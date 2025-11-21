Premium|India Gym Equipment Market CAGR : व्यायाम उपकरणांची बाजारपेठही तंदुरूस्त

प्राची गावस्करकोविडच्या महासाथीनंतर जगभरात आरोग्याविषयी जागरूकता वाढली असून, व्यायाम आणि आहाराकडे लोकांनी लक्ष देण्यास सुरुवात केल्याचे दिसत आहे. भारतातही व्यायामाप्रति जागरूकता वाढल्याचे दिसत आहे. यानंतरच्या काळात व्यायामशाळांची अर्थात जिम्सची संख्या वाढल्याचे तसेच घरात व्यायाम करण्यासाठी उपयुक्त साधनांची मागणी वाढल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे देशातील जिम्समधील साधनांची, उपकरणांची बाजारपेठ झपाट्याने वाढत असून, तिचे आरोग्यही चांगलेच ‘तंदुरुस्त’ होणार असल्याचे संकेत आहेत. .Premium| US Government Shutdown: महासत्ता असणाऱ्या अमेरिकेत आज हजारो कुटुंबं अन्नासाठी रांगा लावत आहेत. सैनिकांपासून शाळकरी मुलांपर्यंत सर्वच घटक आर्थिक संकटात का सापडले आहेत?.गेल्या काही वर्षांपासून जीवनशैलीमुळे उद्भवणाऱ्या अतिलठ्ठपणा, मधुमेह, रक्तदाब, हृदयविकार अशा आजारांचे प्रमाण वाढत आहे. यावर प्रभावी उपाय म्हणजे व्यायाम आणि योग्य आहार. वैद्यकीय तज्ज्ञदेखील व्यायाम आणि आहार यावर लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन करत असतात. व्यायाम हा निरोगी जीवनशैलीचा एक अविभाज्य भाग आहे. व्यायाम केल्याने वजन नियंत्रित ठेवण्यास मदत होते, रोगप्रतिकारशक्ती वाढते, स्नायू मजबूत होतात आणि हृदयविकार, स्ट्रोक, मधुमेह यांसारख्या आजारांचा धोका कमी होतो. त्याचबरोबर नैराश्य कमी होते, उत्साह वाढतो, मानसिक तणाव दूर होतो आणि आयुर्मान वाढते. जीवनाची एकूण गुणवत्ता सुधारते, हे लक्षात आल्याने तरुणाईपासून ज्येष्ठांपर्यंत अनेकजण मोठ्या संख्येने घरी किंवा जिममध्ये जाऊन व्यायाम करत आहेत. शारीरिक आणि मानसिक तंदुरुस्तीसाठी, तसेच दीर्घायुष्यासाठी नियमितपणे व्यायाम करणे खूप महत्त्वाचे आहे. कोविडनंतर याची जाणीव प्रकर्षाने झाल्याने त्यानंतर व्यायामाकडे वळण्याचे प्रमाण अधिक वाढले आहे. लोक जिममध्ये जाऊन किंवा घरी काही व्यायामाची साधने घेऊन व्यायाम करण्यावर भर देताहेत. त्यासाठी जिममध्ये जाणे किंवा घरी व्यायाम करण्यासाठी आवश्यक उपकरणे खरेदी करण्यासाठी मोठी गुंतवणूक करत आहेत. याचा सकारात्मक परिणाम व्यायामाच्या साधनांची, उपकरणांची बाजारपेठ वाढण्यात झाला आहे. आर्थिक वर्ष २०२४मध्ये भारतातील जिम उपकरणांची बाजारपेठ ६३ कोटी अमेरिकी डॉलरची म्हणजेच साधारण ५,१०३ कोटी रुपयांची होती. ही बाजारपेठ आर्थिक वर्ष २०३२मध्ये ११८.९७ कोटी डॉलरपर्यंत म्हणजेच साधारण १० हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. आर्थिक वर्ष २०२५ ते २०३२दरम्यान ८.३ टक्क्यांच्या सीएजीआरसह ही बाजारपेठ वाढण्याचा अंदाज तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे..वाढीला चालना देणारी प्रमुख कारणे१. जागरूकतेत वाढलोकांमध्ये आरोग्यबाबत जागरूकता वाढली असून, त्यामुळे फिटनेस आणि वेलनेस सेंटर्सची संख्या वाढत आहे. तसेच घरच्या घरी व्यायाम करण्याचे प्रमाणही वाढले असून, त्यासाठी उपयोगी पडणारी साधने खरेदी केली जात आहेत. होम फिटनेसचा मार्ग मोठ्या प्रमाणात स्वीकारला जात आहे. कोविडच्या काळात ऑनलाइन मार्गदर्शनाची सुविधा उपलब्ध झाल्यामुळे होम फिटनेसला चालना मिळाली आहे. अनेकांनी पुढेही हाच पर्याय कायम ठेवला. अनेक ऑनलाइन अॅप्स उपलब्ध झाली असून, त्यावर व्हिडिओंच्या माध्यमातून तज्ज्ञ प्रशिक्षक मार्गदर्शन करतात, त्यामुळे प्रत्यक्ष जिममध्ये न जाताही व्यायाम करणे शक्य झाले आहे. यासाठी डंबेल्स, योगा मॅट, ट्रेडमिल, सायकल इत्यादी उपकरणांचा वापर केला जाऊ लागला आहे. फिट इंडिया चळवळीसारख्या सरकारी उपक्रमांसह तसेच सोशल मीडियावरील फिटनेस सेलिब्रेटींच्या प्रभावामुळे व्यायामाकडे वळणाऱ्या लोकांची संख्याही वाढली आहे. २०२३मध्ये घरगुती फिटनेस उपकरणांच्या विक्रीत ३२ टक्क्यांनी वाढ झाली, २०२५ अखेरपर्यंत ती ४० टक्क्यांनी वाढण्याची अपेक्षा आहे.२. वाढता डिजिटल फिटनेस ट्रेंडआपल्या देशात व्हर्च्युअल फिटनेसची लोकप्रियता वाढत आहे. फिटनेस अॅप्स, व्हर्च्युअल ट्रेनिंग सेशन्स आणि स्मार्ट वेअरेबल्सचा वाढता वापर यामुळे लोकांना आपल्या आरोग्याबाबत अद्ययावत माहिती मिळणे तसेच बदलांचा मागोवा घेणे शक्य झाले आहे, त्यामुळे अशा उपकरणांची मागणी वाढत आहे. आज विविध डिजिटल फिटनेस प्लॅटफॉर्म्स वैयक्तिकृत वर्कआउट प्लॅन करतात, रिअल-टाइम फीडबॅक देतात आणि घरी व्यायाम करण्याचे फायदे सांगतात. याशिवाय चालण्याचा व्यायाम करत असाल, तर किती पावले चाललात हे सांगणारे डिजिटल बँड्स, हृदयाची गती आणि कॅलरीज मोजणारी ॲप्स, अशा ॲप्सशी कनेक्टेड असणारी स्मार्ट जिम उपकरणे लोकांना फिटनेसचे उद्दिष्ट प्रभावीपणे साध्य करण्यास मदत करतात. त्यामुळे अशा अत्याधुनिक डिजिटल उपकरणांकडे ओढा वाढत आहे. २०२५ अखेरपर्यंत डिजिटल फिटनेसची बाजारपेठ वार्षिक १७ टक्के दराने वाढण्याचा अंदाज आहे. स्मार्टफोनचा वाढता वापर आणि सुधारित इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीमुळे याला चालना मिळत आहे..Premium|Indian Economy : जागतिक आव्हाने आणि भारतीय गुंतवणूकदार.अपेक्षेप्रमाणे उत्पादनांची उपलब्धताबदलती जीवनशैली आणि जलद शहरीकरण यांसारख्या अनेक घटकांमुळेही या बाजारपेठेला चालना मिळाली आहे. व्यायामासाठी आवश्यक साधने, उपकरणे आता ग्राहकांच्या गरजा आणि बजेटनुसार उपलब्ध होत आहेत. अगदी छोट्या गावांमध्येदेखील आता अद्ययावत उपकरणांनी सुसज्ज जिम्स उभ्या राहत आहेत. या बाजारपेठेतील मोठा हिस्सा मिळवण्यासाठी कंपन्या ग्राहककेंद्रित उपकरणे आणण्यावर भर देत आहेत. स्मार्ट उपकरणे फिटनेस अॅप्सशी जोडलेली असल्यामुळे व्यायाम करणाऱ्यांच्या कामगिरीवर तज्ज्ञ रिअल-टाइम देखरेख करू शकतात. ऑनलाइन फिटनेस प्रोग्रॅम देणाऱ्या व्हर्च्युअल ट्रेनर्सची संख्यादेखील वाढत असल्याने जिम उपकरणांच्या बाजारपेठेत वाढ होण्यास मदत होते आहे. व्यायामाचे निरनिराळे प्रकार असतात, त्यानुसार विविध उपकरणांची गरज असते. केवळ चालण्याचा व्यायाम करायचा म्हटले, तरी प्रत्येकाच्या शारीरिक गरजेनुसार, वैयक्तिक अपेक्षेनुसार वेगवेगळ्या कंपन्यांचे बूट उपलब्ध आहेत. व्यापक उपलब्धता असल्याने ग्राहकांना निवडीचा पर्याय मिळतो व मागणीला चालना मिळते.विविध उपकरणेस्नायूंची ताकद वाढविण्यासाठी, हृदयाच्या आरोग्यासाठी, असे वेगवेगळ्या प्रकारचे व्यायाम केले जातात. त्यासाठी लागणारी उपकरणे वेगवेगळी असतात. कार्डिओ व्यायामासाठी ट्रेडमिल, सायकल आदी उपकरणांचा वापर केला जातो. स्ट्रेंथ बिल्डिंग म्हणजे स्नायूंना ताकद देण्यासाठी आवश्यक व्यायामासाठी वेट रॅक, रोइंग मशीन, केबल मशीन, एलएटी मशीन, बारबेल, केटलबेल, डंबेल, लेग प्रेस मशीन, शोल्डर प्रेस मशीन, स्मिथ मशीन, लेग कर्ल किंवा लेग एक्सटेन्शन मशीन अशी नानाविध उपकरणे वापरली जातात. याशिवाय स्ट्रेट बार, कर्ल बार, पुल अप बार, डिप बार, फ्लॅट बेंच, अॅडजस्टेबल बेंच, वेट प्लेट्स अशी उपकरणेही वापरली जातात. हृदयाच्या आरोग्यासाठी आवश्यक व्यायामासाठी लागणारी उपकरणे या बाजारपेठेत वर्चस्व गाजवतात. या उपकरणांची बाजारपेठ २०२५ अखेरपर्यंत ४.९५ अब्ज अमेरिकी डॉलरइतकी होण्याची अपेक्षा आहे..महिला आणि पुरुष यांच्यासाठी काही उपकरणांची रचना भिन्न असते. त्यानुसार त्यांच्या किमतीही ठरतात. आता अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून अनेक उपकरणे तयार केली जात असल्याने त्यांच्या किमतीही लाखो रुपयांच्या घरात आहेत. काही हजारांपासून ते लाखो रुपयांपर्यंत किमती असणाऱ्या या उपकरणांच्या बाजारपेठेतून प्रत्येक ग्राहक आपले बजेट, अपेक्षा, गरज यानुसार खरेदी करत असतो.वाढती स्पर्धात्मकताभारतातील जिम उपकरणांची बाजारपेठ स्पर्धात्मक असण्याचे मूळ कारण म्हणजे त्यात अनेक प्रमुख खेळाडू आहेत. फिटनेस वर्ल्ड आणि फिटलाइन रिटेल्ससारख्या प्रस्थापित देशांतर्गत ब्रँड्ससह टेक्नोजिम एसपीएसारख्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांसह बाजारपेठेवर वर्चस्व गाजवणाऱ्या विविध कंपन्या व्यावसायिक आणि घरगुती फिटनेस विभागांसाठी विस्तृत श्रेणीतील फिटनेस उपकरणे देतात. त्यात गुणवत्ता, नावीन्य आणि ग्राहकांच्या समाधानावर लक्ष केंद्रित केले जाते. फिटनेससाठी लोकांना प्रभावित करणारे सेलिब्रेटी, सहजतेने उपकरणांची उपलब्धता करून देणारे ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म्स यांच्याशी धोरणात्मक भागीदारी करून या कंपन्या बाजारपेठेचा विस्तार आणि विक्री वाढविण्यावर भर देत आहेत. ग्राहकांच्या बदलत्या पसंतीशी आणि उदयोन्मुख कल कुठे आहे याच्याशी जुळवून घेत या कंपन्या आपले स्थान टिकवून ठेवण्यासाठी एकंदर, आरोग्याप्रति वाढती जागरूकता लोकांना व्यायामाकडे आणि योग्य आहाराकडे वळवत असून, यामुळे या बाजारपेठेच्या वाढीला हातभार लागत आहे. हा वाढीचा कल आगामी काळातही असाच राहील आणि ही बाजारपेठही मजबूत होईल.ठळक वैशिष्ट्येभारतातील जिम उपकरणांची बाजारपेठ २०२४मध्ये ६३ कोटी डॉलरचीआर्थिक वर्ष २०३२पर्यंत ८.३ टक्क्यांच्या सीएजीआरने वाढघरगुती फिटनेस उपकरणांच्या विक्रीत २०२५ अखेरपर्यंत ४० टक्क्यांनी वाढ होण्याचा अंदाजडिजिटल फिटनेसची बाजारपेठ २०२५ अखेरपर्यंत वार्षिक १७ टक्के दराने वाढण्याचा अंदाज२०२५अखेर टीएएम बाजारपेठ ४.९५ अब्ज डॉलरपर्यंत वाढण्याची अपेक्षाडिजिटल फिटनेस सोल्युशन्सचे एकत्रीकरण आणि स्मार्ट फिटनेस उपकरणांमुळे चालना(प्राची गावस्कर सकाळ मनीच्या पुणेस्थित उपंपादक आहेत.) 