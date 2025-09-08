Premium|AI warfare:माहितीच्या महायुद्धात भारताची विजयाची रणनीती; ऑपरेशन सिंदूरचे धडे

How Information Warfare Reshapes Global Security: आधुनिक काळात युद्धाची संकल्पना फक्त रणांगणावर बंदुकीच्या गोळ्यांच्या फैरी झाडणे, क्षेपणास्त्रे डागणे किंवा भूभाग प्रत्यक्ष ताब्यात घेणे इतकीच मर्यादित राहिलेली नाही. एकविसाव्या शतकात युद्धाची व्याख्या अधिक व्यापक झाली आहे आणि त्याचे प्रकारही आमूलाग्र बदलले आहेत. जैविक, रासायनिक किंवा अण्वस्त्रांपुरते मर्यादित राहिलेले युद्ध आता आर्थिक, मानसिक, सायबर तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर (एआय) आधारित ड्रोन युद्धाच्या नव्या टप्प्यांपर्यंत विस्तारले आहे. याच नव्या युद्धप्रकारांमध्ये सर्वाधिक घातक ठरणारा प्रकार म्हणजे माहितीचे युद्ध. .पहलगाममध्ये पर्यटकांवर झालेल्या हल्ल्यानंतर भारताने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ हाती घेतले. लष्करी कारवाईचा एक टप्पा पूर्ण झाल्यानंतर आता घनघोर माहिती युद्ध सुरू आहे. हे असे युद्ध आहे, ज्यासाठी रणांगणावर धूळ उडण्याची गरज नाही; हे मनांनी आणि विचारांनी लढले जाते. एकेकाळी युद्धाची दिशा रणांगणावर ठरायची; तोफांची गर्जना, बंदुकांचा आवाज आणि टँकची ताकद विजयाचे परिमाण असायचे. मात्र आज परिस्थिती बदलली आहे. रणांगण आता माहितीच्या प्रवाहात सामावले आहे. बंदुकीची नळी निर्णायक नसते; निर्णायक ठरते ती मोबाईलची स्क्रीन! रणगर्जनेऐवजी सोशल मीडियावरील ट्रेंड आणि सायबर नेटवर्क विजयाचे भविष्य लिहितात. हा बदल केवळ तांत्रिक नाही; ते रणनीतीच्या तत्त्वज्ञानात झालेले आमूलाग्र परिवर्तन आहे, जिथे सत्य, पारदर्शकता आणि विश्वास यांची ताकद नव्या शस्त्रांपेक्षा जास्त निर्णायक ठरते. म्हणूनच आज राष्ट्रीय सुरक्षेची हमी केवळ समरांगणावर नव्हे, तर माहितीच्या रणभूमीवर विजय मिळवण्यात दडलेली आहे. .माहितीचे युद्ध म्हणजे शत्रूच्या लष्करी, राजकीय किंवा सामाजिक व्यवस्थेवर परिणाम घडवण्यासाठी माहितीचा जाणीवपूर्वक वापर करणे. यात सायबर हल्ले करणे, चुकीची किंवा दिशाभूल करणारी बातमी पसरवणे, गोपनीय माहिती चोरणे, सोशल मीडियावर खोटे ट्रेंड सुरू करणे, तसेच उपग्रह चित्रे किंवा डिजिटल पुराव्यांचे संकलन अशा पद्धतींचा वापर केला जातो. याचा उद्देश एकच असतो, की शत्रूला गोंधळात टाकणे, नागरिकांच्या मनात अविश्वास निर्माण करणे आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपल्याला अनुकूल असे मतप्रवाह निर्माण करणे. अशा युद्धाचे स्वरूप पारंपरिक रणांगणापेक्षा खूपच व्यापक आणि गुंतागुंतीचे आहे. कारण यात शत्रूच्या सीमारेषा ओलांडण्याची गरज नसते; माहिती, डेटा आणि डिजिटल माध्यमेच मुख्य शस्त्रे ठरतात. तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे क्षणार्धात लाखो लोकांपर्यंत संदेश पोहोचवणे शक्य झाले आहे. त्यामुळे अफवा, खोटी छायाचित्रे किंवा व्हिडिओ एका क्षणात जनमतावर परिणाम करू शकतात. यामुळे शत्रूचा आत्मविश्वास डळमळीत करणे, त्याच्या निर्णयक्षमतेवर परिणाम घडवणे आणि सामाजिक अस्थिरता निर्माण करणे सहज शक्य होते. .ऑपरेशन सिंदूरनंतर काही तासांतच पाकिस्तानातील सोशल मीडिया आणि वृत्तवाहिन्यांवर खोट्या बातम्या, बनावट व्हिडिओ आणि दिशाभूल करणारी छायाचित्रे पसरू लागली. भारताच्या कारवाईचे यश कमी दाखवणे, झालेले नुकसान लपवणे आणि जगासमोर भारताला आक्रमक दाखवणे, हा त्यामागचा स्पष्ट उद्देश होता. हा फक्त मानसिक दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न नव्हता, तर पुढील लष्करी पावले रोखण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय जनमत तयार करण्याचा प्रयत्न होता. भारतीय सुरक्षा यंत्रणा सज्ज होत्या. हल्ल्यानंतरची माहिती विश्वासार्ह स्रोतांतून दिली गेली, संरक्षण मंत्रालयाने छायाचित्रे, व्हिडिओ आणि उपग्रह पुरावे दाखवून हल्ल्यांची अचूकता सिद्ध केली. सोशल मीडियावर फॅक्ट-चेकिंग मोहिमा राबवून अफवा त्वरित खोडून काढल्या. या मोहिमेत माहितीचे नियंत्रण केवळ प्रचारापुरते मर्यादित नव्हते; ते शत्रूच्या मानसिक खेळीला उत्तर देणारे सामरिक शस्त्र ठरले. . योग्य वेळी योग्य माहिती देत आणि खोट्या बातम्या थांबवत भारताने सिद्ध केले की आजच्या काळात युद्ध केवळ रणांगणावर नव्हे, तर डिजिटल आणि माहितीच्या जगातही जिंकावे लागते. योग्य माहिती, तांत्रिक कौशल्य आणि रणनीतिक संदेशवहन हेच आधुनिक युद्धाचे निर्णायक शस्त्र आहेत, हे ऑपरेशन सिंदूरने दाखवून दिले आहे. शत्रूच्या खोट्या प्रचाराला चोख उत्तर देणे, सत्याचा ठोस पुराव्यांसह प्रसार करणे आणि नागरिकांच्या मनात विश्वास निर्माण करणे हेच आता राष्ट्रीय सुरक्षेचे खरे कवच आहे. यात प्रत्येक भारतीयाची भूमिका महत्त्वाची ठरते. सोशल मीडियावर अफवा न पसरवणे, विश्वसनीय माहितीचा प्रसार करणे आणि चुकीच्या बातम्यांना तत्काळ खोडून काढणे, हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. कारण माहितीचे युद्ध हे केवळ सैन्य लढत नाही, तर संपूर्ण समाज लढतो.भविष्यातील विजय तोफांच्या आवाजात नाही, तर सत्याच्या शक्तीत आणि डिजिटल जागरूकतेत दडलेला आहे.---------------- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.