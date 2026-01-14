Premium|Indian Sweets Culture : भारतीय मिठाई; केवळ गोडवा नव्हे, तर संस्कृती आणि परंपरांचा शाही वारसा!

मृणाल तुळपुळेथंड हवामानात शरीराला उष्णता देणारा आणि पौष्टिक असा हलवा आज संपूर्ण भारतात आणि जगभर लोकप्रिय झाला आहे. शाही तुकडा, फालुदा, रबडी-जिलेबी, फिरणी या मिठायांवर लखनौच्या नवाबी संस्कृतीचा प्रभाव स्पष्टपणे दिसतो. तर अयोध्येची मिठाई ही मंदिर, पूजा, नैवेद्य आणि सणांच्या परंपरेशी जोडली जाते.मिठाई ही भारतीय जीवनपद्धतीची गोड ओळख! भारतीय खाद्यसंस्कृतीत मिठाईने विशेष स्थान मिळवले आहे. आनंद, शुभेच्छा आणि सणवारांचे प्रतीक असलेल्या मिठाईशिवाय आपल्याकडील कोणताच सण व उत्सव पूर्ण होणे अशक्य! लग्न, वाढदिवस, समारंभ किंवा आनंदाचा प्रसंग असो, त्याची सुरुवात मिठाईने तोंड गोड करूनच केली जाते. भारतातील मिठायांचा उगम प्राचीन काळातील दूध आणि धान्यांचा वापर असलेल्या साध्या पदार्थांपासून झाला. कालांतराने, धार्मिक प्रथा आणि इतर सांस्कृतिक प्रभावांमुळे त्यात विविधता आली. आज भारतीय मिठाईने जगभरात आपल्या समृद्ध चवीने एक खास ओळख मिळवली आहे. .भारतीय मिठायांच्या इतिहासात मुघल काळाला विशेष स्थान आहे. मध्य आशिया, पर्शिया आणि भारत या तिन्ही संस्कृतींच्या संगमातून मुघल मिठायांची परंपरा आकाराला आली. मुघल राजवटीत मिठाई ही केवळ गोड पदार्थ नव्हता, तर ते प्रतिष्ठेचे, समृद्धीचे आणि श्रीमंतीचे प्रतीक होते. दूध, साखर, खवा, सुकामेवा, केशर, गुलाबपाणी, केवडा यांचा मुक्त वापर मुघल मिठायांची खास ओळख होती. जिलेबी, इमरती, शाही तुकडा, बालुशाही यांसारख्या साखरेच्या पाकातील मिठायांची मुळे मुघल पाककलेत आढळतात. तळलेल्या पदार्थांना पाकात बुडवून त्यावर सुकामेव्याची सजावट करणे, ही शाही मुघल चवीची खूण होती. आजही दिल्ली, आग्रा, लखनौ, हैदराबाद यांसारख्या शहरांतील मिठायांमध्ये मुघल परंपरेचा ठसा स्पष्ट दिसतो.भारतीय मिठायांचे किंवा पक्वान्नांचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यातील प्रादेशिक वैविध्य. देशाच्या प्रत्येक भागात वेगवेगळ्या हवामानानुसार, तिथे उपलब्ध असणाऱ्या घटकांनुसार आणि स्थानिक चवींनुसार मिठाया विकसित झाल्या आहेत. उत्तर भारतात दूध, खवा आणि तूप वापरून केलेल्या मिठाया असतात; तर पूर्व भारतातील बहुतेक मिठायांमध्ये छेना वापरला जातो. दक्षिण भारतात नारळ, गूळ आणि तांदूळ वापरून, तर राजस्थानसारख्या कोरड्या प्रदेशात टिकाऊ मिठाया केल्या जातात. ह्या मिठाया करताना तळणे, वाफवणे, भाजणे, उकळणे, साखरेच्या पाकात मुरवणे अशा अनेक पारंपरिक तंत्रांचा वापर केला जातो. त्यात दीर्घकाळ टिकणाऱ्या व ताज्या अशा दोन्ही प्रकारच्या मिठायांचा समावेश असतो..Premium|Zendunchi Phule Book: प्र.के. अत्रे यांची १०० वर्षीय 'झेंडूची फुले'..!.भारतीय मिठाईची खरी जादू दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांत आहे. खवा, दही, तूप, मलई यांच्या वापरामुळे मिठायांना शाही चव मिळते. त्याबरोबर वेलची, केशर, जायफळ, गुलाबपाणी यांसारखे नैसर्गिक सुगंध मिठायांना एक खास ओळख देतात. खीर ही भारतभर वेगवेगळ्या नावांनी आणि पद्धतींनी तयार होणारी मिठाई आहे. भारतीय संस्कृतीत खीर हा धार्मिक आणि सामाजिक अर्थाने अतिशय महत्त्वाचा गोड पदार्थ मानला जातो. पूजा, श्रावणातील सण, नवरात्र, जन्माष्टमी, लग्नविधी, नामकरण अशा अनेक शुभ प्रसंगी खीर प्रसाद म्हणून केली जाते. खिरीचे वैशिष्ट्य म्हणजे तिचा साधेपणा. मोजक्याच साहित्यांतून तयार होणारी खीर अतिशय चविष्ट असते. घरगुती स्वयंपाकघरापासून राजदरबारांपर्यंत खिरीला मानाचे स्थान मिळाले आहे. भारताच्या प्रत्येक भागात खिरीची वेगवेगळी रूपे आढळतात. उत्तर भारतात तांदळाची खीर म्हणजेच फिरणी, दक्षिणेत पायसम, गुजरातमध्ये दूधपाक, बंगालमध्ये नारळाच्या दुधातील पायेश, तर महाराष्ट्रात गव्हाची किंवा रव्याची खीर केली जाते.बंगाली गोड पदार्थांनी भारतीय मिठायांमध्ये आपले वेगळे स्थान निर्माण केले आहे. त्यात दूध, छेना, पनीर आणि साखरेचा अप्रतिम वापर केलेला असतो. छेन्यापासून तयार केलेले गोल गोळे साखरेच्या पातळसर पाकात शिजवून केलेले रसगुल्ले ही बंगालची ओळख आहे. रसमलई किंवा अंगूरमलई करताना छेन्याचे गोळे दुधात शिजवून त्यात साखर, केशर बदामाचे काप आणि वेलची घालून सजवले जातात. रसमलई सौम्य गोड आणि क्रिमी चवीसाठी ओळखली जाते. चमचम ही बंगालची पारंपरिक आणि रंगीबेरंगी मिठाई आहे, ती रसगुल्ल्याप्रमाणेच छेन्यापासून तयार केली जाते. पण तिचे रूप, करण्याची पद्धत आणि चव वेगळी असते. छेन्याचे लांबट आकाराचे मऊसर गोळे तयार करतात. ते गोळे साखरेच्या पाण्यात शिजवून केशर व काजू, बदामाच्या कापांनी सजवल्यामुळे रंगीबेरंगी आणि आकर्षक दिसतात. मिष्टीदोई म्हणजे बंगालचे पारंपरिक गोड दही. शुभ आणि गोड प्रारंभच्यावेळी ते खाल्ले जाते. ताज्या दुधात गोडीसाठी गूळ किंवा साखर व स्वादासाठी केशर किंवा वेलची घालून त्याला विरजण लावले जाते. हे मिश्रण पारंपरिक ताट किंवा मातीच्या भांड्यात घालून घट्ट होण्यासाठी पाच ते सहा तास झाकून ठेवले जाते. अशा प्रत्येक बंगाली मिठाईला आपली वेगळी ओळख, चव आणि सणासुदीतील महत्त्व आहे..उत्तर प्रदेशला गोड पदार्थांची परंपरा आहे. खीर, रबडी, बासुंदी, पेढे, बर्फी यांसारख्या मिठाया ही तेथील खासियत आहे. आग्रा, मथुरा, वाराणसी, लखनौ अशा शहरांची ओळख तर त्यांच्या खास मिठायांमुळे निर्माण झाली आहे. जसे वाराणसीची मलईयो/ निमिष; आग्र्याचा पेठा; मथुरेचा पेढा व लखनौच्या शाही मिठाया...! मलईयो ही दुधाच्या फेसापासून तयार होणारी व तोंडात विरघळणारी अत्यंत नाजूक मिठाई आहे व ती शक्यतो हिवाळ्यातील सकाळीच केली जाते. हलवा ही तर उत्तर भारतातील खास मिठाई. तेथे कणीक, रवा, मूग डाळ, बदाम अशा विविध पदार्थांपासून हलवा केला जातो. हिवाळ्यात केला जाणारा गाजराचा हलवा हा त्यापैकी अगदी खास असतो. थंड हवामानात शरीराला उष्णता देणारा आणि पौष्टिक असा हा हलवा आज संपूर्ण भारतात आणि जगभर लोकप्रिय झाला आहे. शाही तुकडा, फालुदा, रबडी-जिलेबी, फिरणी या मिठायांवर लखनौच्या नवाबी संस्कृतीचा प्रभाव स्पष्टपणे दिसतो. तर अयोध्येची मिठाई ही मंदिर, पूजा, नैवेद्य आणि सणांच्या परंपरेशी जोडली जाते.दक्षिण भारतीय मिठायांमध्ये साधेपणा, स्वाद आणि परंपरेचा गोड संगम दिसतो. तेथील सर्वात लोकप्रिय गोड पदार्थ म्हणजे पायसम. शिजवलेल्या तांदुळात गूळ, साखर, नारळाचे दूध, तूप व किशमिश घालून पायसम केले जाते. पायसमचे पाल पायसम, अडाई पायसम, परुप्पु पायसम हे प्रकार विशेष प्रसिद्ध आहेत. हे प्रकार त्यात वापरल्या जाणाऱ्या मुख्य घटकावरून ओळखले जातात. कर्नाटकातील राजघराण्याची देणगी म्हणजे बेसन, तूप आणि साखरेपासून केलेला अतिशय मऊ व जाळीदार असा म्हैसूरपाक. केरळातील उन्नी अप्पम हा श्रद्धेशी जोडलेला लहान आकाराचा गोड पदार्थ आहे. तांदळाच्या पिठाच्या आवरणात गूळ-नारळाचे सारण भरून उकडलेले कोझुकट्टै ही तमिळनाडूची खासियत आहे. काहीशा उकडीच्या मोदकासारखे कोझुकट्टै गणपतीच्या दिवसात आवर्जून केले जातात. उप्पु, पायस, एल्लू व पाल हे त्याचे काही प्रकार आहेत. दक्षिण भारतातील पारंपरिक मिठायांमध्ये ‘होळीगे’चे म्हणजे गोड सारण भरलेल्या पातळ व मऊ पोळीचे स्थान अतिशय मानाचे आहे. डाळीची होळीगे हा सर्वाधिक लोकप्रिय प्रकार असून, दुधी होळीगे किंवा खव्याची होळीगे हे शाही प्रकार मानले जातात..Premium|Paithani Saree : दोन हजार वर्षांचा पैठणीचा वारसा; महाराष्ट्राच्या महावस्त्राची गौरवशाली कहाणी .भारताच्या पश्चिम किनारपट्टीवर वसलेल्या महाराष्ट्र, कोकण आणि गोवा या प्रदेशांची ओळख त्यांच्या वैशिष्ट्यपूर्ण अशा मिठाई परंपरेमुळे ठळकपणे जाणवते. पुरणपोळी, उकडीचे मोदक, श्रीखंड व बासुंदी हे महाराष्ट्रातील खास गोड पदार्थ. येथे लाडू तर किती प्रकाराचे तयार केले जातात याची गणनाच नाही. बेसन लाडू, रवा, डिंकाचे, मोतीचूर, बुंदीचे, खजूर, खवा व नारळ लाडू हे त्यातले काही लोकप्रिय प्रकार. वड्यांमध्ये नारळाच्या वड्या व आंब्याच्या वड्या खास मानल्या जातात. लाडू व वड्या ह्या भारतातील बहुतेक सर्व प्रांतात वेगवेगळ्या प्रकारांनी केल्या जातात. ह्या मिठायांना साधेपणातली गोड श्रीमंती म्हणतात. ताजे खोबरे, गूळ, तांदूळ, आंबा आणि नारळाचे दूध ह्या स्थानिक घटकांवर आधारलेल्या कोकणातील मिठाया सण-उत्सव, व्रत-वैकल्ये आणि रोजच्या घरगुती जीवनाचा अविभाज्य भाग आहेत. घावन-घाटले, नारळाच्या दुधातील खीर व आंबापोळी हे कोकणातले खास पदार्थ आहेत. गोव्याची राजमिठाई म्हणजे बिबिंका. नारळाचे दूध, अंडी, साखर आणि तूप यांचे एकावर एक थर देऊन ही मिठाई तयार केली जाते. गोव्याच्या मिठायांमध्ये स्थानिक घटकांसोबतच पोर्तुगीज प्रभावही दिसून येतो.भारतीय मिठायांचे सणांशी एक वेगळेच नाते आहे. प्रत्येक सणासाठी वेगळी मिठाई केली जाते. गणेशोत्सवात खोबऱ्याचे सारण भरून केलेले उकडीचे मोदक, दिवाळीत लाडू व करंज्या, होळीला पुरणपोळ्या, ईदला शीरखुर्मा, ओणमला पायसम अशी प्रत्येक सणाची गोड ओळख ठरलेली आहे. या मिठाया केवळ चवीचेच नाहीत, तर परंपरा आणि श्रद्धेचे प्रतीक आहेत. गोव्यामध्ये नाताळच्यावेळी नेवऱ्या म्हणजे तळलेल्या गोड करंज्या केल्या जातात. नेवरी ही केवळ मिठाई नसून त्या गोव्याच्या नाताळ उत्सवाची गोड खूण आहे. विविध सणांच्यावेळी गूळ आणि नारळाच्या पदार्थांनी कोकणचा गोडवा खुलतो. तिथे गौरी पूजनाच्यावेळी आवर्जून घावन-घाटले, तर नारळी पौर्णिमेला नारळी भात व ओल्या नारळाच्या करंज्या केल्या जातात. उत्तर भारतात जन्माष्टमीच्या दिवशी श्रीकृष्णाला लोण्याचा, दुधाचा आणि खव्याचा नैवेद्य अर्पण केला जातो. त्यावेळी विशेषतः माखन-मिश्री, पंचामृत, खीर, पेढे आणि मालपुआ असे पदार्थ केले जातात. माखन मिश्री म्हणजे पिठीसाखर भुरभुरलेले घरचे ताजे व पांढरे लोणी. होळी म्हटली की उत्तर प्रदेशात खवा व सुकामेवा भरलेल्या पारंपरिक गुजिया केल्या जातात. दक्षिण भारतात ओणम, पोंगल, नवरात्र, दसरा असा कोणताही सण पायसमशिवाय पूर्ण होत नाही.मकर संक्रांत म्हणजे गूळ आणि तिळाचा उत्सव भारतभर साजरा केला जातो. त्यावेळी महाराष्ट्रात गुळाच्या पोळ्या व तिळगुळ म्हणजे तीळ आणि गूळ एकत्र करून त्याचे लाडू व वड्या केल्या जातात. हाच तिळगुळ भारताच्या वेगवेगळ्या प्रांतांत वेगवेगळ्या नावांनी, थोड्याफार बदललेल्या स्वरूपात आढळतो. तीळ पट्टी, रेवडी, गजक आणि चिक्की ही नावे जरी वेगळी असली, तरी तिळाचा गोड पदार्थ ही संक्रांतीसोबत जोडलेली परंपरा सर्व भारतात समान आहे..भारतीय मिठायांची नावेही त्यांच्या रंगरूपाप्रमाणे अतिशय सुंदर आहेत. ही नावे केवळ मिठाईची ओळख नसून त्या त्या प्रदेशाची भाषा, इतिहास, लोककथा आणि जीवनशैलीचे प्रतिबिंब आहेत. कधी आकारावरून, कधी रंगावरून, तर कधी राजेशाही थाटामुळे ही नावे रूढ झाली आहेत. चंपाकळी म्हणजे फुलासारखा आकार. लवंग खोचलेली मिठाई म्हणजे लवंग लतिका. मोहनथाळ म्हणजे श्रीकृष्णाशी जोडलेले नाव आणि गोड परंपरा. चंद्रकला ही चंद्राच्या कलेसारखी, तर फेणी ही धाग्यासारखी गुंडाळलेली. बालुशाही आणि शाही तुकडा. या पारंपरिक मिठायांच्या नावानेही शाही असल्यामुळे त्या शाही मिठाया समजल्या जातात.भारतात गुलाबजाम, काला जामुन, घीवर, निरनिराळ्या प्रकारची बर्फी, साखरभात, कलाकंद अशा कितीतरी मिठाया केल्या जातात. त्या मिठाया म्हणजे फक्त गोड पदार्थ नाहीत, तर त्यांच्यामागे संस्कृती, परंपरा आणि पिढ्यान्पिढ्या जपलेली चव आहे. आज आधुनिक मिठाया आणि बाजारपेठेतील नवनवीन प्रकार लोकप्रिय होत असले, तरी या पारंपरिक मिठायांचा गोडवा अजूनही तितकाच जिवंत आहे. कारण त्यात केवळ चव नाही, तर आठवणी आणि आपुलकी मिसळलेली आहे.मृणाल तुळपुळे पुणेस्थित ललित लेखिका आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 