Premium|Diamand: भारताच्या हिरे बाजारपेठेतील वाढ; आधुनिक तंत्रज्ञान आणि जनरेशन झेड ग्राहकांचा वाटा

प्राची गावसकर भारतीय हिऱ्यांच्या बाजारपेठेत आज, जनरेशन झेड हा सर्वांत प्रभावशाली ग्राहकवर्ग आहे, त्यानंतर मिलेनियल्सचा क्रमांक लागतो. फॅशन, कार्यसंस्कृती आणि जीवनशैलीमध्ये विशिष्ट कल निर्माण करण्याबरोबरच उंची बाजारपेठेच्या भविष्यातील मार्गदेखील ही पिढी निश्चित करत आहे. इतिहासात आपण राजेरजवाड्यांकडील हिऱ्यांची, दागदागिन्यांची वर्णने वाचली आहेत. इंग्रजांसह परकीयांनी केलेल्या अनेक आक्रमणांत त्यांनी पळवून नेलेल्या काही दुर्मीळ हिऱ्यांविषयीही माहिती वाचली किंवा ऐकली आहे. त्यातील कोहिनूर हिरा हे प्रसिद्ध उदाहरण. जगाला कोहिनूरसारखे दुर्मीळ हिरे देणारा भारत देश काही हजार वर्षांपूर्वी जगातील नैसर्गिक हिऱ्यांचा एक महत्त्वाचा स्रोत होता. साधारण १७२६पर्यंत भारत जगातील नैसर्गिक हिऱ्यांचा एकमेव स्रोत होता. त्यामुळे भारतीय हिरे केवळ इतिहास नाहीत, तर संस्कृती, परंपरा आणि वैयक्तिक अभिव्यक्तीचे प्रतीक आहेत. अर्थात, भारतात हिऱ्यांच्या खाणी खूप नसल्याने काळानुरूप हिरे मिळण्याचे प्रमाण कमी झाले. तरी हिऱ्यांवर प्रक्रिया करून, त्यांना पैलू पाडून आणि पॉलिश करून निर्यात करण्यात आणि आकर्षक दागिने घडविण्यात भारताचा जगात मोठा वाटा आहे. त्यामुळे या उद्योगाचे भारतीय अर्थव्यवस्थेत मोलाचे योगदान आहे. .भारत आणि जागतिक हिऱ्यांच्या व्यापाराचा इतिहास शतकानुशतके एकमेकांशी जोडलेला आहे. भारतात हिऱ्यांच्या खाणी अगदी मोजक्या आहेत. गोवळकोंडा ही एक प्रसिद्ध खाण आहे. तिथून होणारे हिरे उत्पादन आता अगदीच अत्यल्प आहे. या आणि अन्य काही खाणींतून मिळालेले किंवा भारतीय राजेरजवाड्यांकडे असलेले दुर्मीळ हिरे, तसेच हिऱ्यांना पैलू पाडण्याचे आणि अद्भुत कारागिरी असलेले दागिने घडविण्याचे अतुलनीय कौशल्य हे भारताचे सर्वांत मोठे बलस्थान आहे. याच बळावर आजही भारत या क्षेत्रात आपले वर्चस्व टिकवून आहे. बदलत्या काळानुसार, भारतीय हिरे उद्योगाने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब केल्याने या क्षेत्रात आघाडीचे स्थान टिकवून आहे.अलीकडच्या काळात लोकांचे उत्पन्न वाढल्याने चैनीच्या वस्तूंनाही मागणी वाढत आहे, त्यामुळे एकेकाळी राजेरजवाडे, अतिश्रीमंतांपुरते मर्यादित असलेले आणि मध्यमवर्गीयांसाठी स्वप्नवत असलेले हिऱ्यांचे दागिने आता किफायतशीर आणि सहज उपलब्ध झाले आहेत. हल्लीच्या तरुणाईचा कल सोन्यापेक्षा हिऱ्याच्या दागिन्यांकडे असल्याने देशांतर्गत बाजारपेठेतही हिऱ्यांची मागणी झपाट्याने वाढत आहे. निर्यातही वाढत असल्याने भारत जगातील दुसरा सर्वांत मोठा हिरे ग्राहक देश ठरला आहे. हिऱ्यांची बाजारपेठ दिनदुनी रात चौगुनी या गतीने वाढत आहे.जागतिक निर्यातीत सहा टक्के हिस्सासंयुक्त अरब अमिराती, अमेरिका, हाँगकाँग, बेल्जियम, थायलंड, चीन, इस्राईल या भारताच्या हिऱ्यांच्या प्रमुख बाजारपेठा आहेत. जागतिक निर्यातीत भारताचा वाटा सुमारे सहा टक्के आहे, त्यामुळे भारत जगातील पाचव्या क्रमांकाचा सर्वांत मोठा रत्न आणि दागिने निर्यातदार देश आहे. भारत आणि चीन २०३०पर्यंत अमेरिकेला मागे टाकतील, अशी अपेक्षा आहे. सध्या जागतिक हिऱ्यांच्या मागणीच्या ५० टक्के हिस्सा भारत आणि चीनचा आहे. अलीकडच्या काळात प्रयोगशाळेत तयार केलेले हिरे आणि आधुनिक यंत्रसामग्रीच्या वापरामुळे उत्पादन खर्च कमी होत आहे. त्यामुळे भारतीय हिरे उद्योग जागतिक बाजारपेठेत अधिक स्पर्धात्मक होत आहे. .पाच वर्षांत दुप्पट वाढीची अपेक्षासन २०२४मध्ये चीनला मागे टाकून भारत जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची हिऱ्यांची बाजारपेठ ठरला आहे. मूल्याच्या बाबतीत भारत अव्वल आयातदार देश आहे. हिरे हे देशातील पाचव्या क्रमांकाचे सर्वाधिक आयात केले जाणारे उत्पादन आहे. भारतातील हिऱ्यांची बाजारपेठ साधारण १० अब्ज डॉलरची असून, ती येत्या पाच वर्षांत दुप्पट वाढण्याची शक्यता आहे. रत्न आणि दागिने निर्यात प्रोत्साहन परिषदेने २०३०पर्यंत देशांतर्गत बाजारपेठ १७ अब्ज डॉलर किंवा त्याहून अधिक वाढण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. आर्थिक वर्ष २०२५मध्ये भारतातील नैसर्गिक हिऱ्यांची बाजारपेठ ६.२ अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे, तर प्रयोगशाळेत उत्पादित केलेल्या हिऱ्यांची बाजारपेठ साधारण ०.४ अब्ज डॉलरची होईल, असा अंदाज आहे. २०२८पर्यंत नैसर्गिक हिऱ्यांची बाजारपेठ ८.६ अब्ज डॉलरपर्यंत, तर प्रयोगशाळेत उत्पादित केलेल्या हिऱ्यांची बाजारपेठ ०.६ अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे.सुरत आणि मुंबई मुख्य केंद्रेगुजरातमधील सुरत हे देशातील हिऱ्यांच्या उद्योगाचे सर्वांत मोठे केंद्र आहे. जगातील ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त हिऱ्यांवर येथे प्रक्रिया केली जाते. सुरतला ‘डायमंड सिटी’ म्हणूनही ओळखले जाते. याशिवाय मुंबईतील भारत डायमंड बोर्स हे एक प्रमुख व्यापारी केंद्र आहे, जिथे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हिऱ्यांचा व्यापार होतो. जगातील सर्वांत मोठ्या डायमंड बोर्सपैकी एक अशी त्याची ओळख आहे. बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स येथे वीस एकर जागेवर पसरलेल्या या केंद्रात आता चार हजार व्यापाऱ्यांची कार्यालये असून, कस्टम विभाग, क्लिअरिंग एजंट, व्यावसायिक बँका, विमा कंपन्या आणि जेमोलॉजिकल लॅबसह विविध सेवाही उपलब्ध आहेत. भारतातून होणाऱ्या एकूण हिऱ्यांच्या निर्यातीपैकी ९८ टक्के निर्यात येथून होते. भारताला जागतिक स्तरावर सर्वांत आधुनिक, नावीन्यपूर्ण आणि अत्याधुनिक हिऱ्यांच्या बाजारपेठेत स्थान मिळवून देण्याच्या उद्देशाने याची स्थापना करण्यात आली आहे. आज तीन लाखांहून अधिक व्यावसायिक या उद्योगात आहेत. .Premium| Chip war: चिप तंत्रज्ञानाच्या युद्धातील नवा अध्याय भारताची आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल.प्रसिद्ध हिऱ्यांचे जन्मस्थानभारत काही प्रसिद्ध हिऱ्यांचे जन्मस्थान आहे. कोह-ए-नूर (कोहिनूर), इव्हिनिंग स्टार आणि होप डायमंड हे हिरे दक्षिण भारतात सापडलेले हिरे आहेत. प्रसिद्ध गोवळकोंडा खाणीत आढळणारे नैसर्गिक हिरे त्यांच्या पारदर्शकतेसाठी प्रसिद्ध आहेत. हे हिरे रासायनिकदृष्ट्या शुद्ध असतात. नायट्रोजन किंवा बोरॉन अशा अशुद्ध घटकांपासून ते मुक्त असतात आणि सर्वांत निर्दोष मानले .'जेन-झी' प्रभावी ग्राहकवर्ग भारतीय हिऱ्यांच्या बाजारपेठेत आज, जनरेशन झेड हा सर्वांत प्रभावशाली ग्राहकवर्ग आहे, त्यानंतर मिलेनियल्सचा क्रमांक लागतो. फॅशन, कार्यसंस्कृती आणि जीवनशैलीमध्ये विशिष्ट कल निर्माण करण्याबरोबरच उंची बाजारपेठेच्या भविष्यातील मार्गदेखील ही पिढी निश्चित करत आहे. बीसीजी फॅशन ॲण्ड लक्झरी मार्केट स्टडी २०२३नुसार, २०२६पर्यंत जनरेशन झेडचा उंची, आलिशान वस्तूंच्या बाजारपेठेतील हिस्सा ७६ टक्के असेल. मागील पिढ्यांपेक्षा जास्त खर्च करण्याची क्षमता असलेले हे ग्राहक शाश्वत ब्रँड आणि उत्पादनांना प्राधान्य देत आहेत. त्यामुळे नैसर्गिक हिरे खरेदीकडे त्यांचा कल वाढत आहे. भारताच्या एकूण लोकसंख्येत मिलेनियल्स आणि जनरेशन झेडचे प्रमाण ७० टक्के आहे, त्यामुळे भारत सर्वांत तरुण हिरे वापरणारा देश ठरला आहे..Premium|Indian Car Market: भारतीय वाहन बाजारपेठेत परकी कंपन्यांचा 'टॉप स्पीड'. हिरे उद्योगासमोरील आव्हानेभारतातील हिऱ्यांच्या उद्योगाला गेल्या काही काळापासून काही आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे. जागतिक बाजारपेठेतील मंदी, आयात शुल्कातील चढ-उतार आणि पर्यायी उत्पादनांची वाढती मागणी यामुळे काही अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर रशियन निर्यातीवरील निर्बंधांमुळे कच्च्या हिऱ्यांचा पुरवठा विस्कळीत झाला. त्यानंतर लवकरच, इस्राईल-पॅलेस्टाईन संघर्षाने अनिश्चिततेत भर घातली.अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आयात शुल्क धोरणामुळे या उद्योगावर संकट आले आहे. तज्ज्ञांच्या मते, या शुल्कवाढीमुळे केवळ सुरतच्या हिरे उद्योगालाच नव्हे, तर भारताच्या एकूण ३२ अब्ज डॉलरच्या रत्ने आणि दागिने निर्यात बाजारपेठेलाही फटका बसणार आहे.रत्ने आणि दागिने निर्यात प्रोत्साहन परिषदेच्या अहवालानुसार, २०२४मध्ये भारताने अमेरिकेला ११.५८ अब्ज डॉलर किमतीची रत्ने आणि दागिने निर्यात केले, ज्याचे प्रमाण जागतिक निर्यातीपैकी सुमारे ३४ टक्के आहे.भारताने २०२२-२३मध्ये अमेरिकेला ७९.७२ कोटी डॉलर किमतीचे कट आणि पॉलिश केलेले हिरे निर्यात केले, मात्र २०२३-२४मध्ये ते ५६.०१ कोटी डॉलरपर्यंत घसरले.भारतातून अमेरिकेमध्ये हिरे आणि दागिन्यांची मोठी निर्यात होते. त्यामुळे या आयात शुल्काचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. त्यावर उपाययोजना करण्याची मागणी व्यापारी करत आहेत. भारत-अमेरिका व्यापार 