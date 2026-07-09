Premium|Indian Theatre Festival : राष्ट्रीय नाट्यमहोत्सवाने दाखवली रंगभूमीची नवी दिशा; मराठी नाटकांसमोर नेमके कोणते प्रश्न उभे?

डॉ. श्रीधर कानिटकर ...पहिल्या पाच-दहा मिनिटांतच नाटकानं पूर्ण पकड घेतली. एकतर पहिलंच तरुणाईचं नाटक होतं. नाटकाचा वेग चक्रावून टाकणारा होता. पटापट दृश्यं बदलत होती. त्याच्यामध्ये खूप छान नाच येत होते, संगीताचे ताल बदलत होते आणि रंगमंचावरच्या हालचाली लयबद्ध होत्या. सगळा महोत्सव सत्कारणी लागला, असं वाटावं इतकं हे नाटक भावलं, आवडलं. हे खरं तरुणाईचं नाटक होतं. नाटकाला उज्ज्वल भविष्य आहे यात काही शंका नाही.म हाराष्ट्र कल्चरल सेंटर आणि लागू फॅमिली यांनी भरवलेला नाट्यमहोत्सव अलीकडेच पाहिला. सात दिवसांत एकूण नऊ नाटकं बघितली. त्यात एकही मराठी नाटक मात्र नव्हतं. प्रथम जाणवलेली गोष्ट म्हणजे, मराठी प्रेक्षकांना जे नाटक अभिप्रेत आहे ते आणि इथं बघायला मिळतं ते, त्यात जमीन-अस्मानाचं अंतर आहे. या नाटकांत संवाद कमीत कमी होते. शारीरिक लवचिकपणाला जास्त महत्त्व होते. दक्षिण भारत, आसाम, ओडिशा येथून आलेल्या नाटकांमध्ये काम करणाऱ्या मुला-मुलींत नृत्य भिनलेलं होतं. त्यांच्या साध्या साध्या हालचालीसुद्धा नृत्यासारख्या वाटत होत्या. ते प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी मोठ्या आवाजातलं संगीत, मोठ्या प्रमाणात केलेला मल्टिमीडियाचा वापर आणि डोळे दिपवणारी प्रकाशयोजना हे सारं काही वेगळा अनुभव देऊन गेलं. जवळजवळ सात नाटकांत फक्त स्त्रियाच होत्या. नाटकं बसविली होती ती मात्र पुरुषांनी. नाटकातील स्त्रिया ज्या दुःखाविषयी बोलत होत्या, ती बायकांची म्हणून असलेली दुःख होती. पूर्ण समाजावर परिणाम करणाऱ्या असंख्य प्रश्नांकडे साधारणपणे दुर्लक्षच केलेलं होतं. शेतकऱ्यांचं दुःख एका नाटकात मांडलं गेलं, हे त्यातल्या त्यात बरं झालं. .Premium|City Life vs Village Life : शहर की गाव, आनंदी आयुष्यासाठी नेमका योग्य पर्याय कोणता?.पहिल्या नाटकाचं नाव होतं रघुराम. आसामी किंवा बंगाली होतं. शारीरभाषा बोलकी होती. रंगमंचावर एकावर एक बांबू बांधून एक चतुर्थांश मंच व्यापून टाकला होता. बिल्डिंगच्या बाहेर असतं तसं स्कॅफोल्डिंग जवळजवळ छतापर्यंत उभं केलेलं होतं. त्याच्यात खाली लपलेल्या असंख्य माणसांच्या हातातले दिवे एकप्रसंगी वर आले, त्यांच्या अत्यंत मोहक हालचाली होत होत्या. सगळ्यांचे कपडे पांढरे; पण मळलेले किंवा फाटके होते. अर्थ कळायच्या आत त्यांचे मजूर झाले. मग ते खूप जड अशी पोती वर चढवायला लागले आणि वरून खाली टाकायला लागले. नंतर त्यांचीच एक होडी झाली, मग सगळीकडे विजा चमकल्या. वादळ झालं आणि त्यांच्या हातात असलेली एक छोटीशी बाहुली खाली पडली. कुठेतरी पुलाचं बांधकाम सुरू आहे; पण नदीच्या पलीकडे जायला मात्र होडीतून जायला लागतं आणि त्या होडीतनं शाळेत जाणारी एक छोटीशी मुलगी होडी उलटल्यामुळे मृत्युमुखी पडते इतपत लक्षात येत होतं. त्यानंतर मात्र त्या मुलीचे आई-वडील परत एकत्र येतात. रंगमंचावर मैथुनाचा भास निर्माण करतात. त्यानंतर तो माणूस बायकोला छडीने मारतो. या सगळ्याचा संदर्भ लागेना. मधे एकदा दुसऱ्या एका छोट्या बांबूच्या झोपडीमध्ये त्याच बाईवर बलात्कार होतो. मग एका विंगमधून दुसऱ्या विंगमध्ये झोपत, नमस्कार करत माणसं लोळत गेली. हे ओळखीचं होतं. दक्षिण भारतात असंख्य देवळात असं करत करत रस्त्यातून जायची प्रथा आहे. दुसऱ्या विंगमधून गळ्यात हार घातलेला देवच आला. मधे मधे कळू लागलंय असं वाटत असतानाच नाटक संपलं. एकूणच प्रायोगिक नाटक कळलं नाही तर ते खूप चांगलं असतं, शिवाय समाजाच्या कुठल्यातरी गंभीर प्रश्नावर मल्लिनाथी करणारं असतं, असं ठरलेलं असल्यामुळे नाटकाविषयीचे प्रश्न अनुत्तरितच राहिले.दुसऱ्या दिवशीच्या नाटकाचं नाव होतं नाम में क्या रखा है? हे बुंदेलखंडातल्या प्रचलित लोककथेवर आधारित होतं. भाषा नेहमीच्याच हिंदीला थोडेसे आकार-उकार देऊन नवीनच तयार केली होती; पण त्याविषयी तक्रार नाही, कारण नाटक लोकरंजन करणार होतं. त्याला वेग होता. छान पटकन समजेल असं जिवंत संगीत होतं. हसतखेळत पुढे जाणारी गोष्ट होती आणि लोकांना खिळवून टाकणारी अभिनयाची पद्धत होती. स्टेजच्या डाव्या बाजूला लाइव्ह संगीत देणाऱ्या लोकांचा चमू होता. त्यात चक्क सारंगी होती. नेहमीची तबला आणि ढोलकी होतीच. पेटी होती. आपल्याकडे तमाशात जसं खड्या आवाजात गातात तसे गाणारे लोक होते आणि त्या टोळीमधून नाटकात काम करणारी माणसं येत होती आणि परत गायला बसत होती. मागे एक सगळ्या खेड्यात असतो तसा पार होता आणि बाकी सगळं स्टेज रिकामं! गावात एका पौर्णिमेला स्वयंवर रचलं जातं. गावातल्या बायका सुशील नवरे शोधतात. परत ‘प्रोटॅगनिस्ट’ बायकाच. त्यातली एक प्रेक्षकांतून येते, ती दुसऱ्या गावाहून आलेली असते. तिचं लग्न झालेलं असतं; पण तिलाही सुशील नवरा हवा असतो. चारी बायकांचं शब्दांचं उच्चारण, अभिनय, नृत्य सगळंच वाखाणण्याजोगं होतं. त्यातल्या प्रत्येकीनं खरी वाटेल अशी एक खोटी गोष्ट सांगायची. जिची गोष्ट सगळ्यात चांगली, तिचं स्वयंवर अशी ही कथा होती. .रंगमंचावर वास्तव-आभासाच्या बेमालूम मिश्रणातून एक गमतीदार पण विचार करायला लावणारा असा आभास निर्माण झाला. त्यातील एका स्त्रीच्या गोष्टीमधला राजा नेहमी स्वतःच्या रक्षकाविरुद्ध लढून जिंकत असतो आणि आपण खूप ताकदवान आहोत असं मानत असतो. त्याचं आणि त्या स्त्रीचं (जी त्याची बायको असते आणि सुंदर गात असते) द्वंद्व होतं. त्यात तो हरतो. या युद्धाचं रंगमंचावरचं सादरीकरण अफलातून होतं. त्यातल्या शेवटच्या स्त्रीनं सांगितलेली गोष्ट एकदम वेगळी होती. एकूणच समाजातील विरोधाभासावर आणि सत्तेतल्या राजकारणी लोकांवर छोटी छोटी वाक्य पेरलेली होती. भारतातले बुद्धिवादी आणि आणि मोठा मध्यमवर्ग यांची शेती आणि शेतकऱ्यांविषयीची एकूण कल्पना आणि खरोखरचा शेतकरी यांच्यात किती जमीन-अस्मानाचं अंतर आहे, ते दाखवणारे संवाद जमलेले होते. केतकी थत्ते यांनी गायलेलं गाणं प्रयोगाची उंची वाढवणारं. या नाट्यमहोत्सवातलं हे एक अतिशय उत्तम नाटक, असं म्हणायला पाहिजे. नाटकाच्या शेवटी खुद्द दिग्दर्शकांनी रंगमंचावर प्रवेश केला. प्रेम या विषयावर सगळ्या प्रेक्षकांना आवडेल अशी पाच मिनिटं चर्चा करून नाटक संपलं.तिसऱ्या दिवशीच नाटक होतं डू यू नो धिस साँग? एकपात्री प्रयोग. एक मुलगी ९० मिनिटं बोलणार, गाणार होती, त्यामुळे प्रेक्षकांना दोन्ही बाजूला बसवलं होतं आणि मधे एक साधारण पाच-सहा फूट रुंद आणि पूर्ण रंगमंचाएवढा लांब असा एक कॉरिडॉर मोकळा सोडला होता. नाटक सुरू झालं तेव्हा ती मुलगी खाली बसून त्या कॉरिडॉरमध्ये बाहुल्या मांडत होती. साधारणपणे शंभर-दीडशे बाहुल्या. एक गाणं मागे वाजत होतं. पहिली पंधरा-वीस मिनिटं प्रेक्षकांचा सहभाग वाढवण्यासाठी आमच्याकडून गाऊन घेतलं गेलं, आरडाओरडा करून घेतला गेला आणि साधारण अर्ध्या तासानंतर आमच्या प्रत्येकाच्या हातात एक पुस्तिका आणि पेन्सिल होती. त्याच्यावर चार गाणी लिहिलेली होती. त्यातलं एक गाणं प्रेक्षकांना घेऊन म्हटलं गेलं. साधारणपणे अर्ध्या तासानंतर मग मुख्य नाटक सुरू झाल्यासारखे वाटलं. स्त्रियांची दुःख, त्यांचं हरवलेलं स्वातंत्र्य, त्यांचा चिरडला गेलेला हळुवारपणा वगैरे दाखवायचा प्रयत्न केला गेला. प्रत्येक बाहुली म्हणजे त्या स्त्रीची एक आठवण किंवा तिचं एक दुःख. त्याला अनुषंगून एक गाणं. या सगळ्यात प्रेक्षकांनी गुंगून जाणं जर अपेक्षित असेल तर त्यांना थोडं लांब ठेवलेलं चांगलं नाही का, असं वाटून गेलं. स्वतःची दुःखं परत आठवून ती वाढतात की कमी होतात? सगळ्या आयुष्यातल्या आठवणी आणि बहुतेक सगळ्या त्रास देणाऱ्या किंवा नकोशा असणाऱ्या त्या सगळ्या बाहुल्या एकत्र करून स्वतःच्या मनाच्या अंधारात ती मुलगी झोपली आणि नाटक संपलं. एकूणच नवीन नाटकांनी स्पेस वेगवेगळ्या पद्धतीनं वापरायला पाहिजे असं काहीतरी मोठं मोठं ऐकायला मिळालं; पण त्यानं किमानपक्षी प्रेक्षकांचं लक्ष वेधून घ्यायला पाहिजे. नाटकातून काय सांगायचं आहे ते दृकश्राव्य पद्धतीनं नाटकातल्या ट्रिक्स वापरून प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचलं पाहिजे. असं काहीच होत नसेल आणि आपण जे बघतोय ते फक्त काहीतरी ‘गिमिक’ आहे, असं वाटलं तर कसं चालेल?.Premium|Milind Shinde on Zhulwa play : वामन केंद्रे आणि 'झुलवा' नाटकाचे अद्वैत! सयाजी शिंदेंनंतर मिलिंद शिंदेंनी 'परसू'ची आव्हानात्मक भूमिका कशी पेलली?.मी पाहिलेलं पाचवं नाटक होतं झू स्टोरी. स्टेजवरती दोनच माणसं. ती अनोळखी आहेत; पण एकमेकांशी संवाद साधत होती. कारण कुठल्याही माणसाला संवाद हवेच असतात. सगळं रंगमंचाच्या चौकटीतच चाललेलं. खरं सांगायचं तर ती कथा अंगावर यायला पाहिजे होती. पण असं काहीच होत नव्हतं. काहीतरी रेंगाळत होतं. दोन्ही अभिनेत्यांचा शारीरिक आणि वाचिक अभिनय चांगला होता; पण तरीही योग्य परिणाम काही साधला जात नव्हता. सगळ्यात खटकला शेवट. सर्वांमध्ये, मग ते कोणत्याही स्तरातील असोत, एक जनावर लपलेलं असतं. या प्रयोगामध्ये तो सुशिक्षित माणूस जनावर होतच नाही. त्याच्या हातात सुरा वगैरे येतो; पण तो दुसरा फाटका माणूस त्याच्याकडून स्वतःला मारून घेतो हे काही पटू शकलं नाही. हे असं समाजात परत परत घडत राहतं. म्हणून नाटकाच्या शेवटी दोन अनोळखी पात्रं परत त्याच वेशात येतात आणि नाटक पहिल्यापासून सुरू होतं आणि संपतं. स्वतःला दुसऱ्याकडून मारून घेणारी माणसं आहेत, असा समाज नेमका कुठला? म्हणजे लेखकाला नक्की म्हणायचं काय? माणूस हा शेवटी जनावरच आहे, असं झू स्टोरी वाचून वाटतं; पण तसं काही या नाटकाच्या शेवटी वाटलं नाही. सुन्न करणारा अनुभव अपेक्षित होता, पण प्रेक्षकांना तो मिळालाच नाही.या नाट्यमहोत्सवातलं शेवटचं नाटक होतं कुहू ॲन अँथोलॉजी ऑन रेल्स. नावातच अडखळायला झालं. ‘अँथोलॉजी’चा अर्थ जेमिनायला विचारावा लागला. तेव्हा कळलं की अँथोलॉजी म्हणजे एका कुठल्याही विषयाच्या संदर्भात सिनेमा, नाटक, कादंबऱ्या, इतिहास यातून काढलेल्या छोट्या गोष्टींचा संग्रह! नाटकातला विषय होता रेल्वे. भाषा हिंदी, इंग्रजी, मल्याळी अशी संमिश्र. रंगमंचावर रेल्वे कशी काय दाखवणार? एखादा डबा आणि त्यातली हलणारी माणसं चार-पाच वेळेला एकांकिकेत बघितलेली आठवतात; पण पूर्ण ९० मिनिटांचं नाटक रेल्वेवर कसं करणार कोण जाणे, असं काहीसं मनात होतं. रंगमंचावर पाठीमागे पांढरा पडदा असणारच असं वाटत होतं, तर तिथं गोणपाटासारख्या दिसणाऱ्या थोड्याशा चॉकलेटी रंगाचे उभे पडदे सोडले होते. रंगमंच रिकामाच होता. मध्यवर्ती दोन रूळ आखलेले होते. मागच्या उभ्या पडद्याच्या मागे पांढरा पडदा होता. त्याच्यावर आपल्याकडे येणाऱ्या-जाणाऱ्या गाड्यांची दृश्यं येत होती. कुठल्यातरी स्टेशनवर जाणारा असा एक साधा माणूस हातात ट्रंक घेऊन रंगमंचावर आला. संगीताचे तुकडे वाजत होतेच, त्यात त्याची गाडी चुकली व दुसरा माणूस आला. त्याच्याही हातात ट्रंक होती. मग त्या दोघांनी ट्रंक वाजवून बघितली. दोघांनाही आवाज आवडला. मग त्या दोघांनी मिळून एक ताल पकडला. आणखी दोन माणसं आली. त्यांच्याही हातात अशा ट्रंका होत्या. त्यांनी वाजवायला सुरुवात केली. या सगळ्यांत संगीत मिसळत गेलं आणि सगळ्यांनी मिळून एक ताल पकडला, तो धावणाऱ्या आगगाडीसारखा होता. एक शब्दही न बोलता पहिल्या पाच ते सात मिनिटांत रंगमंचावर सात-आठ तरुण मुलं-मुली आली आणि त्यातला प्रत्येकजण वाजवत असलेली एकेक ट्रंक रंगमंचावर दाखल झाली. आणि मग रंगमंचावर धमाल सुरू झाली. या ट्रंकांचे डबे झाले, स्लीपर कोच झाले, वरून खाली उघडणाऱ्या खिडक्या झाल्या, एवढंच काय शौचालय-बाथरूमदेखील झाले. त्यात धडपडणारे प्रवासी म्हणून ही सात-आठ मुलं होतीच. संगीताचे तुकडे बदलत होते, ताल बदलत होते, पण समेवर आल्यासारखा तो गाडीचा ठेका येतच राहिला. या सगळ्याचा रंगमंचावरचा वेग झपाटून टाकणार होता, त्यात जरा वेळ मिळाल्याबरोबर टाळ्या पडल्याच.पहिल्या पाच-दहा मिनिटांतच नाटकानं पूर्ण पकड घेतली. एकतर पहिलंच तरुणाईचं नाटक होतं. नाटकाचा वेग हा चक्रावून टाकणारा होता. पटापट दृश्यं बदलत होती. त्याच्यामध्ये खूप छान नाच येत होते, संगीताचे ताल बदलत होते आणि रंगमंचावरच्या हालचाली लयबद्ध होत्या. केरळमध्ये प्रसिद्ध असलेल्या एका मार्शल आर्टची कलारियापट्टूची आठवण येत होती. एखाद्या स्टेशनचं नाव घ्यायचं म्हणजे त्याची पाटी घेऊन कोणीतरी स्टेजवर यायचं आणि मग त्या स्टेशनची गोष्ट सुरू व्हायची. स्टेशन वाटावं म्हणून ट्रंकांचे खांब व्हायचे, बसायचे बाक व्हायचे. एका स्टेशनवर सात-आठ मिनिटांचाच एक प्रवेश झाला. गाडी चुकल्यामुळे स्टेशनवर अडकलेला एक गुलछबू माणूस आणि त्याच्याशी फ्लर्ट करणारी एक मुलगी, ती मुलगी त्याला पाणी देते, कॉफी देते पण त्याचे पैसे घेते. ती मुलगी छान काम करत होती, तमाशातल्या सोंगाड्यासारखं, मधेच खरं खरं, मधेच त्रयस्थासारखं; दोघांचा हिंदी सिनेमातल्या गाण्यावरती नाच झाला आणि मग हळूच प्रेक्षकांना सांगितलं गेलं, की ती मुलगी म्हणजे स्टेशनच होती. पुढच्या आलेल्या गाडीत तिनं त्याला एकट्याला सोडून दिलं आणि परत स्टेशनवर बसली. परत टाळ्या वाजल्या, यावेळी जरा जास्तच! अशीच पुढची स्टेशनं आली आणि नवीन कथा सांगत राहिली. महात्मा गांधी यांच्या दक्षिण आफ्रिकेतील प्रवासापासून भारताची फाळणी, दंगली आणि स्वातंत्र्य हा सारा प्रवास त्यांनी मांडला. सगळा महोत्सव सत्कारणी लागला, असं वाटावं इतकं हे नाटक भावलं, आवडलं. हे खरं तरुणाईचं नाटक होतं. नाटकाला उज्ज्वल भविष्य आहे यात काही शंका नाही.डॉ. श्रीधर कानिटकर पुणेस्थित सर्जन आणि नाट्यप्रेमी आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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