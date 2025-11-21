साप्ताहिक

Premium|India Gym Equipment Market CAGR : व्यायाम उपकरणांची बाजारपेठही तंदुरूस्त

Fitness industry growth : जीवनशैलीमुळे होणाऱ्या आजारांवर प्रभावी उपाय म्हणून भारतीयांनी व्यायाम आणि आहाराकडे लक्ष दिले आहे. यामुळे देशातील जिम उपकरणांची बाजारपेठ आर्थिक वर्ष २०३२ पर्यंत १० हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे.
India Gym Equipment Market CAGR

India Gym Equipment Market CAGR

esakal

साप्ताहिक टीम
Updated on

प्राची गावस्कर

कोविडच्या महासाथीनंतर जगभरात आरोग्याविषयी जागरूकता वाढली असून, व्यायाम आणि आहाराकडे लोकांनी लक्ष देण्यास सुरुवात केल्याचे दिसत आहे. भारतातही व्यायामाप्रति जागरूकता वाढल्याचे दिसत आहे. यानंतरच्या काळात व्यायामशाळांची अर्थात जिम्सची संख्या वाढल्याचे तसेच घरात व्यायाम करण्यासाठी उपयुक्त साधनांची मागणी वाढल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे देशातील जिम्समधील साधनांची, उपकरणांची बाजारपेठ झपाट्याने वाढत असून, तिचे आरोग्यही चांगलेच ‘तंदुरुस्त’ होणार असल्याचे संकेत आहेत.

Loading content, please wait...
gym
gym training
Equipment
health

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com