Premium|ISRO: २०३५ पर्यंत अवकाशात ‘भारतीय अंतराळ स्थानक’ (BAS-1) निर्माण होणार..?

सम्राट कदमसोव्हिएत रशियाच्या मदतीने १९७५मध्ये आकाशात झेपावलेल्या ‘आर्यभट्ट’ उपग्रहाने भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेच्या (इस्रो) प्रवासाला प्रारंभ झाला. आज हा प्रवास अवकाशस्थानकापर्यंत येऊन पोहोचला आहे. येऊ घातलेल्या ‘गगनयान’ मोहिमेद्वारे इस्रोचे सीमोल्लंघन निश्चित आहे.भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यात गांधीपर्व सुरू होत असतानाच, कोलकात्याच्या रस्त्यांवर शास्त्रज्ञ एस. के. मित्रा रेडिओ दुर्बिणीच्या साहाय्याने भारताच्या अवकाशपर्वाची मुहूर्तमेढ रोवत होते. पृथ्वीभोवती असलेल्या आयनांबरसंबंधीचा त्यांचा प्रयोग हा भारताच्या भावी अवकाश मोहिमांची पूर्वपीठिका ठरला. नोबेल विजेते शास्त्रज्ञ सी. व्ही. रमण आणि मेघनाद सहा यांच्या संशोधनांनी भारताच्या अवकाश संशोधनाची दिशा निश्चित केली. स्वातंत्र्यानंतर डॉ. होमी भाभा आणि डॉ. विक्रम साराभाई यांच्या प्रयत्नांतून प्रत्यक्ष अवकाश मोहिमांना मूर्त स्वरूप मिळाले.खगोलशास्त्राची शेकडो वर्षांची परंपरा लाभलेल्या भारतात अवकाश तंत्रज्ञानाची सुरुवात मात्र गेल्या काही दशकांत झाली आहे. आधुनिक अवकाश संशोधनाचा इतिहास फार तर शंभर वर्षे मागे जातो; तर प्रत्यक्ष तंत्रज्ञाननिर्मितीची कहाणी अवघ्या पन्नास वर्षांची आहे. भारताच्या अवकाशातील खऱ्या अर्थाने सीमोल्लंघनाचे शिवधनुष्य उचलले ते भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेने अर्थात इस्रोने! स्वातंत्र्यानंतर अवघ्या काही वर्षांत, १९६२मध्ये अणुऊर्जा विभागाच्या अंतर्गत .डॉ. विक्रम साराभाई यांच्या नेतृत्वाखाली इंडियन नॅशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च (INCOSPAR) स्थापन झाली. आजच्या इस्रोचे ते पाळण्यातील नाव होते. केरळच्या किनाऱ्यावरील थुंबा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशनपासून सुरू झालेला हा प्रवास आज थेट चंद्र, मंगळ आणि सूर्यापर्यंत पोहोचला आहे. एवढेच नव्हे, तर प्रत्यक्ष अवकाशात प्रयोगशाळा उभारण्यासाठी इस्रो सज्ज झाली आहे.उपेक्षेतून अपेक्षेकडे...भारताच्या ‘रॉकेट बॉइज’नी जेव्हा अवकाश तंत्रज्ञान क्षेत्रात पाऊल टाकले, तेव्हा अमेरिका आणि रशियासारख्या महासत्ताही सावध झाल्या. अवकाश म्हणजे अनंत शक्यता आणि संधींचे क्षेत्र हे त्यांना पक्के ठाऊक होते. सुरुवातीच्या काही वर्षांत अगदी छोट्या-मोठ्या तंत्रज्ञानासाठी भारत या महासत्तांवर अवलंबून होता. क्रायोजेनिक इंजिनच्या निमित्ताने मात्र भारताला स्वदेशीच्या महत्त्वाची खरी जाणीव झाली. १९८०च्या दशकात भारताने क्रायोजेनिक तंत्रज्ञानासाठी सोव्हिएत युनियनसोबत (आताचे रशिया) करार केला होता. या करारानुसार रशिया भारताला क्रायोजेनिक इंजिन आणि संबंधित तंत्रज्ञान पुरवणार होता. पण १९९२मध्ये अमेरिकेने रशियावर दबाव आणला आणि मिसाईल टेक्नॉलॉजी कंट्रोल रेजिमचे (एमटीसीआर)उल्लंघन होत असल्याचा आरोप केला. परिणामी रशियाने भारताला तंत्रज्ञान न देण्याचा निर्णय घेतला; मात्र सात तयार इंजिन पुरवण्यास ते तयार झाले. यानंतर शास्त्रज्ञ नंबी नारायणन यांच्यावरील खोटे आरोप आणि अटक या प्रकरणामुळे क्रायोजेनिक तंत्रज्ञानाच्या विकासाला खीळ बसली. त्यामुळे भारताच्या अनेक अवकाश मोहिमा थंड बस्त्यात गेल्या. तरीही पोलर सॅटेलाइट लॉँच व्हेईकलच्या (पीएसएलव्ही) मदतीने भारताने चांद्रयान-१ आणि मंगळयान या अशक्यप्राय मोहिमाही यशस्वी केल्या. तथापि, मानवाला अवकाशात पाठवण्यासाठी आणि प्रत्यक्ष अवकाश स्थानक उभारण्यासाठी क्रायोजेनिक इंजिन अनिवार्यच राहिले.अमेरिकेने खोडा घातला असला, तरी भारतीय शास्त्रज्ञांनी १९९४पासून क्रायोजेनिक तंत्रज्ञान विकसित करण्यास सुरुवात केली होती. अनेक अपयशानंतरही इस्रोने हार मानली नाही; उलट चुकांमधून शिकून इंजिनमध्ये आवश्यक बदल केले. जानेवारी २०१४मध्ये ‘GSLV-D5’ मोहिमेत सुधारित स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजिनचा यशस्वी वापर करण्यात आला. या यशाने भारताला क्रायोजेनिक तंत्रज्ञान विकसित करणाऱ्या मोजक्या देशांच्या यादीत स्थान मिळवून दिले. त्यानंतर ‘GSLV-Mk-II’ रॉकेटच्या अनेक यशस्वी उड्डाणांमध्ये याच इंजिनचा वापर करण्यात आला. अत्यंत कमी खर्चात उपग्रह अवकाशात सोडण्याचे अचूक तंत्रज्ञान असलेल्या भारताकडून आज जगाच्या अपेक्षा प्रचंड वाढल्या आहेत. ज्याला कधीकाळी अमेरिकेने उपेक्षित ठेवले होते, त्याच भारताकडे आता जग आदराने पाहत आहे. .सीमोल्लंघनाची पूर्वतयारीभारतीय नागरिकांना भारतीय अवकाशयानाद्वारे भारतीय अंतराळ स्थानकात पाठवणे हीच सध्या भारताच्या अवकाश क्षेत्रातील सीमोल्लंघनाची व्याप्ती आहे. खरंतर प्रत्यक्ष चंद्रावर स्वारी करण्याचा आपला मानस आहे; मात्र सध्या तरी ‘चंद्र आहे साक्षीला!’ या मोहिमेचा मुख्य उद्देश तीन भारतीय अंतराळवीरांना (व्योममित्रांना) ४०० किलोमीटर उंचीवरील पृथ्वीच्या निम्न कक्षेत पाठवणे आणि तीन दिवसांचा प्रवास पूर्ण केल्यानंतर त्यांना सुरक्षितपणे पृथ्वीवर परत आणणे हा आहे. या महत्त्वाकांक्षी सीमोल्लंघनासाठी आवश्यक पूर्वतयारी इस्रो सध्या वेगाने पूर्ण करत आहे.पहिली गरज होती, ती प्रचंड वजनाचे अवकाशयान प्रक्षेपित करू शकेल अशा शक्तिशाली प्रक्षेपकाची. ती गरज ‘GSLV-M3’ (ज्याला आता ‘LVM-3’ म्हणतात) या क्रायोजेनिक रॉकेटने पूर्ण केली आहे. आता आव्हान आहे त्याच्या अचूकतेचे आणि मानवयोग्य सुरक्षित करण्याचे. मानवी सुरक्षिततेसाठी रॉकेटच्या सर्व प्रणालींची विश्वसनीयता किमान ९९.९ टक्क्यांपेक्षा अधिक असणे आवश्यक आहे. यासाठी अतिरिक्त सुरक्षा यंत्रणा बसवणे गरजेचे आहे, जेणेकरून कोणत्याही तांत्रिक बिघाडाच्यावेळी आपत्कालीन स्थिती हाताळता येईल. या तयारीसाठी काही मानवरहित चाचणी उड्डाणे (Unmanned Test Flights) यशस्वीपणे पार पडली आहेत. या चाचण्यांमुळे मुख्य मोहिमेसाठी आवश्यक असलेल्या प्रणालींची कार्यक्षमता आणि सुरक्षितता तपासणे शक्य झाले. ऑक्टोबर २०२३मध्ये झालेल्या ‘TV-D1’ (Test Vehicle-D1) चाचणी उड्डाणात क्रू मॉड्यूल आणि क्रू एस्केप सिस्टीमची यशस्वी चाचणी घेण्यात आली. .Premium|AI And Child: तुमचं मूल ‘एआय’शी बोलतंय, तुम्ही ऐकताय का?.अंतराळवीरांना पृथ्वीवर सुखरूप परत आणण्यासाठी आवश्यक पॅराशूट यंत्रणेची चाचणी भारताने ऑगस्ट २०२५मध्ये यशस्वीरित्या पार पाडली. ‘इंटिग्रेटेड एअर ड्रॉप टेस्ट’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या चाचणीत इस्रोसोबत संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था (डीआरडीओ), हवाई दल, नौदल व तटरक्षक दलासह अनेक संरक्षण संस्थांनी मोलाची भूमिका बजावली. या चाचणीने गगनयान मोहिमेसाठी भारत कशाप्रकारे तयारी करत आहे, याची स्पष्ट झलक दिली. या चाचणीसाठी सुमारे पाच टन वजनाची अवकाशकुपी ‘चिनुक’ हेलिकॉप्टरच्या साहाय्याने आकाशात नेण्यात आली आणि तिथून खाली सोडण्यात आली. खाली येताना वेग कमी करणाऱ्या पॅराशूटच्या समूहाने क्रमशः उलगडत अवकाशकुपीचा वेग नियंत्रित केला आणि ती अलगदपणे समुद्रावर उतरली. वेग कमी करणाऱ्या यंत्रणेची व अंतराळवीरांना सुरक्षित उतरवण्याची ही चाचणी यशस्वी झाल्याने पुढच्या टप्प्यांसाठीचा हुरूप वाढला आहे. येत्या डिसेंबरमध्ये गगनयान मोहिमेचे पहिले मानवरहित प्रक्षेपण होणार आहे. त्यासाठी ‘व्योममित्रा’ या यंत्रमानवाचा उपयोग केला जाणार असून या प्रक्षेपणाद्वारे पृथ्वीभोवतीची परिक्रमा आणि अवकाशकुपी उतरण्यापर्यंतच्या सर्व बाबींची तपासणी होणार आहे.भारतीय अंतराळ स्थानकअंतराळवीरांना अवकाशात पाठवून केवळ विक्रम प्रस्थापित करणे हा भारताचा उद्देश नाही, तर त्यातून मानवजातीच्या कल्याणासाठी वैज्ञानिक संशोधनाची नवी दिशा स्पष्ट करणे हा त्यामागचा खरा हेतू आहे. म्हणूनच २०३५पर्यंत अवकाशात ‘भारतीय अंतराळ स्थानक’ (BAS-1) निर्माण करण्याची तयारी शास्त्रज्ञांनी सुरू केली आहे. हे स्थानक केवळ वैज्ञानिक प्रयोगशाळा नसून, राष्ट्रीय शक्तीचे आणि आत्मनिर्भरतेचे प्रतीक ठरणार आहे. अंतराळातील दीर्घकालीन वास्तव्यासाठी लागणारी औषधनिर्मिती, जैवतंत्रज्ञान, रोबोटिक्स, सूक्ष्म-गुरुत्वाकर्षणातील प्रयोग अशा अनेक संशोधनांसाठी हे केंद्र उपयुक्त ठरेल. .Premium| India space program: अवकाशावर सामर्थ्य सिद्ध करण्याची स्पर्धा सुरू आहे. भारत या शर्यतीत वेगाने पुढे जात आहे.पृथ्वीपासून सुमारे ४५० किलोमीटर उंचीवर, अंदाजे १० टन वजनाचे हे अंतराळस्थानक बांधण्यात येईल. त्याच्या पहिल्या मॉड्यूलचे अनावरण २२ ऑगस्ट रोजी इस्रोने केले. पहिला टप्पा २०२८पर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता असून, त्यात ५ टन वजनाचा एक छोटा मॉड्यूल अवकाशात पाठवला जाईल. २०३५पर्यंत इस्रोने पूर्ण क्षमतेचे अंतराळस्थानक तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. प्रारंभी हे स्थानक दोन ते तीन अंतराळवीरांना १५ ते २० दिवसांसाठी सामावून घेऊ शकेल.मानवाच्या विकासात योगदान देणारे भविष्यकालीन तंत्रज्ञान, औषधनिर्मिती, अवकाशातील हक्क आणि आपल्या अस्तित्वाच्या शोधासाठी अवकाश तंत्रज्ञानात आत्मनिर्भरता आवश्यक आहे. त्यामुळे खरे सीमोल्लंघन केवळ चंद्र, सूर्य, मंगळ या ग्रह-ताऱ्यांवर अवकाशयान पाठवण्यात नाही, तर प्रत्यक्ष मानवाला अवकाशात पाठविण्यात आहे, याची जाणीव भारताला आहे. इस्रोच्या माध्यमातून होणारे हे सीमोल्लंघन मानवजातीच्या कल्याणाचा शाश्वत मार्ग ठरेल, एवढं नक्की.(सम्राट कदम पुणेस्थित विश्व संवाद केंद्रात सहयोगी संपादक असून, विज्ञानाचे अभ्यासक आहेत.)--------- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 