मी केले, समर्थ मला तरीजे न मला मिळाले, तेही साभार देत आहेहताश होणे कळले, व्यर्थ मला तरीअमेरिकेशी करार पटकन न होणे, ही इष्टापत्तीच समजली पाहिजे, कारण आता सरकारला भांडवली खर्च वाढवावे लागतील. तसे झाल्यास अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी मिळेल. त्यातून महसुली तूट वाढेल व अंदाजपत्रकात ही तूट कमी करण्याचे जे आश्वासन सरकारने स्वतःला दिले होते, ते पाळले जाणार नाही. त्यामुळे साहजिकच परदेशी संस्था भुवया उंचावतील, वक्र करतील, पण त्याला भीक न घालता ते करायला हवे. (नाहीतरी परदेशी संस्थांची विक्री अव्याहत सुरू आहेच, मग फरक काय पडतो?) कदाचित महागाई थोडी वाढेल, पण ती सरकारी आकडेवारीनुसार एक ते चार टक्क्यांच्या दरम्यानच आहे. .ती वाढण्याआधी व्याजदरावर एक फुंकर मारता येईल. देशांतर्गत मागणी वाढली व त्यातून कंपनी कामकाज सुधारले, तर बाहेरील संस्थांना पुन्हा खरेदी करावीच लागेल. भारतीय गुंतवणूकदाराने आजपर्यंत संयम दाखवला आहेच, तो कायम राहील अशी कामगिरी अर्थमंत्र्यांनी व वाणिज्य मंत्र्यांनी दाखवायला हवी. समाधानाची बाब म्हणजे अमेरिकेची निर्यात कमी होऊनही, मस्योद्योगाने चीनकडे लक्ष दिल्याने एकुणात निर्यात काकणभर वाढलीच आहे. तसेच वस्त्रनिर्यातही फार घसरली नाही. तात्पर्य एकच, जर कंपनी कामकाज अपेक्षेप्रमाणे सुधारले, तर पुन्हा तेजी परतेलच.थोडी सावधगिरी राखायची असेल, तर तेल शुद्धीकरण कंपन्यांकडे लक्ष देता येईल. या क्षेत्राला सध्या अनुकूल ग्रहमान आहे. गेल्या तिमाहीत कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये झपाट्याने सुधारणा झाली असली व किमती ६० ते ६५ डॉलर प्रति बॅरलदरम्यान स्थिर असल्या, तरी गेल्या वर्षी हेच दर ७५ ते ८० डॉलर होते. युद्धजन्य परिस्थिती असतानासुद्धा जगाचा इतर ऊर्जास्रोत वापरण्याचा जो प्रयत्न सुरू आहे, त्याला अनुसरून व एकूणच जागतिक जीडीपीमधील अल्प वाढीमुळे खनिज तेलाच्या किमती अधिक वर जाणार नाहीत असे तज्ज्ञांना वाटते. सिंगापूर रिफायनिंग मार्जिन्सनुसार (या क्षेत्राचा मापदंड) मागील वर्षीच्या किमती तीन ते चार डॉलर प्रति बॅरलवरून दहा डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे गेल्या आहेत. खनिज तेलाच्या स्थिर किमती तसेच रशियन तेलाचा कमी झालेला जागतिक पुरवठा, त्यात सिंगापूर रिफायनिंग मार्जिन्समधील तेजी हे क्षेत्र आकर्षक ठरते..Premium|Stock market outlook India : शेअर बाजारात गुंतवणूकदारांसाठी आव्हानात्मक काळ; पुढील तीन महिन्यांची तयारी कशी करावी?.यातील जोखीम म्हणजे सरकारी धोरणाची अनिश्चितता. उदाहरणार्थ, निवडणुकीदरम्यान खनिज तेल वाढले तरी पेट्रोल व डिझेलच्या किमतीत बदल करण्यास टाळाटाळ करणे, एलपीजी किमतीतला सरकारी भार पेट्रो कंपन्यांना लगेच न देणे वगैरे वगैरे. आता लगेच निवडणुका नाहीत व तेलाच्या किमतीही स्थिर आहेत. कर सवलत (जीएसटी व प्राप्तिकर) दिल्यामुळे आता बजेटमध्ये सरकारला उत्पन्नाच्या नव्या क्लृप्त्या शोधाव्या लागतील. नेहमी वापरता येणारा हुकमाचा एक्का म्हणजे, सार्वजनिक क्षेत्रातील एका कंपनीला दुसऱ्या कंपनीत विलीन करणे व ते पैसे वापरणे. दुसरा उपाय म्हणजे लाभांशाचा दर वाढवणे. हा अभ्यास केल्यावर अल्पमुदतीसाठी हे क्षेत्र बघावेसे वाटते.त्यात बीपीसीएल सर्वात कार्यक्षम पीएसयू रिफायनर म्हणून ओळखला जातो. उच्च दर्जाचे उत्पादन व मार्जिन्स, तसेच निर्गुंतवणुकीसाठी मागे झालेली शिफारस व त्यात असलेली बाजाराची उत्सुकता या जमेच्या बाजू आहेत. लाभांशासाठी व किंमत वाढीसाठी अल्पकालीन व दीर्घकालीन गुंतवणूक करता येईल. तसेच या क्षेत्रात मोठे चढ-उतार होणार नाहीत ही अपेक्षा आहे. भारत पेट्रो व आयओसी क्षमता वाढवीत आहेत. तर हिंद पेट्रोचे अग्रेसर विपणन त्याची जमेची बाजू आहे. एमआरपीएल व चेन्नई पेट्रो याच क्षेत्रात आहेत. तेल कंपन्यांनी मागील वर्षी १६.५ व १७.५ टक्के लाभांश दिला आहे. चालू किमतीला किमान चार ते पाच टक्के लाभांश उतारा पडतो. आपल्या सल्लागाराला विचारून निर्णय घ्यावा..भूषण महाजन शेअर बाजाराचे पुणेस्थित विश्लेषक आहेत.महत्त्वाचे : या लेखात सुचवलेले शेअर अभ्यासपूर्वक गुंतवणुकीसाठी आहेत. शेअर बाजाराच्या जोखमीचे आकलन करून आपापल्या सल्लागाराचे मत व सल्ला घेऊनच गुंतवणूक करावी. शेवटी स्टॉपलॉसला पर्याय नाही, हे लक्षात ठेवावे. तसेच लेखकाने व त्यांच्या गुंतवणूकदारांनी येथे गुंतवणूक केलेली आहे, हेही ध्यानात घ्यावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 